شقة مودرن ذات تصميم حيوي وأنيق

تتمتع غرفة النوم الرئيسية بمساحة سخية الحجم ولا ينقصها أي شيء، فقد تم تخصيص ركن فيها للاسترخاء والتمتع بجمال المنظر من النافذة المواجه لها هذا الكرسي الوثير، كما تشتمل علي مساحة للعمل أو القراءة والاستذكار علي المكتب الخشبي الأنيق. تم تحقيق التوازن بين الألوان المختلفة المستخدمة حول الغرفة لتخرج بهذا الشكل الذي لا تملك أمامه إلا الإعجاب.