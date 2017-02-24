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شقة مودرن ذات تصميم حيوي وأنيق

Marwa Hasan Marwa Hasan
Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم Grey
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يسعدنا أن نصحبكم اليوم في زيارة لهذا المنزل الرائع في لشبونة بالبرتغال لتروا بأعينكم كيف أن تصميمه مليء بالتفاصيل الغنية ذات الطراز الكلاسيكي الأنيق الذي يسر النفس ويخطف الأبصار بسحره الملائم لكافة العصور والأزمنة، فهي مصممة بطراز مودرن غير تقليدي. قام بتنفيذ هذا الديكور مصممي مكتب STOC CASA INTERIORES والذين أخرجوا كل إبداعهم ولم يبخلوا بأي من أفكارهم المثيرة للإهتمام والتي أضفت الكثير من العمق علي المكان.

مدخل منسجم

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج Turquoise
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

بمجرد دخولك إلي هذا البيت يغمرك الشعور بالدفء والترحاب في مدخله العامر بالتفاصيل الأنيقة والألوان المريحة للعين. تتمتع الحوائط بلون عميق يضفي على الفراغ الكثير من الأصالة، كما تضم بين جنباتها طاولة خشبية تعلوها مرآة كبيرة تلعب دور هام من أجل التعزيز من الإحساس بالمساحة وتهيمن علي المكان بشخصيتها الرترو الطاغية.

فراغ الاستقبال

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة المعيشة Beige
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

تنقسم غرفة المعيشة إلى جزئين، لمزيد من الرفاهية الممثلة في هذا الركن المناسب للجلوس والاستمتاع بالأوقات الخاصة وربما مشاهدة التلفاز والاسترخاء، كما يتميز بألوانه المختلفة التي تقوي من إحساس الخصوصية المنشود من هذه المساحة.

غرفة معيشة فخمة

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة المعيشة Beige
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

في ظهر الركن السابق نرى غرفة المعيشة الثانية والتي تتميز ببعض التفاصيل الفخمة تناسب استقبال الضيوف. الغرفة أجوائها مريحة بفضل الضوء الطبيعي الذي لا تخطئه العين ولا يستطيع أحد إنكار الإحساس بالراحة النفسية والدفء الذي يبعثه في المكان. وما يدعم هذا الإحساس هو الحوائط والأثاث الطاغي عليه اللون الأبيض. ومروراً بالمدفأة والتي تشكل إضافة مهمة للغاية لأشهر الشتاء، وإنتهاءأ بأرفف الكتب التي تمنح الغرفة أخر اللمسات المكملة لشخصيتها الخاصة.

غرفة الطعام الخشبية

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة السفرة خشب Brown
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

يتصدر الخشب المشهد في غرفة الطعام ليضفي دفئه المميز، وتعد طاولة الطعام تحفة فنية من أعمال النجارة في حد ذاتها بسطحها المستدير والذي يتيح الفرصة لاستيعاب ستة أفراد مع الموازنة ما بين موازاة خطوطها لكل جانب علي حدة مع المحافظة علي شكلها الدائري ببراعة وحرفية بالغة ليجتمع فيها كلاً من الجمال والحنكة الفنية في مزيج فريد.

صالة توزيع مستغلة

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج Turquoise
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

كم هو رائع هذا التصميم الفريد من نوعه للخزانة المغطاة سطحها بالمرايا المرصعة بالمقابض الأنيقة معينة الشكل، مما يمثل أفضل استغلال ممكن لركن كهذا من حيث عملية المساحة الإضافية المتاحة للتخزين والشكل الجمالي المبهر .

غرفة النوم الرئيسية

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم Turquoise
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

تتمتع غرفة النوم الرئيسية بمساحة سخية الحجم ولا ينقصها أي شيء، فقد تم تخصيص ركن فيها للاسترخاء والتمتع بجمال المنظر من النافذة المواجه لها هذا الكرسي الوثير، كما تشتمل علي مساحة للعمل أو القراءة والاستذكار علي المكتب الخشبي الأنيق. تم تحقيق التوازن بين الألوان المختلفة المستخدمة حول الغرفة لتخرج بهذا الشكل الذي لا تملك أمامه إلا الإعجاب.

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Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم Turquoise
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

غرفة النوم الأخرى

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم Grey
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

بإلقاء نظرة علي غرفة النوم الثانوية والتي نلاحظ أنها منسجمة الألوان ذات نقوشات الزهور مع لمسة من العتاقة تجعلك تستحضر بعضأ من روح الستينات.

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم Grey
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

غرفة الضيوف

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم Turquoise
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

تمتاز غرفة الضيوف بعمليتها المتناهية بحيث يمكن أن تستخدم كغرفة معيشة صغيرة إذا ما دعت الحاجة إلي ذلك أو حتي كمساحة للاسترخاء بمزيد من الخصوصية. تعد الأريكة خيار عملي ممتاز بملائمتها للنوم وتوفيرها لمساحة تخزين أسفلها، التي تتكامل عمليتها مع جمال الديكور البادي في تفاصيل كالكرسي الذي يمنح الغرفة شخصية كلاسيكية راقية.

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم Turquoise
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
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