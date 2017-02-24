شقة مودرن ذات تصميم حيوي وأنيق

يسعدنا أن نصحبكم اليوم في زيارة لهذا المنزل الرائع في لشبونة بالبرتغال لتروا بأعينكم كيف أن تصميمه مليء بالتفاصيل الغنية ذات الطراز الكلاسيكي الأنيق الذي يسر النفس ويخطف الأبصار بسحره الملائم لكافة العصور والأزمنة، فهي مصممة بطراز مودرن غير تقليدي. قام بتنفيذ هذا الديكور مصممي مكتب STOC CASA INTERIORES والذين أخرجوا كل إبداعهم ولم يبخلوا بأي من أفكارهم المثيرة للإهتمام والتي أضفت الكثير من العمق علي المكان.
بمجرد دخولك إلي هذا البيت يغمرك الشعور بالدفء والترحاب في مدخله العامر بالتفاصيل الأنيقة والألوان المريحة للعين. تتمتع الحوائط بلون عميق يضفي على الفراغ الكثير من الأصالة، كما تضم بين جنباتها طاولة خشبية تعلوها مرآة كبيرة تلعب دور هام من أجل التعزيز من الإحساس بالمساحة وتهيمن علي المكان بشخصيتها الرترو الطاغية.
تنقسم غرفة المعيشة إلى جزئين، لمزيد من الرفاهية الممثلة في هذا الركن المناسب للجلوس والاستمتاع بالأوقات الخاصة وربما مشاهدة التلفاز والاسترخاء، كما يتميز بألوانه المختلفة التي تقوي من إحساس الخصوصية المنشود من هذه المساحة.
في ظهر الركن السابق نرى غرفة المعيشة الثانية والتي تتميز ببعض التفاصيل الفخمة تناسب استقبال الضيوف. الغرفة أجوائها مريحة بفضل الضوء الطبيعي الذي لا تخطئه العين ولا يستطيع أحد إنكار الإحساس بالراحة النفسية والدفء الذي يبعثه في المكان. وما يدعم هذا الإحساس هو الحوائط والأثاث الطاغي عليه اللون الأبيض. ومروراً بالمدفأة والتي تشكل إضافة مهمة للغاية لأشهر الشتاء، وإنتهاءأ بأرفف الكتب التي تمنح الغرفة أخر اللمسات المكملة لشخصيتها الخاصة.
يتصدر الخشب المشهد في غرفة الطعام ليضفي دفئه المميز، وتعد طاولة الطعام تحفة فنية من أعمال النجارة في حد ذاتها بسطحها المستدير والذي يتيح الفرصة لاستيعاب ستة أفراد مع الموازنة ما بين موازاة خطوطها لكل جانب علي حدة مع المحافظة علي شكلها الدائري ببراعة وحرفية بالغة ليجتمع فيها كلاً من الجمال والحنكة الفنية في مزيج فريد.
كم هو رائع هذا التصميم الفريد من نوعه للخزانة المغطاة سطحها بالمرايا المرصعة بالمقابض الأنيقة معينة الشكل، مما يمثل أفضل استغلال ممكن لركن كهذا من حيث عملية المساحة الإضافية المتاحة للتخزين والشكل الجمالي المبهر .
تتمتع غرفة النوم الرئيسية بمساحة سخية الحجم ولا ينقصها أي شيء، فقد تم تخصيص ركن فيها للاسترخاء والتمتع بجمال المنظر من النافذة المواجه لها هذا الكرسي الوثير، كما تشتمل علي مساحة للعمل أو القراءة والاستذكار علي المكتب الخشبي الأنيق. تم تحقيق التوازن بين الألوان المختلفة المستخدمة حول الغرفة لتخرج بهذا الشكل الذي لا تملك أمامه إلا الإعجاب.
بإلقاء نظرة علي غرفة النوم الثانوية والتي نلاحظ أنها منسجمة الألوان ذات نقوشات الزهور مع لمسة من العتاقة تجعلك تستحضر بعضأ من روح الستينات.
تمتاز غرفة الضيوف بعمليتها المتناهية بحيث يمكن أن تستخدم كغرفة معيشة صغيرة إذا ما دعت الحاجة إلي ذلك أو حتي كمساحة للاسترخاء بمزيد من الخصوصية. تعد الأريكة خيار عملي ممتاز بملائمتها للنوم وتوفيرها لمساحة تخزين أسفلها، التي تتكامل عمليتها مع جمال الديكور البادي في تفاصيل كالكرسي الذي يمنح الغرفة شخصية كلاسيكية راقية.