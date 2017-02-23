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20 نموذج رائع لمنزل عائلي سيبهر الجميع

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen شبابيك
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إن كنت من محبي المنازل التي يغلب على تصميماتها بل وروحها أيضًا الطابع الريفي، فهذا المقال سيكون بالتأكيد مفضل لك من بين جميع مقالات هوميفاي، حيث نعرض اليوم 20 منزل عائلي بـ تصميم هندسي عبقري وواجهات أخاذة تأسرك من أول نظرة لدرجة أنك ستتمنى العيش في بعض من تلك النماذج المطروحة هنا.

يمكنك بعد الاطلاع على هذا المقال حفظ النموذج الذي يلاقي استحسانك بسهولة، كما يمكنك أيضًا إنشاء ملف خاص بك للمستقبل لتستعين بأي من تلك الأفكار بمنزل العُمر دون أن تُجهد في البحث من جديد.. دعونا نبدأ جولتنا الآن!

1- منزل المزرعة القديمة بساحة خضراء شاسعة مع أنه في حقيقة الأمر يبدو جديد!

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd منازل
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

2- واجهة مُبهرة من النمط الانتقائي تباين الخامات هو عنوانها

homify
homify

homify
homify
homify

3- بسيط، هادئ، أنيق.. من طابق واحد فقط

homify منزل بنغالي
homify

homify
homify
homify

4- الواجهة تتألق بنوافذ حمراء وكم هائل من الأشجار يغمرها

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ منازل
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

5- كوخ خشبي مكون من لحاق الأشجار إضاءته تخترق عتمة الليل

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen شبابيك
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

6- منزل المثلثات السقفية واجهته رمادية بطابع رسمي

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. منازل
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

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7- منزل من طابق واحد بحديقة كبيرة محاطة بالأزهار للقاء عائلي يسوده المرح

Casa de Praia, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura منازل
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

8- كوخ آخر خشبي مثالي للاسترخاء والبعد عن صخب العالم بأسره

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti منازل
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

9- فيلا فخمة بواجهة متعددة الأبواب والنوافذ الجرارة بها كل ما لم يخطر ببالك من وسائل الراحة

ON THE BEACH III / BODRUM, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. منازل
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

10- منزل ضخم بسقف خشبي منحدر يمينًا ويسارًا يزين واجهته الحجر على طرفي الباب الخشبي

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA منازل طوب White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

11- كالمنتجع السياحي بواجهة زجاجية يطل على بركة مياة تزيد إطلالته سحرًا!

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

12- التقاء فريد من نوعه بين الأحجار والخشب لمنزل من طابق واحد

Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos منازل
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

13- منزل الأحلام بمظهر يجمع بين الكلاسيكية والعصرية

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects منازل
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

14- منزل لعشاق التصميم الهندسي ذو الخطوط الحادة

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs حدائقديكورات واكسسوارات
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

15- فقط لمحبي الأحجار الطبيعية الملونة

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura منازل
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

16- منزل بواجهة تجمع مختلف مكونات الطبيعة في آنٍ واحد

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects منازل
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

17- تحفة معمارية بروح ريفية وأناقة تعجز عن وصفها الكلمات

homify منازل
homify

homify
homify
homify

18- واجهة بلمسة استوائية وإشراقة تجعل الحجر يتوهج!

Schoolmasters eco house build different منازل
build different

Schoolmasters eco house

build different
build different
build different

19- واجهة زجاجية كاملة تلغي الحواجز بيم الداخل والخارج

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

20- حياة سعيدة في منزل على الشاطئ الملون!

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias منازل
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

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