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شقة عصرية وبسيطة ستريد مثلها!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم مع هوميفاي 360 ومشروع جديد بسيط وهادئ لكونه مصمم وفق النمط الإسكندينافي والمعروف باعتماده على اللمسات الخشبية والألوان المحايدة في التصميم الداخلي لأي منزل والذي يعد أيضًا الأكثر شيوعًا في تصميمات الفنادق والمنتجعات كـ رفيقه التبسيطي/المنيمالي تمامًا.. لنبدأ الآن!

البداية مع المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ عصري بوحدات تخزينية معقولة تفي بالغرض يميزه نافذة زجاجية كبيرة نلاحظها في الصدارة تمده بالإضاءة الطبيعية والتهوية المطلوبة لإزالة الروائح غير المرغوب فيها، ناهيك عن الموازييك برسومه المذهلة التي نلمحها جهة اليمين بجانب أجهزة المطبخ الكهربية المتداخلة كليًا مع الوحدات.

على يسار المطبخ استغل المصمم المساحة في وضع مائدة طعام خشبية صغيرة ومعها كرسيين بنفس اللون الأبيض بحيث يتناسقوا مع ديكورات المطبخ يتدلى من فوقهما وحدة إضاءة بتصميم عصري تود اقتناءها في الحال!

نظرة أعمق لبقية الساحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

صورة أخرى للساحة السابقة تنقل لنا مائدة الطعام بشكل أوضح جهة اليمين ولكن المفاجأة أن غرفة المعيشة مدموجة بنفس الساحة المنتمية في الأساس للمطبخ والسفرة! ربما يكون الأمر طبيعي في نظر البعض إلا أنه بالتأكيد سيكون غريبًا على شخص لم يصادفه تصميم شقة ستوديو من قبل!

المطبخ بوضوح

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من هذه الزاوية نرى تصميم المطبخ بشكل أكثر وضوحًا يصل بوحداته التخزينية إلى السقف، كما نرى مزيج رائع بين الأبيض والخشب المغلف للأرضيات في هدوء يناسب طبيعة النمط الإسكندينافي. 

السفرة والمعيشة على خط واحد

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

على خط واحد تم توزيع أثاث غرفتي السفرة والمعيشة بتصميم متناغم وديكورات متناسقة مما ينعكس بالتأكيد على أجواء الغرفة.

نلمح على الجدار الرئيسي للغرفة أي الخلفي للأريكة رمادية اللون والسفرة رسوم بسيطة وكأنها مرسومة باليد تقسمه إلى قسمين السفلي بمثابة أرضية واسعة أما العلوي فللسماء والفضاء الشاسع.

وحدة التلفاز بالجهة المقابلة.. وكوريدور يقودنا لغرفة النوم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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غرفة النوم وأرفف في منتهى الشياكة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم هادئة كبقية المنزل خصوصًا أنها بنفس مزيج الألوان الأبيض والبيج.. تصميم السرير مختلف ومميز حيث يخترق الجدار الرئيسي للغرفة ويسير على خُطى واحدة مع الأرفف التي تخترقه هي الأخرى على بُعد خطوات ويزينها مجموعة أسبتة من الخوص بأحجام مختلفة تزيدها سحرًا وأناقة.

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من زاوية أخرى

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الوسائد بألوانها المختلفة ما بين البيج والبني والأبيض والمنقوشة.. الفرش الراقي للسرير.. وحدة الإضاءة الصفراء.. الجدار المزركش والأباليك المثبتة عليه.. جميعها لمسات أكسبت هيئة الغرفة سحر خاص.

الحمام مبهر رغم صغره!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

التصميم الداخلي للحمام مبهر بكل المقاييس رغم مساحته الفعلية الصغيرة للغاية، كما أن توزيع الأدوات الصحية سليم 100%، وكذلك إصرار المصمم على تضمين وحدة تخزينية ملحقة بالحوض كان له أكبر الأثر في المظهر الجيد للحمام ليس لشكلها المذهل فقط وإنما أيضًا لدورها الهام في احتواء أدوات الحمام التي تسبب الفوضى.

شقة مصرية فى منتهي الشياكة ستبهرك

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