شقة عصرية وبسيطة ستريد مثلها!

مطبخ عصري بوحدات تخزينية معقولة تفي بالغرض يميزه نافذة زجاجية كبيرة نلاحظها في الصدارة تمده بالإضاءة الطبيعية والتهوية المطلوبة لإزالة الروائح غير المرغوب فيها، ناهيك عن الموازييك برسومه المذهلة التي نلمحها جهة اليمين بجانب أجهزة المطبخ الكهربية المتداخلة كليًا مع الوحدات.

على يسار المطبخ استغل المصمم المساحة في وضع مائدة طعام خشبية صغيرة ومعها كرسيين بنفس اللون الأبيض بحيث يتناسقوا مع ديكورات المطبخ يتدلى من فوقهما وحدة إضاءة بتصميم عصري تود اقتناءها في الحال!