شقة عصرية وبسيطة ستريد مثلها!

جولتنا اليوم مع هوميفاي 360 ومشروع جديد بسيط وهادئ لكونه مصمم وفق النمط الإسكندينافي والمعروف باعتماده على اللمسات الخشبية والألوان المحايدة في التصميم الداخلي لأي منزل والذي يعد أيضًا الأكثر شيوعًا في تصميمات الفنادق والمنتجعات كـ رفيقه التبسيطي/المنيمالي تمامًا.. لنبدأ الآن!
مطبخ عصري بوحدات تخزينية معقولة تفي بالغرض يميزه نافذة زجاجية كبيرة نلاحظها في الصدارة تمده بالإضاءة الطبيعية والتهوية المطلوبة لإزالة الروائح غير المرغوب فيها، ناهيك عن الموازييك برسومه المذهلة التي نلمحها جهة اليمين بجانب أجهزة المطبخ الكهربية المتداخلة كليًا مع الوحدات.
على يسار المطبخ استغل المصمم المساحة في وضع مائدة طعام خشبية صغيرة ومعها كرسيين بنفس اللون الأبيض بحيث يتناسقوا مع ديكورات المطبخ يتدلى من فوقهما وحدة إضاءة بتصميم عصري تود اقتناءها في الحال!
صورة أخرى للساحة السابقة تنقل لنا مائدة الطعام بشكل أوضح جهة اليمين ولكن المفاجأة أن غرفة المعيشة مدموجة بنفس الساحة المنتمية في الأساس للمطبخ والسفرة! ربما يكون الأمر طبيعي في نظر البعض إلا أنه بالتأكيد سيكون غريبًا على شخص لم يصادفه تصميم شقة ستوديو من قبل!
من هذه الزاوية نرى تصميم المطبخ بشكل أكثر وضوحًا يصل بوحداته التخزينية إلى السقف، كما نرى مزيج رائع بين الأبيض والخشب المغلف للأرضيات في هدوء يناسب طبيعة النمط الإسكندينافي.
على خط واحد تم توزيع أثاث غرفتي السفرة والمعيشة بتصميم متناغم وديكورات متناسقة مما ينعكس بالتأكيد على أجواء الغرفة.
نلمح على الجدار الرئيسي للغرفة أي الخلفي للأريكة رمادية اللون والسفرة رسوم بسيطة وكأنها مرسومة باليد تقسمه إلى قسمين السفلي بمثابة أرضية واسعة أما العلوي فللسماء والفضاء الشاسع.
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في منتهى الشياكة
غرفة نوم هادئة كبقية المنزل خصوصًا أنها بنفس مزيج الألوان الأبيض والبيج.. تصميم السرير مختلف ومميز حيث يخترق الجدار الرئيسي للغرفة ويسير على خُطى واحدة مع الأرفف التي تخترقه هي الأخرى على بُعد خطوات ويزينها مجموعة أسبتة من الخوص بأحجام مختلفة تزيدها سحرًا وأناقة.
الوسائد بألوانها المختلفة ما بين البيج والبني والأبيض والمنقوشة.. الفرش الراقي للسرير.. وحدة الإضاءة الصفراء.. الجدار المزركش والأباليك المثبتة عليه.. جميعها لمسات أكسبت هيئة الغرفة سحر خاص.
التصميم الداخلي للحمام مبهر بكل المقاييس رغم مساحته الفعلية الصغيرة للغاية، كما أن توزيع الأدوات الصحية سليم 100%، وكذلك إصرار المصمم على تضمين وحدة تخزينية ملحقة بالحوض كان له أكبر الأثر في المظهر الجيد للحمام ليس لشكلها المذهل فقط وإنما أيضًا لدورها الهام في احتواء أدوات الحمام التي تسبب الفوضى.