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5 مطابخ جميلة بتصميم U

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
DOM - GDAŃSK OLIWA, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz مطبخ
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جول سريعة لن تستقطع من وقتك سوى بضع دقائق معدودة ترصد فيها 5 تصميمات حديثة لمطابخ على شكل حرف U ستبهرك بلمساتها الحديثة وتقع في غرامها من النظرة الأولى! دعونا نبدأ الآن ولا تنسى حفظ النموذج المحبب إليك من بين النماذج المعروضة.

1- من أبسط تصميمات المطابخ!

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse مطبخ
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

إن كانت مساحة مطبخك كبيرة كالموضحة هنا في الصورة بالطبع سيكون تصميم حرف U هو المرجح لك ليكفي تلك المساحة الشاسعة ويملأ فراغ المطبخ. تصميم المطبخ بسيط إلى أبعد الحدود فلا كثير من الوحدات التخزينية العلوية والسفلية.. فقط اكتفى المُصَمِم بصندوق خشبي واحد بضلفتين يحملان مجموعة من أهم الأغراض حتى تكون في متناول المستخدم، وبالجهة الأخرى رفين كلاهما بتصميم بسيط أيضًا يضموا التوابل والمغارف وأدوات المطبخ الرفيعة.

أما الجهة السفلية فهي ليست مكدسة بالوحدات كما سبق ونوهنا رغم أنها مغلفة بالكامل بلوح خشبي كبير على شكل حرف U تتضمن أدراج وأرفف مفتوحة وبعض الضلف المغلقة كما تستوعب الموقد أيضًا بشكل عملي وذكي. 

2- خزانات في كل مكان

Edificio Belgrano Centro, Mauricio Morra Arquitectos Mauricio Morra Arquitectos مطبخ
Mauricio Morra Arquitectos

Mauricio Morra Arquitectos
Mauricio Morra Arquitectos
Mauricio Morra Arquitectos

مطبخ آخر بتصميم U ولكنه يختلف عن الأول في عدة أمور، أولها أنه أكثر عصرية حيث نلمح ذلك في تصميم وحداته السفلية والعلوية على حد سواء، وثانيها أن عدد وحداته التخزينية أكثر بكثير من الأول، مما يستوعب أكبر عدد من أغراض المطبخ ويجنبك حدوث أي فوضى به.

3- الرخام الأحمر وإشراقة تقتحم المطبخ

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco مطبخ
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

تصميم مميز وأنيق لمطبخ على شكل حرف U يختلف كثيرًا عن رقم 2 ولكنه أقرب لنموذج 1 من حيث البساطة والرقي اللذان يغمرانه بكل هدوء، فلا مزيد من التفاصيل الكثيرة فيه ولا مزيد من التعقيد. 

يميز هذا المطبخ عنصران غاية في الأهمية، أولهما ذلك الرخام الأحمر الذي يشكل حرف الـ U من الأساس والذي أيضًا يمد المطبخ بحالة من الدفء والإشراقة النابعة من زهو هذا اللون، وثانيهما، وحدات الإضاءة الكروية المتدلية من السقف بأحبال رفيعة. 

4- الخشب بديل الرخام!

DOM - GDAŃSK OLIWA, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz مطبخ
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

أبرز ما يُلفِت انتباهنا في تصميم هذا المطبخ المُصَمَم وفق لحرف U هو ذلك الخشب الذي يغلف الوحدات التخزينية السفلية بالكامل والذي استعان به المصمم بدلًا من الرخام الذي عادة ما يكون هذا موضعه ولكن الخشب فاجئنا باقتحامه للمطبخ في ثوبٍ جديد وفريد.

5- مع الرخام الأملس.. وداعًا للخزانات

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura مطبخ أنسجة طبيعية Beige
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

أول ما يلفت الانتباه بهذا المطبخ هو أن تصميم U جاء مميزًا إلى حد كبير في هذا النموذج حيث أنه لا يوجد وحدات تخزينية من الأساس! فقط اكتفى المصمم بأن يكون الرخام بملمسة الناعم هو المحور الرئيسي لهذا المطبخ وتصميمه الداخلي وبالتالي يمكن الاستفادة من الرخام ذاته في رص أغراض المطبخ الهامة بشكل منمق.

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