5 مطابخ جميلة بتصميم U

إن كانت مساحة مطبخك كبيرة كالموضحة هنا في الصورة بالطبع سيكون تصميم حرف U هو المرجح لك ليكفي تلك المساحة الشاسعة ويملأ فراغ المطبخ. تصميم المطبخ بسيط إلى أبعد الحدود فلا كثير من الوحدات التخزينية العلوية والسفلية.. فقط اكتفى المُصَمِم بصندوق خشبي واحد بضلفتين يحملان مجموعة من أهم الأغراض حتى تكون في متناول المستخدم، وبالجهة الأخرى رفين كلاهما بتصميم بسيط أيضًا يضموا التوابل والمغارف وأدوات المطبخ الرفيعة.

أما الجهة السفلية فهي ليست مكدسة بالوحدات كما سبق ونوهنا رغم أنها مغلفة بالكامل بلوح خشبي كبير على شكل حرف U تتضمن أدراج وأرفف مفتوحة وبعض الضلف المغلقة كما تستوعب الموقد أيضًا بشكل عملي وذكي.