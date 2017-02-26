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13 حمام بتصميم مميز كالفنادق

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مساحات تجارية
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اذا كنت ترغب في تصميم لحمام كالفنادق في منزلك الأمر ليس بعسير، فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 13 تصميم مميز جداً لتجعل حمامك يبدو كالفنادق في منتهى السهولة وبتصميمات بسيطة. 

1- حمام فندقى بتصميم انتقائى

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

تصميم حمام  فندقى أنيق على النمط الأنتقائى استعان المصمم فى تصميمه بالأرضيات الخشبية مع لمسات من الديكور التى اختارها المصمم بعناية شديدة من النباتات والتابلوهات ذات التصميم الأنيق.

2- حمام بانورامى

Ellerman Villa 2, DV8 Architects DV8 Architects مساحات تجارية فنادق
DV8 Architects

DV8 Architects
DV8 Architects
DV8 Architects

حمام بتصميم بانورامى رائع وانيق جداً فى تفاصيله، استعان المصمم بالزجاج لعمل خزانات شفافية مليئة بالنباتات بشكل مميز وجذاب جداً مع لمسة الخشب فى تصميم الأرضيات وبعض تفاصيل الأثاث.

3- لمسة فخامة لحمامك

The Hamilton Boutique Hotel, www.mezzanineinteriors.co.za www.mezzanineinteriors.co.za مساحات تجارية فنادق
www.mezzanineinteriors.co.za

www.mezzanineinteriors.co.za
www.mezzanineinteriors.co.za
www.mezzanineinteriors.co.za

حوض استحمام مستقل كبير هو حل كبير لخلق إحساس الفخامة إلى حمام منزلك.

4- حمام بإطلالة ريفية

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme مساحات تجارية فنادق
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

إعطاء حمامك سحر لمسات من بساطة وفخامة النمط الريفي ليس بأمر صعب فقط يمكنك الحصول عليه بسهولة، بإضافة الخشب الخام والعناصر الطبيعية إلى تصميم الحمام الخاص بك.

5- الخطوط الطولية لحمام أنيق

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

جدران من الخطوط الطولية فى حمامك هى لمسة مفعمة بالجاذبية والأناقة اعتمد عليها وستعجبك كثيراً.

6-الأبيض جمال وجاذبية

Hotel Es Marés. Formentera. 2011, Deu i Deu Deu i Deu مساحات تجارية فنادق
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

حمام فندقى مصمم بالكامل من اللون الأبيض الهادئ والأنيق مع لمسات جذابة من الخشب بشكل أكثر من رائع.

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7- حمام على النمط الصناعى

Somewhere Guest House, Estoril, 4Udecor Microcimento 4Udecor Microcimento مساحات تجارية فنادق
4Udecor Microcimento

4Udecor Microcimento
4Udecor Microcimento
4Udecor Microcimento

النمط الصناعى من الأنماط الشعيرة جداً فى تصميم الحمامات الفندقية، لذلك اذا اردت حمام كالفنادق فاستعن بالنمط الصناعى فى تصميم حمامك، وهو نمط سهل جداً فى اتباعه ويعتمد على مواد طبيعية كالخرسانة والفولاذ والخشب كل تلك المواد تساعد فى خلق صورة.

8- المزج بين التقليدية والحداثة

Hotel Falkensteiner, PAUMATS S.L. PAUMATS S.L. مساحات تجارية فنادق
PAUMATS S.L.

PAUMATS S.L.
PAUMATS S.L.
PAUMATS S.L.

المزج بين التقليدية والحداثة من اللمسات التي تخلق جاذبية وأناقة واضحة لأى تصميم، وهنا كما نرى استعان المصمم بلمسات عصرية واضحة فى تصميم هذا الحمام من اختيار المرآة، الأضاءة وأيضاً لمسة الزجاج مع التفاصيل الخشبية التى حققت لمسة من العتاقة.

9- حمام حداثى

Stone Barn Conversion Jardim, Mayer & Selders Arquitectura Mayer & Selders Arquitectura مساحات تجارية فنادق
Mayer &amp; Selders Arquitectura

Stone Barn Conversion Jardim

Mayer & Selders Arquitectura
Mayer &amp; Selders Arquitectura
Mayer & Selders Arquitectura

حمام مصمم ببساطة على النمط الحداثي الأنيق.

10- حمام مضئ

Projekte mit Gold und Silber, trend group trend group مساحات تجارية فنادق
trend group

trend group
trend group
trend group

حمام مضئ ولامع بتصميم جذاب ورائع جداُ، استعان فيه المصمم بالأضاءة والموازييك المعدنى بلونه الذهبى المضئ، تلك التفاصيل وحدها فقط خلقت من هذا الحمام أناقة وجمال بطريقة رائعة.

11- الرخام لحمام فاخر

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

لطالما ارتبط الرخام بالأناقة والفخامة فى التصميم، معظم الفنادق الفاخرة تستعين بالرخام  لتعطي شعوراً بالفخامة فى تصميم الحمام، هنا نموذج لتصميم حمام فندقي مصمم بالكامل من الرخام.

12- جاكوزي للمسة من الدفئ

Habitats troglodytes & cabanes dans les arbres en Provence, Franck Fouquet Franck Fouquet مساحات تجارية فنادق
Franck Fouquet

Franck Fouquet
Franck Fouquet
Franck Fouquet

أفضل طريقة لأضافة لمسة من الجاذبية والدفئ على تصميم الحمام الخاص بك هي أضافة جاكوزي لجمامك، وقتها فقط ستشعر انك في منتجع 5 نجوم.

13- دمج المواد الطبيعية

Sanierung und Umwandlung eines Tuchmacherhauses aus dem 18. Jahrhundert in ein modernes Ferienhaus , Bleibe Bleibe مساحات تجارية فنادق
Bleibe

Bleibe
Bleibe
Bleibe

دمج المواد الطبيعية في تصميم واحد من اللمسات التي تعطيك تصميماً لحمام مميز وجذاب جداً، فعلى سبيل المثال دمج المصمم فى هذا الحمام بين الخشب، السيراميك، الزجاج والجدران الجيرية بطريقة أعطت فخامة ورقى على تصميم الحمام بالكامل.

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