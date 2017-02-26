13 حمام بتصميم مميز كالفنادق

اذا كنت ترغب في تصميم لحمام كالفنادق في منزلك الأمر ليس بعسير، فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 13 تصميم مميز جداً لتجعل حمامك يبدو كالفنادق في منتهى السهولة وبتصميمات بسيطة.
تصميم حمام فندقى أنيق على النمط الأنتقائى استعان المصمم فى تصميمه بالأرضيات الخشبية مع لمسات من الديكور التى اختارها المصمم بعناية شديدة من النباتات والتابلوهات ذات التصميم الأنيق.
حمام بتصميم بانورامى رائع وانيق جداً فى تفاصيله، استعان المصمم بالزجاج لعمل خزانات شفافية مليئة بالنباتات بشكل مميز وجذاب جداً مع لمسة الخشب فى تصميم الأرضيات وبعض تفاصيل الأثاث.
حوض استحمام مستقل كبير هو حل كبير لخلق إحساس الفخامة إلى حمام منزلك.
إعطاء حمامك سحر لمسات من بساطة وفخامة النمط الريفي ليس بأمر صعب فقط يمكنك الحصول عليه بسهولة، بإضافة الخشب الخام والعناصر الطبيعية إلى تصميم الحمام الخاص بك.
جدران من الخطوط الطولية فى حمامك هى لمسة مفعمة بالجاذبية والأناقة اعتمد عليها وستعجبك كثيراً.
حمام فندقى مصمم بالكامل من اللون الأبيض الهادئ والأنيق مع لمسات جذابة من الخشب بشكل أكثر من رائع.
النمط الصناعى من الأنماط الشعيرة جداً فى تصميم الحمامات الفندقية، لذلك اذا اردت حمام كالفنادق فاستعن بالنمط الصناعى فى تصميم حمامك، وهو نمط سهل جداً فى اتباعه ويعتمد على مواد طبيعية كالخرسانة والفولاذ والخشب كل تلك المواد تساعد فى خلق صورة.
المزج بين التقليدية والحداثة من اللمسات التي تخلق جاذبية وأناقة واضحة لأى تصميم، وهنا كما نرى استعان المصمم بلمسات عصرية واضحة فى تصميم هذا الحمام من اختيار المرآة، الأضاءة وأيضاً لمسة الزجاج مع التفاصيل الخشبية التى حققت لمسة من العتاقة.
حمام مصمم ببساطة على النمط الحداثي الأنيق.
حمام مضئ ولامع بتصميم جذاب ورائع جداُ، استعان فيه المصمم بالأضاءة والموازييك المعدنى بلونه الذهبى المضئ، تلك التفاصيل وحدها فقط خلقت من هذا الحمام أناقة وجمال بطريقة رائعة.
لطالما ارتبط الرخام بالأناقة والفخامة فى التصميم، معظم الفنادق الفاخرة تستعين بالرخام لتعطي شعوراً بالفخامة فى تصميم الحمام، هنا نموذج لتصميم حمام فندقي مصمم بالكامل من الرخام.
أفضل طريقة لأضافة لمسة من الجاذبية والدفئ على تصميم الحمام الخاص بك هي أضافة جاكوزي لجمامك، وقتها فقط ستشعر انك في منتجع 5 نجوم.
دمج المواد الطبيعية في تصميم واحد من اللمسات التي تعطيك تصميماً لحمام مميز وجذاب جداً، فعلى سبيل المثال دمج المصمم فى هذا الحمام بين الخشب، السيراميك، الزجاج والجدران الجيرية بطريقة أعطت فخامة ورقى على تصميم الحمام بالكامل.
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