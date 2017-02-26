13 حمام بتصميم مميز كالفنادق

دمج المواد الطبيعية في تصميم واحد من اللمسات التي تعطيك تصميماً لحمام مميز وجذاب جداً، فعلى سبيل المثال دمج المصمم فى هذا الحمام بين الخشب، السيراميك، الزجاج والجدران الجيرية بطريقة أعطت فخامة ورقى على تصميم الحمام بالكامل.

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