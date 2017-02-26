10أفكار لأرضيات الحديقة الخاصة بك ممكن تعملها بنفسك

من الأفكار التى يمكنك الأستعانة بها لأرضيات حديقتك بميزانية بسيطة وفى نفس الوقت سهلة فى التركيب هى النجيلة الصناعية، ولن تتأثر بعوامل الجو المختلفة كالمطر والرطوبة/ النجيلة الصناعية كانت من الحلول التى تلجأ إليها بعض الملاعب عوضاً عن النجيلة الطبيعية وفى الأونة الأخيرة أصبحت فى متناول الأيدى للمنازل.
الأرضيات الحجرية أيضاً تعتبر من الحلول المميزة لأرضيات الفناء الخارجي فى منزلك، فهى أولاً أسعارها مناسبة وفى متناول الأيد، ثانياً لمسة أنيقة جداً وجذابة فللأرضيات الحجرية نقوشات كثيرة.
للخشب دفئ يستطيع أضافته لأى تصميم، وهو أيضاً لمسة مميزة جداً يمكنك الأستعانة بها فى تصميم الحديقة والفناء الخاص بك، اسعاره بسيطة وفى متناول الأيدى وفى نفس الوقت إطلاله دافئة وأنيقة للفناء والتراس الخاص بك.
نموذج أخر للأرضيات الحجرية الناعمة متنوعة بين الظلال الداكنة والفاتحة بطريقة مليئة بالفخامة، يمكنك الأستعانة أيضاً بلمسات من النباتات لتزيين الفناء وستعطيك أطلالة أكثر من رائعة مع الأرضيات الحجرية.
نموذج أخر للأرضيات المصممة من الطوب الحجرى مع مزيج من الأسمنت الذى أعطى للأرضيات صلابة وأناقة أيضاً، يمكن أن تكمل أطلالة حديقتك بأضافة تفاصيل ريفية كالمقاعد الخشبية، الفوانيس على الأرضيات مع لمسات من الأشجار والنباتات للمسة ريفية جذابة.
البلاط الجيري أيضاً من الإطلالات المميزة التى يمكنك أن تستعين بها فى أرضيات الفناء الخاص بك، فهى أنيقة وجذابة جداً كما أنها مقاومة للأنزلاق لذلك هى أيضاً عنصر من عناصر الامان فى التصميم.
يمكنك أيضاُ المزج بين الخشب والعشب بطريقة مميزة وجذابة جداً مثل هذا التصميم، فهنا جمع المصمم بين العضب فى تصميم الأرضيات مع خطوات دائرية من الخشب بشكل أضاف للحديقة طابع بوهيمي أنيق جداً مع الديكورات والأكسسورات التى استعان بها المصمم.
الطوب الحجري أيضاً من اللمسات المميزة التي يمكنك أضافتها على تصميم الفناء الخارجي الخاص بك.
الجبس من نوعية الأرضيات المميزة جداً في تصميمها بجانب اللمسة الجمالية التي تضيفها على تصميم الفناء الخاص بك، فهي أيضاً تعتبر من الأرضيات العملية جداً ومقاومة للماء والرطوبة، وتعتبر سهلة فى تركيبها.
هذا النوع من الأرضيات انتشر جداً في الأونة الأخيرة بما يمتاز به من ملمس ناعم وفي نفس الوقت يتمتع بالصلابة والمتانة، لذلك هو من الأختيارات المميزة جداُ في التصميم بالأضافة إلى تصميماته وأشكاله المختلفة.
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