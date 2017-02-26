10أفكار لأرضيات الحديقة الخاصة بك ممكن تعملها بنفسك

هذا النوع من الأرضيات انتشر جداً في الأونة الأخيرة بما يمتاز به من ملمس ناعم وفي نفس الوقت يتمتع بالصلابة والمتانة، لذلك هو من الأختيارات المميزة جداُ في التصميم بالأضافة إلى تصميماته وأشكاله المختلفة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: قبل وبعد: تجديدات مبهرة لاستغلال أمثل للمساحات الصغيرة