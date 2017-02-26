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10أفكار لأرضيات الحديقة الخاصة بك ممكن تعملها بنفسك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph حديقة
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اذا كنت ترغب في تغيير أرضيات الفناء الخاص بك ولكن بخطوات بسيطة وميزانية في متناول يديك، دعني أخبرك أن هنا ما تبحث عنه، فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك أفكار من وحي الخبراء لتغيير أرضيات الحديقة الخاصة بك بمنتهى البساطة وفي نفس الوقت لن تكلفك الكثير.

1- النجيلة الصناعية

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

من الأفكار التى يمكنك الأستعانة بها لأرضيات حديقتك بميزانية بسيطة وفى نفس الوقت سهلة فى التركيب هى النجيلة الصناعية، ولن تتأثر بعوامل الجو المختلفة كالمطر والرطوبة/ النجيلة الصناعية كانت من الحلول التى تلجأ إليها بعض الملاعب عوضاً عن النجيلة الطبيعية وفى الأونة الأخيرة أصبحت فى متناول الأيدى للمنازل.

2- الأرضيات الحجرية

Piscina con Laja irregular Solnhofen, Solnhofen Piedra Natural, S.L. Solnhofen Piedra Natural, S.L. مسبح
Solnhofen Piedra Natural, S.L.

Solnhofen Piedra Natural, S.L.
Solnhofen Piedra Natural, S.L.
Solnhofen Piedra Natural, S.L.

الأرضيات الحجرية أيضاً تعتبر من الحلول المميزة لأرضيات الفناء الخارجي فى منزلك، فهى أولاً أسعارها مناسبة وفى متناول الأيد، ثانياً لمسة أنيقة جداً وجذابة فللأرضيات الحجرية نقوشات كثيرة.

3- الأرضيات الباركيه الخشبى

NAHARRO SHOWROOM, Naharro Naharro بلكونات وشرفاتأثاث
Naharro

Naharro
Naharro
Naharro

للخشب دفئ يستطيع أضافته لأى تصميم، وهو أيضاً لمسة مميزة جداً يمكنك الأستعانة بها فى تصميم الحديقة والفناء الخاص بك، اسعاره بسيطة وفى متناول الأيدى وفى نفس الوقت إطلاله دافئة وأنيقة للفناء والتراس الخاص بك.

4- أرضيات حجرية ناعمة

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph حديقة
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

نموذج أخر للأرضيات الحجرية الناعمة متنوعة بين الظلال الداكنة والفاتحة بطريقة مليئة بالفخامة، يمكنك الأستعانة أيضاً بلمسات من النباتات لتزيين الفناء وستعطيك أطلالة أكثر من رائعة مع الأرضيات الحجرية.

5- مزيج الطوب الحجرى والأسمنت

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS حديقة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

نموذج أخر للأرضيات المصممة من الطوب الحجرى مع مزيج من الأسمنت الذى أعطى للأرضيات صلابة وأناقة أيضاً، يمكن أن تكمل أطلالة حديقتك بأضافة تفاصيل ريفية كالمقاعد الخشبية، الفوانيس على الأرضيات مع لمسات من الأشجار والنباتات للمسة ريفية جذابة.

6- أرضيات من البلاط الجيري

Mediterrane Mauerabdeckung, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH حديقة
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

البلاط الجيري أيضاً من الإطلالات المميزة التى يمكنك أن تستعين بها فى أرضيات الفناء الخاص بك، فهى أنيقة وجذابة جداً كما أنها مقاومة للأنزلاق لذلك هى أيضاً عنصر من عناصر الامان فى التصميم.

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7- خطوات خشبية

homify حدائقديكورات واكسسوارات أنسجة طبيعية Green
homify

homify
homify
homify

يمكنك أيضاُ المزج بين الخشب والعشب بطريقة مميزة وجذابة جداً مثل هذا التصميم، فهنا جمع المصمم بين العضب فى تصميم الأرضيات مع خطوات دائرية من الخشب بشكل أضاف للحديقة طابع بوهيمي أنيق جداً مع الديكورات والأكسسورات التى استعان بها المصمم.

8- أرضيات من الطوب الحجري

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores بلكونة أو شرفة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الطوب الحجري أيضاً من اللمسات المميزة التي يمكنك أضافتها على تصميم الفناء الخارجي الخاص بك.

9- أرضيات من الجبس

TERRACE ON A SLOPE WARCO Bodenbeläge بلكونة أو شرفة
WARCO Bodenbeläge

TERRACE ON A SLOPE

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

الجبس من نوعية الأرضيات المميزة جداً في تصميمها بجانب اللمسة الجمالية التي تضيفها على تصميم الفناء الخاص بك، فهي أيضاً تعتبر من الأرضيات العملية جداً ومقاومة للماء والرطوبة، وتعتبر سهلة فى تركيبها.

10- مصقول الرخام

Casa Clásica Moderna sobre el golf , Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

هذا النوع من الأرضيات انتشر جداً في الأونة الأخيرة بما يمتاز به من ملمس ناعم وفي نفس الوقت يتمتع بالصلابة والمتانة، لذلك هو من الأختيارات المميزة جداُ في التصميم بالأضافة إلى تصميماته وأشكاله المختلفة.

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شاليه بتصميم رائع لمصيف مختلف
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