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8 أفكار لأماكن التخزين الذكية والمبتكرة!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify مطبخ خشب نقي Green
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قد يعتقد البعض أن الحصول على منزل مرتب وأنيق يأتي من خلال التخلي عن جميع الأغراض وإلقائها خارج المنزل، ولكن هذا ليس بالأمر الواقعي فغالباً ما ستحتاج واحداً من تلك الأغراض لاحقاً وتندم عما فعلته بها. فما الحل إذن؟ الحل هو إيجاد أفكار ذكية ومبتكرة لأماكن التخزين، التى تمنحك منزل منظم بدون التخلى عن أغراضك التى تستخدمها بصفة مستمرة أو التى تستخدمها في المواسم والمناسبات.

واليوم تقدم لكم هوميفاي 8 أفكار رائعة لأماكن التخزين في المنزل، والتى يمكنك اختيار ما يناسبك منها لتقوم بتنفيذها في منزلك فتحافظ على نظامه وتستمتع بجميع أغراضك المفضلة.

1- خزانة سرية

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors حمام
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

الخزانة الذكية خلف مرايا الحمام من أكثر الأفكار عملية، فهي تصلح تماماً لتخزين الأغراض التى تتسبب في حدوث الإزدحام إذا قمنا بوضعها في خزانة الحمام الرئيسية، وذلك لأن هذه الأغراض قليلة الإستخدام مثل الأدوية وأدوات الإسعافات الأولية وبعض مستحضرات التجميل التى نستخدمها في الطواريء أو كل فترة كبيرة، لذلك يمكننا إخفائها خلف المرايا لأن وضعها في مكان مرئي ليس بالأمر الضروري ولن يتسبب إلا في الفوضى.

2- شماعات صغيرة

Cotswold Chapel Kitchen homify مطبخ خشب نقي Green rayburn,slate,slate splashback,oak shelf,hanging rail,rayburn range cooker
homify

Cotswold Chapel Kitchen

homify
homify
homify

 توفر أماكن التخزين المناسبة في المطبخ أمر ضروري وليس من الرفاهيات، وذلك لضمان مطبخ منظم يتيح قضاء أوقات ممتعة لتحضير الطعام، لذا نقدم لك فكرة الشماعات الصغيرة التى تمكننا من تعليق الأواني التى نستخدمها يومياً في مكان قريب بمتناول الأيدي، وبهذا نخلق مساحات فارغة في خزانات المطبخ لاستخدامها في تخزين بعض الأغراض الاخرى التى لا نستعملها يومياً.

3- أسفل الأريكة

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture غرفة المعيشة
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

يمكننا استغلال المناطق أسفل الأرائك في غرفة المعيشة في تخزين ألعاب طفلك التى يلهو بها أمام التلفاز، أو تخزين الكتب التى يمكن قرائتها أثناء الإسترخاء على الأريكة لنحافظ على الغرفة رائقة دائماً.

وهناك فكرة آخى مشابهة لهذه الفكرة في غرف النوم، وهي استغلال الفراغ أسفل السرير في تخزين الأغطية والمفارش التى تستخدم في الفصول المختلفة، أو تخزين الملابس لحين قدوم موسمها المناسب.

4- فاصل أم مكتبة

Casa T, MAT architettura e design MAT architettura e design غرفة المعيشة
MAT architettura e design

MAT architettura e design
MAT architettura e design
MAT architettura e design

إذا كان منزلك صغيراً وكنت تواجه مشكلة في كيفية تقسيم مساحة المنزل بدون أن يبدو ضيقاً، يمكنك الإستعانة بهذا الفاصل العملي الذي يتيح فصل غير كامل بين الغرف، ويوفر لك مكاناً عملياً لترتيب الكتب فيه بطريقة تمكنك من العثور عليها بسهولة،كل هذا بدون الشعور بالإختناق الذي تسببه الحوائط.

5- أسفل الدرج

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB الممر الحديث، المدخل و الدرج
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

لابد وأنك شاهدت من قبل طرق كثيرة لاستغلال المكان أسفل الدرج، وذلك لأنه مكان مثير للاهتمام ويمكننا الإستفادة منه بأساليب مختلفة مثل وضع مكتب إذا كانت المساحة كبيرة، أو وضع أريكة صغير، كما يمكننا تحويلة إلى خزانة للأحذية، وها نحن هنا نرى هذه المساحة وقد تحولت إلى دولاب ملابس مفتوح. 

6- أثاث متصل

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

اقتناء الأثاث المتصل الذي يشمل أكثر من سرير مع مكتب أو دولاب من الأفكار الرائعة التى توفر لنا خيارات كثيرة للتخزين، لأن هذا النوع من الأثاث قائم على ضرورة استغلال كل إنش وعدم إهدار الفراغ لذا فنراه يمتليء دائماّ بالأدراج والخزانات التى يمكنها احتواء جميع المقتنيات في الغرفة.

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7- أقصى استفادة

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة الميديا
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

واجه التحديات الصعبة التى يضعها المنزل أمامك، وقم باستغلال كل الأمور لصالحك، فعلى سبيل المثال الزوايا والأركان المهملة لن تصبح كذلك بعد الآن، لأنك ستقوم بتحويلها إلى ركن خاص للإستجمام، ونرى هنا أن المصمم قد قام بتحويل الركن بين أعمدة البناء، إلى مكان مريح يمكنك الجلوس فيه والإستمتاع لساعات طويلة!.

8- الرفوف المرتفعة

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

معظمنا قام بتطبيق فكرة الرفوف لغرض أو آخر، ولكن هناك من لم يفعل بعد بالرغم من سهولة تطبيقها ومظهرها الأنيق وبالرغم من احتياجهم إلى أماكن تخزين مناسبة، وذلك لأنهم يحبون الحائط فارغ وأملس بدون أشياء معلقة عليه. لذا أحضرنا اليوم فكرة جديدة للرفوف وهي الرفوف المرتفعة الفريبة من السقف والتى بالكاد تجعلك تشعر بوجودها لأنها تكون بعيدة عن مستوى النظر وتترك الحائط فارغاً سوى جزء لايُذكر.

شقة علي الطراز المينيمال الشيك مبهرة من كل الزواية!
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