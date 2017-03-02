8 أفكار لأماكن التخزين الذكية والمبتكرة!

قد يعتقد البعض أن الحصول على منزل مرتب وأنيق يأتي من خلال التخلي عن جميع الأغراض وإلقائها خارج المنزل، ولكن هذا ليس بالأمر الواقعي فغالباً ما ستحتاج واحداً من تلك الأغراض لاحقاً وتندم عما فعلته بها. فما الحل إذن؟ الحل هو إيجاد أفكار ذكية ومبتكرة لأماكن التخزين، التى تمنحك منزل منظم بدون التخلى عن أغراضك التى تستخدمها بصفة مستمرة أو التى تستخدمها في المواسم والمناسبات.
واليوم تقدم لكم هوميفاي 8 أفكار رائعة لأماكن التخزين في المنزل، والتى يمكنك اختيار ما يناسبك منها لتقوم بتنفيذها في منزلك فتحافظ على نظامه وتستمتع بجميع أغراضك المفضلة.
الخزانة الذكية خلف مرايا الحمام من أكثر الأفكار عملية، فهي تصلح تماماً لتخزين الأغراض التى تتسبب في حدوث الإزدحام إذا قمنا بوضعها في خزانة الحمام الرئيسية، وذلك لأن هذه الأغراض قليلة الإستخدام مثل الأدوية وأدوات الإسعافات الأولية وبعض مستحضرات التجميل التى نستخدمها في الطواريء أو كل فترة كبيرة، لذلك يمكننا إخفائها خلف المرايا لأن وضعها في مكان مرئي ليس بالأمر الضروري ولن يتسبب إلا في الفوضى.
توفر أماكن التخزين المناسبة في المطبخ أمر ضروري وليس من الرفاهيات، وذلك لضمان مطبخ منظم يتيح قضاء أوقات ممتعة لتحضير الطعام، لذا نقدم لك فكرة الشماعات الصغيرة التى تمكننا من تعليق الأواني التى نستخدمها يومياً في مكان قريب بمتناول الأيدي، وبهذا نخلق مساحات فارغة في خزانات المطبخ لاستخدامها في تخزين بعض الأغراض الاخرى التى لا نستعملها يومياً.
يمكننا استغلال المناطق أسفل الأرائك في غرفة المعيشة في تخزين ألعاب طفلك التى يلهو بها أمام التلفاز، أو تخزين الكتب التى يمكن قرائتها أثناء الإسترخاء على الأريكة لنحافظ على الغرفة رائقة دائماً.
وهناك فكرة آخى مشابهة لهذه الفكرة في غرف النوم، وهي استغلال الفراغ أسفل السرير في تخزين الأغطية والمفارش التى تستخدم في الفصول المختلفة، أو تخزين الملابس لحين قدوم موسمها المناسب.
إذا كان منزلك صغيراً وكنت تواجه مشكلة في كيفية تقسيم مساحة المنزل بدون أن يبدو ضيقاً، يمكنك الإستعانة بهذا الفاصل العملي الذي يتيح فصل غير كامل بين الغرف، ويوفر لك مكاناً عملياً لترتيب الكتب فيه بطريقة تمكنك من العثور عليها بسهولة،كل هذا بدون الشعور بالإختناق الذي تسببه الحوائط.
لابد وأنك شاهدت من قبل طرق كثيرة لاستغلال المكان أسفل الدرج، وذلك لأنه مكان مثير للاهتمام ويمكننا الإستفادة منه بأساليب مختلفة مثل وضع مكتب إذا كانت المساحة كبيرة، أو وضع أريكة صغير، كما يمكننا تحويلة إلى خزانة للأحذية، وها نحن هنا نرى هذه المساحة وقد تحولت إلى دولاب ملابس مفتوح.
اقتناء الأثاث المتصل الذي يشمل أكثر من سرير مع مكتب أو دولاب من الأفكار الرائعة التى توفر لنا خيارات كثيرة للتخزين، لأن هذا النوع من الأثاث قائم على ضرورة استغلال كل إنش وعدم إهدار الفراغ لذا فنراه يمتليء دائماّ بالأدراج والخزانات التى يمكنها احتواء جميع المقتنيات في الغرفة.
واجه التحديات الصعبة التى يضعها المنزل أمامك، وقم باستغلال كل الأمور لصالحك، فعلى سبيل المثال الزوايا والأركان المهملة لن تصبح كذلك بعد الآن، لأنك ستقوم بتحويلها إلى ركن خاص للإستجمام، ونرى هنا أن المصمم قد قام بتحويل الركن بين أعمدة البناء، إلى مكان مريح يمكنك الجلوس فيه والإستمتاع لساعات طويلة!.
معظمنا قام بتطبيق فكرة الرفوف لغرض أو آخر، ولكن هناك من لم يفعل بعد بالرغم من سهولة تطبيقها ومظهرها الأنيق وبالرغم من احتياجهم إلى أماكن تخزين مناسبة، وذلك لأنهم يحبون الحائط فارغ وأملس بدون أشياء معلقة عليه. لذا أحضرنا اليوم فكرة جديدة للرفوف وهي الرفوف المرتفعة الفريبة من السقف والتى بالكاد تجعلك تشعر بوجودها لأنها تكون بعيدة عن مستوى النظر وتترك الحائط فارغاً سوى جزء لايُذكر.