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10 حمامات مودرن مذهلة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Collezione Feng Shui Serie Acqua, FRISONE SRL FRISONE SRL حمام معدن
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عندما تفكر في اختيار تصميم الحمام فأول ما يتبدار إلى ذهنك أن يكون جيد التهوية وتصميمه متوازن وعملي بالإضافة إلى إلوان مشرقة ومبهجة للخامات التي ستغطي الجدران والأرضيات، اليوم جمعنا لكم 10 تصميمات لحمامات مودرن مذهلة مصممة من قبل خُبرائنا لتلهمك في اختيارك لتصميم حمامك.

1. متسع ومشرق

Loft-Wohnung in Wintherhude, SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB حمام
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB
SNAP Stoeppler Nachtwey Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB

الحمام هنا متسع ومشرق للغاية بفضل الاسبوتات الكبيرة المدفونة بالسقف في تصميم عصري يتبع النمط الاسكندنافي، حوض الاستحمام هنا به ميزة رائعة وهي خزانة مفتوحة لتخزين المناشف، فكرة مبتكرة!

2. سطوع كامل

Ristrutturazione bagno, Ristrutturazione Bagno Milano Ristrutturazione Bagno Milano حمام
Ristrutturazione Bagno Milano

Ristrutturazione Bagno Milano
Ristrutturazione Bagno Milano
Ristrutturazione Bagno Milano

الجدران المشرقة والعاكسة لإضاءة مع ذلك اللون الدافئ خلقا بالحمام جوا شعريا، حتى مع اللون الأبيض التقليدي للأدوات الصحية.

3. تصميم هادئ

Collezione Feng Shui Serie Acqua, FRISONE SRL FRISONE SRL حمام معدن
FRISONE SRL

FRISONE SRL
FRISONE SRL
FRISONE SRL

تصميم هادئ للحمام لكن بلمسات فريدة مميزة تبدأ من ممر الحصى الأبيض الذي يحتوي كل جوانب الحمام، مرورا بمنطقة الاستحمام المنعزلة عن الحوض والمزودة ببانيو منفصل مع لمسات خضراء أنيقة، نهاية بالأرضيات الداكنة والتي تباينت مع الطلاء الرمادي الفاتح فحققت توازنا في ألوان المكان.

4. بلاط الموزايك

CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini حمام
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

يحقق الموزايك رواجا هائلا في الآونة الأخيرة كعنصر أصيل في ديكورات الحمامات، استعان به المصمم هنا في تغطية البانيو والجدار أعلاه بلون الأوكسديه الدافئ الذي تباين مع اللونين الأبيض والرمادي لجدران الحمام محققا تناغما بالمكان.

5. الرخام مع الخشب

AGRITOURISM, raro raro حمام
raro

AGRITOURISM

raro
raro
raro

المزج بين الخشب والحجر من الاختيارات الموفقة والرائعة بديكورات الحمام، فهذا المزج يحقق التوازن المطلوب في خلق جو دافئ ومريح بالحمام ، كما إنه اختيار عملي لتغطية أرضية منطقة الدُش بالرخام.

6. تصميم مميز

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

تصميم مميز لديكورات الحمام تتبع نمط البحر المتوسط، يظهر ذلك من خلال الرسومات على البلاط وألوان البحر الهادئة والدافئة المستعان في تغطية الجدران والأرضيات. 

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7. تصميم مودرن بأجواء ريفية

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

الجدار الرئيسي للحمام هنا مغطى بالحجر بملمس مميز أضاف أجواء ريفية انيقة بالمكان رغم أن الحمام بالكامل يتبع الأسلوب المودرن في التصميم، الإضاء المخفية في السقف أعلى الجدار الحجري كانت إضافة مميزة حيب أبرزت ملمس الحجر.

8. تصميم مذهل

Luxe bad- en slaapkamer in monumentaal pand, a-LEX a-LEX حمام
a-LEX

a-LEX
a-LEX
a-LEX

الحمام رغم بساطته من النظرة الأولى لكن به كثير من التفاصسل المذهلة، بداية من الجدار الرئيسي باللون الفيروزي الرائع، مرورا بالحوض الرخامي المزدوج والبانيو المستقل ذو التصميم الانسيابي المريح، نهاية بالكرسي الأحمر الأنيق الذي أضاف مزيد من الحيوية في تناغم مع لون الجدار.

9. أبيض وأسود

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم معاصر للحمام شملت بالتة ألوانه التدرج بين الأبيض والأسود والرمادي، أما الزجاج والرخام فكان لهما تأثير ساحر على ديكورات الحمام.

10. تصميم غير اعتيادي

Traum in Blau und Weiß, Innenarchitektin Katrin Reinhold Innenarchitektin Katrin Reinhold حمام
Innenarchitektin Katrin Reinhold

Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold

حمام هذا أم معرض فني حديث!  ظلال ألوان الباستيل في اللوحة مع تصميم البانيو الغير تقليدي، بالإضافة إلى التهوية والإضاءة الطبيعية جلعوا منه حمام غير اعتيادي.

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