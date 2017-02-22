10 حمامات مودرن مذهلة

عندما تفكر في اختيار تصميم الحمام فأول ما يتبدار إلى ذهنك أن يكون جيد التهوية وتصميمه متوازن وعملي بالإضافة إلى إلوان مشرقة ومبهجة للخامات التي ستغطي الجدران والأرضيات، اليوم جمعنا لكم 10 تصميمات لحمامات مودرن مذهلة مصممة من قبل خُبرائنا لتلهمك في اختيارك لتصميم حمامك.
الحمام هنا متسع ومشرق للغاية بفضل الاسبوتات الكبيرة المدفونة بالسقف في تصميم عصري يتبع النمط الاسكندنافي، حوض الاستحمام هنا به ميزة رائعة وهي خزانة مفتوحة لتخزين المناشف، فكرة مبتكرة!
الجدران المشرقة والعاكسة لإضاءة مع ذلك اللون الدافئ خلقا بالحمام جوا شعريا، حتى مع اللون الأبيض التقليدي للأدوات الصحية.
تصميم هادئ للحمام لكن بلمسات فريدة مميزة تبدأ من ممر الحصى الأبيض الذي يحتوي كل جوانب الحمام، مرورا بمنطقة الاستحمام المنعزلة عن الحوض والمزودة ببانيو منفصل مع لمسات خضراء أنيقة، نهاية بالأرضيات الداكنة والتي تباينت مع الطلاء الرمادي الفاتح فحققت توازنا في ألوان المكان.
يحقق الموزايك رواجا هائلا في الآونة الأخيرة كعنصر أصيل في ديكورات الحمامات، استعان به المصمم هنا في تغطية البانيو والجدار أعلاه بلون الأوكسديه الدافئ الذي تباين مع اللونين الأبيض والرمادي لجدران الحمام محققا تناغما بالمكان.
المزج بين الخشب والحجر من الاختيارات الموفقة والرائعة بديكورات الحمام، فهذا المزج يحقق التوازن المطلوب في خلق جو دافئ ومريح بالحمام ، كما إنه اختيار عملي لتغطية أرضية منطقة الدُش بالرخام.
تصميم مميز لديكورات الحمام تتبع نمط البحر المتوسط، يظهر ذلك من خلال الرسومات على البلاط وألوان البحر الهادئة والدافئة المستعان في تغطية الجدران والأرضيات.
الجدار الرئيسي للحمام هنا مغطى بالحجر بملمس مميز أضاف أجواء ريفية انيقة بالمكان رغم أن الحمام بالكامل يتبع الأسلوب المودرن في التصميم، الإضاء المخفية في السقف أعلى الجدار الحجري كانت إضافة مميزة حيب أبرزت ملمس الحجر.
الحمام رغم بساطته من النظرة الأولى لكن به كثير من التفاصسل المذهلة، بداية من الجدار الرئيسي باللون الفيروزي الرائع، مرورا بالحوض الرخامي المزدوج والبانيو المستقل ذو التصميم الانسيابي المريح، نهاية بالكرسي الأحمر الأنيق الذي أضاف مزيد من الحيوية في تناغم مع لون الجدار.
تصميم معاصر للحمام شملت بالتة ألوانه التدرج بين الأبيض والأسود والرمادي، أما الزجاج والرخام فكان لهما تأثير ساحر على ديكورات الحمام.
حمام هذا أم معرض فني حديث! ظلال ألوان الباستيل في اللوحة مع تصميم البانيو الغير تقليدي، بالإضافة إلى التهوية والإضاءة الطبيعية جلعوا منه حمام غير اعتيادي.
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