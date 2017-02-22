15 باب جرار بتصميم مثالي للبيوت الصغيرة

الأبواب المنزلقة أو الجرارة كما هو متعارف عليها في مصر تعد من أفضل الاختيارات للمنازل الصغيرة حيث كل سم متر متاح يجب استغلاله بذكاء وعملية، ميزة الأبواب الجرارة أنها تجنبك إهدار تلك المساحة التي يتطلبها التصميم الكلاسيكي للأبواب في الفتح والغلق وهو ما يجعل مصممي الديكورات الداخلية يفضلونها ويعتبرونها وسيلة فعالة لتقفيل المساحات المفتوحة دون الإخلال بالحفاظ على التواصل بينها. تتنوع الخامات والتصميمات في هذا المجال وهذا هو ما جعلها نعد لك كتاب الأفكار هذا، حيث جمعنا لك 15 نموذج لأبواب جرارة صنعت فارقا في استغلال المساحة في المنازل الصغيرة.
تصميم مثالي لفصل غرفة الطعام عن المطبخ
تصميم عملي ومناسب تماما لحجب الضوء القادم من غرفة النوم للوصول لغرفة المعيشة لمشاهدة مريحة للتلفزيون.
اختيار موفق لخامة الزجاج هنا لأنها لن تحجب الضوء الطبيعي من النافذة للوصول للقطاع الآخر من الحمام.
الأبواب الجرارة حيلة مثالية للحفاظ على التواصل بين القطاع الداخلي للمنزل والحديقة كما أنها تزيد الشعور باتساع المكان من الداخل، خاصة إذا كانت الأبواب من الزجاج كما هو الحال هنا.
الجانب الثابت من الباب تم استغلاله كمكتبة صغيرة، حيلة ذكية في استغلال المساحات.
فكرة مرحة وإضافة مبهجة لديكورات غرفة المعيشة.
تصميم مثالي للمنازل التي تميل ديكوراتها للنمط الصناعي.
حل عملي للغاية لاقتطاع جزء من غرفة النوم وتحويله لغرفة ملابس، الزخارف المفرغة بالجزء العلوي من الباب كانت إضافة مثيرة ديكورات الغرفة.
تصميم مثالي للمنازل الصغيرة، حيث توجد مجرى بالجدار على الجانبين ليدخل جانبي الباب بها عند فتحه.
فكرة عملية ومبتكرة، حيث تم تخصيص أحد جوانب الباب ليكون سبورة سوداء للكتاب عليها.
حل ممتاز لتغيير تكوين غرفة المعيشة وتقسيمها حسب الحاجة.
تغطية الباب الجرار بالمرايا تعد حيلة ذكية لتقسم المكان دون الشعور بضيقه.
حل رائع يجمع بين حماية الخصوصية وعدم حجب الضوء.
أحد الحلول المبتكرة للمنازل الصغيرة هو أن تجعل الجدران نفسها جرارة كما هو الحال في هذا التصميم.
تصميم رائع للفصل بين الغرف ومناسب تماما للمنازل الصغيرة، الأبواب الجرارة استخدمت هنا في أكثر من موضع، لكن المميز هنا هو ملميها اللامع والعاكس للإضاءة وهو ما زاد من اشراق واتساع المكان رغم مساحته الصغيرة فعليا.
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