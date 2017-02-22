15 باب جرار بتصميم مثالي للبيوت الصغيرة

الأبواب المنزلقة أو الجرارة كما هو متعارف عليها في مصر تعد من أفضل الاختيارات للمنازل الصغيرة حيث كل سم متر متاح يجب استغلاله بذكاء وعملية، ميزة الأبواب الجرارة أنها تجنبك إهدار تلك المساحة التي يتطلبها التصميم الكلاسيكي للأبواب في الفتح والغلق وهو ما يجعل مصممي الديكورات الداخلية يفضلونها ويعتبرونها وسيلة فعالة لتقفيل المساحات المفتوحة دون الإخلال بالحفاظ على التواصل بينها. تتنوع الخامات والتصميمات في هذا المجال وهذا هو ما جعلها نعد لك كتاب الأفكار هذا، حيث جمعنا لك 15 نموذج لأبواب جرارة صنعت فارقا في استغلال المساحة في المنازل الصغيرة.