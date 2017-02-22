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15 باب جرار بتصميم مثالي للبيوت الصغيرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Enlargement and updating in East London, GK Architects Ltd GK Architects Ltd أبواب منزلقة
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الأبواب المنزلقة أو الجرارة كما هو متعارف عليها في مصر تعد من أفضل الاختيارات للمنازل الصغيرة حيث كل سم متر متاح يجب استغلاله بذكاء وعملية، ميزة الأبواب الجرارة أنها تجنبك إهدار تلك المساحة التي يتطلبها التصميم الكلاسيكي للأبواب في الفتح والغلق وهو ما يجعل مصممي الديكورات الداخلية يفضلونها ويعتبرونها وسيلة فعالة لتقفيل المساحات المفتوحة دون الإخلال بالحفاظ على التواصل بينها. تتنوع الخامات والتصميمات في هذا المجال وهذا هو ما جعلها نعد لك كتاب الأفكار هذا، حيث جمعنا لك 15 نموذج لأبواب جرارة صنعت فارقا في استغلال المساحة في المنازل الصغيرة.

1. تصميم ريفي لباب جرار عملي وأنيق

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

تصميم مثالي لفصل غرفة الطعام عن المطبخ

2. باب متعدد الأوجه بملمس مثير ليزيد من جمال المكان

PARIS 17 29m², blackStones blackStones أبواب منزلقة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

تصميم عملي ومناسب تماما لحجب الضوء القادم من غرفة النوم للوصول لغرفة المعيشة لمشاهدة مريحة للتلفزيون.

3. باب زجاجي

Sliding frameless glass doors Ion Glass أبواب منزلقة زجاج
Ion Glass

Sliding frameless glass doors

Ion Glass
Ion Glass
Ion Glass

اختيار موفق لخامة الزجاج هنا لأنها لن تحجب الضوء الطبيعي من النافذة للوصول للقطاع الآخر من الحمام.

4. للفصل بين غرفة المعيشة والفناء الداخلي للمنزل

Sliding Folding doors GK Architects Ltd أبواب منزلقة
GK Architects Ltd

Sliding Folding doors

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

الأبواب الجرارة حيلة مثالية للحفاظ على التواصل بين القطاع الداخلي للمنزل والحديقة كما أنها تزيد الشعور باتساع المكان من الداخل، خاصة إذا كانت الأبواب من الزجاج كما هو الحال هنا.

5. باب جرار أبيض بتصميم بسيط وعملي

The Wine Warehouse, Chepstow, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects أبواب منزلقة
Hall + Bednarczyk Architects

The Wine Warehouse, Chepstow

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

الجانب الثابت من الباب تم استغلاله كمكتبة صغيرة، حيلة ذكية في استغلال المساحات.

6. تنوع لوني لمظهر نابض بالحياة

West London house, Viewport Studio Viewport Studio أبواب منزلقة
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

فكرة مرحة وإضافة مبهجة لديكورات غرفة المعيشة.

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7. باب جرار معدني مصفح

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

تصميم مثالي للمنازل التي تميل ديكوراتها للنمط الصناعي.

8. باب جرار للفصل بين غرفة النوم وخزانة الملابس

Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd أبواب منزلقة
Sliding Wardrobes World Ltd

Sliding Wardrobe Doors

Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd

حل عملي للغاية لاقتطاع جزء من غرفة النوم وتحويله لغرفة ملابس، الزخارف المفرغة بالجزء العلوي من الباب كانت إضافة مثيرة ديكورات الغرفة.

9. باب جرار

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

تصميم مثالي للمنازل الصغيرة، حيث توجد مجرى بالجدار على الجانبين ليدخل جانبي الباب بها عند فتحه.

10. باب جرار وسبورة

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

فكرة عملية ومبتكرة، حيث تم تخصيص أحد جوانب الباب ليكون سبورة سوداء للكتاب عليها.

11. باب جرار بغرفة المعيشة

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING أبواب منزلقة
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

حل ممتاز لتغيير تكوين غرفة المعيشة وتقسيمها حسب الحاجة.

12. باب جرار مع مرايا

Quinta do Lago, Cheryl Tarbuck Design Cheryl Tarbuck Design غرفة الملابس
Cheryl Tarbuck Design

Quinta do Lago

Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design

تغطية الباب الجرار بالمرايا تعد حيلة ذكية لتقسم المكان دون الشعور بضيقه.

13. باب جرار من الزجاج الثلجي

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge, Go Glass Ltd Go Glass Ltd أبواب منزلقة
Go Glass Ltd

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge

Go Glass Ltd
Go Glass Ltd
Go Glass Ltd

حل رائع يجمع بين حماية الخصوصية وعدم حجب الضوء.

14. جدار جرار!

Sliding doors homify أبواب منزلقة
homify

Sliding doors

homify
homify
homify

أحد الحلول المبتكرة للمنازل الصغيرة هو أن تجعل الجدران نفسها جرارة كما هو الحال في هذا التصميم.

15. للفصل بين الغرف مع

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London. Bravo London Ltd جدران زجاج Green
Bravo London Ltd

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London.

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

تصميم رائع للفصل بين الغرف ومناسب تماما للمنازل الصغيرة، الأبواب الجرارة استخدمت هنا في أكثر من موضع، لكن المميز هنا هو ملميها اللامع والعاكس للإضاءة وهو ما زاد من اشراق واتساع المكان رغم مساحته الصغيرة فعليا. 

لمزيد من التصميمات للأبواب الجرارة..تابعنا هنا 

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