16 فكرة مميزة لغرف معيشة صغيرة

يواجهنا تحدي كبير عند تصميم غرف منازلنا الصغيرة سواء كانت غرفة نوم، حمام، مطبخ أوغرفة معيشة فهي تعد غرفة رئيسية في المنزل نلجأ إليها للراحة والاسترخاء في آخر اليوم، ونستقبل فيها الضيوف، فلا نعرف من أين نبدأ، أين نخزن أغراضنا وكيف نستغلها بشكل مثالي يسمح بأن تكون مساحة مرحبة بكل الناس.
يظن البعض أن المساحة قد تكون عائق في الحصول على تصميم أحلامك مع الحصول على الراحة ومكان تستطيع أن تستقبل فيه أصدقاؤك.ولكن لا تقلق فهناك بعض الحيل والأفكار والتي تشارك في جعل غرفة المعيشة تبدو بشكل متسع وأنيق مع الحصول على كل المميزات الرائعة، فتعالوا نرى هذه الأمثلة الأنيقة سوياً.
يجب الحرص على عمل خزانات تستوعب كل الأغراض بدون الكثير من الإزدحام.
الألوان لا تتعارض مع تصميم المساحات الضيقة بل على العكس فإنها تعطي للفراغ حميمية ودفئ.
خطط باليتة ألوانك بشكل جيد لتساهم في خلق انسجام لألوان الفراغ وجعل الغرفة لوحة فنية مريحة بصرياً.
عندما لا تتوافر المساحة داخل المنزل فيمكنك استغلال مساحة الشرفة بضمها للمساحة الداخلية لتكون جزء من غرفة المعيشة الأنيقة.
قم باختيار سجادة تغطي المساحة الظاهرة من الأرضية مع السماح بأن تظهر خامة الأرضية من الجوانب أيضاً، فهذه الحيلة ستظهر الفراغ بشكل أكبر.
قم باستخدام خامات طبيعية في غرف المعيشة الصغيرة فهي تضيف أناقة غير مسبوقة.
ضع شخصيتك مع بعض اللمسات الفنية على جدران غرف المعيشة الصغيرة.
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يمكنك أيضاً عمل جاليري على الحائط لتزينه بشكل أنيق.
إقتصد في عدد القطع المستخدمة إذا كان الأثاث المستخدم ذو أشكال غير مألوفة أو أحجام كبيرة.
البساطة هي أهم مبدأ تصميمي في المساحات الضيقة، فإختر أثاث بسيط وذو مقاسات معقولة.
تجليد الحوائط ببلاطات سيراميكية ملونة هو أحد الحلول للحصول على فراغ مدهش وأنيق.
الإضاءة الطبيعية تشارك في جعل الفراغ الصغير يبدو أكثر إتساعاً وأكثر عمقاً.
اختر أثاث بلون أبيض ليعمل مع الحوائط والأرضيات على خلق احساس بالإتساع.
الاكسسوارات تصنع كل الفارق في تصميم الغرف الصغيرة، فهي تضيف شخصية و إنتعاش للفراغات.