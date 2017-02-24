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16 فكرة مميزة لغرف معيشة صغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
3 Bed Flat Renovation in Islington, London, Absolute Project Management Absolute Project Management غرفة المعيشة
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يواجهنا تحدي كبير عند تصميم غرف منازلنا الصغيرة سواء كانت غرفة نوم، حمام، مطبخ أوغرفة معيشة فهي تعد غرفة رئيسية في المنزل نلجأ إليها للراحة والاسترخاء في آخر اليوم، ونستقبل فيها الضيوف، فلا نعرف من أين نبدأ، أين نخزن أغراضنا وكيف نستغلها بشكل مثالي يسمح بأن تكون مساحة مرحبة بكل الناس.

يظن البعض أن المساحة قد تكون عائق في الحصول على تصميم أحلامك مع الحصول على الراحة ومكان تستطيع أن تستقبل فيه أصدقاؤك.ولكن لا تقلق فهناك بعض الحيل والأفكار والتي تشارك في جعل غرفة المعيشة تبدو بشكل متسع وأنيق مع الحصول على كل المميزات الرائعة، فتعالوا نرى هذه الأمثلة الأنيقة سوياً.

1.مساحة تخزينية

RESIDÊNCIA MAYNARD, Isabela Bethônico Arquitetura Isabela Bethônico Arquitetura غرفة المعيشة
Isabela Bethônico Arquitetura

Isabela Bethônico Arquitetura
Isabela Bethônico Arquitetura
Isabela Bethônico Arquitetura

يجب الحرص على عمل خزانات تستوعب كل الأغراض بدون الكثير من الإزدحام.

2.ألوان محايدة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الألوان المحايدة هي افضل الإختيارات عند تصميم المساحات الضيقة.

3.ألوان في الأثاث

Eclectic Apartment, The Orange Lane The Orange Lane غرفة المعيشة
The Orange Lane

Eclectic Apartment

The Orange Lane
The Orange Lane
The Orange Lane

الألوان لا تتعارض مع تصميم المساحات الضيقة بل على العكس فإنها تعطي للفراغ حميمية ودفئ.

4.التخطيط أولاً

Home Theater Projeto Executado em 2012, D`Vita - Marcenaria D`Vita - Marcenaria غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
D`Vita – Marcenaria

D`Vita - Marcenaria
D`Vita – Marcenaria
D`Vita - Marcenaria

خطط باليتة ألوانك بشكل جيد لتساهم في خلق انسجام لألوان الفراغ وجعل الغرفة لوحة فنية مريحة بصرياً.

5.ضم مساحة الشرفة

Apartamento R|C, Now Arquitetura e Interiores Now Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Now Arquitetura e Interiores

Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores

عندما لا تتوافر المساحة داخل المنزل فيمكنك استغلال مساحة الشرفة بضمها للمساحة الداخلية لتكون جزء من غرفة المعيشة الأنيقة.

6.سجادة مناسبة

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN غرفة المعيشة
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

قم باختيار سجادة تغطي المساحة الظاهرة من الأرضية مع السماح بأن تظهر خامة الأرضية من الجوانب أيضاً، فهذه الحيلة ستظهر الفراغ بشكل أكبر.

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7.خامات طبيعية

'Mercury' • Residential • Netherlands, Wonderwall Studios Wonderwall Studios غرفة المعيشة
Wonderwall Studios

Wonderwall Studios
Wonderwall Studios
Wonderwall Studios

قم باستخدام خامات طبيعية في غرف المعيشة الصغيرة فهي تضيف أناقة غير مسبوقة.

8.تزين الجدران

Floral Abstract Pixers غرفة المعيشة wall mural,wallpaper,floral,abstract
Pixers

Floral Abstract

Pixers
Pixers
Pixers

ضع شخصيتك مع بعض اللمسات الفنية على جدران غرف المعيشة الصغيرة.

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9.لوحات فنية

Apartamento Vila Nova Conceição, Marcella Loeb Marcella Loeb غرفة المعيشة
Marcella Loeb

Marcella Loeb
Marcella Loeb
Marcella Loeb

يمكنك أيضاً عمل جاليري على الحائط لتزينه بشكل أنيق.

10.أثاث صغير

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يمكن استغلال اصغر الأركان لعمل غرفة المعيشة باستخدام أثاث أصغر في الحجم.

11.أثاث قليل

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Living Room LuxDeco غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء living room,lounge,curved sofa,monochromatic,monochrome,marble,gold,black
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Living Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

إقتصد في عدد القطع المستخدمة إذا كان الأثاث المستخدم ذو أشكال غير مألوفة أو أحجام كبيرة.

12.تصميم بسيط

Living Area Absolute Project Management غرفة المعيشة
Absolute Project Management

Living Area

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

البساطة هي أهم مبدأ تصميمي في المساحات الضيقة، فإختر أثاث بسيط وذو مقاسات معقولة.

13.سيراميك ملون

news 2016, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

تجليد الحوائط ببلاطات سيراميكية ملونة هو أحد الحلول للحصول على فراغ مدهش وأنيق.

14.إضاءة طبيعية

Ristrutturazione appartamento Napoli centro storico, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الإضاءة الطبيعية تشارك في جعل الفراغ الصغير يبدو أكثر إتساعاً وأكثر عمقاً.

15.اللون الأبيض

Living Room | Punggol Field Honeywerkz غرفة المعيشة
Honeywerkz

Living Room | Punggol Field

Honeywerkz
Honeywerkz
Honeywerkz

اختر أثاث بلون أبيض ليعمل مع الحوائط والأرضيات على خلق احساس بالإتساع.

16.الاكسسوارات

VF apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

الاكسسوارات تصنع كل الفارق في تصميم الغرف الصغيرة، فهي تضيف شخصية و إنتعاش للفراغات.

منزل من الحاويات بتكلفة قليلة
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