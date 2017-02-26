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شقة بلمسات من الأحمر ستدهشك أناقتها

ريم عوض ريم عوض
CASA LR, Architrek Architrek غرفة المعيشة
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إذا كنت من عشّاق اللون الأحمر وتريد أن تدخله في تصميم منزلك والديكور ولكن متخوف من أن يكون مبالغ في أو زائد عن حده ليتركك بأعصاب متوترة كلما جلست في المنزل، ففي هذا المقال سنقدم لك بعض الأفكار لوضع لمسات من اللون الأحمر بطريقة مناسبة. إليكم جولة في شقة ستدهشك أناقتها!

مدخل المنزل

CASA LR, Architrek Architrek الممر الحديث، المدخل و الدرج
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

مدخل المنزل مصمم بأثاث بسيط لضيق مساحته، على اليمين وضعت شماعة لتعليق السترات وعلى اليسار طاولة بسيطة لوضع الأغراض. من الملاحَظ أن منطقة الصالة المتمثلة في المدخل وغرفة المعيشة والسفرة بأرضية من البلاط على شكل حجري مما يضفي بعض الدفئ على التصميم.

مساحة مفتوحة

CASA LR, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

الصالة مقسمة بين غرفة سفرة دائرية صغيرة وغرفة المعيشة التي تحتوي على كنبة على شكل حرف L بلون رمادي يتماشى مع لون الحوائط و طاولة قهوة بيضاء على سجادو دائرية رمادية وأمامهما مكتبة لتخزين الكتب ومستخدمة لوضع التليفزيون أيضًا. اللمسات الحمراء نجدها في الكراسي والخدديات وبعض قطع الديكور التي أعطت حياةً للغرفة ذات الألوان المحايدة.

غرفة المعيشة

CASA LR, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

صورة أقرب وأكثر وضوحًا لغرفة المعيشة تظهر فيها الرسومات المعلقة خلف الكنبة وهي مهمة جدًا في الديكور وتغير من شكل الغرف عمومًا.

السفرة

CASA LR, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

صورة أقرب لغرفة السفرة يظهر فيها المصباح المميز المسلط فوق الطاولة، ليبين كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تحدث فرقًا كبيرة خاصة إذا لم يكن لديك من المساحة والموارد ما يكفي لوضع ديكور فخم وغالي الثمن.

المطبخ

CASA LR, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

استغل المصمم المساحة الأفقية في المطبخ عن طريق وضع الأجهزة فوق بعضها البعض على أرفف معلقة، وأضاف طاولة صغيرة لتناول وجبة سريعة أو تناول مشروب أثناء التحاور مع أحد أفراد الأسرة.

غرفة نوم

CASA LR, Architrek Architrek غرفة نوم
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

غرفة النوم بأرضية خشب باركيه وبها سرير فردي ودولاب ومكتب صغير سنراه عن قرب في الصورة القادمة.

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المكتب

CASA LR, Architrek Architrek غرفة نوم
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

المكتب الموجود في الغرفة أبيض وكرسيه باللون الأسود وتم طلاء جانب من الحائط بلون رمادي داكن ليتماشى معه ويحدث تباين أنيق في الغرفة مع الإطارات المعلقة لنفس اللونين الأبيض والأسود.

الحمام الرئيسي

CASA LR, Architrek Architrek حمام
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

الحمام الرئيسي به لمسات من الأحمر في السجادة وإطار المرآة وأضاف الصندوق الخشبي بعض الدفئ على التصميم كما هو معهود عند استخدام الخشب في أي غرفة!

غرفة نوم مزدوجة

CASA LR, Architrek Architrek غرفة نوم
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

غرفة نوم مزدوجة في منتهى الأناقة تم طلاء جانب من الحائط باللون البترولي ومعلق عليه رسومات متباينة بالأبيض والأسود وتتناسق مع الحائط الستارة البترولية أيضًا. 

الحمام

CASA LR, Architrek Architrek حمام
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

حمام الغرفة الأخرى بنفس ألوان الغرفة أيضًا، بين الأبيض الأزرق.

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