شقة بلمسات من الأحمر ستدهشك أناقتها

إذا كنت من عشّاق اللون الأحمر وتريد أن تدخله في تصميم منزلك والديكور ولكن متخوف من أن يكون مبالغ في أو زائد عن حده ليتركك بأعصاب متوترة كلما جلست في المنزل، ففي هذا المقال سنقدم لك بعض الأفكار لوضع لمسات من اللون الأحمر بطريقة مناسبة. إليكم جولة في شقة ستدهشك أناقتها!
مدخل المنزل مصمم بأثاث بسيط لضيق مساحته، على اليمين وضعت شماعة لتعليق السترات وعلى اليسار طاولة بسيطة لوضع الأغراض. من الملاحَظ أن منطقة الصالة المتمثلة في المدخل وغرفة المعيشة والسفرة بأرضية من البلاط على شكل حجري مما يضفي بعض الدفئ على التصميم.
الصالة مقسمة بين غرفة سفرة دائرية صغيرة وغرفة المعيشة التي تحتوي على كنبة على شكل حرف L بلون رمادي يتماشى مع لون الحوائط و طاولة قهوة بيضاء على سجادو دائرية رمادية وأمامهما مكتبة لتخزين الكتب ومستخدمة لوضع التليفزيون أيضًا. اللمسات الحمراء نجدها في الكراسي والخدديات وبعض قطع الديكور التي أعطت حياةً للغرفة ذات الألوان المحايدة.
صورة أقرب وأكثر وضوحًا لغرفة المعيشة تظهر فيها الرسومات المعلقة خلف الكنبة وهي مهمة جدًا في الديكور وتغير من شكل الغرف عمومًا.
صورة أقرب لغرفة السفرة يظهر فيها المصباح المميز المسلط فوق الطاولة، ليبين كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تحدث فرقًا كبيرة خاصة إذا لم يكن لديك من المساحة والموارد ما يكفي لوضع ديكور فخم وغالي الثمن.
استغل المصمم المساحة الأفقية في المطبخ عن طريق وضع الأجهزة فوق بعضها البعض على أرفف معلقة، وأضاف طاولة صغيرة لتناول وجبة سريعة أو تناول مشروب أثناء التحاور مع أحد أفراد الأسرة.
غرفة النوم بأرضية خشب باركيه وبها سرير فردي ودولاب ومكتب صغير سنراه عن قرب في الصورة القادمة.
المكتب الموجود في الغرفة أبيض وكرسيه باللون الأسود وتم طلاء جانب من الحائط بلون رمادي داكن ليتماشى معه ويحدث تباين أنيق في الغرفة مع الإطارات المعلقة لنفس اللونين الأبيض والأسود.
الحمام الرئيسي به لمسات من الأحمر في السجادة وإطار المرآة وأضاف الصندوق الخشبي بعض الدفئ على التصميم كما هو معهود عند استخدام الخشب في أي غرفة!
غرفة نوم مزدوجة في منتهى الأناقة تم طلاء جانب من الحائط باللون البترولي ومعلق عليه رسومات متباينة بالأبيض والأسود وتتناسق مع الحائط الستارة البترولية أيضًا.
حمام الغرفة الأخرى بنفس ألوان الغرفة أيضًا، بين الأبيض الأزرق.