9 تصاميم 3D لمطابخ تناسب ذوقنا في مصر!

شركات ومكاتب الديكورالداخلي في فنزويلا طورت غرف المطابخ باستخدام منصة ثلاثية الأبعاد، وذلك حتى تواكب التطور الذي يطرأ علينا كل يوم حتى يجذبوا هؤلاء الذين يحبون مواكبة كل ما هو جديد ويتطلعون للأفضل دائمًا، هذا الموضوع مخصص لكل من يريد أن يضع لمسة متطورة في منزله، دعونا نعرض عليكم تفاصيل كل تصميم من التصاميم التسعة .
في هذا التصميم رُتبت الخزائن على شكل حرف L جزء من السقف والجدار مغطى بالنسيج المنقوش بالأزهار، يتدلى من السقف مصباحين كبيرين على منطقة تناول الطعام لإضاءتها بشكل خاص.
على الرغم من أن المساحة المتاحة لهذا المطبخ هي صغيرة جدًا إلا أن الخبراء ابدعوا في جعل الأجواء مريحة وبشكل متكامل من التفاصيل، أكثر ما يلفت النظر في هذا التصميم هو اللون الأحمر المتناقض مع الأثاث الأسود، وجود نافذتين على جانبي المطبخ تمنحه إضاءة ومظهر لطيف .
مساحة المطبخ رحبة جدًا وكبيرة وهذا هو السبب الحقيقي في تواجد الجزيرة المركزية الموجودة في قلب هذا المطبخ، كل شيء يحيط بالجزيرة من أفران وثلاجات، ودُمج بار مع الجزيرة لتصبح مزدوجة الوظيفة ومنطقة جميلة لتناول الوجبات الخفيفة، بحيث نستطيع أن نقدم ما قمنا بطهيه فور خروجه من الفرن أو رفعه من على النارمثلما يحدث في المطعم الياباني .
كل عنصر في هذا المطبخ هو في مكانه الصحيح، الجدار السفلي وضع به أجهزة كثيرة مثل الثلاجة والميكروويف ليصبح كل شيء أنيق في الخلفية .
خلف هذا الجدار الحجري نجد هذا المطبخ الحديث المفتوح على غرفة الطعام، النافذة الجانبية تسلط الضوء على كل قطعة زخرفية في هذه المساحة، المصابيح البرتقالية الصغيرة تضفي إيقاع خاص لهذا المطبخ.
هذا المطبخ ثري جدًا ومليء بالأفكار العصرية بل تخطى العصرية، الأسطح الملساء البراقة التي تغزو الفضاء تتواجد جنبًا إلى جنب مع وحدات الأثاث المظلمة، بالإضافة إلى جزيرة مركزية مضيئة .
هذا المطبخ على الطراز الانتقائي، الأثاث الرمادي البسيط يعطي الفرصة للجدران الخلفية لتظهر بشكل مختلف على عكس ما نراه عادة، ولا يمكن نكران دور الإضاءة في إبرازالجمال المختلف لهذه الجدران .
المطبخ عملي جدًا ويتكيف مع أي أسلوب، وحدات الأثاث خفيفة الوزن مغلقة وبألوان داكنة ومتكيفة مع الفضاء.
الخشب من أرقى المواد التي تستخدم في تصميم المطبخ، شرائح الخشب ستعطي مطبخك الدفء وشكل أنيق، في النهاية ستجد أن الاعتماد على الخشب في مطبخك يستحق كل هذا الجهد الذي ستفعله .
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