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9 تصاميم 3D لمطابخ تناسب ذوقنا في مصر!

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
COCINA ABIERTA, ARCE FLORIDA ARCE FLORIDA مطبخ خشب Wood effect
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شركات ومكاتب الديكورالداخلي في فنزويلا طورت غرف المطابخ باستخدام منصة ثلاثية الأبعاد، وذلك حتى تواكب التطور الذي يطرأ علينا كل يوم حتى يجذبوا هؤلاء الذين يحبون مواكبة كل ما هو جديد ويتطلعون للأفضل دائمًا، هذا الموضوع مخصص لكل من يريد أن يضع لمسة متطورة في منزله، دعونا نعرض عليكم تفاصيل كل تصميم من التصاميم التسعة .  

اللمسات الخاصة

Diseño de cocina, om-a arquitectura y diseño om-a arquitectura y diseño مطبخ
om-a arquitectura y diseño

om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño

في هذا التصميم رُتبت الخزائن على شكل حرف L جزء من السقف والجدار مغطى بالنسيج المنقوش بالأزهار، يتدلى من السقف مصباحين كبيرين على منطقة تناول الطعام لإضاءتها بشكل خاص. 

مطبخ صغير بأجواء مريحة

COCINA PEQUEÑA, ARCE FLORIDA ARCE FLORIDA مطبخ خشب Wood effect
ARCE FLORIDA

ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA

على الرغم من أن المساحة المتاحة لهذا المطبخ هي صغيرة جدًا إلا أن الخبراء  ابدعوا في جعل الأجواء مريحة وبشكل متكامل من التفاصيل، أكثر ما يلفت النظر في هذا التصميم هو اللون الأحمر المتناقض مع الأثاث الأسود، وجود نافذتين على جانبي المطبخ تمنحه إضاءة ومظهر لطيف . 

جزيرة مركزية

COCINA COMBINADA, ARCE FLORIDA ARCE FLORIDA مطبخ خشب Wood effect
ARCE FLORIDA

ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA

مساحة المطبخ رحبة جدًا وكبيرة وهذا هو السبب الحقيقي في تواجد الجزيرة المركزية الموجودة في قلب هذا المطبخ، كل شيء يحيط بالجزيرة من أفران وثلاجات، ودُمج بار مع الجزيرة لتصبح مزدوجة الوظيفة ومنطقة جميلة لتناول الوجبات الخفيفة، بحيث نستطيع أن نقدم ما قمنا بطهيه فور خروجه من الفرن أو رفعه من على النارمثلما يحدث في المطعم الياباني .  

صندوق خاص

Proyecto Villa Saamar, Nueva Esparta, Venezuela., Arq. Susan W. Jhayde Arq. Susan W. Jhayde مطبخ
Arq. Susan W. Jhayde

Arq. Susan W. Jhayde
Arq. Susan W. Jhayde
Arq. Susan W. Jhayde

كل عنصر في هذا المطبخ هو في مكانه الصحيح، الجدار السفلي وضع به أجهزة كثيرة مثل الثلاجة والميكروويف ليصبح كل شيء أنيق في الخلفية . 

مختفي وراء الجدار

Apartamento en El Rosal, Arquitectura 4rq Arquitectura 4rq غرفة المعيشة
Arquitectura 4rq

Arquitectura 4rq
Arquitectura 4rq
Arquitectura 4rq

خلف هذا الجدار الحجري نجد هذا المطبخ الحديث المفتوح على غرفة الطعام، النافذة الجانبية تسلط الضوء على كل قطعة زخرفية في هذه المساحة، المصابيح البرتقالية الصغيرة تضفي إيقاع خاص لهذا المطبخ.  

مطبخ مستقبلي

COCINA ABIERTA, ARCE FLORIDA ARCE FLORIDA مطبخ خشب Wood effect
ARCE FLORIDA

ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA

هذا المطبخ ثري جدًا ومليء بالأفكار العصرية بل تخطى العصرية، الأسطح الملساء البراقة التي تغزو الفضاء تتواجد جنبًا إلى جنب مع وحدات الأثاث المظلمة، بالإضافة إلى جزيرة مركزية مضيئة . 

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مختلفة جدًا

Remodelación Cocina MMP, OPFA Diseños y Arquitectura OPFA Diseños y Arquitectura مطبخ MDF Multicolored
OPFA Diseños y Arquitectura

OPFA Diseños y Arquitectura
OPFA Diseños y Arquitectura
OPFA Diseños y Arquitectura

هذا المطبخ على الطراز الانتقائي، الأثاث الرمادي البسيط يعطي الفرصة للجدران الخلفية لتظهر بشكل مختلف على عكس ما نراه عادة، ولا يمكن نكران دور الإضاءة في إبرازالجمال المختلف لهذه الجدران .  

عملية وقابلة للتكيف

COCINA PEQUEÑA, ARCE FLORIDA ARCE FLORIDA مطبخ خشب Wood effect
ARCE FLORIDA

ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA

المطبخ عملي جدًا ويتكيف مع أي أسلوب، وحدات الأثاث خفيفة الوزن مغلقة وبألوان داكنة ومتكيفة مع الفضاء.  

الخشب

COCINA PEQUEÑA, ARCE FLORIDA ARCE FLORIDA مطبخ خشب Wood effect
ARCE FLORIDA

ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA

الخشب من أرقى المواد التي تستخدم في تصميم المطبخ، شرائح الخشب ستعطي مطبخك الدفء وشكل أنيق، في النهاية ستجد أن الاعتماد على الخشب في مطبخك يستحق كل هذا الجهد الذي ستفعله . 

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