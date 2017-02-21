كيف تحافظ على نظام بيتك في 10 خطوات ..

إبقاء المنزل نظيف ومرتب يعد من أصعب المهام التى تُشكل مأساة لكل منا، عملية مرهقة وخاصة مع وجود أطفال أو زيارات عائلية متكررة واعداد الطعام ثلاث مرات على الأقل كل يوم، فتتحول إلى عبء وأزمة حقيقية..
ولكن مع بعض النصائح والخطوات ستجد أنه تلك المهمة الصعبة تحولت إلى عادات يومية سهلة، جئنا لكم ببعض الحيل والأفكار والتي ستساعدكم على جعل المنزل نظيف دائماً وجعل التنظيف اليومي سهل وبسيط، وبتلك الخطوات منزلك سيتحول إلى ركن هادئ خاص بك من عالم ملئ بالفوضى..
حمام نظيف يعني منزل نظيف، وهو ما نود أن يصلك اليوم، كلما حافظت على نظافة حمامك كانت مهمة تنظيف منزلك أسهل، وكان المنزل أكثر راحة واسترخاء، قم كل يوم بتهوية حمامك وتجميع المخلفات منه، وتنظيف المرحاض وحوض غشيل الأيدي، وتعطيره وتعليق منشفة نظيفة، إذا قمت بذلك يوميا ستتفاجئ بكم الطاقة الإيجابية التى ستملأ بيتك..
حين تتراكم الأتربة كل يوم ، تصبح مهمة إزالتها صعبة ومرهقة، لذا كل يوم لن يأخذ ذلك من وقتك أكثر من 5 دقائق، قم بتلميع الأسطح وإعادة كل شئ إلى مكانه المعتاد، وستجد في النهاية أن يوم التنظيف الأسبوعي والشهري، أن مهمة إزالة الأتربة لم تعد موجودة ..
لا تترك نوافذ المنزل مفتوحة، فقط 10 دقائق كافيين على تهوية منزلك ويمكنك إلاق الزجاجا فقط لتسمح بالضوء ينتشر في الفراغ ويقوم بدوره، على عكس ما نعتقد أن إذا تركنا النوافذ مفتوحة لمدة أطول فذلك يجعل منزلنا ملئ بالهواء النقي، ولكن هذه العادة السيئة تسمح للأتربة بالتراكم، وانتشار الحشرات الطائرة في منزلك، فتجد مهمة جديدة ومستحيلة للتخلص من كل ذلك يوميا..
كل قطعة ديكورية تختارها لمنزلك، في بمثابة قنبلة موقوتة إن لم يتم تنظيفها بشكل مستمر، فمن الممكن أن تصبح واجهة سيئة عن منزلك بسبب تراكم الأتربة عليها وصعوبة تنظيفها فيما بعد، لذا اختر بعناية ودقة، وعدد مناسب ولا تهدر وقتك ومجهودك ومساحة بيتك في قطع ديكورية بلا استخدام أو فائدة..
أسهل الطرق للحفاظ على نظام ونظافة غرفة نومك، هو أن ملابسك تبقى معلقة طول الوقت، ولا تترك أي قطعة في غير مكانها، هذا يوفر عنك المجهود المضاعف في معرفة ملابسك الغير نظيفة ..
كل يوم عند استيقاظك، قم بترتيب أغطية سريرك وإذا كانت تحتاج إلى تغييرها فلابد من ذلك، هذه العادة إذا استمرت ستنتدهش من غرفة نومك ونظافتها وترتيبها دائما..
في أي فراغ في المنزل، اجعل لكل شئ مكانه المحدد، يعود له بعد استخدامه، وكل أهل المنزل يعلمونه جيدا، حتى لا نضيع الوقت في البحث والترتيب كل يوم، مفاتيحك وكتبك وأدواتك الخاصة، كل ذلك خصص له مكان محدد..
لا تترك أدوات الطهي الخاصة بك بعد الانتهاء من تحضير وجبتك الخاصة، دون تنظيف وإعادة ترتيب مع الوقت ستتراكم الأطباق التى تحتاج للتنظيف وسيزدحم مطبخك ويصبح ملئ بالفوضى، اغسل أول بأول كل ما تستخدمه وستجد أن مهمة غسيل الأطباق وتنظيف المطبخ أصبح مهمة سلة ومحببة لك..
بعد أن تنتهي من تناول وجبتك، لا تترك ما تبقى على طاولة الطعام، ولكن رتب مكانك وقم بإزالة المخلفات وغسل ما استخدمته من اطباق وأدوات أخرى، فورا بعد انتهائك من الأكل، هذا يجعل المهمة سهلة ولن تجد أي صعوبة في تكرارها..
رتب خزانتك بطريقة سهلة للحصول على ما تريد في أقل وقت وبأقل مجهود، واجعل كل متشابه مع قرينه، وخصص أماكن للاكسسوارات والأحذية والحقائب..
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