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كيف تحافظ على نظام بيتك في 10 خطوات ..

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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إبقاء المنزل نظيف ومرتب يعد من أصعب المهام التى تُشكل مأساة لكل منا، عملية مرهقة وخاصة مع وجود أطفال أو زيارات عائلية متكررة  واعداد الطعام ثلاث مرات على الأقل كل يوم، فتتحول إلى عبء وأزمة حقيقية..

ولكن مع بعض النصائح والخطوات  ستجد أنه تلك المهمة الصعبة تحولت إلى عادات يومية سهلة، جئنا لكم ببعض الحيل والأفكار والتي ستساعدكم على جعل المنزل نظيف دائماً وجعل التنظيف اليومي سهل وبسيط، وبتلك الخطوات منزلك سيتحول إلى ركن هادئ خاص بك من عالم ملئ بالفوضى.. 

1. حماما نظيفا دائما..

Apartamento en Poblenou: 100% industrial, Dröm Living Dröm Living حمام
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

حمام نظيف يعني منزل نظيف، وهو ما نود أن يصلك اليوم، كلما حافظت على نظافة حمامك كانت مهمة تنظيف منزلك أسهل، وكان المنزل أكثر راحة واسترخاء، قم كل يوم بتهوية حمامك وتجميع المخلفات منه، وتنظيف المرحاض وحوض غشيل الأيدي، وتعطيره وتعليق منشفة نظيفة، إذا قمت بذلك يوميا ستتفاجئ بكم الطاقة الإيجابية التى ستملأ بيتك..

2. لا تترك الأتربة تتراكم..

Dom prywatny 2013, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة المعيشة
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

حين تتراكم الأتربة كل يوم ، تصبح مهمة إزالتها صعبة ومرهقة، لذا كل يوم لن يأخذ ذلك من وقتك أكثر من 5 دقائق، قم بتلميع الأسطح وإعادة كل شئ إلى مكانه المعتاد، وستجد في النهاية أن يوم التنظيف الأسبوعي والشهري، أن مهمة إزالة الأتربة لم تعد موجودة ..

3. لا تترك النوافذ مفتوحة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لا تترك نوافذ المنزل مفتوحة، فقط 10 دقائق كافيين على تهوية منزلك ويمكنك إلاق الزجاجا فقط لتسمح بالضوء ينتشر في الفراغ ويقوم بدوره، على عكس ما نعتقد أن إذا تركنا النوافذ مفتوحة لمدة أطول فذلك يجعل منزلنا ملئ بالهواء النقي، ولكن هذه العادة السيئة تسمح للأتربة بالتراكم، وانتشار الحشرات الطائرة في منزلك، فتجد مهمة جديدة ومستحيلة للتخلص من كل ذلك يوميا..

4. اختر القطع الديكورية بعناية ..

Residence For Anand's, New Delhi, groupDCA groupDCA مطبخ
groupDCA

groupDCA
groupDCA
groupDCA

كل قطعة ديكورية تختارها لمنزلك، في بمثابة قنبلة موقوتة إن لم يتم تنظيفها بشكل مستمر، فمن الممكن أن تصبح واجهة سيئة عن منزلك بسبب تراكم الأتربة عليها وصعوبة تنظيفها فيما بعد، لذا اختر بعناية ودقة، وعدد مناسب ولا تهدر وقتك ومجهودك ومساحة بيتك في قطع ديكورية بلا استخدام أو فائدة..

5. قم بتعليق ملابسك..

Clapham Common Flat 2 YAM Studios غرفة نوم
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

أسهل الطرق للحفاظ على نظام ونظافة غرفة نومك، هو أن ملابسك تبقى معلقة طول الوقت، ولا تترك أي قطعة في غير مكانها، هذا يوفر عنك المجهود المضاعف في معرفة ملابسك الغير نظيفة .. 

6. رتب أغطية سريرك عند استيقاظك..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كل يوم عند استيقاظك، قم بترتيب أغطية سريرك وإذا كانت تحتاج إلى تغييرها فلابد من ذلك، هذه العادة إذا استمرت ستنتدهش من غرفة نومك ونظافتها وترتيبها دائما..

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7. اجعل لكل شئ مكانا محددا..

S. BENTO, Arkstudio Arkstudio غرفة نوم
Arkstudio

Arkstudio
Arkstudio
Arkstudio

في أي فراغ في المنزل، اجعل لكل شئ مكانه المحدد، يعود له بعد استخدامه، وكل أهل المنزل يعلمونه جيدا، حتى لا نضيع الوقت في البحث والترتيب كل يوم، مفاتيحك وكتبك وأدواتك الخاصة، كل ذلك خصص له مكان محدد..

8. لا تترك أدوات الطهي ذون تنظيف..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا تترك أدوات الطهي الخاصة بك بعد الانتهاء من تحضير وجبتك الخاصة، دون تنظيف وإعادة ترتيب مع الوقت ستتراكم الأطباق التى تحتاج للتنظيف وسيزدحم مطبخك ويصبح ملئ بالفوضى، اغسل أول بأول كل ما تستخدمه وستجد أن مهمة غسيل الأطباق وتنظيف المطبخ أصبح مهمة سلة ومحببة لك..

9. اترك مكان وجبتك نظيفا..

SKANDYNAWSKA KUCHNIA - REALIZACJA, MOTHI.form MOTHI.form مطبخ خشب Grey
MOTHI.form

MOTHI.form
MOTHI.form
MOTHI.form

بعد أن تنتهي من تناول وجبتك، لا تترك ما تبقى على طاولة الطعام، ولكن رتب مكانك وقم بإزالة المخلفات وغسل ما استخدمته من اطباق وأدوات أخرى، فورا بعد انتهائك من الأكل، هذا يجعل المهمة سهلة ولن تجد أي صعوبة في تكرارها..

10. رتب خزانتك..

Четырёхкомнатная квартира в ЖК «Да Винчи», г. Одинцово, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio غرفة الملابس
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

رتب خزانتك بطريقة سهلة للحصول على ما تريد في أقل وقت وبأقل مجهود، واجعل كل متشابه مع قرينه، وخصص أماكن للاكسسوارات والأحذية والحقائب..

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Breakfast is on the table, 3DYpslon 3DYpslon مطبخ Brown
3DYpslon

3DYpslon
3DYpslon
3DYpslon

DUPLEX - PERIODISTA MATOSES, XIMO ROCA DISEÑO XIMO ROCA DISEÑO غرفة الملابس
XIMO ROCA DISEÑO

XIMO ROCA DISEÑO
XIMO ROCA DISEÑO
XIMO ROCA DISEÑO
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