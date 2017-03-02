شقة علي الطراز المينيمال الشيك مبهرة من كل الزواية!

رحلتنا اليوم إلى منزل فريد في شمال إيطاليا، حيث يجمع المنزل بين الأناقة والبساطة في معادلة سهلة يمكنك اقتباسها إذا كنت تقوم بتجديد منزلك الحالي أو تصميم منزل جديد، وذلك لأن المصممون في Studio D73 قد اهتموا بالتفاصيل الصغيرة جنباً إلى جنب مع الخطوط العريضة للتصميم فنتج عن ذلك منزل مريح ومليء بالألفة.

و على الرغم من مساحة المنزل الصغيرة، وتصميمه المعماري المختلف كما سنلاحظ فيما بعد، إلا أنك ستجد الكثير من الأفكار الملهمة خلال جولتنا بداخله..