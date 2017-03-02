شقة علي الطراز المينيمال الشيك مبهرة من كل الزواية!

رحلتنا اليوم إلى منزل فريد في شمال إيطاليا، حيث يجمع المنزل بين الأناقة والبساطة في معادلة سهلة يمكنك اقتباسها إذا كنت تقوم بتجديد منزلك الحالي أو تصميم منزل جديد، وذلك لأن المصممون في Studio D73 قد اهتموا بالتفاصيل الصغيرة جنباً إلى جنب مع الخطوط العريضة للتصميم فنتج عن ذلك منزل مريح ومليء بالألفة.
و على الرغم من مساحة المنزل الصغيرة، وتصميمه المعماري المختلف كما سنلاحظ فيما بعد، إلا أنك ستجد الكثير من الأفكار الملهمة خلال جولتنا بداخله..
بمجرد دخولنا المنزل ننبهر بالعصرية والأناقة التى تسيطر على جوانبه، حيث نجد مطبخ مشرق ومفتوح على السفرة وغرفة المعيشة. وقد ساعد أسلوب الفراغ المفتوح في التغلب على تصميم المنزل المعماري المليء بالتعرجات، بل واستفاد منها في جعل المنزل أكثر حيوية.
وقد كان لاستخدم المهندسون الألوان الحيادية بوفرة في التصميم، أثر كبير على جمال المنزل ومظهره البسيط الممتع للنظر.
تصميم المطبخ يتيح حرية الحركة في المكان وهي ميزة كبيرة لا نجدها في الكثير من المطابخ، وذلك يسهل تحضير الطعام ويوفر الكثير من الوقت، وقد حصل المنزل على هذه المميزات بفضل شكل المطبخ الشبيه بحرف الL والمليء بأماكن التخزين التى تضمن مطبخ مرتب باستمرار.
وحتى لا يغرق المطبخ في الرتابة والبرودة بسبب الألوان الحيادية، استعان المصمم ببار خشبي مميز يوازن الأجواء بدفء الخشب المعهود.
وبالطبع كل هذا ما كان ليظهر بالجمال الذي نراه، لولا الإضاءة العالية والمثالية الى أبرزت تفاصيل المكان وجعلت الأسطح في المطبخ لامعة وجذابة.
مزج المصمم القديم بالحديث من خلال أثاث الكابتونية الذي يجلب للمكان ملامح التراث والكلاسيكية، ولكنها بلون كريمي عصري وشكل متصل حداثي بدلأ من الأرائك المنفصله على الأسلوب القديم.
وقد تم توفير الراحة في الغرفة من خلال السجاد الناعم في الأرضيات الذي يدلل الأقدام، وأيضاً المصباح المعدني الطويل اللافت للنظر، والذي يقدم إضاءة مركزة أثناء القراءة.
تتوسط السفرة المكان بين نافذتين كبيرتين فيتوفر بذلك إضاءة طبيعية مميزة لمنطقة الطعام، بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية الجيدة من خلال أبليك الحائط ومصباح السقف الطويل الذي يتدلى على ارتفاع قريب من طاولة الطعام لتحديدها وتسليط الضوء عليها بصورة عصرية.
وتصميم أثاث السفرة جاء باللون الأبيض، وبأسلوب تبسيطي لا يهدر المساحة، فنرى طاولة بسيطة وكراسي مع قوائم معدنية لامعة تنم عن عصرية التصميم.
يتجلى الإهتمام بالتفاصيل في غرفة النوم، فنرى الإضاءة المميزة من بيوت النور في السقف وأيضاً وحدات الإضاءة المعروفة باسم ال spot lights، مع رفوف الحائط البسيطة التى تصلح في وضع اكسسوارات أو ترتيب بعض الكتب والأغراض الأخرى.
وقد أثمر استخدام اللونين الأبيض مع الرمادي الداكن عن تناقض مثير وأنيق، فنرى الأبيض في السقف والستائر، والرمادي في السرير والحوائط وهو ما جعل المكان ممتعاً للنظر.
نختم جولتنا في هذا المنزل الراقي بالحمام الذي بدا بسيطاً كبقية أجزاء المنزل، وذلك بفضل الإسلوب التبسيطي في اختيار تجهيزات الحمام التى جاءت غير معقدة وناعمة،كما جاءت وحدة التخزين بتصميم عملي باللون الأبيض العصري مثل تركيبات الحمام وهو ما وفر الشعور بالتكامل والراحة.
أما بانيو هذا الحمام فقد يبدو عادي للوهلة الأولى، ولكن بعد إلقاء نظرة عن قرب نجد أنه جاكوزي صغير وهو ما يوفر الإسترخاء المثالي ويجعل أوقات الإستحمام ممتعة.