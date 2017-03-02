17 فكرة لديكورات حجرية مميزة في فناء وحديقة المنزل

استخدم الإنسان الأحجار منذ نزوله على الارض، استخدمها في إشعال النيران والصيد وبناء المنازل، وفي الآونة الأخيرة انتشرت الديكورات المستمدة من الطبيعة بأنواعها المختلفة، مثل الأخشاب والأحجار والحصى، فلا أحد ينكر أن مظهر الأحجار الأنيق كافي ليجعل المكان أكثر فخامة ورقي، وذلك لأنه يعطي لمسة ريفية ناعمة على المكان فيزيد من جماله دون مبالغة أو تكلف.
واليوم أحضرنا لكم 17 فكرة لديكورات حجرية مميزة يمكنكم اعتمادها في فناء المنزل أو الحديقة ليبهر المنزل جميع زوارك، ويوفر حياة ممتعة لك ولأسرتك.
المكان مفعم بالطاقة الإيجابية بفضل الديكور المميز للمكان، حيث نرى حائط حجري مستطيل يتوسط غطاء أخضر للحائط من النباتات وهي طريقة مبتكرة لتزيين الحوائط الخارجية للمنزل.
الأحجار المستطيلة تعطي مظهراً ثلاثي الأبعاد يعزز الحيوية في المكان، خاصة عندما يصاحبه صوت هدير المياه أثناء الإسترخاء تحت الآشعة الشمسية الجميلة.
الأحجار بمظهرها الطبيعي الغير معدل، لها لمسة ريفية مميزة لا يمكن تقليدها،ونراها هنا في إحدى الحوائط ومن أمامها الأشجار ونافورات المياه الصغيرة لنصبح أمام لوحة فنية فائقة الجمال.
نرى هنا اعتماد الأحجار في جزي من زاوية الفناء، وتم تزويد الحائط بشلال صغير تنهمر منه المياه على الحصى الطبيعي والنباتات الخضراء المبهجة.
حائط من الأحجار بأسلوب عصري ثلاثي الأبعاد، مع تسليط وحدات الإضاءة المميزة مما يزيد من عمق وأبعاد المكان ويزيدة أناقة وتميز.
تم الإستعانة بحائط من الأحجار الرمادية الداكنة ذات أشكال عصرية غير متساوية، بجانب حائط باللون الأبيض الحالم مع أرضيات خشبية دافئة مما يخلق تناقض مثير وممتع للنظر.
يمكن الاستعانة أيضاً بالأحجار لتحديد مناطق بعينها في الحديقة، للإستفادها من مظهرها اللافت والأنيق، مثل استخدامها هنا لتحديد مدخل الحديقة ليبدو مبهراً وترحيبياً.
الأحجار الطبيعية في المدخل والسلالم زادت المكان فخامة، وجعلته أشبة بالقصور والقلاع التاريخية العظيمة.
ليس من الضروري اعتماد حائط كامل أو أرضية كاملة من الأحجار، يكفي استخدامها في أبسط الديكورات للشعور بأناقتها الفريدة في المكان.
استخدام الأحجار في جميع الديكورات الحجرية لن يثمر إلا عن أناقة فريدة وتميز مرغوب فيه، فلا تخاف أبداً من المبالغة عند استخدام الأحجار.
لن تحصل على أرضية قوية ومزخرفة بهذا الجمال إلا باستخدام الأحجار الطبيعية الرائعة.
اصنع بعض لمقاعد من الأحجار، قم بعمل ربوة صغير من الأحجار وقم بتغطية السطح بالأخشاب، استعن بالحجر في صنع أسوار صغيرة وأنيقة حول بعض النباتات لحمايتها، كل هذه الأفكار تخلق طبقات متنوعة في المكان مما يزيده جاذبية وسحر.
استفد من فوائد الأحجار في مقاومة المياة والرطوبة وقم ببناء الجزء السفلي من حوائط المنزل بالأحجار، خاصة تلك الحوائط الملاصقة للحديقة التى تتعرض للمياه باستمرار، وذلك لتتجنب تلف الحوائط وتشققها بسبب الرطوبة، بالإضافة لمظهرها الجمالي الأخاذ.
كما ذكرنا من قبل يمكنك الإستعانة بالأحجار في صنع كراسي وجلسات أنيقة ، تعمل على توفير أماكن للإسترخاء وسط الطبيعة،و تعزيز الرفاهية في المكان.
تتميز الأحجار بمتانتها وقوة تحملها ضد عوامل التعرية من رطوبة أو حرارة، لذلك فهي مناسبة في بناء أنظمة الصرف والري في الحدائق الكبيرة.
لتستخدم الأحجار بسهولة وبدون إهدار الوقت في البناء الصعب، يمكنك الإستعانة بالصناديق المصنوعة من الأسلاك المعدنية القوية، وتقوم بتعبئتها بالأحجار وتضعها فوق بعضها البعض أو بجانب بعضها البعض لصنع فواصل أو أسوار بالحديقة.