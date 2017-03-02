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17 فكرة لديكورات حجرية مميزة في فناء وحديقة المنزل

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
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استخدم الإنسان الأحجار منذ نزوله على الارض، استخدمها في إشعال النيران والصيد وبناء المنازل، وفي الآونة الأخيرة انتشرت الديكورات المستمدة من الطبيعة بأنواعها المختلفة، مثل الأخشاب والأحجار والحصى، فلا أحد ينكر أن مظهر الأحجار الأنيق كافي ليجعل المكان أكثر فخامة ورقي، وذلك لأنه يعطي لمسة ريفية ناعمة على المكان فيزيد من جماله دون مبالغة أو تكلف.

واليوم أحضرنا لكم 17 فكرة لديكورات حجرية مميزة يمكنكم اعتمادها في فناء المنزل أو الحديقة ليبهر المنزل جميع زوارك، ويوفر حياة ممتعة لك ولأسرتك.

1- حائط حجري

homify
homify

homify
homify
homify

المكان مفعم بالطاقة الإيجابية بفضل الديكور المميز للمكان، حيث نرى حائط حجري مستطيل يتوسط غطاء أخضر للحائط من النباتات وهي طريقة مبتكرة لتزيين الحوائط الخارجية للمنزل.

2- لمسة رفاهية

Aedes House Taller ADC Architecture Office منازل
Taller ADC Architecture Office

Aedes House

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

الأحجار المستطيلة تعطي مظهراً ثلاثي الأبعاد يعزز الحيوية في المكان، خاصة عندما يصاحبه صوت هدير المياه أثناء الإسترخاء تحت الآشعة الشمسية الجميلة.

3- أحجار طبيعية

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos منازل
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

الأحجار بمظهرها الطبيعي الغير معدل، لها لمسة ريفية مميزة لا يمكن تقليدها،ونراها هنا في إحدى الحوائط ومن أمامها الأشجار ونافورات المياه الصغيرة لنصبح أمام لوحة فنية فائقة الجمال.

4- الركن الأخضر

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

نرى هنا اعتماد الأحجار في جزي من زاوية الفناء، وتم تزويد الحائط بشلال صغير تنهمر منه المياه على الحصى الطبيعي والنباتات الخضراء المبهجة.

5- الإضاءة العصرية

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio منازل
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

حائط من الأحجار بأسلوب عصري ثلاثي الأبعاد، مع تسليط وحدات الإضاءة المميزة مما يزيد من عمق وأبعاد المكان ويزيدة أناقة وتميز.

6- تناقض مثير

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مسبح
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

تم الإستعانة بحائط من الأحجار الرمادية الداكنة ذات أشكال عصرية غير متساوية، بجانب حائط باللون الأبيض الحالم مع أرضيات خشبية دافئة مما يخلق تناقض مثير وممتع للنظر.

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7- مدخل الحديقة

Jardines en campo de golf, Tropico Jardineria Tropico Jardineria حديقة
Tropico Jardineria

Tropico Jardineria
Tropico Jardineria
Tropico Jardineria

يمكن الاستعانة أيضاً بالأحجار لتحديد مناطق بعينها في الحديقة، للإستفادها من مظهرها اللافت والأنيق، مثل استخدامها هنا لتحديد مدخل الحديقة ليبدو مبهراً وترحيبياً.

8- السلالم والمدخل

Casa M, alexandro velázquez alexandro velázquez الممر الحديث، المدخل و الدرج
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

الأحجار الطبيعية في المدخل والسلالم زادت المكان فخامة، وجعلته أشبة بالقصور والقلاع التاريخية العظيمة.

9- لمسة بسيطة

DISEÑOS DE JARDINES, VIVERO CUMBRES ELITE VIVERO CUMBRES ELITE حديقة
VIVERO CUMBRES ELITE

VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE

ليس من الضروري اعتماد حائط كامل أو أرضية كاملة من الأحجار، يكفي استخدامها في أبسط الديكورات للشعور بأناقتها الفريدة في المكان.

10- لا نكتفى منها

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum بلكونة أو شرفة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

استخدام الأحجار في جميع الديكورات الحجرية لن يثمر إلا عن أناقة فريدة وتميز مرغوب فيه، فلا تخاف أبداً من المبالغة عند استخدام الأحجار.

11- زخرفة الأرضيات

Jardín Nepantla, Paisaje Radical Paisaje Radical حديقة
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

لن تحصل على أرضية قوية ومزخرفة بهذا الجمال إلا باستخدام الأحجار الطبيعية الرائعة.

12- أشياء مختلفة

Wednesday House Aralia حديقة حجر Brown
Aralia

Wednesday House

Aralia
Aralia
Aralia

اصنع بعض لمقاعد من الأحجار، قم بعمل ربوة صغير من الأحجار وقم بتغطية السطح بالأخشاب، استعن بالحجر في صنع أسوار صغيرة وأنيقة حول بعض النباتات لحمايتها، كل هذه الأفكار تخلق طبقات متنوعة في المكان مما يزيده جاذبية وسحر.

13- فوائد رائعة

Piedra Laja, Piedra Serena Piedra Serena حديقة
Piedra Serena

Piedra Serena
Piedra Serena
Piedra Serena

استفد من فوائد الأحجار في مقاومة المياة والرطوبة وقم ببناء الجزء السفلي من حوائط المنزل بالأحجار، خاصة تلك الحوائط الملاصقة للحديقة التى تتعرض للمياه باستمرار، وذلك لتتجنب تلف الحوائط وتشققها بسبب الرطوبة، بالإضافة لمظهرها الجمالي الأخاذ.

14- أثاث أنيق

Progetto Giardino, Federico Vota design Federico Vota design حديقة
Federico Vota design

Federico Vota design
Federico Vota design
Federico Vota design

كما ذكرنا من قبل يمكنك الإستعانة بالأحجار في صنع كراسي وجلسات أنيقة ، تعمل على توفير أماكن للإسترخاء وسط الطبيعة،و تعزيز الرفاهية في المكان.

15- نظام للري

Natural stone pond Aquajoy water gardens ltd حديقة
Aquajoy water gardens ltd

Natural stone pond

Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

تتميز الأحجار بمتانتها وقوة تحملها ضد عوامل التعرية من رطوبة أو حرارة، لذلك فهي مناسبة في بناء أنظمة الصرف والري في الحدائق الكبيرة.

16- صناديق من الأحجار

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

لتستخدم الأحجار بسهولة وبدون إهدار الوقت في البناء الصعب، يمكنك الإستعانة بالصناديق المصنوعة من الأسلاك المعدنية القوية، وتقوم بتعبئتها بالأحجار وتضعها فوق بعضها البعض أو بجانب بعضها البعض لصنع فواصل أو أسوار بالحديقة.

17- فرن من الأحجار والأسمنت

Backofen, wohnfeuer wohnfeuer حديقة حجر
wohnfeuer

wohnfeuer
wohnfeuer
wohnfeuer

الآن يمكنك اقتناء فرن رائع مثل أفران الأجداد في حديقة منزلك، من خلال صنع فرن من الأحجار الطبيعية والأسمنت، والذي يعمل كديكور مميز يعزز أناقة الحديقة، وأيضاً يوفر لك صنع أشهى الأكلات خلال المناسبات الإجتماعية مع العائلة والأصدقاء.

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