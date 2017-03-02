10 ألوان لغرف النوم تشجع على الإسترخاء والهدوء

قد ينفق البعض ميزانية باهظة على ديكورات وأثاث غرفة النوم، ويفشل في الحصول على غرفة نوم مريحة رغماً عن ذلك!، وهذا لأنهم لم يهتموا بألوان التصميم وتأثيرها الخفي على راحتهم النفسية.

وحتى نتجنب هذه الخسارة فنحن اليوم سنستعرض معكم 10 ألوان تشجع على الإسترخاء والهدوء في غرفة النوم، ونحن لا نقصد ألوان الحوائط فقط، بل نعني أيضاُ ألوان الستائر والمفروشات وأية عنصر من عناصر الديكور.