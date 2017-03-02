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10 ألوان لغرف النوم تشجع على الإسترخاء والهدوء

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Лофт, Interiorbox Interiorbox غرفة نوم
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قد ينفق البعض ميزانية باهظة على ديكورات وأثاث غرفة النوم، ويفشل في الحصول على غرفة نوم مريحة رغماً عن ذلك!، وهذا لأنهم لم يهتموا بألوان التصميم وتأثيرها الخفي على راحتهم النفسية.

وحتى نتجنب هذه الخسارة فنحن اليوم سنستعرض معكم 10 ألوان تشجع على الإسترخاء والهدوء في غرفة النوم، ونحن لا نقصد ألوان الحوائط فقط، بل نعني أيضاُ ألوان الستائر والمفروشات وأية عنصر من عناصر الديكور.

1- الزنك

Лофт, Interiorbox Interiorbox غرفة نوم
Interiorbox

Лофт

Interiorbox
Interiorbox
Interiorbox

يتميز معدن الزنك بدرجة غنية من اللون الرمادي الفاتح، التى تعطي مظهراً فاخراً وأنيقاً لغرفة النوم، كما أنها تنسجم مع اللون الأبيض واللون الذهبي كما نرى في هذه الغرفة، التى يغطي فيها لون الزنك مساحة كبيرة من الحائط تتخلله خطوط مستقيمة باللون الذهبي.

2- اللافندر

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يعد لون نبات اللافندر أو الخزامى درجة فاتحة من درجات اللون البنفسجي، ووجوده جنباً إلى جنب مع اللون الأزرق الهاديء أو الرمادي المزرق يعطينا حالة عامة من الهدوء والسلام النفسي.

3- الرملي

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

جميعنا يشعر بالسعادة والإنسجام فور رؤية الرمال بلونها الجميع على شواطيء البحر، والآن أصبح بإمكاننا الشعور بنفس المشاعر الإيجابية في غرفة النوم من خلال الإستعانة باللون الرملي في طلاء الحوائط أو اختيار المنسوجات والأغطية.

ويعد اللون الرملي نتاج خليط من البرتقالي والأبيض والبني، وهو يتناغم بقوه مع الديكورات المصنوعة من الخامات الطبيعية كالأخشاب والرخام والكتان باللون الكريمي.

4- الأرجواني الفاتح

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الأرجواني الفاتح المائل بشده نحو اللون الرمادي ويتشابه معه إلى حد كبير، يمكننا معاملته كواحد من الألوان المحايدة التى تعمل على صفاء الذهن وعدم التشتت، لذا فاستخدامة في غرفة النوم سيشجع على النوم والراحة، وخاصة عند اعتماده مع الأبيض والأسود يكسر الرتابة والملل بطريقة هادئة لا تتعدى إطار الألوان المحايدة.

5- الموف الفاتح

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

نرى الموف في الكثير من الأزهار والنباتات العشبية، وهو يعد واحد من درجات اللون البنفسجي التى تقع بين اللونين الوردي والأرجواني، واستخدام هذا اللون في غرفة النوم مع الأبيض يجعلها مشرقة أكثر ومريحة للعين.

6- الأخضر الفاتح

CST | White box apartment, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio غرفة نوم Grey
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

اللون المسمى بالمينتment أو الأخضر الفاتح من الألوان المناسبة أيضاً لديكورات غرف النوم، فهو يجعل الغرف أكثر بهجة وحيوية، وهو ينسجم بشده مع درجات البني والأبيض.

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7- اللون الأزرق النيلي

Tulipán, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم Multicolored
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

اللون الأزرق النيلي أو indigo color عبارة عن خليط من الأحمر والأزرق وهو يقع بين الأزرق والبنفسجي في عجلة الألوان، وهذا اللون يتميز بتفردة وقلة استخدامه على الرغم منه أنه محفز لهدوء الأعصاب والاسترخاء، لذا فاستخدامه في غرفة النوم سيكون مناسباً لمحبي التجديد والخروج عن المألوف.

8- الأزرق السماوي

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

اللون الأزرق السماوي في إحدى حوائط غرفة النوم كافي لجعل الغرفة أكثر أناقة ورقي، فمن منا لايحب وجود قطعة من السماء في غرفة نومه، وهذا اللون من الألوان القليلة التى تعمل على راحتك النفسية مهما كانت حالتك المزاجية عند دخول الغرفة.

9- اللون الفيروزي

Woodlands, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

اللون الفيزوي مستمد من الأحجار الكريمة ولون مياه البحار المنعشة، وهو يناسب بشدة غرف النوم في منازل الأجازات أو المصيف، كما أنه سيناسبك إذا كنت تعيش في إحدى البلاد ذات المناخ الحار لأنها ستوازن حرارة الطقس ببرودتها اللطيفة.

10- اللون الخمري

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة نوم
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

اللون الخمرى أو لون النبيذ هو الظل الداكن من اللون الأحمر، ولكنه أكثر أناقة وفخامة، وهو مناسب لأصحاب الشخصيات الجريئة التى تريد الشعور بالراحة والهدوء في غرفة النوم، بدون استخدام الألوان المحايدة، واستخدامه في حائط واحد بالغرفة يكفي للغاية، لأن المبالغة في استخدامه سيجعل الغرفة مظلمة للغاية.

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