10 ألوان لغرف النوم تشجع على الإسترخاء والهدوء

قد ينفق البعض ميزانية باهظة على ديكورات وأثاث غرفة النوم، ويفشل في الحصول على غرفة نوم مريحة رغماً عن ذلك!، وهذا لأنهم لم يهتموا بألوان التصميم وتأثيرها الخفي على راحتهم النفسية.
وحتى نتجنب هذه الخسارة فنحن اليوم سنستعرض معكم 10 ألوان تشجع على الإسترخاء والهدوء في غرفة النوم، ونحن لا نقصد ألوان الحوائط فقط، بل نعني أيضاُ ألوان الستائر والمفروشات وأية عنصر من عناصر الديكور.
يتميز معدن الزنك بدرجة غنية من اللون الرمادي الفاتح، التى تعطي مظهراً فاخراً وأنيقاً لغرفة النوم، كما أنها تنسجم مع اللون الأبيض واللون الذهبي كما نرى في هذه الغرفة، التى يغطي فيها لون الزنك مساحة كبيرة من الحائط تتخلله خطوط مستقيمة باللون الذهبي.
يعد لون نبات اللافندر أو الخزامى درجة فاتحة من درجات اللون البنفسجي، ووجوده جنباً إلى جنب مع اللون الأزرق الهاديء أو الرمادي المزرق يعطينا حالة عامة من الهدوء والسلام النفسي.
جميعنا يشعر بالسعادة والإنسجام فور رؤية الرمال بلونها الجميع على شواطيء البحر، والآن أصبح بإمكاننا الشعور بنفس المشاعر الإيجابية في غرفة النوم من خلال الإستعانة باللون الرملي في طلاء الحوائط أو اختيار المنسوجات والأغطية.
ويعد اللون الرملي نتاج خليط من البرتقالي والأبيض والبني، وهو يتناغم بقوه مع الديكورات المصنوعة من الخامات الطبيعية كالأخشاب والرخام والكتان باللون الكريمي.
الأرجواني الفاتح المائل بشده نحو اللون الرمادي ويتشابه معه إلى حد كبير، يمكننا معاملته كواحد من الألوان المحايدة التى تعمل على صفاء الذهن وعدم التشتت، لذا فاستخدامة في غرفة النوم سيشجع على النوم والراحة، وخاصة عند اعتماده مع الأبيض والأسود يكسر الرتابة والملل بطريقة هادئة لا تتعدى إطار الألوان المحايدة.
نرى الموف في الكثير من الأزهار والنباتات العشبية، وهو يعد واحد من درجات اللون البنفسجي التى تقع بين اللونين الوردي والأرجواني، واستخدام هذا اللون في غرفة النوم مع الأبيض يجعلها مشرقة أكثر ومريحة للعين.
اللون المسمى بالمينتment أو الأخضر الفاتح من الألوان المناسبة أيضاً لديكورات غرف النوم، فهو يجعل الغرف أكثر بهجة وحيوية، وهو ينسجم بشده مع درجات البني والأبيض.
اللون الأزرق النيلي أو indigo color عبارة عن خليط من الأحمر والأزرق وهو يقع بين الأزرق والبنفسجي في عجلة الألوان، وهذا اللون يتميز بتفردة وقلة استخدامه على الرغم منه أنه محفز لهدوء الأعصاب والاسترخاء، لذا فاستخدامه في غرفة النوم سيكون مناسباً لمحبي التجديد والخروج عن المألوف.
اللون الأزرق السماوي في إحدى حوائط غرفة النوم كافي لجعل الغرفة أكثر أناقة ورقي، فمن منا لايحب وجود قطعة من السماء في غرفة نومه، وهذا اللون من الألوان القليلة التى تعمل على راحتك النفسية مهما كانت حالتك المزاجية عند دخول الغرفة.
اللون الفيزوي مستمد من الأحجار الكريمة ولون مياه البحار المنعشة، وهو يناسب بشدة غرف النوم في منازل الأجازات أو المصيف، كما أنه سيناسبك إذا كنت تعيش في إحدى البلاد ذات المناخ الحار لأنها ستوازن حرارة الطقس ببرودتها اللطيفة.
اللون الخمرى أو لون النبيذ هو الظل الداكن من اللون الأحمر، ولكنه أكثر أناقة وفخامة، وهو مناسب لأصحاب الشخصيات الجريئة التى تريد الشعور بالراحة والهدوء في غرفة النوم، بدون استخدام الألوان المحايدة، واستخدامه في حائط واحد بالغرفة يكفي للغاية، لأن المبالغة في استخدامه سيجعل الغرفة مظلمة للغاية.