منزل مودرن ملئ بالأفكار المفيدة لك!

خلف الجدار الفاصل بين غرفة المعيشة كانت غرفة السفرة بتصميم فخم وأنيق جداً، غلب عليها الالوان الهادئة فنرى انسجام الأبيض مع السماوي الهادئ من بالينة الوان الباستيل، بطريقة رائعة جداً أبدع المصمم فى اختياره، اختار المصمم سجاده بتصميم راقي جداً غطت أرضيات الغرفة بالكامل مع اختيار موفق لطاولة مربعة باللون الأبيض حاوطتها بعض الكراسي باللون السماوي الهادئ مع تفاصيل من الأضاءة كسبوتات السقف مع بعض المصابيح التي علقت على الجدار التي برزت التصميم مع بعض اللمسات من الديكور الأنيقة.