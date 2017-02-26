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منزل مودرن ملئ بالأفكار المفيدة لك!

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo حديقة Green
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كعادة جولاتنا في هوميفاي دائماً نسعى إلى إبراز الفنون المعمارية المختلفة، ونحن اليوم في جولة داخل منزل مصمم على الطراز المودرن، المودرن من الأنماط التي تعتمد على البساطة في التصميم، دعونا ناخذ جولة داخل المنزل.

المدخل من الخارج

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo منازل
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

البداية مع تصميم مدخل المنزل من الخارج الذى حاوطته الطبيعة الخضراء، وتتوسطتها هذا الممر من الأسمنت الذي يأخذك إلى بوابة المنزل ذات التصميم الخشبي الأنيق، المنزل من الخارج يعطيك شعوراُ بالدفئ والأناقة فور مرورك عليه.

نظرة على المنزل

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

هنا نظرة على المنزل وتصميمه من الداخل الذي بدا مبهجاً بشكل واضح وذو تقسيمات مميزة جداً، فنجد هنا الفاصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة هذا الجدار، اختارالمصمم الأرضيات من الباركيه للمسة من الدفئ على تصميم المنزل مع الأضاءة التى دعمت تصميم المنزل وتفاصيله المبهجة والدافئة.

غرفة معيشة رائعة

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة المعيشة
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

تصميم غرفة المعيشة كان مبهج جداً وبسيط، فنرى هنا اعتماد المصمم على الألوان الترابية الدافئة مع لمسات من الألوان الصريحة التى أضافت اتزان لوني رائع، فنرى البيج الحيادي مسيطر على تصميم الجدران بالكامل مع لمسة من الدفئ فى لمسة الخشب بلونه البني، لتأتي لمسات من الألوان البرتقال، الأخضر والسماوى فى لمسة المخدات الصغيرة التي زينت الأريكة. تفاصيل الأضاءة كانت أيضاً من اللمسات الأبداعية التي زينت تصميم الغرفة وبرزت جمال تصميمها.

غرفة سفرة فخمة

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة السفرة Blue
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

خلف الجدار الفاصل بين غرفة المعيشة كانت غرفة السفرة بتصميم فخم وأنيق جداً، غلب عليها الالوان الهادئة فنرى انسجام الأبيض مع السماوي الهادئ من بالينة الوان الباستيل، بطريقة رائعة جداً أبدع المصمم فى اختياره، اختار المصمم سجاده بتصميم راقي جداً غطت أرضيات الغرفة بالكامل مع اختيار موفق لطاولة مربعة باللون الأبيض حاوطتها بعض الكراسي باللون السماوي الهادئ مع تفاصيل من الأضاءة كسبوتات السقف مع بعض المصابيح التي علقت على الجدار التي برزت التصميم مع بعض اللمسات من الديكور الأنيقة.

إطلالة على الطبيعة

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة السفرة Blue
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

خلف النافذة يكمن إطلالة رائعة على الطبيعة من خلال الحديقة وحمام السباحة المميز وتلك الجلسة الرائعة وسط الطبيعة، هذه الإطلالة اضافت لمسة من التمييز والبهجة بشكل أكثر من رائع على تصميم غرفة السفرة.

مدخل منزل مميز

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

عند مدخل المنزل أعطى المصمم بعض التفاصيل الرائعة من خلال اختياره للديكورات، طاولة صغيرة باللون الأحمر مع كرسيين باللون الأسود الكلاسيكي مع بعض الديكورات التى أكملت جاذبية المدخل.

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منطقة درج مميزة

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

منطقة الدرج داخل المنزل كانت جذابة ومميزة جداً أيضاً، أرضيات من الباركيه الخشبي الأنيق ودرجات السلم أيضاً كانت كذلك مع تصميم مبتكر للدرابزين الذى جاء على شكل خطوط طولية من الخشب.

غرفة النوم الرئيسية

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة نوم Green
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

غرفة النوم الرئيسية داخل المنزل تصميمها أكثر من رائع لعبت الألوان الدافئة ولمسة الخشب اناقة فائقة في تصميمه بشكل أعطي للغرفة جمال واضح رغم البساطة الشديدة فى اختيار الأثاث وتفاصيل الديكور والأضاءة.

غرفة النوم الأولى

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة نوم Red
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

هنا تصميم لغرفة نوم أخرى على نفس نمط تصميم الغرفة السابقة، بتفاصيل ديكور وأضاءة  خلقت دفئ بشكل واضح في تصميم الغرفة بالكامل.

غرفة النوم الثانية

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة الاطفال Pink
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

غرفة النوم الثانية كانت غرفة شبابية بتصميم جذاب وبسيط جداً بدايةً من اختيار الأثاث إلى الديكور وتفاصيل الأضاءة، غرفة شبابية بتصميم عملي جذاب وأنيق جداً.

حمام رخامي أنيق

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo حمام Pink
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

تصميم الحمام داخل المنزل كان مميز جداً، اختار المصمم الرخام بلمستة المليئة بالفخامة ليكون اللمسة الأساسية في تصميم الحمام بالكامل، مع وجود مرآة كبيرة في منتصف الجدار أضافت على الحمام لمسة من الجاذبية.

اضاءة مميزة

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo حمام
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

سبوتات السقف المتناثرة لعبت دوراً مميزاً في أبراز تفاصيل الحمام البسيطة المليئة بالأناقة.

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