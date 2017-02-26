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بيت بسيط ملئ بالأفكار الرائعة لبيتك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura منازل
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اذا كنت محبي التصميمات البسيطة والمنازل التي تنبض بالحياة والبساطة في تصميمها، إذاً فنمط البحر الأبيض المتوسط من الأنماط التي ستعجبك كثيراً، نمط البحر الأبيض المتوسط من الأنماط المتـأثرة بثقافة دول البحر الأبيض المتوسط كأسبانيا، إيطاليا واليونان، وهو يعتمد على اللمسات البسيطة في التصميم كالألوان الفاتحة الحيادية، الخشب والخوص كمواد اساسية في التصميم، واليوم نحن في جولة داخل منزل مصمم على نمط البحر الأبيض المتوسط دعونا نأخذ جولة لنتعرف على تصميم المنزل من الداخل.

واجهة أمامية متكاملة

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura منازل
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

أجمل ما يميز هذا المنزل هو أن واجهته متكاملة العناصر، فنجد هنا المدخل مع المرآب بجانب الحديقة الأمامية شكلوا معاً منزل عائلي هادىء وجميل والمدخل  بالتتحديد يتسم بالشفافية وهو أمر فيه كثير من الجرأة فعلى عكس أغلب البيوت الحديثة نجد المدخل متخفي خلف الأسوار. وما يكمل جمال المدخل هو أمتداد الحديقة الأمامية لتكون عنصر جاذب لجميع المارة. مدخل البيت رغم بساطته فهو يبهر الجميع لما فيه من رحابة و جمال.اختيار المصمم لتوزيع المساحات الخضراء كان أكثر من رائعاً فنجد هنا المساحات الخضراء على الجانب الأيمن، يتخللها خطوات من الطوب الحجرى تقودنا إلى المنزل.

نظرة عامة على المنزل من الداخل

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura مطبخ
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

وهنا نظرة عامة على المنزل من الداخل لنرى تصميم بسيط وجذاب جداً، لعب اللون البيج الحيادي دوراً رئيسياً فى تصميم المنزل بالكامل من أرضيات وجدران حتى تفاصيل الاثاث كان للخشب واللون البيج الحيادي دوراً رئيسياً، مساحة المنزل مستغلة بالكامل كما نري من خلال فكرة دمج غرفة المعيشة، منطقة الطعام والمطبخ معاً لاستغلال للمساحات داخل المنزل، فكرة الدمج من الأفكار العصرية التى تعطي لتصميم المنزل أناقة وفي نفس الوقت تحسن من استغلال المساحات داخل المنازل الصغيرة لذلك هي لمسة عملية جداًً.

غرفة معيشة بسيطة

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura غرفة المعيشة
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

تصميم غرفة المعيشة كان مميز جداً بالبساطة، سيراميك باللون البيج الحيادي مع تفاصيل اثاث بلمسة خشبية دافئة ولمسة من البيج الحيادي الذى تناسق مع الأرضيات والجدران بلونها البيج الحيادي أيضاً.

ركن ترفيه

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura غرفة المعيشة
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

ركن الترفية في غرفة المعيشة جاء مقابلاً للجلسة، فوضع المصمم شاشة العرض فى واجهة الأريكة مباشرةً واختر تصميم مختلف من الخشب للجدار خلفها حتى يضيف لمسة من الأناقة والدفئ على التصميم أسفلها مكتبة صغيرة من الخشب استعلها فى التخزيين ووضع الديكورات.

توزيع حيد للأضاءة

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura غرفة المعيشة
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

توزيع الاضاءة داخل المنزل كان جيد جداً فنرى تنوع بين الأضاءة الطبيعية التى جاءت من النوافذ الكبيرة الزجاجية التي سمحت بمرور الضوء والهواء الطبيعي إلى داخل المنزل مع المصابيح المتدلية من السقف بتصميمها العصري الأنيق.

منطقة الطعام

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura بلكونة أو شرفة
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

كما ذكرنا أن المصمم قام بالدمج بين غرف المنزل وبعضها، لذلك كان يجب أن يكون تصميم الغرف بالكامل مرتبط ببعضه من حيث الأثاث والألوان ولمسات الديكور، لذلك جاء تصميم منطقة الطعام أيضاً شبيهاً بغرفة المعيشة، فنرى هنا طاولة زجاجية مربعة بتفاصيل من الخشب تحاوطها كراسي خشية أيضاَ باللون البيج الحيادي مثل غرفة المعيشة.

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مطبخ أنيق

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura مطبخ
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

المطبخ كان تصميمه جذاب ومثالي جداً، اختار المصمم تصميم المطبخ على شكل حرف U حتى يحفظ المساحات داخل المطبخ جيداً ويحسن استغلالها، استعان المصمم بجزيرة المطبخ لتكون باراً أيضاً من خلال وضع بعض الكراسي البسيطة فى الجهة المقابلة، غلب على المطبخ اللون البني من خلال الخشب الذي أعطى أناقة وجاذبية بشكل رائع للمطبخ وتصميمه.

حديقة وحمام سباحة ساحر

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura مسبح
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

في الخارج تم دمج الحديقة مع حمام السباحة بطريقة رائعة ومميزة فنرى هنا حمام سباحة بتصميم بسيط وجذاب أمامه شازلونجات معدنية لتحظى بلحظات من الراحة والاسترخاء في الهواء الطلق. 

جلسة رومانسية

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura بلكونة أو شرفة
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

هنا نجد أن المصمم قد اختار أن يضفي لمسة من الرومانسية على الفراغ المفتوح المستطيل الشكل ، فنجده قد حدده ببرجولة خشبية مميزة توفر الخصوصية مع الاتصال بالسماء في آن واحد ، وقد اختار أن تحاط الحديقة بالشجيرات العالية من ثلاثة جهات و تفتح من جهة واحدة مع تزيينها بالزهور الحمراء في الأسفل ، كل هذا يحيط الجلسة ذات الكراسي الجلدية البسيطة فصنع لنا حديقة رومانسية خلابة كالتي تتواجد في الحدائق العامة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: قبل وبعد: تجديدات مبهرة لاستغلال أمثل للمساحات الصغيرة

النمط التبسيطي حل مثالي لغرف المعيشة الصغيرة
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