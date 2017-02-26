بيت بسيط ملئ بالأفكار الرائعة لبيتك

هنا نجد أن المصمم قد اختار أن يضفي لمسة من الرومانسية على الفراغ المفتوح المستطيل الشكل ، فنجده قد حدده ببرجولة خشبية مميزة توفر الخصوصية مع الاتصال بالسماء في آن واحد ، وقد اختار أن تحاط الحديقة بالشجيرات العالية من ثلاثة جهات و تفتح من جهة واحدة مع تزيينها بالزهور الحمراء في الأسفل ، كل هذا يحيط الجلسة ذات الكراسي الجلدية البسيطة فصنع لنا حديقة رومانسية خلابة كالتي تتواجد في الحدائق العامة.

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