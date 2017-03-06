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كيف يكون عندك شقة صغيرة ولكن أنيقة ومريحة

هنادى موسى هنادى موسى
Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing غرفة المعيشة
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تتقلص مساحات المنازل يوميًا ونواجه منازل كثيرة عملية التصميم ولكنها ليست مريحة، رغم ان المنازل الصغيرة العصرية يمكننا تنظيمها بطريقة عملية ومريحة عندما نتبع بعض الخطوات البسيطة والتي نعرضها لك فى السطور القادمة، تجد فيها حلول بسيطة وأخري مكلفة ماديًا ولكنها توفر لك الكثير من الراحة والعملية.

1- استخدم رفوف سهلة الغلق

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

تنظيم ركن الغسيل في المساحات الصغيرة يمثل تحدي كبير، يفضل تصميم وحدة بدون أبواب كبيرة مع رفوف عملية يمكن فتحها واغلاقها بسهولة  كي لا تشغل حيز كبير من المساحة المتاحة.

2- رتب أثاثك بذكاء

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing غرفة المعيشة
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

نحتاج أيضًا إلى اختيار أثاث بسيط يمكن توزيعه بسهولة في مساحة الغرفة بدون زحام، يمكنك أيضًا لصق الأثاث من الخلف كي نحصل على الوظائف المطلوبة بدون اهدار للمساحات مثلما يقترح علينا التصميم الآتي.

3- الصق طاولة الطعام بالجدران

Casa S: la casa sui tetti, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة السفرة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

على سبيل المثال لدينا هنا مساحة صغيرة جدًا لذلك قمنا بلصق الطاولة بجوار الجدار في اتجاه واحد كي توفر مساحة حرة بالاتجاه الآخر، واختيار لون موحد للطاولة والجدار سيزيد من أناقة التصميم.

كذلك استفدنا بشكل كامل من الجدار الآخر بتصميم رفوف بالأعلى وأريكة ملصقة بالجدار فلا تشغل حيز إضافي من مساحة الغرفة.

4- تصميم كبائن أسفل الأثاث

Modern Scandinavian HDB Apartment, HMG Design Studio HMG Design Studio حمام بلاط
HMG Design Studio

HMG Design Studio
HMG Design Studio
HMG Design Studio

لا تنال الحمامات نصيبها من التخطيط في معظم الشقق الصغيرة، فدئمًا ما نميل لتقليص مساحة الحمام كي نستفيد بالمساحة للغرف الأخرى.

والحل المثالي لأفضل تصميم في حمامك الصغير تركيب أثاث ملصق بالجدران فلا يشغل حيز إضافي بالغرفة، مع استغلال المساحات السفلية لتصميم وحدات تخزين تساعدك على حفظ أدواتك واحتياجاتك الخاصة بالحمام فتحصل على تصميم أنيق ومنظم خالٍ من الزحام.

5- استخدم أثاث خفيف بألوان فاتحة

Студия 35 кв.м., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой غرفة المعيشة Beige
Студия дизайна Виктории Силаевой

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

يفضل كذلك أن نتجنب الألوان والأثاث القوي في المساحات الصغيرة، فاختيارألوان فاتحة تمثل حل مثالي في التصميم خاصة مع اختيار أثاث بسيط وصغير ذو ألوان هادئة ما يوفر جو ملي بالراحة والسكينة داخل المنزل.

6- ابني أثاثك داخل الجدران

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos مكتب عمل أو دراسة
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

تمثل الرفوف المبنية داخل الجدران حل عبقري في تصميمات الغرف الصغيرة لما توفره من وظائف متعددة، تعمل كوحدة تخزين وتنظيم أنيقة فتصبح عنصر ديكور غير مكلف خاصة عندما يتم اختيار ألوان لها مناسبة لتصميم الغرفة كما تتمتع بالعملية حيث لا تشغل مساحة كبيرة داخل الغرفة.

7- خزانات الملابس

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

أخيرًا نراعي في تصميم خزانات الملابس تصميمها ملاصقة لجدران وتشتغل المساحة المخصصة لها على أكمل وجه كي توفر لك وحدات تخزين متعددة تمكنك من تنظيمك مقتنياتك بسهولة وعملية.

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