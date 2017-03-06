كيف يكون عندك شقة صغيرة ولكن أنيقة ومريحة

تتقلص مساحات المنازل يوميًا ونواجه منازل كثيرة عملية التصميم ولكنها ليست مريحة، رغم ان المنازل الصغيرة العصرية يمكننا تنظيمها بطريقة عملية ومريحة عندما نتبع بعض الخطوات البسيطة والتي نعرضها لك فى السطور القادمة، تجد فيها حلول بسيطة وأخري مكلفة ماديًا ولكنها توفر لك الكثير من الراحة والعملية.
تنظيم ركن الغسيل في المساحات الصغيرة يمثل تحدي كبير، يفضل تصميم وحدة بدون أبواب كبيرة مع رفوف عملية يمكن فتحها واغلاقها بسهولة كي لا تشغل حيز كبير من المساحة المتاحة.
نحتاج أيضًا إلى اختيار أثاث بسيط يمكن توزيعه بسهولة في مساحة الغرفة بدون زحام، يمكنك أيضًا لصق الأثاث من الخلف كي نحصل على الوظائف المطلوبة بدون اهدار للمساحات مثلما يقترح علينا التصميم الآتي.
على سبيل المثال لدينا هنا مساحة صغيرة جدًا لذلك قمنا بلصق الطاولة بجوار الجدار في اتجاه واحد كي توفر مساحة حرة بالاتجاه الآخر، واختيار لون موحد للطاولة والجدار سيزيد من أناقة التصميم.
كذلك استفدنا بشكل كامل من الجدار الآخر بتصميم رفوف بالأعلى وأريكة ملصقة بالجدار فلا تشغل حيز إضافي من مساحة الغرفة.
لا تنال الحمامات نصيبها من التخطيط في معظم الشقق الصغيرة، فدئمًا ما نميل لتقليص مساحة الحمام كي نستفيد بالمساحة للغرف الأخرى.
والحل المثالي لأفضل تصميم في حمامك الصغير تركيب أثاث ملصق بالجدران فلا يشغل حيز إضافي بالغرفة، مع استغلال المساحات السفلية لتصميم وحدات تخزين تساعدك على حفظ أدواتك واحتياجاتك الخاصة بالحمام فتحصل على تصميم أنيق ومنظم خالٍ من الزحام.
يفضل كذلك أن نتجنب الألوان والأثاث القوي في المساحات الصغيرة، فاختيارألوان فاتحة تمثل حل مثالي في التصميم خاصة مع اختيار أثاث بسيط وصغير ذو ألوان هادئة ما يوفر جو ملي بالراحة والسكينة داخل المنزل.
تمثل الرفوف المبنية داخل الجدران حل عبقري في تصميمات الغرف الصغيرة لما توفره من وظائف متعددة، تعمل كوحدة تخزين وتنظيم أنيقة فتصبح عنصر ديكور غير مكلف خاصة عندما يتم اختيار ألوان لها مناسبة لتصميم الغرفة كما تتمتع بالعملية حيث لا تشغل مساحة كبيرة داخل الغرفة.
أخيرًا نراعي في تصميم خزانات الملابس تصميمها ملاصقة لجدران وتشتغل المساحة المخصصة لها على أكمل وجه كي توفر لك وحدات تخزين متعددة تمكنك من تنظيمك مقتنياتك بسهولة وعملية.