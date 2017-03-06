كيف يكون عندك شقة صغيرة ولكن أنيقة ومريحة

لا تنال الحمامات نصيبها من التخطيط في معظم الشقق الصغيرة، فدئمًا ما نميل لتقليص مساحة الحمام كي نستفيد بالمساحة للغرف الأخرى.

والحل المثالي لأفضل تصميم في حمامك الصغير تركيب أثاث ملصق بالجدران فلا يشغل حيز إضافي بالغرفة، مع استغلال المساحات السفلية لتصميم وحدات تخزين تساعدك على حفظ أدواتك واحتياجاتك الخاصة بالحمام فتحصل على تصميم أنيق ومنظم خالٍ من الزحام.