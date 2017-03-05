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7 حيل فينج شوي لجذب الطاقة الإيجابية لمنزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
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هل سمعت عن  مبدأ الفينج شوي؟ هناك فلسفة قديمة تقوم على الاعتقاد بأن هناك قوى تحتفظ بالطاقة الإيجابية في مساحة معينة، نحن نتحدث عن فن قديم في علم الكونيات الصيني، أي العلم الذي يتعامل مع أصل وتطور الكون، والتي تسعى لضبط ظروف البيئة من أجل تعزيز رفاه وتوازن الفرد. 

وفقًا لفينج شوي هناك طاقة يمكن أن تؤثر في ظروف الفضاء، وبهذا المعنى فإن طريقة تزيين المنزل من (اختيار الألوان، وتوزيع الأثاث، ووجود بعض العناصر) قد يكون لها تأثير أفضل أو أسوأ على حياتك والحظ.

فإذا كنت على استعداد لتحقيق الرخاء والحصول على وفرة من الطاقة الإيجابية في منزلك، عليك قراءة هذا المقال

1. مدخل جذاب

Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects منازل
08023 Architects

Herrero House

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

 إنها ليست المرة الأولى التي نشير فيها إلى أهمية المدخل الجذاب، وفي حالة مكان العمل الخاص بك، يجب توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بالتزيين، ووفقًا للفنيج شوي، يجب أن تكون البوابة جميلة إذا كنت ترغب في أن تأتي فرص كافية إليك، وهو ما لن يحدث إذا كان الباب منعزل وغير سار، ويجب أن لا تهمل أي تفصيلة، من حيث النظر في الإضاءة، والمواد ووجود النباتات، ومن المهم أيضًا أن يكون لوبي لخلق انطباع أول جيد.

2. وجود الماء

¿Quieres dar un toque especial a tu jardín?, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقديكورات واكسسوارات
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

في نظام الفنيج شوي الماء ترمز إلى الثروة والمال، لذلك ينصح بوجودها، بحيث يمكنك استخدام المصادر أو الزينة التي تشتمل على المياه، مع الحذر دائمًا من العوامل التي يمكن أن تتوقف عن التدفق لأنها تعني خسارة رأس المال.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إدخالها كجزء من ديكور منزلك، عليك ربطها مع القطع الفنية والموضوعات المرتبطة بهذا العنصر، ومحاولة وضعها على أعلى ارتفاع أنفك، كما هو الحال الآن، ولا تضعها أبدًا على الجدار أمام رأس السرير الخاص بك.

3. وداعا للفوضى!

Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

قلنا لك أعلاه، ويجب على المدخل أن يكون مزين بشكل صحيح، بطبيعة الحال يجب ألا يتم تخفيض جمال الديكور في المكان بعد المرور من عتبة الباب، حيث يجب الاهتمام بالمناطق الداخلية، ولا يجب إهمال تهوية المكان.

ولدينا هنا بيت يسوده النظام ويجذب الرخاء، لأن حركة الطاقة الإيجابية تجذب الازدهار، على العكس ذلك، فإن الفوضى والاضطراب يستبعد الطاقة، ونحن نسعى للحفاظ على البيت سعيد ومنظم.

4. المطبخ؟ لا تشوبه شائبة!

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

يستحق المطبخ الذكر في هذه المقالة، لأن فينج شوي يرتبط مباشرة بقدرة كل شيء على جذب الطاقة حتى المطبخ، لدرجة أن الحفاظ عليه نظيفًا ومرتبًا هو أكثر من مجرد توصية، فمن الضروري بذل قصارى جهدكم ليكون مطبخكم منظم، ونجد أن هناك إمكانية لوجود وفرة من الفواكه والخضروات الطازجة، وبطبيعة الحال، لا توجد منتجات منتهية الصلاحية.

5. تخلص من ما لا تحتاج ويأخذ مساحة

Casa Moderna en Valdemorillo, Canexel Canexel غرفة الملابس
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

إذا كنت تريد واحد من مفاتيح فينج شوي المرتبطة ب حركة الطاقة الإيجابية، فعلى وجه الخصوص أسوأ يمكنك القيام به هو أن تتراكم لديك الأشياء التي لا تُستخدم وأنت لم تعد بحاجة إليها، إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ!، فإنك تستغرق يومًا واحدًا لبدء إعادة ترتيب خزانة الملابس الخاصة بك، ثم خزائن المطبخ، وغير ذلك، وتبقي فقط الأشياء المفيدة وتعرض ما لم تعد تحتاج للبيع، فلا شيء مثل التنظيف العميق لجعل الغرفة وجعل منزلك أكثر وظيفية، وبالإضافة إلى ذلك فإن مساحة جديدة قد تتوفر في منزلك وتسمح بشراء أشياء جديدة أو الاستمتاع بالفضاء.

6. أهمية الألوان

homify
homify

homify
homify
homify

ترتبط الألوان مباشرة بالفرد وليس فقط بالديكور الداخلي، وقد حددت فنغ شوي الألوان الأكثر ملائمة لجذب الطاقة إلى داخل منزلك، فإذا كان هدفك هو جذب الطاقة بوفرة، فمما لا شك فيه إنك تحتاج لدمج عناصر باللون الأحمر، البنفسجي أو الأخضر، سواء على الجدران والمنسوجات أو في السجاد. ومع ذلك، ينبغي للوحة الألوان تلبية أذواقكم الشخصية باعتبارها القوة الخاصة بكم وليس فقط من الألوان المختارة. على العكس ذلك، فإذا كانت الألوان لا ترضيك، لا يمكن أبدًا للطاقة الإيجابية أن تنتشر في المكان من حولك أليس كذلك؟.

شاهد أيضًا 15 طريقة لاختيار ألوان متناسقة في منزلك

7. الفروق الأخرى التي من شأنها أن تساعد على جذب الطاقة

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

 نترككم أيضًا مع بعض الاقتراحات الإضافية لجذب الطاقة إلى منزلك. ووفقا لقواعد فنغ شوي الديكور هو أمر أساسي لخلق فضاءات جميلة ومليئة بالحيوية والتفاؤل، وما لا تريد في منزلك هو الانقسامات الباردة أو مملة، ولكن هذا النظام يمنحكم لمسة من النضارة وتصبح الطاقة مهيمنة على المكان. وهناك طريقة أخرى لجذب الطاقة بتوزيع مذكرات حول المنزل، يمكن أن تتخذ شكل عبارات ملهمة أو حتى الصور، وأخيرًا، النباتات هي أيضًا وسيلة لجذب طاقة وفيرة، ولا سيما مع أوراق مستديرة أو الزهور الحمراء.

منزل رائع على طراز الاّرت ديكو
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