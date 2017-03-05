7 حيل فينج شوي لجذب الطاقة الإيجابية لمنزلك

هل سمعت عن مبدأ الفينج شوي؟ هناك فلسفة قديمة تقوم على الاعتقاد بأن هناك قوى تحتفظ بالطاقة الإيجابية في مساحة معينة، نحن نتحدث عن فن قديم في علم الكونيات الصيني، أي العلم الذي يتعامل مع أصل وتطور الكون، والتي تسعى لضبط ظروف البيئة من أجل تعزيز رفاه وتوازن الفرد.
وفقًا لفينج شوي هناك طاقة يمكن أن تؤثر في ظروف الفضاء، وبهذا المعنى فإن طريقة تزيين المنزل من (اختيار الألوان، وتوزيع الأثاث، ووجود بعض العناصر) قد يكون لها تأثير أفضل أو أسوأ على حياتك والحظ.
فإذا كنت على استعداد لتحقيق الرخاء والحصول على وفرة من الطاقة الإيجابية في منزلك، عليك قراءة هذا المقال
إنها ليست المرة الأولى التي نشير فيها إلى أهمية المدخل الجذاب، وفي حالة مكان العمل الخاص بك، يجب توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بالتزيين، ووفقًا للفنيج شوي، يجب أن تكون البوابة جميلة إذا كنت ترغب في أن تأتي فرص كافية إليك، وهو ما لن يحدث إذا كان الباب منعزل وغير سار، ويجب أن لا تهمل أي تفصيلة، من حيث النظر في الإضاءة، والمواد ووجود النباتات، ومن المهم أيضًا أن يكون لوبي لخلق انطباع أول جيد.
في نظام الفنيج شوي الماء ترمز إلى الثروة والمال، لذلك ينصح بوجودها، بحيث يمكنك استخدام المصادر أو الزينة التي تشتمل على المياه، مع الحذر دائمًا من العوامل التي يمكن أن تتوقف عن التدفق لأنها تعني خسارة رأس المال.
ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إدخالها كجزء من ديكور منزلك، عليك ربطها مع القطع الفنية والموضوعات المرتبطة بهذا العنصر، ومحاولة وضعها على أعلى ارتفاع أنفك، كما هو الحال الآن، ولا تضعها أبدًا على الجدار أمام رأس السرير الخاص بك.
قلنا لك أعلاه، ويجب على المدخل أن يكون مزين بشكل صحيح، بطبيعة الحال يجب ألا يتم تخفيض جمال الديكور في المكان بعد المرور من عتبة الباب، حيث يجب الاهتمام بالمناطق الداخلية، ولا يجب إهمال تهوية المكان.
ولدينا هنا بيت يسوده النظام ويجذب الرخاء، لأن حركة الطاقة الإيجابية تجذب الازدهار، على العكس ذلك، فإن الفوضى والاضطراب يستبعد الطاقة، ونحن نسعى للحفاظ على البيت سعيد ومنظم.
يستحق المطبخ الذكر في هذه المقالة، لأن فينج شوي يرتبط مباشرة بقدرة كل شيء على جذب الطاقة حتى المطبخ، لدرجة أن الحفاظ عليه نظيفًا ومرتبًا هو أكثر من مجرد توصية، فمن الضروري بذل قصارى جهدكم ليكون مطبخكم منظم، ونجد أن هناك إمكانية لوجود وفرة من الفواكه والخضروات الطازجة، وبطبيعة الحال، لا توجد منتجات منتهية الصلاحية.
إذا كنت تريد واحد من مفاتيح فينج شوي المرتبطة ب حركة الطاقة الإيجابية، فعلى وجه الخصوص أسوأ يمكنك القيام به هو أن تتراكم لديك الأشياء التي لا تُستخدم وأنت لم تعد بحاجة إليها، إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ!، فإنك تستغرق يومًا واحدًا لبدء إعادة ترتيب خزانة الملابس الخاصة بك، ثم خزائن المطبخ، وغير ذلك، وتبقي فقط الأشياء المفيدة وتعرض ما لم تعد تحتاج للبيع، فلا شيء مثل التنظيف العميق لجعل الغرفة وجعل منزلك أكثر وظيفية، وبالإضافة إلى ذلك فإن مساحة جديدة قد تتوفر في منزلك وتسمح بشراء أشياء جديدة أو الاستمتاع بالفضاء.
ترتبط الألوان مباشرة بالفرد وليس فقط بالديكور الداخلي، وقد حددت فنغ شوي الألوان الأكثر ملائمة لجذب الطاقة إلى داخل منزلك، فإذا كان هدفك هو جذب الطاقة بوفرة، فمما لا شك فيه إنك تحتاج لدمج عناصر باللون الأحمر، البنفسجي أو الأخضر، سواء على الجدران والمنسوجات أو في السجاد. ومع ذلك، ينبغي للوحة الألوان تلبية أذواقكم الشخصية باعتبارها القوة الخاصة بكم وليس فقط من الألوان المختارة. على العكس ذلك، فإذا كانت الألوان لا ترضيك، لا يمكن أبدًا للطاقة الإيجابية أن تنتشر في المكان من حولك أليس كذلك؟.
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نترككم أيضًا مع بعض الاقتراحات الإضافية لجذب الطاقة إلى منزلك. ووفقا لقواعد فنغ شوي الديكور هو أمر أساسي لخلق فضاءات جميلة ومليئة بالحيوية والتفاؤل، وما لا تريد في منزلك هو الانقسامات الباردة أو مملة، ولكن هذا النظام يمنحكم لمسة من النضارة وتصبح الطاقة مهيمنة على المكان. وهناك طريقة أخرى لجذب الطاقة بتوزيع مذكرات حول المنزل، يمكن أن تتخذ شكل عبارات ملهمة أو حتى الصور، وأخيرًا، النباتات هي أيضًا وسيلة لجذب طاقة وفيرة، ولا سيما مع أوراق مستديرة أو الزهور الحمراء.