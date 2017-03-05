7 حيل فينج شوي لجذب الطاقة الإيجابية لمنزلك

هل سمعت عن مبدأ الفينج شوي؟ هناك فلسفة قديمة تقوم على الاعتقاد بأن هناك قوى تحتفظ بالطاقة الإيجابية في مساحة معينة، نحن نتحدث عن فن قديم في علم الكونيات الصيني، أي العلم الذي يتعامل مع أصل وتطور الكون، والتي تسعى لضبط ظروف البيئة من أجل تعزيز رفاه وتوازن الفرد.

وفقًا لفينج شوي هناك طاقة يمكن أن تؤثر في ظروف الفضاء، وبهذا المعنى فإن طريقة تزيين المنزل من (اختيار الألوان، وتوزيع الأثاث، ووجود بعض العناصر) قد يكون لها تأثير أفضل أو أسوأ على حياتك والحظ.

فإذا كنت على استعداد لتحقيق الرخاء والحصول على وفرة من الطاقة الإيجابية في منزلك، عليك قراءة هذا المقال