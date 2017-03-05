منزل رائع على طراز الاّرت ديكو

هل قرأت يومًا عن طراز الاّرت ديكو؟.. إنه موجة تصميم شعبية راجت بين عامي 1920 و1939.. وقد اثرت هذه التصميمات بالعديد من فنون العمارة المختلفة الداخلية والخارجية، وتعتمد على التفاصيل البصرية وتجمع الموضة، والرسم، و مجموعة التصميمات الرقمية وأشياء أخرى..

ويعتمد على الجمع بين العديد من الأشكال الفنية المختلفة الكلاسكية والحديثة والشعبية، عن طريق استخدام أكثر من مادة في تصميم المكان الواحد، وهذا ما سوف تجده في هذا المنزل الأنيق الذي جمع بين العديد من المواد المختلفة في تصميمه، من رخام وأخشاب وسيراميك، وخرسانة، لنجد نفسنا في النهاية أمام منزل أنيق على طراز الاّرت ديكور بتصاميم فريدة ومميزة، سوف نصطحبك في جولة بداخله..