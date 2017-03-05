منزل رائع على طراز الاّرت ديكو

هل قرأت يومًا عن طراز الاّرت ديكو؟.. إنه موجة تصميم شعبية راجت بين عامي 1920 و1939.. وقد اثرت هذه التصميمات بالعديد من فنون العمارة المختلفة الداخلية والخارجية، وتعتمد على التفاصيل البصرية وتجمع الموضة، والرسم، و مجموعة التصميمات الرقمية وأشياء أخرى..
ويعتمد على الجمع بين العديد من الأشكال الفنية المختلفة الكلاسكية والحديثة والشعبية، عن طريق استخدام أكثر من مادة في تصميم المكان الواحد، وهذا ما سوف تجده في هذا المنزل الأنيق الذي جمع بين العديد من المواد المختلفة في تصميمه، من رخام وأخشاب وسيراميك، وخرسانة، لنجد نفسنا في النهاية أمام منزل أنيق على طراز الاّرت ديكور بتصاميم فريدة ومميزة، سوف نصطحبك في جولة بداخله..
لأن المدخل هو الواجهة الحقيقة وعنوان بيتك فالأساس، فإن الأناقة والفخامة تجتمع كلها في تصميم هذا المدخل الرائع، الأرضية من الباركيه الفاتح، والجدرن تجمع بين الرخام والخرسانة التي تحمل بالسقف بيوت النور، التي تُعطي إضاءة خافتة وجميلة للمدخل.
سياج صغير من الزرع الأخضر للمسات طبيعية بسيطة وجميلة، مع وحدات الإضاءة التي تُشبه زهرة اللوتس على الجدار، بجانب السلم الرخامي البسيط بسور مليء بالنقوش المُفرغة.
جلسة أنيقة مكونة من كرسيين من القماش البُني ومنضدة صغيرة أمام الشرفة، مع ديكورات مميزة لمدفئة بداخل بناء رخامي بارز عن الحائط ومرتفع حتى السقف المليء بالديكورات الزجاجية وبيوت النور الجميلة.
مراّة كبيرة في المدخل لمزيد من السحر والأناقة، تفصل المدخل عن غرفة المعيشة بلمسة ديكورية مميزة وبسيطة بدلًا من الجدار التقليدي.
تعتمد غرفة المعيشة على النمط التبسيطي الجميل في تصميمها، حيث استخدام عدد قليل من الأثاث بألوان فاتحة لإطلالة أكثر بهجة ووضوح، حيث استخدمت أريكة واحدة على شكل حرف L، من القماش البيج الفاتح، مع عدة وسائد من نفس اللون، ووحدة إضاءة جانبية معدنية بسيطة، ومنضدة خشبية صغيرة بالمنتصف.
استخدام ستائر بُنية من القماش، مع أطلالة ساحرة من الغرفة على الخارج، وتكرار السياج الأخصر الصغير بجانب الأريكة لأجواء قريبة أكثر من الطبيعة، مع نقوش جميلة بالسقف وبيوت النور الرائعة لإضاءة الغرفة.
حمام ملوكي أنيق يحمل الكثير من اللمسات الذهبية والتفاصيل الكلاسكية على جدران خرسانية اللون الأبيض، ومنطقة استحمام صغيرة بمراّة وفاصل من الستائر القماشية الجميلة. مع نجفة كلاسكية بإطارات ذهبية معلقة بالسقف.
المراّة قطعة لا غنى عنها بالحمام تزيد من اتساعه وأناقته، والأرضية من السيراميك الأبيض مع طاولة عملية تحمل الحوض وتوفر العديد من وحدات التخزينية مقسمة بين الأدراج والدواليب، وبالجانب الاّخر المرحاض السيراميكي الأبيض.
للوهلة الأولى تسأل نفسك أهذه ممرات أم دواليب مغلقة؟، بالطبع هي ممرات ولكنها تجمل دواليب داخل جدرانها لتوفير العديد من المساحات التخزينية، وإضفاء طابع كلاسكي بنفوشها على الجدران.
تكرار النجف الذهبي الجميل في الممرات لإضاءة أجمل ومع دهانات باللون البيج الفاتح، وأرضية رخامية جميلة تُعطي فخامة واضحة للمنزل.
غرفة ملابس طويلة وجميلة، في الواجهة نجد مجموعة من الأرفف الخشبية البُنية الجميلة، وفوقها وأسفلها دواليب باللون الأبيض وإطارات ذهبية جييلة.
مجموعة نوافذ جميلة في الجانب للسماح بتهوية الغرفة والمزيد من الإضاءة والنور، وسجادة بيج طويلة بالأرضية.
العديد من الدواليب البيضاء الجميلة بإطارات ذهبية للمسة كلاسكية جميلة، بحيث يظهر في هذه الغرفة النمط الكلاسيكي والأثاث المُودرن في وقتٍ واحد.
استخدام ستائر بيضاء لغرفة مشرقة أكثر، مع فوتيه للجلوس ويبدو قطعة أثاث أنيقة في الغرفة، والمراّة التي لا غنى عنها في غرفة الملابس بالتأكيد.
غرفة مكتب جميلة لجلسة عمل هادئة بأثاث خشبي أنيق، في الواجهة نجد مكتب خشبي كبير بكرسي جلدي مميز، وخلفة مجموعة من الصور لحائط مُزين وجميل، مع دولاب كبير كمكتبة عملية للغرفة.
الجدران خرسانية باللون البيج وتحمل إطارات خشبية وأريكة جلدية بُنية أنيقة بجانبها لمسات خضراء لغرفة مليئة بالحيوية، مع سجادة بيج كبيرة أمام المكتب، ونجفة أنيقة بمنتصف السقف، وحولها بيت النور البسيط.
شباك خشبي بالجانب مع ستائر كلاسكية جميلة بإطلالة مميزة على الخارج، يسمح بمرور الهواء والشمس للغرفة.
حمام مُشرق باللون الأبيض الناصع، الأرضية رخامية فخمة، والجدران مرصعة بقطع السيراميك الأبيض، في الواجهة نجد المرايا سيدة الموقف بسحرها البراق، مع طاولة تحمل الحوض ومجموعة من الأدراج التخزينية البسيطة، والمرحاض من السيراميك يأخذ جانبًا صغير بالحمام.
في الجانب الاّخر مجموعة من الدواليب يتوسطهم طاولة ونافذة كبيرة مُحاطة بالستائر البيضاء وبمنتصف السقف نجفة كلاسكية بملسات ذهبية جميلة.
غرفة الأطفال مُبهجة بكل ما تحمله من تفاصيل، الألوان الفاتحة تفرض سطوتها، الجدران خرسانية باللون الأخضر الفاتح، وإطلالة مميزة على الخارج من النوافذ الخشبية الكبيرة، واسفلها العديد من الأدراج البيضاء بإطارات خشبية، وأرضية من الباركيه الرمادي الفاتح.
يلعب ورق الحائط دوره في اللمسة الطفولية الأنيقة برسومات وأجواء تُشبه الحديقة، مع طاولة خشبية صغيرة، ليبدو ركن مميز للعب الأطفال.
نجفة ذهبية فخمة ودولاب كبير يحمل العديد من وحدات التخزين ومطلي باللون الأبيض لتبدو الغرفة بهذا الإشراق.
تقسيم رائع لغرفة الغسيل البسيطة، والتي تحمل العديد من وحدات التخزين في شكل دواليب وأدراج بيضاء بإطارات ذهبية بسيطة، ونافذة للتهوية، وجانب للأجهزة الكهربائية ووحدات التخزين أيضًا.
أرضية رخامية منقوشة، وكرسي صغير بمقعد بُني قماشي مُبطن، ومراّة مستطيلة على الجدران.. كل هذه تفاصيل بسيطة تجتمع للحصول على غرفة ملابس أنيقة.
ممرات أنيقة بأرضية من الرخام، وجدران خرسانية ناصعة البياض، مليئة باللوحات والصور البسيطة.
النجفات الذهبية ولمسات الزهور تُكمل الأجواء الجميلة للممرات، مع الإطارات الذهبية على الجدران والتي تُضفي لمسة كلاسكية بالمكان.
اعتمد المطبخ على البساطة في تفاصيله، الأرضية من خشب الباركيه الفاتح، والأثاث منحصر في أحد الجوانب دون انتشار، بحيث يضم عدة أرفف ودواليب وركن للعمل بالمنتصف، ويبدو هناك اتساع ملحوظ يسمح بالحركة والشعور بالرفاهية في المطبخ، مع إطارات ذهبية جميلة وجدران خرسانية وسقف بنقوش كلاسكية بسيطة مع بيوت النور.
انتشار وحدات التخزين في المنزل للحد من الفوضى وبعثرة الأغراض، ذلك أن عدم كفاية المنزل من وحدات التخزين تسمح للكراكيب والأشياء بالبعثرة في كل مكان.
اعتماد الصور كوسيلة لديكور الجدران بطريقة أنيقة في المنزل بأكلمه وتبدو لافتة كلاسكية جميلة.
انتشار المرايا أيضًا يزيد من اتساع ومساحة المنزل، ويعكس الإضاءة مما يُعطي إشراقة أكثر في المكان.
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