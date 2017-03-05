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منزل رائع على طراز الاّرت ديكو

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة المعيشة
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هل قرأت يومًا عن طراز الاّرت ديكو؟.. إنه  موجة تصميم شعبية راجت بين عامي 1920 و1939.. وقد اثرت هذه التصميمات بالعديد من فنون العمارة المختلفة الداخلية والخارجية، وتعتمد على التفاصيل البصرية وتجمع الموضة، والرسم، و مجموعة التصميمات الرقمية وأشياء أخرى..

ويعتمد على الجمع بين العديد من الأشكال الفنية المختلفة الكلاسكية والحديثة والشعبية، عن طريق استخدام أكثر من مادة في تصميم المكان الواحد، وهذا ما سوف تجده في هذا المنزل الأنيق الذي جمع بين العديد من المواد المختلفة في تصميمه، من رخام وأخشاب وسيراميك، وخرسانة، لنجد نفسنا في النهاية أمام منزل أنيق على طراز الاّرت ديكور بتصاميم فريدة ومميزة، سوف نصطحبك في جولة بداخله..

المدخل

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة المعيشة
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

لأن المدخل هو الواجهة الحقيقة وعنوان بيتك فالأساس، فإن الأناقة والفخامة تجتمع كلها في تصميم هذا المدخل الرائع، الأرضية من الباركيه الفاتح، والجدرن تجمع بين الرخام والخرسانة التي تحمل بالسقف بيوت النور، التي تُعطي إضاءة خافتة وجميلة للمدخل.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

سياج صغير من الزرع الأخضر للمسات طبيعية بسيطة وجميلة، مع وحدات الإضاءة التي تُشبه زهرة اللوتس على الجدار، بجانب السلم الرخامي البسيط بسور مليء بالنقوش المُفرغة.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة المعيشة
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

جلسة أنيقة مكونة من كرسيين من القماش البُني ومنضدة صغيرة أمام الشرفة، مع ديكورات مميزة لمدفئة بداخل بناء رخامي بارز عن الحائط ومرتفع حتى السقف المليء بالديكورات الزجاجية وبيوت النور الجميلة.

المرايا..!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مراّة كبيرة في المدخل لمزيد من السحر والأناقة، تفصل المدخل عن غرفة المعيشة بلمسة ديكورية مميزة وبسيطة بدلًا من الجدار التقليدي.

غرفة المعيشة..

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة المعيشة
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

تعتمد غرفة المعيشة على النمط التبسيطي الجميل في تصميمها، حيث استخدام عدد قليل من الأثاث بألوان فاتحة لإطلالة أكثر بهجة ووضوح، حيث استخدمت أريكة واحدة على شكل حرف L، من القماش البيج الفاتح، مع عدة وسائد من نفس اللون، ووحدة إضاءة جانبية معدنية بسيطة، ومنضدة خشبية صغيرة بالمنتصف.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام ستائر بُنية من القماش، مع أطلالة ساحرة من الغرفة على الخارج، وتكرار السياج الأخصر الصغير بجانب الأريكة لأجواء قريبة أكثر من الطبيعة، مع نقوش جميلة بالسقف وبيوت النور الرائعة لإضاءة الغرفة.

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الحمام الأول

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

حمام ملوكي أنيق يحمل الكثير من اللمسات الذهبية والتفاصيل الكلاسكية على جدران خرسانية اللون الأبيض، ومنطقة استحمام صغيرة بمراّة وفاصل من الستائر القماشية الجميلة. مع نجفة كلاسكية بإطارات ذهبية معلقة بالسقف.

homify حمام
homify

homify
homify
homify

المراّة قطعة لا غنى عنها بالحمام تزيد من اتساعه وأناقته، والأرضية من السيراميك الأبيض مع طاولة عملية تحمل الحوض وتوفر العديد من وحدات التخزينية مقسمة بين الأدراج والدواليب، وبالجانب الاّخر المرحاض السيراميكي الأبيض.

أناقة الممرات

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой حمام
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

للوهلة الأولى تسأل نفسك أهذه ممرات أم دواليب مغلقة؟، بالطبع هي ممرات ولكنها تجمل دواليب داخل جدرانها لتوفير العديد من المساحات التخزينية، وإضفاء طابع كلاسكي بنفوشها على الجدران.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой حمام
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

تكرار النجف الذهبي الجميل في الممرات لإضاءة أجمل ومع دهانات باللون البيج الفاتح، وأرضية رخامية جميلة تُعطي فخامة واضحة للمنزل.

غرفة للملابس

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الملابس
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

غرفة ملابس طويلة وجميلة، في الواجهة نجد مجموعة من الأرفف الخشبية البُنية الجميلة، وفوقها وأسفلها دواليب باللون الأبيض وإطارات ذهبية جييلة.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الملابس
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

مجموعة نوافذ جميلة في الجانب للسماح بتهوية الغرفة والمزيد من الإضاءة والنور، وسجادة بيج طويلة بالأرضية.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الملابس
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

العديد من الدواليب البيضاء الجميلة بإطارات ذهبية للمسة كلاسكية جميلة، بحيث يظهر في هذه الغرفة النمط الكلاسيكي والأثاث المُودرن في وقتٍ واحد.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الملابس
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

استخدام ستائر بيضاء لغرفة مشرقة أكثر، مع فوتيه للجلوس ويبدو قطعة أثاث أنيقة في الغرفة، والمراّة التي لا غنى عنها في غرفة الملابس بالتأكيد.

غرفة المكتب

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой مكتب عمل أو دراسة
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

غرفة مكتب جميلة لجلسة عمل هادئة بأثاث خشبي أنيق، في الواجهة نجد مكتب خشبي كبير بكرسي جلدي مميز، وخلفة مجموعة من الصور لحائط مُزين وجميل، مع دولاب كبير كمكتبة عملية للغرفة.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой مكتب عمل أو دراسة
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

الجدران خرسانية باللون البيج وتحمل إطارات خشبية وأريكة جلدية بُنية أنيقة بجانبها لمسات خضراء لغرفة مليئة بالحيوية، مع سجادة بيج كبيرة أمام المكتب، ونجفة أنيقة بمنتصف السقف، وحولها بيت النور البسيط.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой مكتب عمل أو دراسة
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

شباك خشبي بالجانب مع ستائر كلاسكية جميلة بإطلالة مميزة على الخارج، يسمح بمرور الهواء والشمس للغرفة.

الحمام الثاني

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой حمام
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

حمام مُشرق باللون الأبيض الناصع، الأرضية رخامية فخمة، والجدران مرصعة بقطع السيراميك الأبيض، في الواجهة نجد المرايا سيدة الموقف بسحرها البراق، مع طاولة تحمل الحوض ومجموعة من الأدراج التخزينية البسيطة، والمرحاض من السيراميك يأخذ جانبًا صغير بالحمام.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой حمام
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

في الجانب الاّخر مجموعة من الدواليب يتوسطهم طاولة ونافذة كبيرة مُحاطة بالستائر البيضاء وبمنتصف السقف نجفة كلاسكية بملسات ذهبية جميلة.

غرفة أطفال

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الاطفال
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

غرفة الأطفال مُبهجة بكل ما تحمله من تفاصيل، الألوان الفاتحة تفرض سطوتها، الجدران خرسانية باللون الأخضر الفاتح، وإطلالة مميزة على الخارج من النوافذ الخشبية الكبيرة، واسفلها العديد من الأدراج البيضاء بإطارات خشبية، وأرضية من الباركيه الرمادي الفاتح.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الاطفال
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

يلعب ورق الحائط دوره في اللمسة الطفولية الأنيقة برسومات وأجواء تُشبه الحديقة، مع طاولة خشبية صغيرة، ليبدو ركن مميز للعب الأطفال.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الاطفال
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

نجفة ذهبية فخمة ودولاب كبير يحمل العديد من وحدات التخزين ومطلي باللون الأبيض لتبدو الغرفة بهذا الإشراق.

غرفة للغسيل

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الملابس
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

تقسيم رائع لغرفة الغسيل البسيطة، والتي تحمل العديد من وحدات التخزين في شكل دواليب وأدراج بيضاء بإطارات ذهبية بسيطة، ونافذة للتهوية، وجانب للأجهزة الكهربائية ووحدات التخزين أيضًا.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الملابس
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

أرضية رخامية منقوشة، وكرسي صغير بمقعد بُني قماشي مُبطن، ومراّة مستطيلة على الجدران.. كل هذه تفاصيل بسيطة تجتمع للحصول على غرفة ملابس أنيقة.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

ممرات أنيقة بأرضية من الرخام، وجدران خرسانية ناصعة البياض، مليئة باللوحات والصور البسيطة.

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

النجفات الذهبية ولمسات الزهور تُكمل الأجواء الجميلة للممرات، مع الإطارات الذهبية على الجدران والتي تُضفي لمسة كلاسكية بالمكان.

المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اعتمد المطبخ على البساطة في تفاصيله، الأرضية من خشب الباركيه الفاتح، والأثاث منحصر في أحد الجوانب دون انتشار، بحيث يضم عدة أرفف ودواليب وركن للعمل بالمنتصف، ويبدو هناك اتساع ملحوظ يسمح بالحركة والشعور بالرفاهية في المطبخ، مع إطارات ذهبية جميلة وجدران خرسانية وسقف بنقوش كلاسكية بسيطة مع بيوت النور.

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

انتشار وحدات التخزين في المنزل للحد من الفوضى وبعثرة الأغراض، ذلك أن عدم كفاية المنزل من وحدات التخزين تسمح للكراكيب والأشياء بالبعثرة في كل مكان.

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

اعتماد الصور كوسيلة لديكور الجدران بطريقة أنيقة في المنزل بأكلمه وتبدو لافتة كلاسكية جميلة.

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

انتشار المرايا أيضًا يزيد من اتساع ومساحة المنزل، ويعكس الإضاءة مما يُعطي إشراقة أكثر في المكان.

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