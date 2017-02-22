9 مطابخ بجزيرة مثالية ستجعل مطبخك أكثر عملية

يعد المطبخ من أكثر غرف المنزل ازدحاما بأفراد العائلة خاصة في وقت إعداد الطعام، وهو ما يزيد من ضرورة أن يكون تصميمه جميل ومريح وعصري، وتصميم المطبخ والخامات المستخدمة به يعتمد بشكل أساسي على أسلوب تصميم المنزل بالكامل وتفصيلات وذوق قاطنيه. مؤخرا صارت الخرسانة والتي هى في الأساس خامة من خامات البناء من أحدث الخامات التي تلقى رواجا في الديكورات الداخلية أيضا وما يميزها هو متانتها وقوة تحملها بمرور الوقت، لذا جمعنا لكم اليوم 9 نماذج مميزة لجزر مطبخ تم بناءها بالخرسان بشكل جمالي وأنيق.