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9 مطابخ بجزيرة مثالية ستجعل مطبخك أكثر عملية

أميرة قاسم أميرة قاسم
Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura مطبخ
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يعد المطبخ من أكثر غرف المنزل ازدحاما بأفراد العائلة خاصة في وقت إعداد الطعام، وهو ما يزيد من ضرورة أن يكون تصميمه جميل ومريح وعصري، وتصميم المطبخ والخامات المستخدمة به يعتمد بشكل أساسي على أسلوب تصميم المنزل بالكامل وتفصيلات وذوق قاطنيه. مؤخرا صارت الخرسانة والتي هى في الأساس خامة من خامات البناء من أحدث الخامات التي تلقى رواجا في الديكورات الداخلية أيضا وما يميزها هو متانتها وقوة تحملها بمرور الوقت، لذا جمعنا لكم اليوم 9 نماذج مميزة لجزر مطبخ تم بناءها بالخرسان بشكل جمالي وأنيق.

1. شكل L : جزيرة مطبخ على شكل حرف L، تم الاستعانة بالخرسان لبناء هيكل الجزيرة وتغطية سطحها أيضا، بينما تم استغلال المساحة بالأسفل كوحدات تخزين تم تقفيله بالخشب الفورميكا.

House in Coruche, Santarém, é ar quitectura é ar quitectura مطبخ MDF White
é ar quitectura

é ar quitectura
é ar quitectura
é ar quitectura

2. الجزيرة هنا بحجم كبير، وهو ما وفر مساحة تخزينية أعلى فيها، الأرضيات والجدران أيضا من الخرسان لتوحيد طابع المكان.

Open Space, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio مطبخ
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

3. مزيج رائع بين الخرسان والخشب في تكوين جزيرة المطبخ، حيث بٌني الهيكل من الخرسان بينما تم وضع وحدات تخزين خشبية بلون دافئ بالأسفل لتحقق التوازن المطلوب لدفء المكان.

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

4. جزيرة مطبخ كتلة واحدة من الخرسان ومزودة برف خشبي طائر يستخدم في وضع أغراض وأجهزة المطبخ الصغيرة وأيضا كطاولة صغيرة لتناول وجبة سريعة

Renovação moradia em Birre | Cascais, shfa shfa مطبخ
shfa

shfa
shfa
shfa

5. حرف U

LIVE - Restaurante e SPA Showroom LoveTiles, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores مطبخ
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

تصميم مميز وعملي للجزيرة مطبخ من الخرسان على شكل حرف U، العملي بالتصميم هو ارتفاع مستوى الجزيرة عن سطح العمل لتوفير بعض من الخصوصية أثناء تحضير الطعام عمن بغرفة المعيشة في مواجهة المطبخ، أما المميز هو الاستعانة بمزيج لوني رائع وهو الرمادي(الخرسان) والأبيض(سطح العمل) في تكوين الجزيرة. 

6. كل جوانب المطبخ هنا من الخرسان الرمادي ما منحه لمسة رقي وأناقة بالإضافة إلى تجهيزات المطبخ الأستينليس ستيل حيث كان لبريقها تأثير ساحر على المطبخ

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura مطبخ
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

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7. ميزة الخرسان أنه من الخامات القابلة للصبغ لتتماشى مع النغمات اللونية للمكان، كما هو الحال في تصميم جزيرة المطبخ المميزة هنا.

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura مطبخ أنسجة طبيعية Beige
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

8. الجزيرة هنا كتلة واحدة حيث احتوت الموقد وتم صبغ الخرسان بها لتتماشى مع ديكورات المطبخ.

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura مطبخ أنسجة طبيعية Beige
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

9. مزيج الخشب والخرسان يعد إضافة أنيقة لتصميم المطبخ ككل، سطح العمل الخشبي الكبير هنا هو بطل المشهد بلا منازع.

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

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