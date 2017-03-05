10 حمامات رائعة لعشاق الكلاسيكية

تُعرف الكلاسيكية على إنها الاتباعية لما خلفه الاّخريين، فماذا إذا كنت من مُحبي هذه الكلاسيكيات في التصميمات التي استخدمها مُصممي الديكورات القدامى!.. يمكنك اتباع النمط الكلاسكي في تصميمات منزلك بالتأكيد، ولأن هوميفاي يهتم بكل الأذواق فإننا دومًا نقدم لك كل التصميمات القديمة والحديثة لتختار منها ما يناسب رغباتك وذوقك الخاص.
وهذا المقال يتجه إلى غرفة تُعد اهم الغرف في منزلك ألا وهي الحمام.. حيث تتعدد تصميمات الحمام وتفاصيله والمواد المستخدمه فيه من أخشاب وسيراميك ورخام، ولكننا سنناقش تصميمات الحمامات الكلاسيكية، بحيث نعرض لك 10 حمامات رائعة لعشاق الكلاسكية فقط، تُلهمك الفكرة لتصميم حمامك.
تصنع المرايا انعكاسات رائعة في هذا الحمام، ذو اللمسات الكلاسيكية الجميلة، والتي تظهر في شكل تصميمه للأرضية الرخامية الجميلة، والجدران من الرخام أيضًا، عدا الجدار الخلفي للمرحاض من السيراميك الصغير على نظام
الفسيفساء، ويغلب على الحمام اللون الأبيض، وتأخذ المراّة عرض الحائط بأكمله بإطار أسود يُحددها بأناقة، مع وحدتي إضاءة مميزتين على الجانبين، وطاولة كبيرة تحمل الحوض وتحتوي على أربعة دواليب ونجفة كلاسيكية بالمنتصف لخلق أجواء مختلفة.
تظهر اللمسة الكلاسيكية بوضوح في منطقة الحوض، حيث الطاولة البيضاء الجميلة ذات التصميم الكلاسيكي بأدراج صغيرة ومقابض معدنية بنمط قديم، وتحمل صنبور معدني يصب بالحوض السيراميكي البسيط.. وتعلوها مراّة بنقوش كلاسيكية أيضًا على إطار فضي، وبالرغم من صغر حجمه إلا إنه يحتوي على منطقة للاستحمام بجدران وأرضية من خشب الباركيه الأنيق.
هذا الحمام اعتمد على النجف الكلاسيكي الرائع الذي يبسط سطوته بوضوح مع بيوت النور ووحدات الإضاءة الجانبية بنفس الشكل، في تناغم كلاسيكي أنيق، لحمام باللون الدخاني يتكون من جانب للحوض بطاولة كلاسيكية تحتوي على العديد من وحدات التخزين، ويعلوها مراّة كبيرة، وجانب منفصل لكبينة استحمام أنيقة بفاصل زجاجي بسيط يفصلها عن بقية الحمام.
يتحد الخشب مع السيراميك بشكل واضح وصريح في هذا الحمام ولكنه يبسط سطوته بشكل جميل على الجدران ويحمل بداخله بيوت النور الجميلة خلف المراّة الطويلة، والتي تُعطي عمق أكثر واتساع للحمام، فتُعطي الأخشاب لمسات كلاسيكية صريحة وأنيقة في نفس الوقت، إلى جانب وحدة الإضاءة المعدنية التي تتدلى منها اللمبات بطريقة جميلة وتُعطي بريق رائع للحمام.
اتحاد واضح لـ اللون الكاكاوي مع البيج لأجواء أكثر هدوء وبساطة في الحمام، وعلى الطريقة الكلاسيكية الأنيقة تأتي ستائر البانيو لفصل هذه المنطقة عن بقية الحمام، إلى جانب الفسيفساء الجميلة ذات الطابع الكلاسيكي التي تنتشر على حدود البانيو والجدار الجانبي للحمام، مع طاولة بسيطة بثلاثة أدراج ويعلوها المرايا البيضاوية الجميلة.
تنطلق روعة هذا الحمام من روعة النقوش الرائعة على جدرانه، والتي يخلفها بيوت النور الجميلة، حث ينقسم إلى جانب صغير للحوض بطاولة معلقة على الحائط تحمل درجين كبيرين للتخزين بنقوش كلاسيكية جميلة، وتعلوها مراّة بيضاوية كبيرة، وكرسي أبيض صغير بأرجل كلاسيكية فضية أنيقة.. كل هذا مع أرضية من السراميك الأبيض وجدران تجمع الأبيض والبُني لأناقة لافتة.
تعتمد نقوش هذا الحمام على النقوش العربية القديمة الجميلة في إطار مراّة الحائط والجدار الأسود الخلفي لمنطقة الاستحمام الجميلة، إلى جانب بساطة الأثاث الذي يستخدم حوض تقليدي يقف على أرجل معدنية بسيطة ومرحاض سيراميكي أبيض، وبانيو سيراميكي أسود بأرجل كلاسيكية التصميم، فكل شي في هذا الحمام يحمل لمسة كلاسيكية جميلة، يبدو الأنسب والأروع لعشاق الكلاسيكية..
الرخام هو سيد الموقف في هذا الحمام، فقد صُممت الأرضية والجدران بأكملها من وحدات الرخام الفخمة، مع تقسيم رائع للمكان بالرغم من صغر مساحته لإحتوائه على مراّة كبيرة تتغلب على الضيق، وتحتل طاولة كبيرة واجهة الحمام بالعديد من الأدراج بمقابض نحاسية قديمة، هذا بالإضافة إلى نجفة كبيرة بالمنتصف بإطارات نحاسية ووحدات إضاءة جانبية بنفس النمط على جانبي المراّة، والدش النحاسي صاحب اللمسة الكلاسيكية الكبيرة في هذا الحمام، ويصب بداخل البانيو الصغير.
خليط من الرخام الأبيض والأسود وقطع الفسيفساء الذهبية تتحد معًا لأناقة هذا الحمام الملوكي الجميل، كل شيء يبدو في فخامة رائعة تنبع منها كلاسيكية رائعة وجميلة في تصميم الحمام.. أحواض مستديرة ومراّة بعرض الحائط تحاوطها الفيسفياء الذهبية ومنطقة منفصلة للدُش.
اختيار موفق للنجفات الكريستالية الكبيرة التي تتدلى في السقف المُرصع بوحدات إضاءة صغيرة، والستائر الرمادية الجميلة على النافذة، مع اللمسات الخضراء لحيوية أكثر بالمكان.
بالرغم من صغر مساحة الحمام إلا أنه اعتمد على قطع الأثاث المهمة والصغيرة لتحقيق الغرض، دون فوضى أو استخدام أشياء ليس لها فائدة، بانيو أنيق بواجهة الفيسيفساء اللامعة، وفوتيه مميز ككرسي أنيق للحلوس من القماش والأرجل المعدنية الكلاسيكية، ووحدة تخزين صغيرة معلقة بالحائط وفوقها المراّة.. وأمامهم المرحاض ويشغل السقف نجفة بوحدات إضاءة صفراء ومجموعة من الكريستال الأنيق تتدلى منها.
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