شقة صغيرة سيطرت عليها الألوان المبهجة

عندما نبدأ حياة جديدة مع شريك الحياة، يجب أن نعرف أن التفاهم والحب هم أساس النجاح، وأن ما عدا ذلك يعد من الكماليات، لذلك يكفى منزل صغير بسيط ولطيف التصميم لنقيم فيه مع شريك الحياة في هدوء وراحة.
واليوم تقدم لنا هوميفاي منزل صغير وأنيق من تصميمHOMESTORIES، نرى فيه خير مثال لعش الأزواج الصغير، الذي يعكس الراحة والأمل في نفوس الزوجين ويلبي متطلباتهم بأبسط الإمكانيات، كل ذلك بألوان ناعمة ورقيقة تذكرهم دائماً بالمستقبل الأفضل.
تألقت غرفة المعيشة بألوان مبهجة ومليئة بالطاقة الإيجابية مثل اللون الباذنجاني في الأريكة، واللون الأخضر والوردي في نقشة الوسائد وورق الحائط. وقد اكتفى المصمم بهذه اللمسات الحيوية في الأريكة والحائط، وحافظ على بقية عناصر الغرفة بسيطة وحيادية لتجنب المبالغة.
وبلرغم من مساحة المنزل الصغيرة، إلا أن حسن ترتيب الأثاث لم يجعلنا نشعر بالإزدحام والاختناق الذي نراه في معظم المنازل الصغيرة، كما أن الإضاءة الطبيعية من النوافذ الكبيرة ذات الستائر البيضاء الشفافة التى سمحت بمرور آشعة الشمس ونورها،كان لها نصيب في إبراز جمال الغرفة وجعلها مشرقة ورائقة.
لتحديد منطقة التلفاز وتزويدها ببعض الحيوية، استعان المصمم بورق الحائط بنقشات الورود والنباتات التى يشتهر بها الأسلوب الإسكندينافي، كما قام بوضع التلفاز على منضدة من الخشب بتصميم غير تقليدي، حيث يذكرنا هذا التصميم بأسلوب الريترو الذي ازدهر في الستينات، الذي يعتمد نسيج الخشب بطريقة طولية في الأثاث والمناضد، ويقوم بتزويدها بقوائم مخروطية من الخشب لترفع الأثاث قليلاً عن الأرض.
ولا ننسى إطارات الحائط ذات الأحجام المتنوعة، والتى ساعدت في شد الإنتباه نحو منطقة التلفاز بطريقة بسيطة وأنيقة.
الأخشاب المميزة هي سمة الأسلوب الإسكندينافي الذي يحب لمسات الطبيعة، ونرى هنا غرفة السفرة من الأخشاب بلون فاتح طبيعي، مع طاولة طعام باللون الأبيض العصري الذي لا غنى عنه في المنازل الحديثة، وجاءت الطاولة بتصميم دائري لتتسع للكثير من الأفراد بدون إهدار للمساحة.
ونلاحظ استخدام عدة مصابيح ذات أطوال مختلفة لتسليط الضوء على السفرة ومن ثم تحديد هذه المنطقة بطريقة ذكية. وأيضاً إضافة بعض الديناميكية لمنطقة السفرة، من خلال اعتماد سجاد بزخارف مميزة، والقيام بطلاء أحد حوائط الغرفة باللون الأخضر المثالي والفاتح للشهية، وأخيراً مرآة البوفية التى أوحت باتساع الغرفة وعززت انتشار الضوء فيها.
هناك الكثير من العناصر التى جعلت هذا الفراغ المفتوح بيئة ممتعة ومليئة بالألفة والتفاؤل، منها نقشات النبات والألوان المبهجة الهادئة في جوانب الغرفة، مع الإضاءة الجيدة بنوعيها الطبيعي والصناعي، وأيضاً الأرضيات الخشبية الفاتحة مع اللون الأبيض للحوائط، بالإضافة إلى لمسات الريترو في الأثاث التى جعلت المكان غير تقليدي.
تميزت غرفة النوم بالنعومة والرقة مما يشجع على الراحة والاسترخاء، وذلك بفضل اللون الخوخي الهاديء للحوائط، مع الزخارف النباتية في ورق الحائط ومفارش السريرالتى جاءت بألوان زاهية كالوردي والأصفر الهاديء الذي يدلل الحواس.
في هذه الصورة تتضح جميع ملامح الغرفة، ويظهر اهتمام المصمم بالتفاصيل حيث نرى الأرضية المميزة على شكل الزجزاج من الأخشاب الدافئة، و الإضاءة المميزة للغرفة من خلال المصابيح على جانبي السرير، ومصباح السقف الغير تقليدي الذي يشبة سلة الخوص، وأيضاً ستائر الغرفة ذات اللونين الخوخي والأبيض، وأخيراً الأثاث المتأثر بأسلوب الريترو الساحر.