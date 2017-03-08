شقة صغيرة سيطرت عليها الألوان المبهجة

عندما نبدأ حياة جديدة مع شريك الحياة، يجب أن نعرف أن التفاهم والحب هم أساس النجاح، وأن ما عدا ذلك يعد من الكماليات، لذلك يكفى منزل صغير بسيط ولطيف التصميم لنقيم فيه مع شريك الحياة في هدوء وراحة.

واليوم تقدم لنا هوميفاي منزل صغير وأنيق من تصميمHOMESTORIES، نرى فيه خير مثال لعش الأزواج الصغير، الذي يعكس الراحة والأمل في نفوس الزوجين ويلبي متطلباتهم بأبسط الإمكانيات، كل ذلك بألوان ناعمة ورقيقة تذكرهم دائماً بالمستقبل الأفضل.