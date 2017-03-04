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5 شُرف مميزة تناسب أجواء الربيع ستجعك في اندهاش

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Hotel Matlali Selva, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
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عندما يأتي الربيع نخرج أخيرًا من كل الغرف ونقضي أوقاتنا في الهواء الطلق للاستمتاع بأجواء الربيع الدافئة وشمسه الساطعة بعد غيابها عنا طيلة فصلي الخريف والربيع، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 5 تصميمات لشُرف مميزة لاستقبال الربيع . 

شرفة متكاملة

Proyecto, Bondian Living Bondian Living بلكونة أو شرفة
Bondian Living

Proyecto

Bondian Living
Bondian Living
Bondian Living

هنا نحن في الريف الأسباني بتصميم رائع للتراس، بالطبع المساحة الكبيرة له هي صاحبة الفضل الأول في توفير كل وسائل الترفيه والراحة الموجودة في الصورة، هناك أكثر من جلسة في هذه المساحة حتى تلائم كافة الأوقات، يمكنك الاستمتاع بالشمس بالجلوس على الأريكة الخشبية على الجانب، أو تناول الطعام مع الأصدقاء أو العائلة على طاولة الطعام على الجانب الأخر منها، 

أما عن الجلسة المغطاء بالستائر البيضاء والتي تشبه الهودج يمكنك الاستلقاء عليها لقراءة كتاب مفضل لديك، النباتات الخضراء تحيط بالمساحة من كل إتجاه بشكل رائع .  

شرفة على الطراز البلدي

Apartamento Vila Clementino, Sandro Kawamura Designer de Interiores Sandro Kawamura Designer de Interiores بلكونة أو شرفة خشب نقي Beige
Sandro Kawamura Designer de Interiores

Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores

إذا كنت لا تمتلك حديقة في منزلك أجلب النباتات في شرفتك بسهولة ولكن عليك اختيار انواع معينة من النباتات واستشارة الخبراء في ذلك حتى لا تجلب معها الحشرات، تصميم الشرفة على النمط البلدي ونرى ذلك بوضوح في الأثاث المستخدم بها، الألوان بالطبع ملائمة جدًا لأجواء الربيع . 

شرفة للأجواء الرومانسية

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 100 кв. м в Москве, современная классика, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова بلكونة أو شرفة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

الورود والنباتات مع ألوان الباستيل تشكل جو هاديء جدًا للتمتع بالمناخ في الربيع، الستائر الوردية تحفظ لك خصوصيتك، على الرغم أن مساحة الشرفة طولية إلا أنها استغلت بشكل عبقري، ليس التمتع بهذه الشرفة مقتصر فقط على فترة النهار بل يمكنك أن تقضي سهرة رومانسية على أضواء الأباجورة . 

مدينة الشمس

Квартира в стиле лофт на Абытаевской, Студия дизайна интерьера "ЙЕЛЬ" Студия дизайна интерьера 'ЙЕЛЬ' بلكونة أو شرفة Green
Студия дизайна интерьера <q>ЙЕЛЬ</q>

Студия дизайна интерьера "ЙЕЛЬ"
Студия дизайна интерьера <q>ЙЕЛЬ</q>
Студия дизайна интерьера "ЙЕЛЬ"

بعد غياب الشمس عنا طويلًا لمدة فصلين نشتاق للربيع وشمسه التي لا تعوض فهي ليست حارقة كشمس الصيف، وهذا ما توفره لنا هذه الشرفة رغم أن مساحتها محدودة بعض الشيء إلا أنها توافرت فيها جلسة مريحة جدًا لكل أفراد الاسرة، لم تتاح الفرصة لتواجد الكثير من الباتات في الشرفة لكن عوض عن ذلك باستخدام اللون الليموني في المفروشات . 

هواء نقي

Hotel Matlali Selva, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

الكراسي البومبيه وطاولة القهوة الصغيرة تتناغم مع السور الخشبي والمساحة الخضراء المحيطة بها، جلسة رائعة وبسيطة وسط كل هذه النباتات التي توفر كم هائل من الأكسجين والهواء النقي للمساحة، والتي تجعلها مناسبة جدًا للتأمل والتفكير بذهن صافي .

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