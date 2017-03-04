5 شُرف مميزة تناسب أجواء الربيع ستجعك في اندهاش

هنا نحن في الريف الأسباني بتصميم رائع للتراس، بالطبع المساحة الكبيرة له هي صاحبة الفضل الأول في توفير كل وسائل الترفيه والراحة الموجودة في الصورة، هناك أكثر من جلسة في هذه المساحة حتى تلائم كافة الأوقات، يمكنك الاستمتاع بالشمس بالجلوس على الأريكة الخشبية على الجانب، أو تناول الطعام مع الأصدقاء أو العائلة على طاولة الطعام على الجانب الأخر منها،

أما عن الجلسة المغطاء بالستائر البيضاء والتي تشبه الهودج يمكنك الاستلقاء عليها لقراءة كتاب مفضل لديك، النباتات الخضراء تحيط بالمساحة من كل إتجاه بشكل رائع .