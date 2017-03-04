5 شُرف مميزة تناسب أجواء الربيع ستجعك في اندهاش

عندما يأتي الربيع نخرج أخيرًا من كل الغرف ونقضي أوقاتنا في الهواء الطلق للاستمتاع بأجواء الربيع الدافئة وشمسه الساطعة بعد غيابها عنا طيلة فصلي الخريف والربيع، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 5 تصميمات لشُرف مميزة لاستقبال الربيع .
هنا نحن في الريف الأسباني بتصميم رائع للتراس، بالطبع المساحة الكبيرة له هي صاحبة الفضل الأول في توفير كل وسائل الترفيه والراحة الموجودة في الصورة، هناك أكثر من جلسة في هذه المساحة حتى تلائم كافة الأوقات، يمكنك الاستمتاع بالشمس بالجلوس على الأريكة الخشبية على الجانب، أو تناول الطعام مع الأصدقاء أو العائلة على طاولة الطعام على الجانب الأخر منها،
أما عن الجلسة المغطاء بالستائر البيضاء والتي تشبه الهودج يمكنك الاستلقاء عليها لقراءة كتاب مفضل لديك، النباتات الخضراء تحيط بالمساحة من كل إتجاه بشكل رائع .
إذا كنت لا تمتلك حديقة في منزلك أجلب النباتات في شرفتك بسهولة ولكن عليك اختيار انواع معينة من النباتات واستشارة الخبراء في ذلك حتى لا تجلب معها الحشرات، تصميم الشرفة على النمط البلدي ونرى ذلك بوضوح في الأثاث المستخدم بها، الألوان بالطبع ملائمة جدًا لأجواء الربيع .
الورود والنباتات مع ألوان الباستيل تشكل جو هاديء جدًا للتمتع بالمناخ في الربيع، الستائر الوردية تحفظ لك خصوصيتك، على الرغم أن مساحة الشرفة طولية إلا أنها استغلت بشكل عبقري، ليس التمتع بهذه الشرفة مقتصر فقط على فترة النهار بل يمكنك أن تقضي سهرة رومانسية على أضواء الأباجورة .
بعد غياب الشمس عنا طويلًا لمدة فصلين نشتاق للربيع وشمسه التي لا تعوض فهي ليست حارقة كشمس الصيف، وهذا ما توفره لنا هذه الشرفة رغم أن مساحتها محدودة بعض الشيء إلا أنها توافرت فيها جلسة مريحة جدًا لكل أفراد الاسرة، لم تتاح الفرصة لتواجد الكثير من الباتات في الشرفة لكن عوض عن ذلك باستخدام اللون الليموني في المفروشات .
الكراسي البومبيه وطاولة القهوة الصغيرة تتناغم مع السور الخشبي والمساحة الخضراء المحيطة بها، جلسة رائعة وبسيطة وسط كل هذه النباتات التي توفر كم هائل من الأكسجين والهواء النقي للمساحة، والتي تجعلها مناسبة جدًا للتأمل والتفكير بذهن صافي .
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