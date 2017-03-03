شقة بألوان الزيتون تتمنى لو تحظى بيومٍ فيها!

نبدأ جولتنا بهذا المشروع الساحر مع المدخل والذي يركز على تصميم باب المنزل بلونه الأبيض الناصع وارتفاعه العالي مع نسمات اللون الأخضر الهادئ الذي يحيط به من كل جانب، فضلًا عن الأرضية المزركشة المغلفة ببلاط قديم الطراز رائع النقوش.

يزين المدخل بجهة اليسار قطع أثاث أنتيكة عتيقة ومع ذلك أنيقة اقتناءها في المدخل زاده فخامة وقيمة وهما عبارة عن مقعد بلا مساند يستند إلى الجدار بأرجل بنية داكنة ومرآة بنفس اللون مستطيلة الشكل بإطار سميك.