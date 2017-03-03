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شقة بألوان الزيتون تتمنى لو تحظى بيومٍ فيها!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
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شقة بألوان شجر الزيتون بنوعيه الأخضر والأرجواني الداكن تتمنى لو تحظى بيومٍ فيها.. ديكوراتها وإكسسواراتها تتمتع بأناقة لا مثيل لها، أما تصميمها الداخلي فينم على عبقرية المهندس المعماري.. دعونا نكتشف أروقتها عن قرب من خلال الصور المعروضة هنا.. لنبدأ جولتنا الآن!

المدخل وأثاث أنتيكة

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

نبدأ جولتنا بهذا المشروع الساحر مع المدخل والذي يركز على تصميم باب المنزل بلونه الأبيض الناصع وارتفاعه العالي مع نسمات اللون الأخضر الهادئ الذي يحيط به من كل جانب، فضلًا عن الأرضية المزركشة المغلفة ببلاط قديم الطراز رائع النقوش.

يزين المدخل بجهة اليسار قطع أثاث أنتيكة عتيقة ومع ذلك أنيقة اقتناءها في المدخل زاده فخامة وقيمة وهما عبارة عن مقعد بلا مساند يستند إلى الجدار بأرجل بنية داكنة ومرآة بنفس اللون مستطيلة الشكل بإطار سميك. 

على امتداد المدخل.. ويزداد الإبداع!

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

بعد أن تخطو خطى قليلة بمدخل المنزل يفاجئك على امتداده العديد من اللمسات الإبداعية والإكسسوارات الثرية لتأسرك بسحرها وأناقتها، بداية الأرضية الخشبية وما تنشره من دفء، وتلك الثريا التي تتدلى من السقف بوسط الساحة تقريبًا وما توفره من إضاءة قوية، مرورًا بالطاولة البيضاء الكلاسيكية المستندة إلى الجدار الأيمن وما يعلوها من مرآة دائرية محاطة بإطار فضي براق وأباليك مستوحاة في تصميمها من تصميم الثريا.. إلى أن تصادفنا تلك اللوحة التشكيلية فتقابلنا بترحاب بالغ بما تشمله من باقة رائعة من الزهور الصفراء والتي قامت بدورها في نشر البهجة بهذه البقعة الصغيرة من المنزل.

المدخل بوضوح

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

هذه الصورة تنقل لنا شكل مدخل المنزل بوضوح والذي يفاجئنا باندماج جزء منه مع المطبخ المفتوح حيث يجمع كلاهما نفس الأرضيتين الخشبية والمزركشة بتصميم دقيق ومذهل. مزيج رائع بين اللونين الأرجواني الداكن والأخضر الفاتح يقتحمه الأبيض في هدوء ويزيد المدخل سحرًا.

الجانب الآخر من المدخل وكنبة مريحة

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

على امتداد المدخل ومن هذه الزاوية تحديدًا يظهر لنا تفاصيل أخرى جديدة لم نكن لاحظناها من قبل، أبرزها تلك الكنبة المريحة التي نلمحها جهة اليمين والمختبئة خلف نصف جدار خرساني بنفس اللون الأخضر الفاتح. بالقرب من تلك الكنبة الأرجوانية الداكنة نلمح أيضًا طاولة راقية معدنية الخامة تزينها أباجورة قمة في الفخامة تقترب هي الأخرى من ستائر المطبخ بذات اللون الأخير.

صورة مفصّلة

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

صورة مفصلة للمدخل والساحة التي تقابلة توضح لنا تصميم الكنبة السابق الإشارة إليها بلونها الأرجواني وما يزينها من وسائد وإكسسوارات محيطة.

السفرة تجمع بين البساطة والفخامة

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

سفرة بسيطة التصميم وصغيرة الحجم تتكون فقط من أربعة مقاعد أنيقة تحيط بمائدة مستديرة بيضاء. رغم بساطة تصميم السفرة إلا أنها تتحلى بالعديد من اللمسات الثرية التي تزيدها قيمة وسحرًا، على رأسها النقوش التي تزين الكراسي، تصميم الكراسي ذاته الكلاسيكي، الستائر التي تكمل جمال المنظر، وأخيرًا الإكسسوارات المزينة لها من كل جانب.

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المطبخ والسفرة في نفس الساحة وبنفس الألوان

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

من هذه الزاوية نكتشف أن السفرة تقع في المطبخ وليست في ساحة منفصلة، كما نتفاجئ بأن المطبخ يتألق بنفس ألوانها الأبيض والأرجواني. 

يتكون المطبخ من عدد ليس بقليل من الوحدات التخزينية كلاسيكية التصميم تضم بداخلها أجهزته الكهربية، كما يفصل وحداته العلوية عن السفلية سيراميك أرجواني يشبه في هيئته الموازييك.

الحمام.. وديكور فخم

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan حمام
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

يتمتع الحمام بديكور فخم على رأسه تلك الوحدة التخزينية الملحقة بالحوض والتي تتصدر الحمام وكذلك الأدوات الصحية ولاسيما الإكسسوارات التي تزين جدرانه المختلفة، أبرزها تلك الأرفف الخشبية المثبتة جهة اليمين ومغلفة من الجهتين بلمسات معدنية، وتلك المرأة البيضاوية التي تعتلي الحوض مباشرة.

المعيشة ومصادر إضاءة متعددة

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة المعيشة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

تتكون المعيشة -كما نرى هنا- من كنبة كبيرة لثلاثة أفراد بلون الزيتون تزينها وسائد ملونة ويزيدها جمالًا تلك الإضاءة متعددة المصادر سواء الأباليك أو الثريا الكلاسيكية أو الإضاءة الطبيعية. 

على يمين المعيشة نلمح مقعد آخر بأقمشة منقوشة تختلف كثيرًا عن نظيرتها المغلفة للكنبة. ينفصل ذلك المقعد نسبيًا عن الكنبة بعمود ملون بالوردي والأرجواني ويتألق ذلك الركن بشكل عام بسحر ضوء الشمس.

المعيشة من زاوية أخرى.. مكتبة وستائر ونوافذ شفافة

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة المعيشة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

من زاوية أخرى نجد المعيشة تتمتع بالعديد من اللمسات الديكورية الأنيقة على رأسها ذلك اللون الأرجواني الذي يكسبها مزيد من السحر والجاذبية وكذلك الباركية الخشبي المغلف لـ الأرضيات ويمدها بمزيد من الدفء.

ركن خاص ومبهج تابع للمعيشة

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan بلكونة أو شرفة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

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الختام مع غرفة النوم

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

خير الختام مع غرفة نوم مصممة وفقًا للنمط الصناعي على طرفي سريرها نجد 2 كومود أحدهما مكون من درجين والآخر من خمسة أدراج، الاول تعتليه أباجورة وبجانبه لوحة تشكيلية مدهشة أما الثاني ففوقه مزهرية تضم أروع الزهور ومرآة تعكس جمالها.

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