10 دواليب خشبية لتعمل مثلها عند النجار

تمثل الخزانات أثاث رئيسي فى كل غرف المنازل، من الممكن أن لا تتمتع بمظهر مبهر ولكن الأهم أن تتمتع بالعملية والبساطة كي لا تزحم الغرف.
لذلك نقترح على اليوم 10 تصميمات أنيقة وعملية تمامًا كي تساعدك في تحديد ما تفضله وتصميم خزانة عملية جميلة.
خصص جدار كامل بالغرفة لتركيب خزانات خشبية تناسب المساحة خاصة إن كانت غرفة مشتركة، وأفضل تصميم للخزانات المشتركة هي تقسيم الأرفف والأدراج بالتساوي في الخزانة.
يتمتع الخشب بأنواع كثيرة تفتح لك الكثير من الخيارات والتصميمات حسب ذوقك الشخصي، فهنا نشاهد تصميم من الخشب الأسود يتماشى مع ديكورات الغرفة.
نحتاج تصميم الجزء السفلي من الخزانة بأكثر طريقة عملية توفر العديد من وحدات التخزين التي تستغل المساحة المتاحة، كما تتميز الأرفف المتعددة بأنها من الحلول العملية البسيطة التي تسمح لنا بتنظيم وترتيب الخزانات.
كذلك يفضل تصميم باب متحرك كي يوفر مساحة الأبواب التي تحتاج للفتح والغلق.
تصميم عصري لخزانة خشبية بأبواب كبيرة تستغل المساحة المتاحة بداية من الأرضية إلى سقف الغرفة، وتمتاز بطلاء ألوان يتماشى مع ديكور الغرفة.
هل أنت من محبي التصميمات الإبداعية؟ قد يروق لك التصميم الآتي، تصميم خشبي بألوان فاتحة يتمتع بتصميم إبداعي غير مكرر ويوفر مساحات تخزينية كثيرة يمكنك استخدامها بسهولة من الخارج دون الحاجة لفتح الخزانة بأكملها.
إن لم يكن لديك مساحة كافية لتصميم خزانتك بمقاييس خاصة عليك اختيار خزانة محمولة سهلة الفك والحركة كي تغيير من موقعها من وقت إلى آخر ولن تكون مكلفة ماديًا كما تناسب مساحة الممرات الصغيرة الموزعة في المنزل.
تعكس خزانات الملابس ذوقك الخاص، لذلك احرص عن اختيار تصميم أن تهتم بتحديد عدد الأدراج والأرفف التي تحتاجها وفقًا لاحتياجاتك.
ويقترح عليك التصميم الآتي ترك أرفف بدون أبواب كي تستخدمها كأرفف ديكور تزينها بمقتنايتك الخاصة.
تناسب فكرة التصميم الآتي غرف الأطفال الكبيرة لأنها تحتاج لوجود مكان لتخزين الألعاب والكتب بجانب الملابس في وحدة واحدة، كي توفر مساحة في الغرفة بجانب العملية والتنظيم.
احرص على توفير مساحة خالية أعلى الخزانة كي تضع بها أى صناديق أو أشياء كبيرة لا تتناسب مع مساحة الخزانة من الداخل.
أخيرًا إن كنت تبحث عن بعض الحيل التي يتبعها البعض لزيادة مساحة الغرفة، يمكنك طلاء الخزانة بلون الأرضية،