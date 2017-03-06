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10 دواليب خشبية لتعمل مثلها عند النجار

هنادى موسى هنادى موسى
Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
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تمثل الخزانات أثاث رئيسي فى كل غرف المنازل، من الممكن أن لا تتمتع بمظهر مبهر ولكن الأهم أن تتمتع بالعملية والبساطة كي لا تزحم الغرف.

لذلك نقترح على اليوم 10 تصميمات أنيقة وعملية تمامًا كي تساعدك في تحديد ما تفضله وتصميم خزانة عملية جميلة.

1- التصميم الأمثل للخزانات المشتركة

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

خصص جدار كامل بالغرفة لتركيب خزانات خشبية تناسب المساحة خاصة إن كانت غرفة مشتركة، وأفضل تصميم للخزانات المشتركة هي تقسيم الأرفف والأدراج بالتساوي في الخزانة.

2- اختار نوع الخشب المفضل لديك

Cocinas y closet, Softlinedecor Softlinedecor غرفة الملابسخزانات وادراج
Softlinedecor

Softlinedecor
Softlinedecor
Softlinedecor

يتمتع الخشب بأنواع كثيرة تفتح لك الكثير من الخيارات والتصميمات حسب ذوقك الشخصي، فهنا نشاهد تصميم من الخشب الأسود يتماشى مع ديكورات الغرفة.

3- أصبحت الأبواب المنزلقة ضرورة حتمية

K邸 TOTAL PLAN, 株式会社 3rd 株式会社 3rd غرفة الملابسخزانات وادراج
株式会社　3rd

株式会社　3rd
株式会社　3rd
株式会社　3rd

نحتاج تصميم الجزء السفلي من الخزانة بأكثر طريقة عملية توفر العديد من وحدات التخزين التي تستغل المساحة المتاحة، كما تتميز الأرفف المتعددة بأنها من الحلول العملية البسيطة التي تسمح لنا بتنظيم وترتيب الخزانات.

كذلك يفضل تصميم باب متحرك كي يوفر مساحة الأبواب التي تحتاج للفتح والغلق.

4- أناقة وبساطة معًا

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

تصميم عصري لخزانة خشبية بأبواب كبيرة تستغل المساحة المتاحة بداية من الأرضية إلى سقف الغرفة، وتمتاز بطلاء ألوان يتماشى مع ديكور الغرفة.

5- خزانات غير تقليدية

Casa Pitahayas 64, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS غرفة الملابسخزانات وادراج
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

هل أنت من محبي التصميمات الإبداعية؟ قد يروق لك التصميم الآتي، تصميم خشبي بألوان فاتحة يتمتع بتصميم إبداعي غير مكرر ويوفر مساحات تخزينية كثيرة يمكنك استخدامها بسهولة من الخارج دون الحاجة لفتح الخزانة بأكملها.

6- الآن نختار خزانة محمولة

homify غرفة الملابسخزانات وادراج MDF
homify

homify
homify
homify

إن لم يكن لديك مساحة كافية لتصميم خزانتك بمقاييس خاصة عليك اختيار خزانة  محمولة سهلة الفك والحركة  كي تغيير من موقعها من وقت إلى آخر ولن تكون مكلفة ماديًا كما تناسب مساحة الممرات الصغيرة الموزعة في المنزل.

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7- خزانة تناسب ذوقك

Levant, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros غرفة الملابسخزانات وادراج
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

تعكس خزانات الملابس ذوقك الخاص، لذلك احرص عن اختيار تصميم أن تهتم بتحديد عدد الأدراج والأرفف التي تحتاجها وفقًا لاحتياجاتك.

ويقترح عليك التصميم الآتي ترك أرفف بدون أبواب كي تستخدمها كأرفف ديكور تزينها بمقتنايتك الخاصة.

8- خزانة متعددة الأغراض

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

تناسب فكرة التصميم الآتي غرف الأطفال الكبيرة لأنها تحتاج لوجود مكان لتخزين الألعاب والكتب بجانب الملابس في وحدة واحدة، كي توفر مساحة في الغرفة بجانب العملية والتنظيم.

9-اترك مساحة خالية أعلى الخزانة

Casa Pedrregal , Visual Concept / Arquitectura y diseño Visual Concept / Arquitectura y diseño غرفة الملابس
Visual Concept / Arquitectura y diseño

Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño

احرص على توفير مساحة خالية أعلى الخزانة كي تضع بها أى صناديق أو أشياء كبيرة لا تتناسب مع مساحة الخزانة من الداخل.

10- خزانة بلون الأرضية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

أخيرًا إن كنت تبحث عن بعض الحيل التي يتبعها البعض لزيادة مساحة الغرفة، يمكنك طلاء الخزانة بلون الأرضية، 

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