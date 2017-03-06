10 دواليب خشبية لتعمل مثلها عند النجار

تمثل الخزانات أثاث رئيسي فى كل غرف المنازل، من الممكن أن لا تتمتع بمظهر مبهر ولكن الأهم أن تتمتع بالعملية والبساطة كي لا تزحم الغرف.

لذلك نقترح على اليوم 10 تصميمات أنيقة وعملية تمامًا كي تساعدك في تحديد ما تفضله وتصميم خزانة عملية جميلة.