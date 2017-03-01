تصميم لشقة راقية بألوان جريئة…

تصميم شقة عائلية متوسطة المساحة يعتبر من أكثر المشروعات إثارة بالنسبة لمهندس الديكور حيث يتطلب ذلك مجهوداً كبيراً في توفير و استغلال كل شيء متاح في مساحة الشقة لتلبية حاجات العائلة الساكنة لها و في الوقت ذاته تلبية حاجات الديكور و الذوق المقبول الذي يجعلها تليق بأحلامهم و تطلعاته كمحترف في التصميم الداخلي ،
لذا فاليوم موضوعنا عن تصميم شقة راقية في ميلانو الإيطالية حيث يصحبنا هوميفاي في جولة رائعة لذها المشروع الذي يعتبر من إحدى تصميمات مكتب ARCHITREK للتصميم الداخلي الذي أبدع في استخدام اللون الاحمر في معظم تصميمات الشقة بحرفية عالية و جعل لها شخصية مستقلة سنستكشفها في السطور القليلة المقبلة ..
في غرفة المعيشة جمع التصميم بين كل الإيجابيات المطلوب توفرها في غرفة معيشة لشقة عائلية من حيث عدد المقاعد و اتجاه الجلسات المتعامد بحيث يشكل جلسة مغلقة دافئة و كذلك استغلال اللون الأحمر كعامل رئيسي سنشاهده في كل الغرف تقريباً في أدق التفاصيل و أكثر تأثيراً، حيث جمع المصمم بين الأحمر و الابيض لتحقيق توازن في التصميم و لاعطاء إمكانية أكبر في استغلال التفاعل في وضع إكسسوارات و تنويع لون المفروشات مثلما يظهر أمامنا .
اننتشر اللون الأحمر في المقاعد و في الحوائط و في الفراغات في المكتبة الخشبية و في كراسي السفرة ، في اللوحة أيضاً، في كل اتجاه سنجد هذا الانتشار و التوازن مع الأبيض المنتشر في طرابيزة الأنترية و في الجدران و السقف بشكل متوازن للغاية .
استخدم التصميم عنصر الضوء الطبيعي خير استخدام حيث سمح للضوء و الهواء الطلق بالدخول للمنزل عن طريق فتح نوافذ كبيرة الحجم بعرض الغرفة و جعل الحائط الذي يحتويها باللون الأبيض لزيادة التأثير و كذلك استخدم الستائر بطريقة جمالية و بشكل زخرفي رائع .
تم استخدام اكسسوارات و زخارف رقيقة للغاية في غرفة المعيشة مثل تلك النبتة الصافية الصغيرة فبالرغم من صغر حجمها إلا انها حملت شخصية التصميم بين الأبيض و الأحمر و أكدت عليه . مثل اللوحة التي خلفها تماماً .
في تلك الغرفة المشتركة راعى المصمم التقسيم المتطابق في كل التفاصيل بداية من منطقة المكتب و الدراسة و انتهاءاً بالسرير و مفروشاته ، حتى الستارة جعلها مزدوجة لزيادة التأثير و التأكيد على ازدواجية الغرفة لشخصين.
في تلك الغرفة الوحيدة في المنزل لم يستخدم المصمم اللون الأحمر أو التوازن الذي أحدثه في كل الغرف الأخرى بين الأحمر و الأبيض، و هذا لإحداث تغيير و خروج عن المألوف في غرفة النوم الرئيسية حتى تحمل تغييراً للمود و عدم الشعور بالملل من تكرار التصميم .
و اكتفى هنا المصمم بالأباجورات و الستائر الداكنة و توازن من نوع آخر بين الهاديء الرمادي و بين الأبيض المشرق مع اتاحة كمية أكبر من الضوء لزيادة التحكم في مستوى اشراق الغرفة .
استخدمت في تلك الغرفة مكتبة خاصة للتلفزيون مزودة بخزانات داخلية مغلقة تعمل عمل الدولاب و بالفعل تعتبر ذات شكل رائع و عملية كبيرة في موقعها و اختيار ألوانها المتماشية مع الغرفة و كذلك المسافة الواقعة بينها و بين السرير .
من الواضح أن المنزل سوف يكون ملاذا لعائلة كبيرة مكونة من 6 أفراد حيث لاحظنا وجود غرف للنوم تحمل 6 أسرة متنوعة في أحجام متساوية و لكن تلك الغرفة تختلف عن الغرفة التي سبقتها في اللون و مستوى الهدوء و الاسترخاء الواصل لنا منها خصوصاً في الاضواء و في اختيار الوان المفروشات و في مساحة العمل التي ابعدت عن المجال المحيط بالسرير لمسافة أبعد .
المطبخ أكثر من رائع في لونه المتوافق مع كل الشقة و في اكسسواراته المستخدمة من مفارش للأطباق و من جزيرة وسطى عصرية موفرة للمساحة و من خزانات منتشرة في الأعلى و الأسفل و كل هذا توج بوجود شباك يوفر الضوء و الهواء المتجدد للمطبخ مما يجعله مريح من الناحية النفسية .
الحمام به اللون الأحمر متوفر في السجادة المنفردة للديكور في أسفل الشباك و كذلك اللون الأبيض في كل التفاصيل و هذا مفهوم لضيق المساحة المتوفرة فيه، و أيضاً لمحاولة استغلال أكبر قدر ممكن من الادوات الحصية اللازمة بجوار بعضها دون حدوث أي نفور أو تكدس بصري .