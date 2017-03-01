تصميم لشقة راقية بألوان جريئة…

تصميم شقة عائلية متوسطة المساحة يعتبر من أكثر المشروعات إثارة بالنسبة لمهندس الديكور حيث يتطلب ذلك مجهوداً كبيراً في توفير و استغلال كل شيء متاح في مساحة الشقة لتلبية حاجات العائلة الساكنة لها و في الوقت ذاته تلبية حاجات الديكور و الذوق المقبول الذي يجعلها تليق بأحلامهم و تطلعاته كمحترف في التصميم الداخلي ،

لذا فاليوم موضوعنا عن تصميم شقة راقية في ميلانو الإيطالية حيث يصحبنا هوميفاي في جولة رائعة لذها المشروع الذي يعتبر من إحدى تصميمات مكتب ARCHITREK للتصميم الداخلي الذي أبدع في استخدام اللون الاحمر في معظم تصميمات الشقة بحرفية عالية و جعل لها شخصية مستقلة سنستكشفها في السطور القليلة المقبلة ..