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تصميم لشقة راقية بألوان جريئة…

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Q , Architrek Architrek غرفة المعيشة
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تصميم شقة عائلية متوسطة المساحة يعتبر من أكثر المشروعات إثارة بالنسبة لمهندس الديكور حيث يتطلب ذلك مجهوداً كبيراً في توفير و استغلال كل شيء متاح في مساحة الشقة لتلبية حاجات العائلة الساكنة لها و في الوقت ذاته تلبية حاجات الديكور و الذوق المقبول الذي يجعلها تليق بأحلامهم و تطلعاته كمحترف في التصميم الداخلي ،

لذا فاليوم موضوعنا عن تصميم شقة راقية في ميلانو الإيطالية حيث يصحبنا هوميفاي في جولة رائعة لذها المشروع الذي يعتبر من إحدى تصميمات مكتب ARCHITREK للتصميم الداخلي الذي أبدع في استخدام اللون الاحمر في معظم تصميمات الشقة بحرفية عالية و جعل لها شخصية مستقلة سنستكشفها في السطور القليلة المقبلة ..

تفاصيل و أناقة

Casa Q , Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

في غرفة المعيشة جمع التصميم بين كل الإيجابيات المطلوب توفرها في غرفة معيشة لشقة عائلية من حيث عدد المقاعد و اتجاه الجلسات المتعامد بحيث يشكل جلسة مغلقة دافئة و كذلك استغلال اللون الأحمر كعامل رئيسي سنشاهده في كل الغرف تقريباً في أدق التفاصيل و أكثر تأثيراً، حيث جمع المصمم بين الأحمر و الابيض لتحقيق توازن في التصميم و لاعطاء إمكانية أكبر في استغلال التفاعل في وضع إكسسوارات و تنويع لون المفروشات مثلما يظهر أمامنا .

اللون الأحمر

Casa Q , Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

اننتشر اللون الأحمر في المقاعد و في الحوائط و في الفراغات في المكتبة الخشبية و في كراسي السفرة ، في اللوحة أيضاً، في كل اتجاه سنجد هذا الانتشار و التوازن مع الأبيض المنتشر في طرابيزة الأنترية و في الجدران و السقف بشكل متوازن للغاية .

نوافذ مريحة

Casa Q , Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

استخدم التصميم عنصر الضوء الطبيعي خير استخدام حيث سمح للضوء و الهواء الطلق بالدخول للمنزل عن طريق فتح نوافذ كبيرة الحجم بعرض الغرفة و جعل الحائط الذي يحتويها باللون الأبيض لزيادة التأثير و كذلك استخدم الستائر بطريقة جمالية و بشكل زخرفي رائع .

إكسسوارات

Casa Q , Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

تم استخدام اكسسوارات و زخارف رقيقة للغاية في غرفة المعيشة مثل تلك النبتة الصافية الصغيرة فبالرغم من صغر حجمها إلا انها حملت شخصية التصميم بين الأبيض و الأحمر و أكدت عليه . مثل اللوحة التي خلفها تماماً .

غرفة نوم مثالية

Casa Q , Architrek Architrek غرفة نوم
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

في تلك الغرفة المشتركة راعى المصمم التقسيم المتطابق في كل التفاصيل بداية من منطقة المكتب و الدراسة و انتهاءاً بالسرير و مفروشاته ، حتى الستارة جعلها مزدوجة لزيادة التأثير و التأكيد على ازدواجية الغرفة لشخصين.

غرفة نوم بألوان هادئة

Casa Q , Architrek Architrek غرفة نوم
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

في تلك الغرفة الوحيدة في المنزل لم يستخدم المصمم اللون الأحمر أو التوازن الذي أحدثه في كل الغرف الأخرى بين الأحمر و الأبيض، و هذا لإحداث تغيير و خروج عن المألوف في غرفة النوم الرئيسية حتى تحمل تغييراً للمود و عدم الشعور بالملل من تكرار التصميم . 

و اكتفى هنا المصمم بالأباجورات و الستائر الداكنة و توازن من نوع آخر بين الهاديء الرمادي و بين الأبيض المشرق مع اتاحة كمية أكبر من الضوء لزيادة التحكم في مستوى اشراق الغرفة .

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مكتبة تلفزيون

Casa Q , Architrek Architrek غرفة نوم
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

استخدمت في تلك الغرفة مكتبة خاصة للتلفزيون مزودة بخزانات داخلية مغلقة تعمل عمل الدولاب و بالفعل تعتبر ذات شكل رائع و عملية كبيرة في موقعها و اختيار ألوانها المتماشية مع الغرفة و كذلك المسافة الواقعة بينها و بين السرير .

غرفة أخرى

Casa Q , Architrek Architrek غرفة نوم
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

من الواضح أن المنزل سوف يكون ملاذا لعائلة كبيرة مكونة من 6 أفراد حيث لاحظنا وجود غرف للنوم تحمل 6 أسرة متنوعة في أحجام متساوية و لكن تلك الغرفة تختلف عن الغرفة التي سبقتها في اللون و مستوى الهدوء و الاسترخاء الواصل لنا منها خصوصاً في الاضواء و في اختيار الوان المفروشات و في مساحة العمل التي ابعدت عن المجال المحيط بالسرير لمسافة أبعد .

المطبخ

Casa Q , Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

المطبخ أكثر من رائع  في لونه المتوافق مع كل الشقة و في اكسسواراته المستخدمة من مفارش للأطباق و من جزيرة وسطى عصرية موفرة للمساحة و من خزانات منتشرة في الأعلى و الأسفل و كل هذا توج بوجود شباك يوفر الضوء و الهواء المتجدد للمطبخ مما يجعله مريح من الناحية النفسية .

الحمام

Casa Q , Architrek Architrek حمام
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

الحمام به اللون الأحمر متوفر في السجادة المنفردة للديكور في أسفل الشباك و كذلك اللون الأبيض في كل التفاصيل و هذا مفهوم لضيق المساحة المتوفرة فيه، و أيضاً لمحاولة استغلال أكبر قدر ممكن من الادوات الحصية اللازمة بجوار بعضها دون حدوث أي نفور أو تكدس بصري .

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