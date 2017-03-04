شقة صغيرة مساحتها 40م مربع ستقع في حبها

جولتنا اليوم في شقة ستوديو بمساحة 40 م مربع من تصميم MARINA SARKISYAN و تقع في قلب هلنسكي في فينلاندا والذي تم تصميمها لزوجين في منتصف العمر يشتغلان في الموسيقى والفن. على عكس شقق الاستدويو الصغيرة ذات المساحة المفتوحة فهذه الشقة مقسمة إلى غرف صغيرة فأعطت خصوصية لك من الغرف من غرفة معيشة، غرفة طعام وغرفة نوم.

تصميم الشقة على الطراز الكلاسيكي المائل إلى الريفية باستخدام أثاث عتيق، تم استخدامه بانسجام مع باقي العناصر التكميلية والاكسسوارات بالإضافة للاضاءة. إضاءة المنزل معتمدة على وحدة إضاءة مركزية بالإضافة لوحدات مثل إضاءات الحائط والإضاءات الجانبية. بسبب صغر المساحة يوجد مساحة خدمية إضافية في البدروم، فيوجد غرفة غسيل، سونا ومخزن خاصة لكل شقة.

فتعالوا لنتعرف على مكونات وغرف المنزل كل على حدة.