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شقة صغيرة مساحتها 40م مربع ستقع في حبها

Marwa Hasan Marwa Hasan
"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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جولتنا اليوم في شقة ستوديو بمساحة 40 م مربع من تصميم MARINA SARKISYAN و تقع في قلب هلنسكي في فينلاندا والذي تم تصميمها لزوجين في منتصف العمر يشتغلان في الموسيقى والفن. على عكس شقق الاستدويو الصغيرة ذات المساحة المفتوحة فهذه الشقة مقسمة إلى غرف صغيرة فأعطت خصوصية لك من الغرف من غرفة معيشة، غرفة طعام وغرفة نوم. 

تصميم الشقة على الطراز الكلاسيكي المائل إلى الريفية باستخدام أثاث عتيق، تم استخدامه بانسجام مع باقي العناصر التكميلية والاكسسوارات بالإضافة للاضاءة. إضاءة المنزل معتمدة على وحدة إضاءة مركزية بالإضافة لوحدات مثل إضاءات الحائط والإضاءات الجانبية. بسبب صغر المساحة يوجد مساحة خدمية إضافية في البدروم، فيوجد غرفة غسيل، سونا ومخزن خاصة لكل شقة.

فتعالوا لنتعرف على مكونات وغرف المنزل كل على حدة.

المدخل

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

نبدأ بالمدخل، فقد صمم بشكل أنيق على الرغم من ضيق مساحته، فقد تم استخدام بلاطات متميزة بالإضافة لاستغلال المساحة الجانبية لعمل خزانة صغيرة تصل للسقف بجوار المدخل مع عمل الباب الخاص بها من المرآة لتعمل كأثاث متعدد الاستخدامات.

قامت اللوحات في لعب دور كبير عند المدخل وفي أرجاء المنزل

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

في نقطة تلاقي المدخل بالممر المؤدي للداخل تم إضافة كونسول وكرسي أنيق

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

​غرفة المعيشة

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة المعيشة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

ننتقل للداخل لغرفة المعيشة والتي نلاحظ أه بالرغم من ضيقها  فقد تم استغلالها بشكل جيد. فقد تم وضع أريكتين صغيرتين مع طاولة عالية و خزانة خلفية.

بالإضافة لوجود خزانة أسفل التلفاز لتخزين الأغراض المختلفة

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة المعيشة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

العناصر المكملة تصنع كل الفارق لجعل الغرفة متميزة

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة المعيشة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

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"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة المعيشة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة المعيشة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

في الممر تم استغلال المساحة الطولية لوضع بعض الأرفف لتخزين الكتب ولوضع الأغراض المختلفة بشكل أنيق يعبر عن الطراز الطاغي على تصميم هذه الشقة

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة المعيشة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

المطبخ

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

 المطبخ يأخذ غرفة مغلقة وخاصة به  لتجمع بين عمليتي اعداد الطعام بالإضافة لتناوله. فنلاحظ وجود خزانات بطراز أنيق وطابع مميز، لتخزين أدوات اعداد الطعام المطلوبة في المنزل.

أما على الركن المقابل فنلاحظ وجود طاولة مستديرة يلتف حولها كراسي على الطراز الريفي

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

إقرأ أيضاً: 12 تصميم لجلسة طعام رائعة في المطبخ

​تم المزج بين خامتين لتكسية الحوائط في المطبخ ففي ركن المطبخ تم استخدتم الموزايك

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

أما في باقي الأركان فقد تم استخدام ورق الحائط ذو الأوراق الخضراء الأنيقة، بالإضافة للستائر الأنيقة والتي تعطي تناغم وانسجام

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

غرفة النوم

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

بالدخول لغرفة النوم نلاحظ تصميمها المبهر والعملي، فقد تم استغلال المساحة المحيطة بالسرير وحتى  السقف لتكون مساحة دولاب صغير يناسب الزوجين وفي المنتصف يقبع السرير ذو التصميم البسيط.

ما يميز الغرفة اللوحات الفنية المنتشرة بالإضافة للاكسسوارات المختلفة

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

​أمام السرير تم عمل تصميم مشابه للمدفئة فوقه يوجد مرآة أنيقة، ليصنع توازن مع السرير

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

تم إضافة كرسي كلاسيكي وطاولة في ركن الغرفة لاستخدام غرفة النوم في تناول الفطور، القراءة أو شرب القهوة الصباحية

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

الحمام

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan حمام
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

أما الحمام فعلى الرغم من صغير مساحته فهو يلبي كل الاحتياجات، فنرى دوش صغير له ستارة مع توافر المساحات التخزينية

الحائط مقسم إلى قسمين طوليين جزء سفلى من السيراميك وجزء علوي من الدهانات لأناقة وانسجام

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan حمام
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan حمام
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

وأخيراً أترككم مع المسقط الأفقي والذي يستعرض كل الغرف وعلاقتها ببعضها

"Мелодии летнего утра"- небольшая квартира в центре г.Хельсинки., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan جدران
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
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