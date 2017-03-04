شقة صغيرة مساحتها 40م مربع ستقع في حبها

جولتنا اليوم في شقة ستوديو بمساحة 40 م مربع من تصميم MARINA SARKISYAN و تقع في قلب هلنسكي في فينلاندا والذي تم تصميمها لزوجين في منتصف العمر يشتغلان في الموسيقى والفن. على عكس شقق الاستدويو الصغيرة ذات المساحة المفتوحة فهذه الشقة مقسمة إلى غرف صغيرة فأعطت خصوصية لك من الغرف من غرفة معيشة، غرفة طعام وغرفة نوم.
تصميم الشقة على الطراز الكلاسيكي المائل إلى الريفية باستخدام أثاث عتيق، تم استخدامه بانسجام مع باقي العناصر التكميلية والاكسسوارات بالإضافة للاضاءة. إضاءة المنزل معتمدة على وحدة إضاءة مركزية بالإضافة لوحدات مثل إضاءات الحائط والإضاءات الجانبية. بسبب صغر المساحة يوجد مساحة خدمية إضافية في البدروم، فيوجد غرفة غسيل، سونا ومخزن خاصة لكل شقة.
فتعالوا لنتعرف على مكونات وغرف المنزل كل على حدة.
نبدأ بالمدخل، فقد صمم بشكل أنيق على الرغم من ضيق مساحته، فقد تم استخدام بلاطات متميزة بالإضافة لاستغلال المساحة الجانبية لعمل خزانة صغيرة تصل للسقف بجوار المدخل مع عمل الباب الخاص بها من المرآة لتعمل كأثاث متعدد الاستخدامات.
ننتقل للداخل لغرفة المعيشة والتي نلاحظ أه بالرغم من ضيقها فقد تم استغلالها بشكل جيد. فقد تم وضع أريكتين صغيرتين مع طاولة عالية و خزانة خلفية.
المطبخ يأخذ غرفة مغلقة وخاصة به لتجمع بين عمليتي اعداد الطعام بالإضافة لتناوله. فنلاحظ وجود خزانات بطراز أنيق وطابع مميز، لتخزين أدوات اعداد الطعام المطلوبة في المنزل.
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بالدخول لغرفة النوم نلاحظ تصميمها المبهر والعملي، فقد تم استغلال المساحة المحيطة بالسرير وحتى السقف لتكون مساحة دولاب صغير يناسب الزوجين وفي المنتصف يقبع السرير ذو التصميم البسيط.
أما الحمام فعلى الرغم من صغير مساحته فهو يلبي كل الاحتياجات، فنرى دوش صغير له ستارة مع توافر المساحات التخزينية