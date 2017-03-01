الآن حان الوقت لتركيب أبواب جرارة في منزلك !

لماذا قد حان الآن الوقت المناسب لتركيب باب جرار في منزلك ؟، الإجابة تكمن في حاجتك للتألق و التميز و الخروج عن المألوف، فالباب الجرار سيضمن لك توفيراً للمساحة و تحكم كامل في الخصوصية و التقسيم السليم لكل المساحات المتوفرة لديك في المنزل سواء في الممرات أو بين الغرف ..
اليوم هوميفاي سوف يصحبنا في جولة خفيفة بين تصميمات رائعة للغاية لأبواب جرارة تجمع بين العملية الكبيرة و الذوق الرفيع يمكنك أن تستخدمها في كل الغرف تقريباً و سنوضح لكم مميزات كل منها و أفضل الطرق لاستخدامها ..
إليكم التفاصيل ..
الباب الجرار يناسبك لأنه ذو شكل رائع و انسيابي و يقبل أي مساحة بفضل طريقة عمله بالفتح العرضي من خلال مجرى يحفر له في الأرضي و السقف و الجدران و لا يستحوذ على مساحة دائرية حوله مثل الباب المفصلي فيكون مثالي في حالة الفصل بين الممرات و بين الغرف التي تتواجد بشكل متجاور في مسطح واحد ويصعب بناء حائط أو وضع باب تقليدي يفصل بينها .
في مكان مثل الحمام يكون لدينا الحافز القوي لتوفير أي متر مربع من المساحة المتوفرة فيه و خصوصاً التي تكون متروكة بحكم الحاجة لفتح الباب العادي بطريقة نصف دائرية مثل المعتاد، و لكن الباب الجرار يزل عنك ذلك الحمل تماماً عن طريق توفيره لطريقة فتح لا تضايق الحمام أو الممر المؤدي إليه من الخارج، و يكون شكله رائعاً لو تمت زخرفته و اختيار شكله بشكل يتوافق مع الجدران المحيطة بالحمام من الداخل و الخارج ، يمكنك ذلك أيضاً من استغلال المساحة في وضع بانيو أو تركيب مكان لصرف الغسالة الاوتوماتيك أو توفير خزانات بجوار الباب و خلفه بكل أريحية .
الباب الجرار خفيف في جره لو كان مصمماً من مواد خفيفه مثل الإكليرك و البلاستيك و الزجاج المصنفر و يكون متوسط الثقل حتى لو صمم من الصلب المجلفن أو الحديد بفضل المجرى الذي يمليء بالشحم مما يساعد على سهولة تحريكه ، و هو ما يكون مفيداً في كل الحالات المراد لها التقسيم السهل بين الغرف و ليس بناء حائط أسمنتي يقتل المساحة ..
فيمكنك تصميم باب جرار من البلاستيك المحاط بالخشب أو الإلكليرك أو الزجاج المصنفر في وسط المسطحا لرئيسي في المنزل للفصل بين الغرف المشتركة دون أي إعاقة للضوء أو أي إهدار للمساحة .
الباب الجرار يمكنه التألق في أي مساحة و هذا بفضل طريقة تصميمه التي تأخذ من الحائط و الحفر بداخله فقط و ليس المساحة المحيطة به، و هذا يسمح لك بعمل فتحات صغيرة في الجدران للعمل كفاصل و ممر إضافي أو توفير أبواب مناسبة للمطبخ أو للحمام بكل سهولة .
الباب الجرار يمكن أن يصمم من الزجاج في حالة الفصل في المساحات بين غرفتين و كذلك في المكان الواحد مثل استخدامه ككابينه للدش أو للبانيو و أيضاً يمكن أن يكون باباً لغرفة الملابس الشفافة بشكل ظاهر لكل ما يكون بداخلها و مثل هذا التصميم الذي يجعلنا نرى ما في المطبخ بشكل رائع بلون زجاج راقي لم يخفي المساحة و لم يقطع الضوء عن الدخول للغرف ، و في المقابل يمكنك تصميم الباب من أكثر من مكون وفقاً لحاجتك الرئيسية من الفصل سواء الخصوصية أو المظهر الجمالي او أي توجه كان ..
لذا فقد حان الوقت لاستخدام الباب الجرار لديكور مميز و تألق مستمر و استغلال لكل المساحات في منزلك ..
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