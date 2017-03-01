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الآن حان الوقت لتركيب أبواب جرارة في منزلك !

Mohammed Awad Mohammed Awad
MILO, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL شبابيك
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لماذا قد حان الآن الوقت المناسب لتركيب باب جرار في منزلك ؟، الإجابة تكمن في حاجتك للتألق و التميز و الخروج عن المألوف، فالباب الجرار سيضمن لك توفيراً للمساحة و تحكم كامل في الخصوصية و التقسيم السليم لكل المساحات المتوفرة لديك في المنزل سواء في الممرات أو بين الغرف ..

اليوم هوميفاي سوف يصحبنا في جولة خفيفة بين تصميمات رائعة للغاية لأبواب جرارة تجمع بين العملية الكبيرة و الذوق الرفيع يمكنك أن تستخدمها في كل الغرف تقريباً و سنوضح لكم مميزات كل منها و أفضل الطرق لاستخدامها ..

إليكم التفاصيل ..

1- الباب الجرار يقسم و يحافظ على المساحات

Reforma integral calle Moscou, Standal Standal غرفة المعيشة
Standal

Standal
Standal
Standal

الباب الجرار يناسبك لأنه ذو شكل رائع و انسيابي و يقبل أي مساحة بفضل طريقة عمله بالفتح العرضي من خلال مجرى يحفر له في الأرضي و السقف و الجدران و لا يستحوذ على مساحة دائرية حوله مثل الباب المفصلي فيكون مثالي في حالة الفصل بين الممرات و بين الغرف التي تتواجد بشكل متجاور في مسطح واحد ويصعب بناء حائط أو وضع باب تقليدي يفصل بينها .

2- الباب الجرار مناسب للحمامات

Porte Scorrevoli, Staino&Staino Staino&Staino شبابيك
Staino&amp;Staino

Staino&Staino
Staino&amp;Staino
Staino&Staino

في مكان مثل الحمام يكون لدينا الحافز القوي لتوفير أي متر مربع من المساحة المتوفرة فيه و خصوصاً التي تكون متروكة بحكم الحاجة لفتح الباب العادي بطريقة نصف دائرية مثل المعتاد، و لكن الباب الجرار يزل عنك ذلك الحمل تماماً عن طريق توفيره لطريقة فتح لا تضايق الحمام أو الممر المؤدي إليه من الخارج، و يكون شكله رائعاً لو تمت زخرفته و اختيار شكله بشكل يتوافق مع الجدران المحيطة بالحمام من الداخل و الخارج ، يمكنك ذلك أيضاً من استغلال المساحة في وضع بانيو أو تركيب مكان لصرف الغسالة الاوتوماتيك أو توفير خزانات بجوار الباب و خلفه بكل أريحية .

3- خفيف و شفاف

MILO, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL شبابيك
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

الباب الجرار خفيف في جره لو كان مصمماً من مواد خفيفه مثل الإكليرك و البلاستيك و الزجاج المصنفر و يكون متوسط الثقل حتى لو صمم من الصلب المجلفن أو الحديد بفضل المجرى الذي يمليء بالشحم مما يساعد على سهولة تحريكه ، و هو ما يكون مفيداً في كل الحالات المراد لها التقسيم السهل بين الغرف و ليس بناء حائط أسمنتي يقتل المساحة ..

فيمكنك تصميم باب جرار من البلاستيك المحاط بالخشب أو الإلكليرك أو الزجاج المصنفر في وسط المسطحا لرئيسي في المنزل للفصل بين الغرف المشتركة دون أي إعاقة للضوء أو أي إهدار للمساحة .

4- ملائم لأي مساحة

Scorrevole interno muro tipo essential, Phi Porte Phi Porte شبابيك و أبوابأبواب خشب Red
Phi Porte

Phi Porte
Phi Porte
Phi Porte

الباب الجرار يمكنه التألق في أي مساحة و هذا بفضل طريقة تصميمه التي تأخذ من الحائط و الحفر بداخله فقط و ليس المساحة المحيطة به، و هذا يسمح لك بعمل فتحات صغيرة في الجدران للعمل كفاصل و ممر إضافي أو توفير أبواب مناسبة للمطبخ أو للحمام بكل سهولة .

5- مواد كثيرة لتصميمه

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro شبابيك و أبوابأبواب
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

الباب الجرار يمكن أن يصمم من الزجاج في حالة الفصل في المساحات بين غرفتين و كذلك في المكان الواحد مثل استخدامه ككابينه للدش أو للبانيو و أيضاً يمكن أن يكون باباً لغرفة الملابس الشفافة بشكل ظاهر لكل ما يكون بداخلها و مثل هذا التصميم الذي يجعلنا نرى ما في المطبخ بشكل رائع بلون زجاج راقي لم يخفي المساحة و لم يقطع الضوء عن الدخول للغرف ، و في المقابل يمكنك تصميم الباب من أكثر من مكون وفقاً لحاجتك الرئيسية من الفصل سواء الخصوصية أو المظهر الجمالي او أي توجه كان ..

لذا فقد حان الوقت لاستخدام الباب الجرار لديكور مميز و تألق مستمر و استغلال لكل المساحات في منزلك ..

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