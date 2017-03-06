الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تزيين غرفة نومك – 11 فكرة إبداعية

هنادى موسى هنادى موسى
Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Black
Loading admin actions …

تمثل غرف النوم مساحة حميمية نحب أن نشعر داخلها بالاكتفاء عن العالم، لذا نحرص على تصميمها بأفضل طريقة مثالية تميزها وتجعلها أكثر راحة ودفء ببساطة وأناقة معًا.

لذلك نعرض لك اليوم مجموعة منتقاة من التصميمات المبتكرة ستلاحظ مدى بساطتها وجمالها ستلهمك لتجديد غرفتك أو تصميمها من البداية إن كنت تنوي الحصول على غرفة جديدة تمامًا.

1- إضاءة جيدة وأرفف متعددة

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الإضاءة عنصر أساسي في غرف المنزل، لذا يجب أن نخطط لها بدقة من حيث الأنواع  وموقعها بالغرفة وتعد الإضاءة على جانبي السرير من الأفكار العملية لسهولة وصول الأيدي إليها خاصة عندما نرغب في قراءة كتاب دون إزعاج شريكك أثناء النوم.

أيضًا تركيب رفوف في الغرفة يوفر لك مساحة جمالية داخل غرفتك لترتب عليها صورك ومقتنياتك الجميلة لتتذكر دائمًا اللحظات المميزة فى حياتك.

2- مزج في الألوان

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Black
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

إن قمت بطلاء غرفتك باللون الأبيض ؛ احرص على اختيار أثاث بألوان داكنة كي تحصل على تصميم مميز من تباين الألوان، فاللون الأبيض يترك لك المجال واسع لاختيار ألوانك المفضلة.

3- قطعة فنية

DISEÑO DE INTERIORES, GRUPO ESCALA ARQUITECTOS GRUPO ESCALA ARQUITECTOS غرفة نوم
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

دائمًا ما يدعم الفن ديكور الغرفة كما نلاحظ في التصميم الآتي المليء بتفاصيل دقيقة تصنع ديكور مميز للغرفة مثل إضاءة اللوحات الفنية على الجدران، اختيار فازات جميلة وتنسيق الألوان بين سجاد الغرفة وأغطية السرير فتصبح النتيجة غرفة أنيقة ومليئة بالدفء.

4- اختار ثيم للتصميم

Casa 56, Workshop, diseño y construcción Workshop, diseño y construcción غرفة نوم
Workshop, diseño y construcción

Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción

عند اختيار تصميم لغرفتك ستلاحظ وجود ثيمز متعددة للتصميمات المختلفة، فاحرص على اختيار ثيم محدد لغرفتك كي تستطيع اختيار التفاصيل في نطاق نمط الغرفة العام فتحصل على نتيجة أنيقة وفريدة للغاية.

5- اختار أغطية بنقشات ابداعية

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

عندما تحب أن تجدد قليلًا من غرفتك، يمكنك تجديد أقمشة السلايلا بألوان ونقشات جذابة تخطف البصر وتتمازج مع ألوان الجدران أيضًا.

6- تناغم الألوان مع الأثاث

Bed and Breakfast | Home gallery, Roma, Spaghetticreative Spaghetticreative غرفة نوم
Spaghetticreative

Spaghetticreative
Spaghetticreative
Spaghetticreative

التفاصيل هي ما تعطي الطابع المميز لتصميم غرفتك، فتخيل النوم في غرفة مثل تلك الموجودة في التصميم فريدة في اختيار الرسومات والألوان.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7-أهمية اختيار التفاصيل بدقة

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

إن كنت ممكن يستخدمون الوسائد عندما يشاهدون التلفاز أو القراءة، فعليك باختيار وسائد ملونة تتناغم مع ألوان الغرفة .

8- متعة العناصر الطبيعية والتصميمات القديمة

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 غرفة نوم
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

تصميم آخر يناسب الذوق الكلاسيكي بروح الطبيعة فيعتمد على استخدام الأخشاب بطرق مختلفة وقطع أثاث ذات طابع كلاسيكي ويكسر رتابة ألوان الغرفة باختيار سجاد مميز.

9- التنوع في طلاء الجدران

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver غرفة نوم
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

عندما تفضل اضافة عمق أكبر لغرفة نومك عليك اختيار ألوان قوية مثل الأزرق والأحمر والأخضر وابدأ في طلاء الجدران بأكثر من لون وستلاحظ كيف تغير من التصميم بأكمله.

10- أضف مرآة

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

تؤثر المرايا دائمًا في ديكور الغرف خاصة غرف النوم، يمكنك تركيبها أعلى السرير لتتحكم في مساحتها ولتحصل على صورة كاملة لغرفتك من على سريرك.

11- لا تنسى النباتات

Summer Trio Planter Appleyard London حدائقنباتات و زهور
Appleyard London

Summer Trio Planter

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

أخيرًا يمكنك اضافة بعض النباتات في غرفتك لتحصل على بيئة نقية وهواء منعش، فاحرص على اختيار نباتات ظل او وضعها بقرب النافذة.

اقرأ أيضًا: 10 تصميمات لغرف نوم متناسقة الألوان

7 خطوات تساعدك في تصميم ديكورغرفة نومك
هل لديك تصميم مميز لغرفتك؟ شاركنا به؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً