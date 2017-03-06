تزيين غرفة نومك – 11 فكرة إبداعية

تمثل غرف النوم مساحة حميمية نحب أن نشعر داخلها بالاكتفاء عن العالم، لذا نحرص على تصميمها بأفضل طريقة مثالية تميزها وتجعلها أكثر راحة ودفء ببساطة وأناقة معًا.
لذلك نعرض لك اليوم مجموعة منتقاة من التصميمات المبتكرة ستلاحظ مدى بساطتها وجمالها ستلهمك لتجديد غرفتك أو تصميمها من البداية إن كنت تنوي الحصول على غرفة جديدة تمامًا.
الإضاءة عنصر أساسي في غرف المنزل، لذا يجب أن نخطط لها بدقة من حيث الأنواع وموقعها بالغرفة وتعد الإضاءة على جانبي السرير من الأفكار العملية لسهولة وصول الأيدي إليها خاصة عندما نرغب في قراءة كتاب دون إزعاج شريكك أثناء النوم.
أيضًا تركيب رفوف في الغرفة يوفر لك مساحة جمالية داخل غرفتك لترتب عليها صورك ومقتنياتك الجميلة لتتذكر دائمًا اللحظات المميزة فى حياتك.
إن قمت بطلاء غرفتك باللون الأبيض ؛ احرص على اختيار أثاث بألوان داكنة كي تحصل على تصميم مميز من تباين الألوان، فاللون الأبيض يترك لك المجال واسع لاختيار ألوانك المفضلة.
دائمًا ما يدعم الفن ديكور الغرفة كما نلاحظ في التصميم الآتي المليء بتفاصيل دقيقة تصنع ديكور مميز للغرفة مثل إضاءة اللوحات الفنية على الجدران، اختيار فازات جميلة وتنسيق الألوان بين سجاد الغرفة وأغطية السرير فتصبح النتيجة غرفة أنيقة ومليئة بالدفء.
عند اختيار تصميم لغرفتك ستلاحظ وجود ثيمز متعددة للتصميمات المختلفة، فاحرص على اختيار ثيم محدد لغرفتك كي تستطيع اختيار التفاصيل في نطاق نمط الغرفة العام فتحصل على نتيجة أنيقة وفريدة للغاية.
عندما تحب أن تجدد قليلًا من غرفتك، يمكنك تجديد أقمشة السلايلا بألوان ونقشات جذابة تخطف البصر وتتمازج مع ألوان الجدران أيضًا.
التفاصيل هي ما تعطي الطابع المميز لتصميم غرفتك، فتخيل النوم في غرفة مثل تلك الموجودة في التصميم فريدة في اختيار الرسومات والألوان.
إن كنت ممكن يستخدمون الوسائد عندما يشاهدون التلفاز أو القراءة، فعليك باختيار وسائد ملونة تتناغم مع ألوان الغرفة .
تصميم آخر يناسب الذوق الكلاسيكي بروح الطبيعة فيعتمد على استخدام الأخشاب بطرق مختلفة وقطع أثاث ذات طابع كلاسيكي ويكسر رتابة ألوان الغرفة باختيار سجاد مميز.
عندما تفضل اضافة عمق أكبر لغرفة نومك عليك اختيار ألوان قوية مثل الأزرق والأحمر والأخضر وابدأ في طلاء الجدران بأكثر من لون وستلاحظ كيف تغير من التصميم بأكمله.
تؤثر المرايا دائمًا في ديكور الغرف خاصة غرف النوم، يمكنك تركيبها أعلى السرير لتتحكم في مساحتها ولتحصل على صورة كاملة لغرفتك من على سريرك.
أخيرًا يمكنك اضافة بعض النباتات في غرفتك لتحصل على بيئة نقية وهواء منعش، فاحرص على اختيار نباتات ظل او وضعها بقرب النافذة.