الخل وبيكربونات الصوديوم حلول سحرية لبيت أكثر نظافة

عندما تكون المياة مليئة بالمعادن المذابة فينتج عنها تكون رواسب كلسية بلون أبيض، للتخلص من هذه البقع والحصول على صنابير لامعة قم بعمل خليط من بيكربونات الصوديوم والمياة (3 أجزاء من مسحوق البيكربونات إلى 1 جزء من الماء) وقم بدعك الصنبور به واتركه ساعة ثم اشطفه بالماء والأسفنجة.

أحياناً تأخذ الرواسب لون أخضر يشبه التعفن في حالة الصنابير النحاسية والحالات المستعصية، ولحل هذه المشكلة قم بوضع بعض الخل في كيس بلاستيكي وإغلقه حول الصنبور باحكام لمدة 3 ساعات ثم بعد ذلك قم بدعكه بالفرشاة، شطفة ثم مسحه للتجفيف.