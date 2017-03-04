الخل وبيكربونات الصوديوم حلول سحرية لبيت أكثر نظافة

دائماً ما نسمع عن الاستخدامات السحرية لمادتي الخل وبيكربونات الصوديوم، فلأي مدى تكمن فاعليتهم وما هي استخدامتهم حول المنزل؟ يمكن لهاتين المادتين أن يحلان محل المنظفات الصناعية فهي مواد غير سامة، آمنة الاستخدام في وجود أطفال أو حيوانات أليفة وصديقة للبيئة، كما أنها رخصية ومتوفرة في كل بيت. فإليكم بعض من استخدامات هذه الخامات حول المنزل..
للتغلب على بقع الميكروويف الصعبة والمتراكمة يمكنك ملئ نصف إناء بالخل مع ملئ النصف الآخر بمياة مع نصف ليمونه، وتسخين المحلول في الميكروويف لمدة 3 دقائق أو حتى يصل المحلول لدرجة الغليان، عندئذ ستتمكن من تنظيف البقع بسهولة.
لغسل رأس الدوش وتعقيمها من الداخل والخارج ضع بعض الخل في كيس بلاستيكي ثم ضع الرأس داخله بحيث تكون مغمورة في الخل، مع إحكام الغلق. أترك الرأس منقوعة في الخل طوال الليل وفي الصباح استخدمها في موعد أخذ الدوش الصباحي.
يقضى الخل على 80% من العفونة الناتجة عن الرطوبة، فقم بوضع بعض الخل في زجاجة رشاش وقم بالرش على المنطقة التي تحتوي على الرطوبة سواء كانت على الحائط أو السقف واتركها لمدة ساعة ثم قم بمسحها بالماء واتركه ليجف.
يمكنك استخدام بيكربونات الصوديوم ايضاً للتخلص من العفونة الناتجة عن الرطوبة بالإضافة لأنها تمتص الرطوبة أيضاً ويخلصك من المشكلة من الأساس. قم بعمل محلول من 1/4 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع المياة في زجاجة الرشاش مع رجها حتى تذوب حبيبات المسحوق، يمكنك استخدام المحلول على الأماكن المصابة ثم دعكها بالفرشاة.
قم بمزج كوب من الخل مع 2 ملعقة صغيرة من البوراكس، 4 أكواب من المياة الساخنة و 5 نقاط من صابون صحون، 10 نقاط من الزيت العطري المفضل لديك (إذا أردت) ليكون لديك منظف طبيعي ومتعدد الاستخدامات.
قم بتنظيف الأركان والأماكن التي يصعب تنظيفها في الحمام باستخدام المنظف الطبيعي مع استخدام فرشاة أسنان قديمة ثم مسحها بعد ذلك بقطعة قماشة مبللة.
لتنظيف المكواة قم ببل قطعة قماش بالخل ثم ادعك المكواة بها. لكن إذا كانت شديدة الإتساخ فضع المكواة على قطعة القماش لمدة 5 دقائق ثم قم بدعكها ببيكربونات الصوديوم ومن ثم قم بتشغيلها على البخار لتنظيفها من أية بقايا.
عندما تكون المياة مليئة بالمعادن المذابة فينتج عنها تكون رواسب كلسية بلون أبيض، للتخلص من هذه البقع والحصول على صنابير لامعة قم بعمل خليط من بيكربونات الصوديوم والمياة (3 أجزاء من مسحوق البيكربونات إلى 1 جزء من الماء) وقم بدعك الصنبور به واتركه ساعة ثم اشطفه بالماء والأسفنجة.
أحياناً تأخذ الرواسب لون أخضر يشبه التعفن في حالة الصنابير النحاسية والحالات المستعصية، ولحل هذه المشكلة قم بوضع بعض الخل في كيس بلاستيكي وإغلقه حول الصنبور باحكام لمدة 3 ساعات ثم بعد ذلك قم بدعكه بالفرشاة، شطفة ثم مسحه للتجفيف.
قم بمزج 1/4 كوب من الكحول مع 1/3 كوب من الخل في زجاجة رشاش ثم املأها بالماء لاستخدامها في تنظيف النوافذ.