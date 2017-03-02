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جمع المطبخ مع غرفة المعيشة: 5 أشياء يجب معرفتها!

أميرة قاسم أميرة قاسم
Apartamento blanco espiritual, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
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فتح المطبخ على غرفة المعيشة أصبح من الصيحات المنتشرة في عالم الديكورات الداخلية ذات الأسلوب الموردن، ميزة هذا التطبيق أنه بإزالة الجدرن حتى الغرف ذات المسحات المتواضعة تشعر بأنها بصريا أكبر وتصميمها عصريا أكثر، فإن كنت تفكير في ترتيب قطاع المعيشة بشكل مفتوح على المطبخ فكتاب الأفكار هذا اُعد خصيصا لك ليساعدك على معرفة الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض، وما هى العوامل التي يجب مراعتها قبل البدء في التنفيذ لتنجب أي نتائج غير مُرضية.

1. تحديد دور لكل منهما

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الجمع بين المطبخ وغرفة المعيشة في قطاع مفتوح لا يعني تماهي الغرفتين وعدم وجود فصل واضح في دور كل منهما حتى لا تعم الفوضى أرجاء المكان، لذا من المهم ألا يتداخل أثاث كل منهما بشكل يخلق ارتباكا في توزيع المكان.

2. اختيار الخامات

UNLIMITED SPACE CERAMIC HOUSE, Ruiz Velázquez Ruiz Velázquez مساحات تجارية فخار White صالات عرض
Ruiz Velázquez

Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez

اختيار الخامات المستخدمة في تأثيث كلا الغرفتين من القرارات المهمة والمؤثرة في الشكل النهائي للمكان، ولكي تجمع بين المطبخ وغرفة المعيشة بشكل متناغم يجب اختيار خامات هى الأخرى متناغمة لتحقق هذا الهدف بسلاسة، يمكنك إلقاء نظرة على تصميمات خبرائنا في هوميفاي مصر والمتخصصين في الديكورات الداخلية ليساعدك على الحصول على أفضل نتيجة مرجوة.

3. لا تقلل من أهمية الإضاءة

Open Space Milano, GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo منازل
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

الإضاءة عنصر أساسي في خلق بيئة رحبة ومريحة، وبغض النظر عن تصميم وحدات الإضاءة المستخدمة سواء كانت موردن أو مينيمال أو صناعي أو حتى كلاسيك المهم أن تكون متناغمة مع تصميم منطقة المطبخ والمعيشة بالكامل. في التطبيق الحالي استغل المصمم الإضاءة الطبيعة من النافذة لإضاءة منطقة طاولة الطعام إلى جانب النجفة المتدلية من السقف، كما خصص لسطح العمل بالمطبخ وحدات إضاءة منفصلة لتجربة طبخ مريحة.

4. اختر الألوان المناسبة

Apartamento blanco espiritual, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

الألوان لها تأثير ساحر على أي مكان لكنها في الوقت نفسه قد تتحول لنقمة وتكون سببا فضل بعض التصميمات، عند الجمع بين غرفة المعيشة والمطبخ في قطاع واحد ستكون في حاجة إلى تنوع لوني يفصل بين الغرفتين، لكن اختيار الكثير من النغمات اللونية البراقة في مكان واحد سيبب زحاما وإزعاجا بصريا غير مرغوب فيه.

كما ترى في الصورة هنا استعان المصمم بمزيج الأبيض والبيج الفاتح ليزيد من إشراق واتساع المكان وفي الوقت نفسه تحقيق مبدأ الفصل للتمييز بين الغرفتين.

5. ترتيب الأثاث

Quebec Way, Haggerston, Rousseau Rousseau مطبخ
Rousseau

Quebec Way, Haggerston

Rousseau
Rousseau
Rousseau

العامل الأخير في كتاب الأفكار اليوم هو كيفية ترتيب أثاث المطبخ وغرفة المعيشة بشكل عملي يحقق الفصل الوهمي بين القطاعين مع الحفاظ على التواصل بينهما، في النموذج الحالي الكنبة الجلد بمكانها الاستراتيجي هذا حققت فصلا واضحا بين قطاع الطعام والمطبخ ومنطقة الجلوس دون أي حاجة لحوائط أو فواصل.

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