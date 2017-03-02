جمع المطبخ مع غرفة المعيشة: 5 أشياء يجب معرفتها!

فتح المطبخ على غرفة المعيشة أصبح من الصيحات المنتشرة في عالم الديكورات الداخلية ذات الأسلوب الموردن، ميزة هذا التطبيق أنه بإزالة الجدرن حتى الغرف ذات المسحات المتواضعة تشعر بأنها بصريا أكبر وتصميمها عصريا أكثر، فإن كنت تفكير في ترتيب قطاع المعيشة بشكل مفتوح على المطبخ فكتاب الأفكار هذا اُعد خصيصا لك ليساعدك على معرفة الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض، وما هى العوامل التي يجب مراعتها قبل البدء في التنفيذ لتنجب أي نتائج غير مُرضية.
الجمع بين المطبخ وغرفة المعيشة في قطاع مفتوح لا يعني تماهي الغرفتين وعدم وجود فصل واضح في دور كل منهما حتى لا تعم الفوضى أرجاء المكان، لذا من المهم ألا يتداخل أثاث كل منهما بشكل يخلق ارتباكا في توزيع المكان.
اختيار الخامات المستخدمة في تأثيث كلا الغرفتين من القرارات المهمة والمؤثرة في الشكل النهائي للمكان، ولكي تجمع بين المطبخ وغرفة المعيشة بشكل متناغم يجب اختيار خامات هى الأخرى متناغمة لتحقق هذا الهدف بسلاسة، يمكنك إلقاء نظرة على تصميمات خبرائنا في هوميفاي مصر والمتخصصين في الديكورات الداخلية ليساعدك على الحصول على أفضل نتيجة مرجوة.
الإضاءة عنصر أساسي في خلق بيئة رحبة ومريحة، وبغض النظر عن تصميم وحدات الإضاءة المستخدمة سواء كانت موردن أو مينيمال أو صناعي أو حتى كلاسيك المهم أن تكون متناغمة مع تصميم منطقة المطبخ والمعيشة بالكامل. في التطبيق الحالي استغل المصمم الإضاءة الطبيعة من النافذة لإضاءة منطقة طاولة الطعام إلى جانب النجفة المتدلية من السقف، كما خصص لسطح العمل بالمطبخ وحدات إضاءة منفصلة لتجربة طبخ مريحة.
الألوان لها تأثير ساحر على أي مكان لكنها في الوقت نفسه قد تتحول لنقمة وتكون سببا فضل بعض التصميمات، عند الجمع بين غرفة المعيشة والمطبخ في قطاع واحد ستكون في حاجة إلى تنوع لوني يفصل بين الغرفتين، لكن اختيار الكثير من النغمات اللونية البراقة في مكان واحد سيبب زحاما وإزعاجا بصريا غير مرغوب فيه.
كما ترى في الصورة هنا استعان المصمم بمزيج الأبيض والبيج الفاتح ليزيد من إشراق واتساع المكان وفي الوقت نفسه تحقيق مبدأ الفصل للتمييز بين الغرفتين.
العامل الأخير في كتاب الأفكار اليوم هو كيفية ترتيب أثاث المطبخ وغرفة المعيشة بشكل عملي يحقق الفصل الوهمي بين القطاعين مع الحفاظ على التواصل بينهما، في النموذج الحالي الكنبة الجلد بمكانها الاستراتيجي هذا حققت فصلا واضحا بين قطاع الطعام والمطبخ ومنطقة الجلوس دون أي حاجة لحوائط أو فواصل.