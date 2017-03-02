جمع المطبخ مع غرفة المعيشة: 5 أشياء يجب معرفتها!

الألوان لها تأثير ساحر على أي مكان لكنها في الوقت نفسه قد تتحول لنقمة وتكون سببا فضل بعض التصميمات، عند الجمع بين غرفة المعيشة والمطبخ في قطاع واحد ستكون في حاجة إلى تنوع لوني يفصل بين الغرفتين، لكن اختيار الكثير من النغمات اللونية البراقة في مكان واحد سيبب زحاما وإزعاجا بصريا غير مرغوب فيه.

كما ترى في الصورة هنا استعان المصمم بمزيج الأبيض والبيج الفاتح ليزيد من إشراق واتساع المكان وفي الوقت نفسه تحقيق مبدأ الفصل للتمييز بين الغرفتين.