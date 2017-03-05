الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

بين الجرانيت والرخام.. 15 تصميم مُلهم لمنضدة المطبخ

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Encuentro, Estudio Moron Saad Estudio Moron Saad مطبخ
Loading admin actions …

في المطبخ، تعتبر المنضدة هي الجزء الأهم، خاصة المواد المستخدمة في تغطية سطحها، والتي لابد أن تتمتع بقوة التحمل ومقاومة التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، كالحرارة الشديدة والبرد الشديد، وكذلك مقاومة الأحماض. الرخام والجرانيت، أحجار كريمة في غاية الجمال، ودائمًا ما تستخدم كمواد بناء في بعض جوانب المنزل، خاصة في المطبخ، نظرًا لتمتعها بالقوة والصلابة، ومع الصيانة الصحيحة، يمكن الحفاظ عليى مزاياهم لفترات طويلة.

أما عن العيوب، فبالنسبة للرخام هي كونه مادة مسامية، لذلك يجب إزالة أية بقع عن سطحه على الفور، مع منتجات ناعمة للغاية، حتى لا تسبب ه التآكل، كذلك الأمر بالمثل بالنسبة للجرانيت، فهما يتشابهان كثيرًا في تطلبهما لعناية خاصة.

في مقال اليوم، سنأخذكم في هوميفاي، بين 20 تصميم لأسطح عمل أنيقة من الرخام والجرانيت، تُضفي جمالًا خاصًا على تصميم المطبخ.

1. الخشب الأحمر مع منضدة بنغمة فاتحة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

تصميم متكامل حيث منضدة المطبخ، مع خزانات متنوعة بعضها أدراج مختلفة أحجام، والبعض الأخر مزود بأبواب، وكلاهما قد تم توزيعه في الجزء السفلي من المنضدة، والعلوي أيضًا، إضافة إلى السطح المعدني للشفاط في الخزانات العلوية. استخدام الجرانيت بنغمات فاتحة، يشكل تكاملًا رائعًا مع لن الخشب في هذا المطبخ.

2. الجرانيت والخشب بنفس النغمة اللونية

CASA Habitación FGI, Estudio 289 Estudio 289 مطبخ
Estudio 289

Estudio 289
Estudio 289
Estudio 289

عندما تقرر الجمع بين الجرانيت والخشب في مطبخك، يمكنك الحصول على جرانيت بلون يطابق لون الخشب، وفي هذا المطبخ أمامنا، جاء اختيار الجرانيت مثاليًا لاتمام التكامل مع الخشب في الخزائن.

3. التصميم الكلاسيكي مع الأخشاب الداكنة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

تصميم كلاسيكي أنيق، مع الأخشاب البنية بلون الشيكولاتة، وسطح منضدة لامع من الرخام المتدرج بالنغمات الرمادية، يُشكل تداخل رائع خاصة في المنضدة في وسط المطبخ.

4. الأحمر يبرز تفاصيل هذا المطبخ

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

الخشب الداكن، مع التصميم الجديد للمنضدة في منتصف المطبخ، وسطح منضدة كلوحة حجرية كبيرة تتكئ على قاعدتين اكتستا باللون الأحمر، والهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ في المدخنة.. مزيج رائع يبرز جماله مع اللمسات الحمراء الزاهية.

5. تصميم فريد مع سطح منضدة من الجرانيت

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

تصميم بسيط ولكن مع لمسات فريدة لاستغلال المساحة، في خزانات من الخشب الأسود الداكن، وسطح منضدة من الجرانيت الفاتتح، تقف في المنتصف بين عدد من الأدراج والخزانات مع الأبواب، في المستوى السفلي، ورف معلق بلون أحمر زاهي في المستوى العلوي. تصميم المطبخ الخطي مثالي لتوفير المساحة، خاصة مع كل وحدات التخزين تلك، والأسطح المعدنية للموقد والمدخنة تُضفي بريقًا على التصميم.

6. التفاصيل الرخامية في المطبخ

Depto DLH, T + T Arquitectos T + T Arquitectos مطبخ
T + T Arquitectos

T + T Arquitectos
T + T Arquitectos
T + T Arquitectos

تلك الزاوية القريبة، تبرز جمال التفاصيل الرخامية في مطبخ خشبي، اتخذت فيه الأرفف المعلقة لونًا مختلفًا أكثر إشراقة، يتألق أسفلها الرخام الأبيض بتعريجاته الرمادية.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تناقضات واضحة في مطبخ أبيض

Casa Kompa-Enríquez, Axios Arquitectos Axios Arquitectos مطبخ
Axios Arquitectos

Axios Arquitectos
Axios Arquitectos
Axios Arquitectos

 يتناقض اللون الأبيض الذي صمم به الأثاث، مع اللون البرتقالي للجدار الخلفي، واللون الرمادي للموقد والمدخنة، إضافة إلى سطح المنضدة الجرانيتي، كما تخف حدة البرتقالي مع التدرج اللوني في الرمادي، بدءًا من افتح درجاته في المنضدة الرخامية، وحتى الاقتراب من الأسود في الجدار الجانبي.

8. منضدة للمطبخ وطاولة جانبية في الوقت ذاته

Privada El Secreto, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مطبخ
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

في مطبخ بهذا الاتساع، تصبح المنضدة في منتصفه أكثر عملية من شغل المساحة بقطعة أثاث إضافية، خاصة عندما تجمع بين سطح لإعداد الطعام، وطاولة جانبية مع بضعة كراسي، لتناول ما تم إعداده طازجًا. تزين سطح المنضدة في المنتصف بالجرانيت الرمادي، تمامًا كمنضدة المطبخ في الخلف، والتي تشكل تناغمًا رائعًا مع الجدار الفسيفسائي الفاصل بين المستويين العلوي والسفلي للمطبخ.

9. قطعة رخامية كما لو أنها ورقة مطوية!

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

في هذا المطبخ، زين الرخام سطح المنضدة في المنتصف، وأيضًا جانبيها، كما لو أنه ورقة طويت على الجانبين، لتغلف الخشب البني الداكن بعض الشيء، في تناقض أنيق مع لونها الفاتح الذي يتناغم مع اللمسات المعدنية في المصابيح والمدخنة أعلاها.

10. جرانيت بلون رائع أقرب إلى الوردي

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

مع أثاث مطبخ خزاته الخشبية على طول الجدران، والتي تميل إلى الحمرة الداكنة، يصبح الجرانيت بالنغمة الوريدة خيارًا مثاليًا للتناغم والتناسق.

11. الأثاث الحديث في مطبخ ضيق

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

مزيج الأبيض والخشب الفاتح، في هذا المطبخ الحديث، يتناغم مع سطح المنضدة الجرانيتي الأبيض، مع تعريجاته الرمادية وما تشكله من تناسق مع اللمسات المعدنية في الموقد والمدخنة، ليكتمل التصميم.

12. الجرانيت مع تفاصيل جذابة ومثيرة

Casa ES - Proyecto, FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. مطبخ
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.

FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.
FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.

 يبدو هذا المطبخ وكأنه لوحة رسمت بالقلم الرصاص، حيث الجدران الأسمنتية والسقف الخشبي بمظهر يبدو خرساني بعض الشيء، مع قطع خشبية قليلة تحدد ملامح خزانات المطبخ بخطوط سوداء، بينما تتناغم المنضدة ذات السطح الجرانيتي الأبيض، مع الجدار السيراميكي ذو المظهر الحجري، في الجدار الفاصل بين الخزانات السفلية والأرف العلوية.

13. مطبخ كبير مع أثاث أبيض

Cocina | FLEXIBILIDAD INTEGRADA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo مطبخ White
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

الأثاث الأبيض والأرضية الرمادية، مع شريط أحمر يزين أعلى الجدار، مزيج رائع في مطبخ كبير، مع منضدة من الجرانيت في المنتصف، تتلالأا بفضل إنعكاس ضوء المصباح المتدلي فوقها مباشرة، بينما تُضفي الإضاءات الخفية أسفل الخزانات العلوية لمسة عصرية أنيقة على تصميم المطبخ.

14. مطبخ بالأسود والرمادي

Casa PO, LDC Arquitectura LDC Arquitectura مطبخ معدن Wood effect
LDC Arquitectura

LDC Arquitectura
LDC Arquitectura
LDC Arquitectura

تصميم حديث، يبرز فيه الأسود الداكن في الخزائن السفلية، تحت سطح منضدة رخامية رمادية، تتناغم مع التفاصيل المزينة للحواف وأبواب الخزانات، بينما اتخذ الجزء العلوي لونًا رماديًا من نغمة مختلفة، مع أبواب زجاجية شفافة.

15. منضدة رخامية ساحرة في المنتصف

Encuentro, Estudio Moron Saad Estudio Moron Saad مطبخ
Estudio Moron Saad

Encuentro

Estudio Moron Saad
Estudio Moron Saad
Estudio Moron Saad

أجواء هذا المطبخ دافئة وساحرة، حيث الإشراقة الطبيعية تعكس أضوائها على الأسطح الرخامية المزينة للمنضدة الكبيرة في المنتصف وأيضًا منضدة المطبخ أسفل النافذة، لتشكيل أجواء دافئة مع الأخشاب البنية المصممة منها الخزائن.

للمزيد من تصميمات منضدة المطبخ المُلهمة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 أفكار لجزيرة مطبخ رائعة

10 تصميمات مُلهمة لديكورات الجدران

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً