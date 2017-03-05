بين الجرانيت والرخام.. 15 تصميم مُلهم لمنضدة المطبخ

في المطبخ، تعتبر المنضدة هي الجزء الأهم، خاصة المواد المستخدمة في تغطية سطحها، والتي لابد أن تتمتع بقوة التحمل ومقاومة التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، كالحرارة الشديدة والبرد الشديد، وكذلك مقاومة الأحماض. الرخام والجرانيت، أحجار كريمة في غاية الجمال، ودائمًا ما تستخدم كمواد بناء في بعض جوانب المنزل، خاصة في المطبخ، نظرًا لتمتعها بالقوة والصلابة، ومع الصيانة الصحيحة، يمكن الحفاظ عليى مزاياهم لفترات طويلة.
أما عن العيوب، فبالنسبة للرخام هي كونه مادة مسامية، لذلك يجب إزالة أية بقع عن سطحه على الفور، مع منتجات ناعمة للغاية، حتى لا تسبب ه التآكل، كذلك الأمر بالمثل بالنسبة للجرانيت، فهما يتشابهان كثيرًا في تطلبهما لعناية خاصة.
في مقال اليوم، سنأخذكم في هوميفاي، بين 20 تصميم لأسطح عمل أنيقة من الرخام والجرانيت، تُضفي جمالًا خاصًا على تصميم المطبخ.
تصميم متكامل حيث منضدة المطبخ، مع خزانات متنوعة بعضها أدراج مختلفة أحجام، والبعض الأخر مزود بأبواب، وكلاهما قد تم توزيعه في الجزء السفلي من المنضدة، والعلوي أيضًا، إضافة إلى السطح المعدني للشفاط في الخزانات العلوية. استخدام الجرانيت بنغمات فاتحة، يشكل تكاملًا رائعًا مع لن الخشب في هذا المطبخ.
عندما تقرر الجمع بين الجرانيت والخشب في مطبخك، يمكنك الحصول على جرانيت بلون يطابق لون الخشب، وفي هذا المطبخ أمامنا، جاء اختيار الجرانيت مثاليًا لاتمام التكامل مع الخشب في الخزائن.
تصميم كلاسيكي أنيق، مع الأخشاب البنية بلون الشيكولاتة، وسطح منضدة لامع من الرخام المتدرج بالنغمات الرمادية، يُشكل تداخل رائع خاصة في المنضدة في وسط المطبخ.
الخشب الداكن، مع التصميم الجديد للمنضدة في منتصف المطبخ، وسطح منضدة كلوحة حجرية كبيرة تتكئ على قاعدتين اكتستا باللون الأحمر، والهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ في المدخنة.. مزيج رائع يبرز جماله مع اللمسات الحمراء الزاهية.
تصميم بسيط ولكن مع لمسات فريدة لاستغلال المساحة، في خزانات من الخشب الأسود الداكن، وسطح منضدة من الجرانيت الفاتتح، تقف في المنتصف بين عدد من الأدراج والخزانات مع الأبواب، في المستوى السفلي، ورف معلق بلون أحمر زاهي في المستوى العلوي. تصميم المطبخ الخطي مثالي لتوفير المساحة، خاصة مع كل وحدات التخزين تلك، والأسطح المعدنية للموقد والمدخنة تُضفي بريقًا على التصميم.
تلك الزاوية القريبة، تبرز جمال التفاصيل الرخامية في مطبخ خشبي، اتخذت فيه الأرفف المعلقة لونًا مختلفًا أكثر إشراقة، يتألق أسفلها الرخام الأبيض بتعريجاته الرمادية.
يتناقض اللون الأبيض الذي صمم به الأثاث، مع اللون البرتقالي للجدار الخلفي، واللون الرمادي للموقد والمدخنة، إضافة إلى سطح المنضدة الجرانيتي، كما تخف حدة البرتقالي مع التدرج اللوني في الرمادي، بدءًا من افتح درجاته في المنضدة الرخامية، وحتى الاقتراب من الأسود في الجدار الجانبي.
في مطبخ بهذا الاتساع، تصبح المنضدة في منتصفه أكثر عملية من شغل المساحة بقطعة أثاث إضافية، خاصة عندما تجمع بين سطح لإعداد الطعام، وطاولة جانبية مع بضعة كراسي، لتناول ما تم إعداده طازجًا. تزين سطح المنضدة في المنتصف بالجرانيت الرمادي، تمامًا كمنضدة المطبخ في الخلف، والتي تشكل تناغمًا رائعًا مع الجدار الفسيفسائي الفاصل بين المستويين العلوي والسفلي للمطبخ.
في هذا المطبخ، زين الرخام سطح المنضدة في المنتصف، وأيضًا جانبيها، كما لو أنه ورقة طويت على الجانبين، لتغلف الخشب البني الداكن بعض الشيء، في تناقض أنيق مع لونها الفاتح الذي يتناغم مع اللمسات المعدنية في المصابيح والمدخنة أعلاها.
مع أثاث مطبخ خزاته الخشبية على طول الجدران، والتي تميل إلى الحمرة الداكنة، يصبح الجرانيت بالنغمة الوريدة خيارًا مثاليًا للتناغم والتناسق.
مزيج الأبيض والخشب الفاتح، في هذا المطبخ الحديث، يتناغم مع سطح المنضدة الجرانيتي الأبيض، مع تعريجاته الرمادية وما تشكله من تناسق مع اللمسات المعدنية في الموقد والمدخنة، ليكتمل التصميم.
يبدو هذا المطبخ وكأنه لوحة رسمت بالقلم الرصاص، حيث الجدران الأسمنتية والسقف الخشبي بمظهر يبدو خرساني بعض الشيء، مع قطع خشبية قليلة تحدد ملامح خزانات المطبخ بخطوط سوداء، بينما تتناغم المنضدة ذات السطح الجرانيتي الأبيض، مع الجدار السيراميكي ذو المظهر الحجري، في الجدار الفاصل بين الخزانات السفلية والأرف العلوية.
الأثاث الأبيض والأرضية الرمادية، مع شريط أحمر يزين أعلى الجدار، مزيج رائع في مطبخ كبير، مع منضدة من الجرانيت في المنتصف، تتلالأا بفضل إنعكاس ضوء المصباح المتدلي فوقها مباشرة، بينما تُضفي الإضاءات الخفية أسفل الخزانات العلوية لمسة عصرية أنيقة على تصميم المطبخ.
تصميم حديث، يبرز فيه الأسود الداكن في الخزائن السفلية، تحت سطح منضدة رخامية رمادية، تتناغم مع التفاصيل المزينة للحواف وأبواب الخزانات، بينما اتخذ الجزء العلوي لونًا رماديًا من نغمة مختلفة، مع أبواب زجاجية شفافة.
أجواء هذا المطبخ دافئة وساحرة، حيث الإشراقة الطبيعية تعكس أضوائها على الأسطح الرخامية المزينة للمنضدة الكبيرة في المنتصف وأيضًا منضدة المطبخ أسفل النافذة، لتشكيل أجواء دافئة مع الأخشاب البنية المصممة منها الخزائن.
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