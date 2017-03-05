بين الجرانيت والرخام.. 15 تصميم مُلهم لمنضدة المطبخ

في المطبخ، تعتبر المنضدة هي الجزء الأهم، خاصة المواد المستخدمة في تغطية سطحها، والتي لابد أن تتمتع بقوة التحمل ومقاومة التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، كالحرارة الشديدة والبرد الشديد، وكذلك مقاومة الأحماض. الرخام والجرانيت، أحجار كريمة في غاية الجمال، ودائمًا ما تستخدم كمواد بناء في بعض جوانب المنزل، خاصة في المطبخ، نظرًا لتمتعها بالقوة والصلابة، ومع الصيانة الصحيحة، يمكن الحفاظ عليى مزاياهم لفترات طويلة.

أما عن العيوب، فبالنسبة للرخام هي كونه مادة مسامية، لذلك يجب إزالة أية بقع عن سطحه على الفور، مع منتجات ناعمة للغاية، حتى لا تسبب ه التآكل، كذلك الأمر بالمثل بالنسبة للجرانيت، فهما يتشابهان كثيرًا في تطلبهما لعناية خاصة.

في مقال اليوم، سنأخذكم في هوميفاي، بين 20 تصميم لأسطح عمل أنيقة من الرخام والجرانيت، تُضفي جمالًا خاصًا على تصميم المطبخ.