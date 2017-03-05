شقة أنيقة بتقسيم ذكي واستغلال مثالي للمساحات

المساحات الكبيرة مثلها مثل المساحات الصغيرة، تحتاج إلى الذكاء لاستغلالها على أفضل وجه، بل على العكس أحيانًا تكون أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بتقسيم الغرف، وهو ما يمكننا لمسه في مشروع اليوم، من تنفيذ MARINA SARKISYAN، حيث تم استغلال كل شبر في المنزل، بدءًا من المساحة إلى جانب الباب في مدخل المنزل، وحتى الشرفة الصغيرة في غرفة النوم.

دعونا نأخذكم اليوم في هوميفاي، في جولة مُلهمة، بين أرجاء وغرف هذا المنزل، والاستمتاع بذكاء المصمم في تقسيم وتوزيع الغرف.