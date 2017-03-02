10 تغطيات لواجهة منزل رائعة

هناك تنوع هائل في الاختيارات لتمنح واجهة منزلك اللمسة الأخيرة التي ستجعل المارين بها يقعون في حبها، يمكنك الاختيار من بين طلاءها أو تغطيتها بأنواع حجرية أنيقة أو اختيار حضور أقوى للزجاج والمعدني لمنحها مظهر عضري أكثر. في كتاب أفكار اليوم جمعنا لك 10 أنواع وخامات مختلفة لتغطية الواجهة، بعضها يمكنك الجمع بينهم والآخر من الأفضل أن يبقى له الدور الرئيسي في المشهد، لكن المؤكد أن جميعهم سيمنحون واجهة منزلك مظهر أنيق.
الواجهة هنا مغطاه بالكامل بخشب قشرة، وهو طبقة رقيقة للغاية من الخشب تحمل جمال تجزيعاته يمكن لصقها على الأسطح المختلفة، في هذا النموذج تم لصق الخشب بشكل أفقي وبنغمات لونية فاتحة وهو ما عزز الشعور باتساع الواجهة وحافظ على أناقتها وحداثتها.
الخشب بشكل عام له حضور قوي وتأثير ساحر وترحاب على أي بيئة، في هذا النموذج تم تغطية الواجهة بألواح خشبية مرصوصة بزاوية مائلة فصنعت بذلك سلسلة من الصفوف البارزة المثيرة واللافتة للانتباه، بالإضافة إلى الدفء اذي يجلبه الخشب للواجهة.
رغم أن الخرسانة هى خامة بناء في حد ذاتها لكنها بدأت تحقق رواجا في الآونة الأخير كنوع من أنواع الطلاء أو التغطية للجدران سواء الداخلية أو الواجهة كما هو الحال في هذا التصميم. يتنوع مظهر الخرسان بين المصطح المصقول والمقسّم إلى ألواح مربعة أو مستطيلة لمنح الواجهة مظهر يتبع النمط الصناعي، أو يمكنك اختيار المظهر البارز حيث يتم خلطها بالحصى وأنواع معينة من الرمال لمنحها ذلك المظهر الخشن والبارز.
الحجر الطبيعي له جمال خاص ويمكن استخدامه كقطع حجربة غير متساوية الأبعاد أو على شكل بلاط مصقول ومسطح تماما كما هو الحال هنا، المثير في هذا التصميم هو الظلال اللونية المتداخلة بفضل طريقة رص الأحجار والتي منحت الواجهة حيوية ومظهر أنيق.
التباين في الألوان ونسيج الخامات حيلة أخرى تعزز من أناقة ورقي الواجهة، هنا مثلا استعان المصمم بكتل حجرية لامعة بظلال لونية داكنة (الأسود والرمادي) مع الجدران ناصعة البياض لخلق تناغم سلس ومظهر لافت للانتباه.
من الخامات الجميلة التي تمنح الواجهة مظهر طبيعي وأنيق خاصة إذا استخدمت بشكل جزئي وبارز بالواجهة مثل؛ تغطية الجدار الذي يفصل بين الجراج والمدخل أو تغطية جدار رئيسي ذو ارتفاع عالي. ميزة الألواح الحجرية أنها متوفرة بتنوع لوني هائل سيساعدك في تصميم واجهة مبهجة وذات مظهر وملمس جذاب.
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الشرائح الخشبية باللون المحمر الداكن يمكنها أن تمنح أي واجهة ذلك المظهر المعاصر والذي لا يقاوم، الوضع الأفقي للشرائح خلق شعورا باتساع الواجهة وعمقها بالإضافة إلى الروح الدافئة للمنزل والتي ستشعر بها من على بعد.
من الخامات الجريئة والجميلة والتي تعدك بمظهر حداثي للغاية لواجهة منزلك، ميزة الألومونيوم أنه خامة سهل تقطيعها وتركيبها كما أنها لديها قوة تحمل عالية، كل ذلك بالإضافة إلى مظهرها اللامع والتنوع اللوني الهائل الذي يمكن أن تختار من بينه ما يناسب ذوقك وديكورات الواجهة.
السيراميك من الخامات التي يسهل الوصول معها لمرادك، فالتنوع الهائل في ألوانها وأحجامها وملمسها يوفر لك مساحة واسعة من الاختيارات حتما ستجد منها ما يناسب تفصيلاتك.
من أجمل الأحجار الطبيعية التي يمكن أن تستخدمها في تغطة واجهة منزلك، مظهر القوي وملمسه المتنوع وألوانه التي يسودها الرمادي لكن بلمسات من الزهري والبرتقالي تجعل منه إضافة قوية وفريدة لمظهر واجهة منزلك، ونظرا للكتلفة العالية لهذا الحجر فغالبا ما يلجأ إليه المصممون في تغطية جزئية للواجهة مع الجمع بخامات أخرى متناغمة معه كما هو الحال في هذا التصميم.