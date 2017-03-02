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10 تغطيات لواجهة منزل رائعة

أميرة قاسم أميرة قاسم
House of Respect and Happiness, studio_GAON studio_GAON منازل
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هناك تنوع هائل في الاختيارات لتمنح واجهة منزلك اللمسة الأخيرة التي ستجعل المارين بها يقعون في حبها، يمكنك الاختيار من بين طلاءها أو تغطيتها بأنواع حجرية أنيقة أو اختيار حضور أقوى للزجاج والمعدني لمنحها مظهر عضري أكثر. في كتاب أفكار اليوم جمعنا لك 10 أنواع وخامات مختلفة لتغطية الواجهة، بعضها يمكنك الجمع بينهم والآخر من الأفضل أن يبقى له الدور الرئيسي في المشهد، لكن المؤكد أن جميعهم سيمنحون واجهة منزلك مظهر أنيق.

1. خشب قشرة

Obra Rnacho Contento, Guadalajara Jalisco, amieva cristalum amieva cristalum حمام بلاستيك White
amieva cristalum

amieva cristalum
amieva cristalum
amieva cristalum

الواجهة هنا مغطاه بالكامل بخشب قشرة، وهو طبقة رقيقة للغاية من الخشب تحمل جمال تجزيعاته يمكن لصقها على الأسطح المختلفة، في هذا النموذج تم لصق الخشب بشكل أفقي وبنغمات لونية فاتحة وهو ما عزز الشعور باتساع الواجهة وحافظ على أناقتها وحداثتها.

2. ألواح خشبية متراصة

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos منازل Wood effect
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

الخشب بشكل عام له حضور قوي وتأثير ساحر وترحاب على أي بيئة، في هذا النموذج تم تغطية الواجهة بألواح خشبية مرصوصة بزاوية مائلة فصنعت بذلك سلسلة من الصفوف البارزة المثيرة واللافتة للانتباه، بالإضافة إلى الدفء اذي يجلبه الخشب للواجهة.

3. ألواح خرسانية

House of Respect and Happiness, studio_GAON studio_GAON منازل
studio_GAON

House of Respect and Happiness

studio_GAON
studio_GAON
studio_GAON

رغم أن الخرسانة هى خامة بناء في حد ذاتها لكنها بدأت تحقق رواجا في الآونة الأخير كنوع من أنواع الطلاء أو التغطية للجدران سواء الداخلية أو الواجهة كما هو الحال في هذا التصميم. يتنوع مظهر الخرسان بين المصطح المصقول والمقسّم إلى ألواح مربعة أو مستطيلة لمنح الواجهة مظهر يتبع النمط الصناعي، أو يمكنك اختيار المظهر البارز حيث يتم خلطها بالحصى وأنواع معينة من الرمال لمنحها ذلك المظهر الخشن والبارز.

4. الحجر المصقول

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الحجر الطبيعي له جمال خاص ويمكن استخدامه كقطع حجربة غير متساوية الأبعاد أو على شكل بلاط مصقول ومسطح تماما كما هو الحال هنا، المثير في هذا التصميم هو الظلال اللونية المتداخلة بفضل طريقة رص الأحجار والتي منحت الواجهة حيوية ومظهر أنيق.

5. الحجر الداكن

Casa SL, Elias Braun Architecture Elias Braun Architecture منازل
Elias Braun Architecture

Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture

التباين في الألوان ونسيج الخامات حيلة أخرى تعزز من أناقة ورقي الواجهة، هنا مثلا استعان المصمم بكتل حجرية لامعة بظلال لونية داكنة (الأسود والرمادي) مع الجدران ناصعة البياض لخلق تناغم سلس ومظهر لافت للانتباه.

6. ألواح حجربة متنوعة الألوان

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto منازل
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

من الخامات الجميلة التي تمنح الواجهة مظهر طبيعي وأنيق خاصة إذا استخدمت بشكل جزئي وبارز بالواجهة مثل؛ تغطية الجدار الذي يفصل بين الجراج والمدخل أو تغطية جدار رئيسي ذو ارتفاع عالي. ميزة الألواح الحجرية أنها متوفرة بتنوع لوني هائل سيساعدك في تصميم واجهة مبهجة وذات مظهر وملمس جذاب.

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7. الخشب الداكن

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos منازل
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

الشرائح الخشبية باللون المحمر الداكن يمكنها أن تمنح أي واجهة ذلك المظهر المعاصر والذي لا يقاوم، الوضع الأفقي للشرائح خلق شعورا باتساع الواجهة وعمقها بالإضافة إلى الروح الدافئة للمنزل والتي ستشعر بها من على بعد.

8. الألومونيوم المطلي

CASA C+G, PLASTIK ARQUITECTOS PLASTIK ARQUITECTOS منازل
PLASTIK ARQUITECTOS

PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS

من الخامات الجريئة والجميلة والتي تعدك بمظهر حداثي للغاية لواجهة منزلك، ميزة الألومونيوم أنه خامة سهل تقطيعها وتركيبها كما أنها لديها قوة تحمل عالية، كل ذلك بالإضافة إلى مظهرها اللامع والتنوع اللوني الهائل الذي يمكن أن تختار من بينه ما يناسب ذوقك وديكورات الواجهة.

9. بلاط السيراميك

Residencia El Coto, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

السيراميك من الخامات التي يسهل الوصول معها لمرادك، فالتنوع الهائل في ألوانها وأحجامها وملمسها يوفر لك مساحة واسعة من الاختيارات حتما ستجد منها ما يناسب تفصيلاتك.

10. الكواري

Casa Real de las Lomas 3, Boué Arquitectos Boué Arquitectos منازل
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

من أجمل الأحجار الطبيعية التي يمكن أن تستخدمها في تغطة واجهة منزلك، مظهر القوي وملمسه المتنوع وألوانه التي يسودها الرمادي لكن بلمسات من الزهري والبرتقالي تجعل منه إضافة قوية وفريدة لمظهر واجهة منزلك، ونظرا للكتلفة العالية لهذا الحجر فغالبا ما يلجأ إليه المصممون في تغطية جزئية للواجهة مع الجمع بخامات أخرى متناغمة معه كما هو الحال في هذا التصميم.

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