10 تغطيات لواجهة منزل رائعة

هناك تنوع هائل في الاختيارات لتمنح واجهة منزلك اللمسة الأخيرة التي ستجعل المارين بها يقعون في حبها، يمكنك الاختيار من بين طلاءها أو تغطيتها بأنواع حجرية أنيقة أو اختيار حضور أقوى للزجاج والمعدني لمنحها مظهر عضري أكثر. في كتاب أفكار اليوم جمعنا لك 10 أنواع وخامات مختلفة لتغطية الواجهة، بعضها يمكنك الجمع بينهم والآخر من الأفضل أن يبقى له الدور الرئيسي في المشهد، لكن المؤكد أن جميعهم سيمنحون واجهة منزلك مظهر أنيق.