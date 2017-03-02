13 نموذج لأرفف عملية للمنازل الصغيرة

في الأماكن الضيقة أو ذات المساحات المحدودة تلعب الرفوف دور حيوي في توفير مساحات تخزين كبيرة دون شغل مساحة تذكر كما أنها إضافة جمالية لأي مكان، يمكنك اختيار رفوف من خامات مختلفة لتتناسب مع الأسلوب العام لتصميمات منزلك.
يمكن الاستعانة بالرفوف في المطبخ لترتيب الأواني الزجاجية، أو في خزانة الملابس لترتيب الأحذية والملابس، كما أنها مثالية إلى جوار التيلفزيون لتخزين الأفلام المفضلة، في وغرف الأطفال ستساعدك على الحفاظ على ترتيب المكان،، وبغض النظر عن طبيعة حاجتك للرفوف فمن المؤكد أنها ستكون إضافة جمالية لمنزلك إلى دانب دورها في الحفاظ على ترتيب الغرفة، في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لك مجموعة من التصميمات المهلمة لرفوف يمكنك اقتباسها بمنزلك.
تتناسب الرفوف المفتوحة من الخلفية والتي توضع ملاصقة للجدار مع المساحات الضيقة لأنها أخف بصريا، كما أنها ستوفر في استهلاك الخامة المصنوع منها الرفوف
يمكنك استغلال الرفوف لعرض أغراضك المفضلة والاكسسوارات المنزلية كإضافة جمالة للمكان مثلما هو الحال هنا حيث عرض قاطن هذا المنزل مجموعة من القوارير الزجاجية ذات التصميمات المختلفة بالمطبخ.
يتعامل البعض مع الأعمدة البارز كعائق في توزيع الأثاث، لكن المصمم هنا استغلها ووضع بينها رفوف في توزيع مخلتف فأصبحت كوحدة متكاملة للتلفزيون، حيلة ذكية وعملية يمكنك اقتباسها في منزلك.
فكرة وجود مكتب للعمل أو للدراسة يعتبرها البعض رفاهية، لكنك يمكنك الحصول عليها عن طريق رفين خشبيين مثبتين بالجدار كما هو الحال في التصميم بالصورة، إضافة بعض اللمسات اللونية ستكون لمسة جمالية للمكان أما وحدات الإضاءة المخصصة فستزيد من عملية التصميم.
ليس شرطا أن يمتد الرف بعرض الجدار، يمكن فقط أن يحتل جزء من الجدار كوحدة الرفوف هذه والتي أخفت أسلاك التليفزيون كما وفرت مساحة لتخزين بعض الكتب.
الرفوف في الحمام ليست رفاهية، بل هى أمر لابد منه خاصة في المساحات الصغيرة لتوفر مساحة تخزينية أكبر وتجعل كل الأغراض في متناول اليد.
تصميم مختلف لخزانة ملابس حيث زودت برفين مكشوفين ليكونا مكانا مثاليا للأغراض التي تريدها في متناول يديك على الدوام.
تعد وحدة الرفوف هنا جزء أصيل من ديكورات الغرفة وكانت إضافة لحيوية المكان، وذلك بفضل نوع الخشب المستخدم ذو التجزيعات الواضحة.
الاثاث الخشبي بشكل عام له تأثير دافئ ولا يقاوم ويعتبر عنصر جمالي في حد ذاته، لكن اختر أخشاب بألوان وتجزعات هادئة حتى لا تطغى على باقي ديكورات الغرفة.
غرف الأطفال من أكثر غرف المنزل احتياجا للترتيب الدائم، لذا وجود وحدات رفوف أو تخزين مكشوفة كما هو واضح في التصميم الحالي يتكون فكرة عملية للغاية.
مع بعض الألواح الخشبية المثبتة بالجدار يمكنك صنع خلفية رائعة لتثبيت التليفزيون وبعض الرفوف وبذلك ستحول مظهر الجدار كليا بتكلفة بسيطة.
يستعين الكثير بوحدات الرفوف لتكون بمثابة إطار للتلفزيون، لكنك يمكن أن تفتح لنفسك المجال وتستخمها كإطار لصورة عائلة كبيرة أو لوحة فنية أو حتى نافذة.
يمكنك اختيار أثاث يجمع بين الرفوف المكشوفة والوحدات المغلقة بأبواب مثل تصميم هذه الخزانة.
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