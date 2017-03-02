13 نموذج لأرفف عملية للمنازل الصغيرة

في الأماكن الضيقة أو ذات المساحات المحدودة تلعب الرفوف دور حيوي في توفير مساحات تخزين كبيرة دون شغل مساحة تذكر كما أنها إضافة جمالية لأي مكان، يمكنك اختيار رفوف من خامات مختلفة لتتناسب مع الأسلوب العام لتصميمات منزلك.

يمكن الاستعانة بالرفوف في المطبخ لترتيب الأواني الزجاجية، أو في خزانة الملابس لترتيب الأحذية والملابس، كما أنها مثالية إلى جوار التيلفزيون لتخزين الأفلام المفضلة، في وغرف الأطفال ستساعدك على الحفاظ على ترتيب المكان،، وبغض النظر عن طبيعة حاجتك للرفوف فمن المؤكد أنها ستكون إضافة جمالية لمنزلك إلى دانب دورها في الحفاظ على ترتيب الغرفة، في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لك مجموعة من التصميمات المهلمة لرفوف يمكنك اقتباسها بمنزلك.