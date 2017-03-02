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13 نموذج لأرفف عملية للمنازل الصغيرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
CH, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة المعيشة
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في الأماكن الضيقة أو ذات المساحات المحدودة تلعب الرفوف دور حيوي في توفير مساحات تخزين كبيرة دون شغل مساحة تذكر كما أنها إضافة جمالية لأي مكان، يمكنك اختيار رفوف من خامات مختلفة لتتناسب مع الأسلوب العام لتصميمات منزلك. 

يمكن الاستعانة بالرفوف في المطبخ لترتيب الأواني الزجاجية، أو في خزانة الملابس لترتيب الأحذية والملابس، كما أنها مثالية إلى جوار التيلفزيون لتخزين الأفلام المفضلة، في وغرف الأطفال ستساعدك على الحفاظ على ترتيب المكان،، وبغض النظر عن طبيعة حاجتك للرفوف فمن المؤكد أنها ستكون إضافة جمالية لمنزلك إلى دانب دورها في الحفاظ على ترتيب الغرفة، في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لك مجموعة من التصميمات المهلمة لرفوف يمكنك اقتباسها بمنزلك.

1. رفوف خلفيتها الجدار

CH, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة المعيشة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

تتناسب الرفوف المفتوحة من الخلفية والتي توضع ملاصقة للجدار مع المساحات الضيقة لأنها أخف بصريا، كما أنها ستوفر في استهلاك الخامة المصنوع منها الرفوف 

2. رفوف للعرض

DV, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة الميديا
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

يمكنك استغلال الرفوف لعرض أغراضك المفضلة والاكسسوارات المنزلية كإضافة جمالة للمكان مثلما هو الحال هنا حيث عرض قاطن هذا المنزل مجموعة من القوارير الزجاجية ذات التصميمات المختلفة بالمطبخ.

3. رفوف بين الأعمدة

CO, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة الميديا
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

يتعامل البعض مع الأعمدة البارز كعائق في توزيع الأثاث، لكن المصمم هنا استغلها ووضع بينها رفوف في توزيع مخلتف فأصبحت كوحدة متكاملة للتلفزيون، حيلة ذكية وعملية يمكنك اقتباسها في منزلك.

4. مكتب للعمل أو للدراسة

CO, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura مكتب عمل أو دراسة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

فكرة وجود مكتب للعمل أو للدراسة يعتبرها البعض رفاهية، لكنك يمكنك الحصول عليها عن طريق رفين خشبيين مثبتين بالجدار كما هو الحال في التصميم بالصورة، إضافة بعض اللمسات اللونية ستكون لمسة جمالية للمكان أما وحدات الإضاءة المخصصة فستزيد من عملية التصميم. 

5. تصميم مختلف

CO, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura مكتب عمل أو دراسة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

ليس شرطا أن يمتد الرف بعرض الجدار، يمكن فقط أن يحتل جزء من الجدار كوحدة الرفوف هذه والتي أخفت أسلاك التليفزيون كما وفرت مساحة لتخزين بعض الكتب.

6. رفوف في الحمام

CO, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura حمام
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

الرفوف في الحمام ليست رفاهية، بل هى أمر لابد منه خاصة في المساحات الصغيرة لتوفر مساحة تخزينية أكبر وتجعل كل الأغراض في متناول اليد.

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7. رفوف مكشوفة بالدولاب

JPB, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة الملابس
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

تصميم مختلف لخزانة ملابس حيث زودت برفين مكشوفين ليكونا مكانا مثاليا للأغراض التي تريدها في متناول يديك على الدوام.

8.رفوف للديكور

JPB, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة المعيشة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

تعد وحدة الرفوف هنا جزء أصيل من ديكورات الغرفة وكانت إضافة لحيوية المكان، وذلك بفضل نوع الخشب المستخدم ذو التجزيعات الواضحة.

9. رفوف خشبية

JPB, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة الميديا
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

الاثاث الخشبي بشكل عام له تأثير دافئ ولا يقاوم ويعتبر عنصر جمالي في حد ذاته، لكن اختر أخشاب بألوان وتجزعات هادئة حتى لا تطغى على باقي ديكورات الغرفة.

10. كل شيء له مكان

DLLL, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة الاطفال
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

غرف الأطفال من أكثر غرف المنزل احتياجا للترتيب الدائم، لذا وجود وحدات رفوف أو تخزين مكشوفة كما هو واضح في التصميم الحالي يتكون فكرة عملية للغاية.

11. رفوف مصاحبة للألواح الخشبية

DLLL, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة المعيشة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

مع بعض الألواح الخشبية المثبتة بالجدار يمكنك صنع خلفية رائعة لتثبيت التليفزيون وبعض الرفوف وبذلك ستحول مظهر الجدار كليا بتكلفة بسيطة.

12. وحدة رفوف وإطار

A, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة المعيشة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

يستعين الكثير بوحدات الرفوف لتكون بمثابة إطار للتلفزيون، لكنك يمكن أن تفتح لنفسك المجال وتستخمها كإطار لصورة عائلة كبيرة أو لوحة فنية أو حتى نافذة.

P, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة الملابس
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

يمكنك اختيار أثاث يجمع بين الرفوف المكشوفة والوحدات المغلقة بأبواب مثل تصميم هذه الخزانة. 

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