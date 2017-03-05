15 مظلة وبرجولة لإلهامك لوضع واحدة في منزلك

الشرفة والفناء هي أكثر المناطق تفضيلًا في المنزل، لأنها توفر لنا فرصًا متعددة للاسترخاء، والمتعة، وأيضًا الاتصال مع الطبيعة. وحتى نكون قادرين على الاستمتاع بها إلى أقصى حد ممكن، يجب علينا أن نوفر لها الحماية من كل من الشمس والمطر، وتعد المظلات والخيام خيارًا مثاليًا لهذا الغرض.

يجب ألا تكون هذه الحماية وظيفية فقط، ولكن أيضا يجب أن تُشكل قطعة ديكورية تجلب الجمال إلى الشرفة/الحديقة، وفي مقال اليوم، نقدم لك 15 فكرة مُلهمة، لجعل تلك المساحات مثالية.