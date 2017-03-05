15 مظلة وبرجولة لإلهامك لوضع واحدة في منزلك

الشرفة والفناء هي أكثر المناطق تفضيلًا في المنزل، لأنها توفر لنا فرصًا متعددة للاسترخاء، والمتعة، وأيضًا الاتصال مع الطبيعة. وحتى نكون قادرين على الاستمتاع بها إلى أقصى حد ممكن، يجب علينا أن نوفر لها الحماية من كل من الشمس والمطر، وتعد المظلات والخيام خيارًا مثاليًا لهذا الغرض.
يجب ألا تكون هذه الحماية وظيفية فقط، ولكن أيضا يجب أن تُشكل قطعة ديكورية تجلب الجمال إلى الشرفة/الحديقة، وفي مقال اليوم، نقدم لك 15 فكرة مُلهمة، لجعل تلك المساحات مثالية.
واحدة من مزايا الخيام والمظلات، هو أنها تسمح بخلق بيئات إضافية أكثر حميمة في الفناء أو الشرفة، مع حماية المناخ على نحو أكثر فعالية. هذا المثال يقدم تصميم مذهل، يوضح لنا كيف يمكن أن ـثضفي المظلة قيمة ديكورية على المنزل.
اختيار المظلة أو الخيمة، يعتمد إلى حد كبير على أبعاد المساحة المتاحة، والأسلوب التصميمي المراد اتباعه. في هذا المثال، اختيار المظلة السوداء، جاء أنيقًا جدًا ليتناغم مع ألوان الأثاث التي تتناقض بشكل خيالي مع الجدران البيضاء.
هذا الزوج من المظلات يبدو جميلًا، حيث الأقمشة الخفيفة، ومزيج من الألوان التي تتناسب مع ديكورات الطاولة، لتؤكد لنا أنه لا توجد مظلة متهالكة.
التغطية الثابتة والخفيفة في الوقت ذاته، لتلك المظلة، تُضفي أناقة واضحة على تلك المساحة، مع اختيار جديد ومُشرق للاستمتاع بالشرفة.
حجم هذه الخيمة، أكثر تواضعًا من سابقتها، ولكن على الرغم من ذلك، مازالت جذابة، حيث اجتمعت مع أريكة من الخوص المريح، وحصيرة، وبعض الوسائدة الملونة، لتصنع بيئة مناسبة ومفضلة لجميع أفراد الأسرة.
المظلات الشراعية التصميم، حديثة جدًا، لأنها تسمح لنا بوضعها بطرق مختلفة، وخلق شخصيات مثيرة للاهتمام للغاية، تمامًا كما نرى في تلك الصورة.
تلك المظلة الملونة، صنعت من الـPVC، وهي مادة شديدة المقاومة للطقس، وتوفر حماية جيدة للغاية من المطر.
هذا التصميم رائع لأنه، يقوم بدورين وفقا للاحتياجات والتفضيلات، حيث يمكن إزالة الستائر وتصبح المظلة وحدها، أو وضعها للحصول على خيمة مريحة.
هناك العديد من الأساليب والأنواع من المظلات. تقدم هذه المظلة الثابتة أقصى درجة من الراحة، لأنه ليس عليك ان تفعل شيئًا سوى الجلوس والاستمتاع دون الحاجة إلى القلق بشأن الشمس أو المطر.
خيمة تقع في وسط الفناء أو الشرفة، ستمنحك نظرة رومانسية مع الأقمشة الرقيقة التي تحميها.
بالنسبة لمعظم الأذواق الحديثة والمتطلعة للأفضل، فهذا هو الخيار المثالي بلا شك.
كما ذكرنا، الخيمة أو المظلة لديها أيضًا وظيفة ديكورية. وهناك خيار جيد لإضافة اللون من خلال هذا العنصر لملئ المكان بالفرح.
الخيام توفر لنا الخصوصية، وتسمح لنا بأخذ غفوة قصيرة أسفل الأقمشة الضبابية، كما هو الحال في هذا التصميم.
هذه الخيمة حديثة وأنيقة. حيث الاسود يحضر في أجواء خشبية لتقديم أكبر دفء، من المؤكد أنها المفضلة لدينا.
صممت الخيام بحيث يمكنك الاستفادة من الشرفة أو الفناء في أي وقت وفي أي وقت من السنة، لذلك لا تنسى أن توفر تصميم مع الإضاءة الجيدة، ليكون دافئ ومريح كما في هذا المثال.
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