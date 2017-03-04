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7 عادات تجعل منزلك نظيف وأنيق

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores غرفة السفرة
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اليوم لم يعد من الصعب علينا الحفاظ على منزلنا نظيف ومُرتب، ومع ذلك فأننا نجد منازل كثيرة تتراكم فيها الأتربة والاوساخ وتنتشر فيها الفوضى بشكل كبيرلأسباب كثيرة أشهرها الكسل، لذا لابد أن نتخلص من هذه العادات السيئة حتى تظهر منازلنا بصورة جيدة، يمكن إحلال بعض العادات البسيطة وندرجها ضمن روتيننا اليومي والتي سوف تجعل منازلنا مُرتبة، أنيقة، نظيفة، ومريحة، دعنا نعرض لك نصائح الخبراء مع الصور. 

1- ضع كل شيء في مكانه المخصص بعد استخدامه

MUJIの家具で最初から計画する 子どもを見守る間取りと自然素材の家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

لا تلقى بمحفظتك أو مفاتيحك، على سبيل المثال، في أي مكان لابد أن تضعهم على الرف المخصص لهم وتعلق ملابسك التي لم تتسخ بعد لبسها على الشماعة وتضع المتسخة منها في صندوق الملابس المتسخة، على الرغم من أن هذا الأمر بسيط للغاية إلا أنه سيوفر عليك الكثير من الوقت لن تستغرق وقت في البحث عن أي شيء لأن لكل شيء مكانه المخصص. 

وهناك أشياء كثيرة لا تستهين بفعلها مثل طيّ البطانية بعد الاستيقاظ مباشرة وترتيب السرير، وضع الكتب في المكتبة بعد الانتهاء من قراءتها، على أي حال هذه الأشياء تغير من شكل منزلنا بشكل جذري للأفضل. 

2- لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

إذا رأيت شيء يحتاج إلى إصلاح لا تؤجل ذلك أبدًا لأنك حتمًا ستصلحه عاجلًا أو آجلًا، إذا رأيت المطبخ يحتاج إلى تنظيف مثلًا فلماذا تنتظر افعل الأمر على الفور حتى لا يزداد سوءًا وتضطر أن تبذل مجهود أكثرحينها. 

3- إعطاء المزيد من الاهتمام إلى الحمام

Ванная комната "Black & white" vol. 2, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк حمام Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

بقاء الحمام نظيف شيء ضروري ليس رفاهية، فـمن الضروري إزالة الترسيبات والبقع في الحمام، مسح الصنابير والمرايا باستمرار ليس فقط لإعطاء مظهر جمالي بل لمنع انتشار البكيتريا والميكروبات في المنزل.

4- تهوية الغرفة

Спальня "Le vol de l'air" vol. 3 , Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة نوم Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

إذا فتحت نوافذ الغرفة بعد استيقاظك من النوم لن يكلفك هذا الأمر أي شيء لكنه سيجدد الهواء في الغرفة  وفرصة لدخول الشمس، على الرغم أنها تبدو نصيحة غير هامة إلا أنها تقتل الجرائيم التي يمكن أن تتراكم بين عشية وضحاها في الغرفة الخاصة بك، والحد من فرصة حدوث الحساسية . 

5- تنظيف المطبخ بعد كل وجبة

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores غرفة السفرة
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

بعد تناول الطعام في المطبخ يجب أن تنظف الأواني والأطباق مباشرة ولا تتركها في الحوض حتى لاتنبعث منها روائح كريهة، وكما ذكرنا بالسابق أن تأجيل عمل أي شيء سيأخذ وقت وجهد مضاعف . 

6- تخصيص سلة للملابس المتسخة

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

استخدام سلة للملابس المتسخة يمنع تراكمها على السرير أو الكراسي، ولا يعني أن هذه السلة ستخصص للملابس المتسخة أن تكون شيء رديء بل يمكن أن تكون عنصر جميل من عناصر الديكور في حمامك مثل هذه السلة في الصورة . 

7- أربع خطوات لتنظيف المنزل

Гостиная "Centro", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة المعيشة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

هناك أربع خطوات بسيطة وفعالة للحفاظ على منزلك نظيف ومرتب وهي : 

1- استخدم مكنسة كهربائية لتنظيف الأرض كل يوم وقطعتين من القماش لمسح الأسطح. 

2- استخدم الماء والمنظفات لإزالة البقع من على الخشب والرخام والأرضيات. 

3- تغيير الفراش أسبوعيًًا. 

4- غسل الستائر مرة كل شهر سيجعل منزلك أفضل 

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هل تطبق هذه العادات؟

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