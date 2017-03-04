7 عادات تجعل منزلك نظيف وأنيق

لا تلقى بمحفظتك أو مفاتيحك، على سبيل المثال، في أي مكان لابد أن تضعهم على الرف المخصص لهم وتعلق ملابسك التي لم تتسخ بعد لبسها على الشماعة وتضع المتسخة منها في صندوق الملابس المتسخة، على الرغم من أن هذا الأمر بسيط للغاية إلا أنه سيوفر عليك الكثير من الوقت لن تستغرق وقت في البحث عن أي شيء لأن لكل شيء مكانه المخصص.

وهناك أشياء كثيرة لا تستهين بفعلها مثل طيّ البطانية بعد الاستيقاظ مباشرة وترتيب السرير، وضع الكتب في المكتبة بعد الانتهاء من قراءتها، على أي حال هذه الأشياء تغير من شكل منزلنا بشكل جذري للأفضل.