7 عادات تجعل منزلك نظيف وأنيق

اليوم لم يعد من الصعب علينا الحفاظ على منزلنا نظيف ومُرتب، ومع ذلك فأننا نجد منازل كثيرة تتراكم فيها الأتربة والاوساخ وتنتشر فيها الفوضى بشكل كبيرلأسباب كثيرة أشهرها الكسل، لذا لابد أن نتخلص من هذه العادات السيئة حتى تظهر منازلنا بصورة جيدة، يمكن إحلال بعض العادات البسيطة وندرجها ضمن روتيننا اليومي والتي سوف تجعل منازلنا مُرتبة، أنيقة، نظيفة، ومريحة، دعنا نعرض لك نصائح الخبراء مع الصور.
لا تلقى بمحفظتك أو مفاتيحك، على سبيل المثال، في أي مكان لابد أن تضعهم على الرف المخصص لهم وتعلق ملابسك التي لم تتسخ بعد لبسها على الشماعة وتضع المتسخة منها في صندوق الملابس المتسخة، على الرغم من أن هذا الأمر بسيط للغاية إلا أنه سيوفر عليك الكثير من الوقت لن تستغرق وقت في البحث عن أي شيء لأن لكل شيء مكانه المخصص.
وهناك أشياء كثيرة لا تستهين بفعلها مثل طيّ البطانية بعد الاستيقاظ مباشرة وترتيب السرير، وضع الكتب في المكتبة بعد الانتهاء من قراءتها، على أي حال هذه الأشياء تغير من شكل منزلنا بشكل جذري للأفضل.
إذا رأيت شيء يحتاج إلى إصلاح لا تؤجل ذلك أبدًا لأنك حتمًا ستصلحه عاجلًا أو آجلًا، إذا رأيت المطبخ يحتاج إلى تنظيف مثلًا فلماذا تنتظر افعل الأمر على الفور حتى لا يزداد سوءًا وتضطر أن تبذل مجهود أكثرحينها.
بقاء الحمام نظيف شيء ضروري ليس رفاهية، فـمن الضروري إزالة الترسيبات والبقع في الحمام، مسح الصنابير والمرايا باستمرار ليس فقط لإعطاء مظهر جمالي بل لمنع انتشار البكيتريا والميكروبات في المنزل.
إذا فتحت نوافذ الغرفة بعد استيقاظك من النوم لن يكلفك هذا الأمر أي شيء لكنه سيجدد الهواء في الغرفة وفرصة لدخول الشمس، على الرغم أنها تبدو نصيحة غير هامة إلا أنها تقتل الجرائيم التي يمكن أن تتراكم بين عشية وضحاها في الغرفة الخاصة بك، والحد من فرصة حدوث الحساسية .
بعد تناول الطعام في المطبخ يجب أن تنظف الأواني والأطباق مباشرة ولا تتركها في الحوض حتى لاتنبعث منها روائح كريهة، وكما ذكرنا بالسابق أن تأجيل عمل أي شيء سيأخذ وقت وجهد مضاعف .
استخدام سلة للملابس المتسخة يمنع تراكمها على السرير أو الكراسي، ولا يعني أن هذه السلة ستخصص للملابس المتسخة أن تكون شيء رديء بل يمكن أن تكون عنصر جميل من عناصر الديكور في حمامك مثل هذه السلة في الصورة .
هناك أربع خطوات بسيطة وفعالة للحفاظ على منزلك نظيف ومرتب وهي :
1- استخدم مكنسة كهربائية لتنظيف الأرض كل يوم وقطعتين من القماش لمسح الأسطح.
2- استخدم الماء والمنظفات لإزالة البقع من على الخشب والرخام والأرضيات.
3- تغيير الفراش أسبوعيًًا.
4- غسل الستائر مرة كل شهر سيجعل منزلك أفضل
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