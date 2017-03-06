شقة في منتهي الشياكة مليئة بالأفكار الجميلة لبيتك

كعادة جولاتنا في هوميفاي نسعى دائماً إلى القاء الضوء على كافة الفنون المعمارية المختلفة التى يطل بها الخبراء من وحي تصميماتهم، ونحن اليوم في جولة داخل روما مع تصميم شقة لاتينية أنيقة دعونا نأخذ جولة ونتعرف أكثر على التصميم.
عند دخولك من مدخل المنزل ستجد نفسك أمام ممرين على جهة اليمين للمرور إلى غرفة المعيشة ومنطقة الطعام، واخر للمرور إلى غرفة النوم والمطبخ.
البداية مع غرفة المعيشة وهى الغرفة الرئيسية في هذا المنزل التي صممت بمساحة كبيرة حتى تسع للحظات من الرح والدفئ مع العائلة، اختار المصمم اللون الأبيض مع الألوان الهادئة للأثاث والجدران مع لمسة أناقة بأختيار أرضيات خشبية أنيقة و مميزة تملأ الغرفة بجو من الدفء والأناقة.
اختيار الأضاءة في تصميم تلك الغرفة كان مميز وحيوى جداً، فنجد تنوع بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ الكبيرة والأضاءة الهادئة القادمة من تلك النجفة المميزة بتصميمها الجذاب التى خلقت جمال أضافي في سقف الغرفة، استعان المصمم أيضاً بستائر خفيفة حتى تسمح بمرور الأضاءة إلى الغرفة بشكل كامل.
فى الجهة المقابلة لغرفة المعيشة نجد منطقة الطعام التي اندمجت مع غرفة المعيشة بشكل رائع، ففكرة الدمج من الأفكار العصرية الممميزة في التصميم التي تضمن أفضل استغلال للمساحات.
وهنا نرى بوضوح تفاصيل منطقة الطعام المجاورة لغرفة المعيشة وتتمتع بأناقة وبساطة مفرطة، طاولة مربعة زجاجية مصممة بشفافية رائعة مع كراسى بيضاء مليئة بالأناقة حاوطت الطاولة.
وهنا نرى منطقة للترفية بشكل مميز جداً فنرى التلفيزيون في الجهة المقابلة للأريكة للجلوس اثناء مشاهدة التليفزبون في وضعية مريحة، اختار المصمم مكتبة صغيرة وبسيطة أسفل التليفزيون وبعض الأرفف المميزة بشكل مربعات فى الأعلى حتى تسمح بتخزيين الأغراض ووضع الديكورات.
تكمن الكثير من المساحات في زوايا وأركان منزلك التي يجب أن تستغل جيداً، وانطلاقاً من هذة القاعدة قام المصمم باستغلال تلك الزاوية في الغرفة وأضاف تلك الأرفف البسيطة والمميزة لاستغلالها في الديكورات وتخزيين الأغراض بشكل رائع كما نرى.
وهنا نجد مدخلين من الجاذبية للدخول إلى غرفة النوم والحمام، وقام المصمم بأضافة لمسات من الديكور البسيطة من خلال تلك التابلوهات المميزة على الجدران.
وهنا غرفة النوم التي صممت بهدوء وبساطة شديدة من اختيار الألوان إلى لمسات الديكور والأثاث التي استعان بها المصمم، وفي خدعة رائعة من المصمم استعان بتلك الخزانة المزودة بمرآة كبيرة تعكس المزيد من المساحات والجاذبية داخل الغرفة.
وأخيرًا ننهى جولتنا بالحمام الرئيسى المصمم بألوان هادئة عملت على تجديد الحالة المزاجية لأفراد المنزل عند استخدامه، وكعادة اللون الأبيض يهيمن على تصميم الحمام بشكل أضاق لمسات من الأناقة والجاذبية مع تفاصيل الرخام.
تفاصيل الأضاءة كانت مميزة جداً فى تصميم الحمام وتنوعت بين الأضاءة الطبيعية المبهجة والأضاءة القادمة من تلك السبوتات التى أضاءت الحمام بطريقة حيوية وجداً، خاصةً مع وجود تلك المرآة التي عكست الأضاءة بشكل مميز في الحمام.
منطقة الاستحمام داخل المنزل كانت مليئة بالشفافية فقام المصمم بتقفيلها بألواح زجاجية أعطت للحمام لمسة من الأناقة والشفافية.
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