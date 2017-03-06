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شقة في منتهي الشياكة مليئة بالأفكار الجميلة لبيتك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
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كعادة جولاتنا في هوميفاي نسعى دائماً إلى القاء الضوء على كافة الفنون المعمارية المختلفة التى يطل بها الخبراء من وحي تصميماتهم، ونحن اليوم في جولة داخل روما مع تصميم شقة لاتينية أنيقة دعونا نأخذ جولة ونتعرف أكثر على التصميم.

مدخل وممر

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

عند دخولك من مدخل المنزل ستجد نفسك أمام ممرين على جهة اليمين للمرور إلى غرفة المعيشة ومنطقة الطعام، واخر للمرور إلى غرفة النوم والمطبخ.

غرفة معيشة هادئة

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

البداية مع غرفة المعيشة وهى الغرفة الرئيسية في هذا المنزل التي صممت بمساحة كبيرة حتى تسع للحظات من الرح والدفئ مع العائلة، اختار المصمم اللون الأبيض مع الألوان الهادئة للأثاث والجدران مع لمسة أناقة بأختيار أرضيات خشبية أنيقة و مميزة تملأ الغرفة بجو من الدفء والأناقة.

أضاءة حيوية

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة السفرة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

اختيار الأضاءة في تصميم تلك الغرفة كان مميز وحيوى جداً، فنجد تنوع بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ الكبيرة والأضاءة الهادئة القادمة من تلك النجفة المميزة بتصميمها الجذاب التى خلقت جمال أضافي في سقف الغرفة، استعان المصمم أيضاً بستائر خفيفة حتى تسمح بمرور الأضاءة إلى الغرفة بشكل كامل.

غرفة سفرة بسيطة

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة السفرة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

فى الجهة المقابلة لغرفة المعيشة نجد منطقة الطعام التي اندمجت مع غرفة المعيشة بشكل رائع، ففكرة الدمج من الأفكار العصرية الممميزة في التصميم التي تضمن أفضل استغلال للمساحات.

تصميم بسيط وجذاب

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

وهنا نرى بوضوح تفاصيل منطقة الطعام المجاورة لغرفة المعيشة وتتمتع بأناقة وبساطة مفرطة، طاولة مربعة زجاجية مصممة بشفافية رائعة مع كراسى بيضاء مليئة بالأناقة حاوطت الطاولة.

منطقة للترفيه

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

وهنا نرى منطقة للترفية بشكل مميز جداً فنرى التلفيزيون في الجهة المقابلة للأريكة للجلوس اثناء مشاهدة التليفزبون في وضعية مريحة، اختار المصمم مكتبة صغيرة وبسيطة أسفل التليفزيون وبعض الأرفف المميزة بشكل مربعات فى الأعلى حتى تسمح بتخزيين الأغراض ووضع الديكورات.

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الأرفف لحلول عملية

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة السفرة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

تكمن الكثير من المساحات في زوايا وأركان منزلك التي يجب أن تستغل جيداً، وانطلاقاً من هذة القاعدة قام المصمم باستغلال تلك الزاوية في الغرفة وأضاف تلك الأرفف البسيطة والمميزة لاستغلالها في الديكورات وتخزيين الأغراض بشكل رائع كما نرى.

مداخل جذابة

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

وهنا نجد مدخلين من الجاذبية للدخول إلى غرفة النوم والحمام، وقام المصمم بأضافة لمسات من الديكور البسيطة من خلال تلك التابلوهات المميزة على الجدران.

غرفة نوم بسيطة وهادئة

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

وهنا غرفة النوم التي صممت بهدوء وبساطة شديدة من اختيار الألوان إلى لمسات الديكور والأثاث التي استعان بها المصمم، وفي خدعة رائعة من المصمم استعان بتلك الخزانة المزودة بمرآة كبيرة تعكس المزيد من المساحات والجاذبية داخل الغرفة.

حمام مريح في تصميمه

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

وأخيرًا ننهى جولتنا بالحمام الرئيسى المصمم بألوان هادئة عملت على تجديد الحالة المزاجية لأفراد المنزل عند استخدامه، وكعادة اللون الأبيض يهيمن على تصميم الحمام بشكل أضاق لمسات من الأناقة والجاذبية مع تفاصيل الرخام.

اضاءة متميزة

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

تفاصيل الأضاءة كانت مميزة جداً فى تصميم الحمام وتنوعت بين الأضاءة الطبيعية المبهجة والأضاءة القادمة من تلك السبوتات التى أضاءت الحمام بطريقة حيوية وجداً، خاصةً مع وجود تلك المرآة التي عكست الأضاءة بشكل مميز في الحمام.

منطقة استحمام مليئة بالشفافية

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

منطقة الاستحمام داخل المنزل كانت مليئة بالشفافية فقام المصمم بتقفيلها بألواح زجاجية أعطت للحمام لمسة من الأناقة والشفافية.

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