شقة في منتهي الشياكة مليئة بالأفكار الجميلة لبيتك

البداية مع غرفة المعيشة وهى الغرفة الرئيسية في هذا المنزل التي صممت بمساحة كبيرة حتى تسع للحظات من الرح والدفئ مع العائلة، اختار المصمم اللون الأبيض مع الألوان الهادئة للأثاث والجدران مع لمسة أناقة بأختيار أرضيات خشبية أنيقة و مميزة تملأ الغرفة بجو من الدفء والأناقة.