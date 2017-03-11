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22 تصميم لجدران خرسانية سترغب في تقليدها

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects جدران
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الجدران الخرسانية.. الجمال الصامت الذي يتمتع بالقوة والشخصية الفريدة، ليست مجرد كتلة صلبة،  بل إنه بصقلها يمكنك الاستمتاع بلمسات ديكورية تتمتع بجمال مثالي ومختلف تمامًا، سواء كانت في التصميم الداخلي للمنزل أو في واجهته، حيث انها تتمتع بقوة التحمل، وعدم التأثر بتغيرات الطبيعة، كما أنها تتميز بالمرونة التي تُتيح لك فرصة إنشاء أي شكل تريده، وبذلك تقدم بديل رائع للطوب.

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لكم 22 تصميم لمختلف الغرف، مع جدران خرسانية، أضفت على أجوائها لمسات عصرية أنيقة للغاية، الحمام، المطبخ، غرفة المعيشة، غرفة السفرة، وحتى الواجهة.. كلها أماكن يمكنك تزيينها بلمسات أنيقة من خلال الجدران الخرسانية، إن كنت غير قادر على تخيلها، فقط شاهد معنا ونعدك بتغيير رأيك!

1. نمط استوائي بقوة ومتانة خرسانية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

2. جدران خرسانية مع لمسات خضراء نابضة بالحياة لمدخل أنيق

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects جدران
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

3. لست بحاجة إلى طلاء الجدار الخرساني إن كنت تريد تصميم بلون رمادي أصيل

Área de churrasqueira A e F, Arquitetura CR Arquitetura CR جدران
Arquitetura CR

Arquitetura CR
Arquitetura CR
Arquitetura CR

4. شقوق مصطنعة للمسة فريدة

Duvar Kağıtları ve Çeşitleri, Evinin Ustası Evinin Ustası جدران
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

5. كتل صلبة وإطار بسيط لنهاية رائعة

OD house, H.Maekawa Architect & Associates H.Maekawa Architect & Associates جدران
H.Maekawa Architect &amp; Associates

H.Maekawa Architect & Associates
H.Maekawa Architect &amp; Associates
H.Maekawa Architect & Associates

6. الأخشاب رفيق مثالي للجدران الخرسانية لكسر برودتها

OD house, H.Maekawa Architect & Associates H.Maekawa Architect & Associates منازل
H.Maekawa Architect &amp; Associates

H.Maekawa Architect & Associates
H.Maekawa Architect &amp; Associates
H.Maekawa Architect & Associates

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7. حتى في مساحة واسعة يبدو جذابًا وعصريًا

Messina Speicheröfen, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen غرفة المعيشة
Chiemsee Öfen

Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen

8. لست بحاجة إلى ديكورات، فالرسم عليه يمنحك تصميمًا رائعًا!

Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International غرفة المعيشة
BN International

BN International
BN International
BN International

9. إن كنت تبحث عن الفخامة.. فقد وجدت ضالتك

RIVOLI Concrete LCDA مساحات تجارية مطاعم
Concrete LCDA

RIVOLI

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

10. من قال أن الجدران الخرسانية لا تليق بالحمام؟

Dom pod Warszawą, Sic! Zuzanna Dziurawiec Sic! Zuzanna Dziurawiec حمام أسمنت Grey
Sic! Zuzanna Dziurawiec

Sic! Zuzanna Dziurawiec
Sic! Zuzanna Dziurawiec
Sic! Zuzanna Dziurawiec

11. جمال يمكنك استخدامه في المساحة بأكملها بدءًا من الأرض وحتى الجدران والسقف

Open Space, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio مطبخ
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

12. جدار يليق بالتصميمات الضخمة ليمنحها مظهرًا قويًا

T House, Atelier Boronski Atelier Boronski الممر الحديث، المدخل و الدرج
Atelier Boronski

T House

Atelier Boronski
Atelier Boronski
Atelier Boronski

13. بساطة ناعمة في جدران صلبة صامتة

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

14. تبدو رائعة لتزيين الركن الخاص بالتلفاز.. لا تحتاج إلى أي لمسات إضافية

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza غرفة المعيشة
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

15. التكيف بسلاسة مع مزيج من الأخشاب والزجاج

Concrete panels VHCT DecoMania.pl جدران
DecoMania.pl

Concrete panels VHCT

DecoMania.pl
DecoMania.pl
DecoMania.pl

16. ألا يبدو المطبخ أكثر احترافية وكأنه في أحد المطاعم الكبيرة؟!

立体一室住居, STUDIO POH STUDIO POH مطبخ
STUDIO POH

STUDIO POH
STUDIO POH
STUDIO POH

17. مرونة تسمح بتصميم جدار كقطعة ديكورية رائعة الجمال

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

18. مربعات مصقولة لجدار لامع في غرفة طعام فاخرة

Betonoptik , Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة السفرة
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

19. جمال يليق بتزيين الجدران لمظهر عصري أنيق

Betonoptik , Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

20. واجهة خرسانية مع شعور قوي بالأمان والقوة

代官山の住宅 / 井上洋介建築研究所, 井上洋介建築研究所 井上洋介建築研究所 منازل أسمنت Grey
井上洋介建築研究所

井上洋介建築研究所
井上洋介建築研究所
井上洋介建築研究所

21. ألواح خرسانية مصقولة لمظهر كلاسيكي مثالي

Concrete walls, PANBETON® - Private Apartment, Paris VI Concrete LCDA مطبخ concrete walls,concrete panels,walls panels,walls in concrete,decorative concrete
Concrete LCDA

Concrete walls, PANBETON® – Private Apartment, Paris VI

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

22. رقي يقترب من الرخام والجرانيت

Po męsku!, Zolnik Pracownia Zolnik Pracownia حمام أسمنت Grey
Zolnik Pracownia

Zolnik Pracownia
Zolnik Pracownia
Zolnik Pracownia

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