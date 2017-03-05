10 تصميمات مُلهمة لديكورات الجدران

الجدران.. ليست فقط مساحة يمكنك تطويعها للتحدث عن نفسك في منزلك، بل إنها مساحة غن لم تحسن استغلالها واختيار ديكوراتها، قد تدمر التصميم الداخلي للغرفة بأكمل.

لذا، في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لك 10 طرق وتصميمات مُلهمة، للاقتداء بها والاختيار من بينها ما يناسب ذوقك وميزانيتك. شاهدهم معنا!