10 تصميمات مُلهمة لديكورات الجدران

الجدران.. ليست فقط مساحة يمكنك تطويعها للتحدث عن نفسك في منزلك، بل إنها مساحة غن لم تحسن استغلالها واختيار ديكوراتها، قد تدمر التصميم الداخلي للغرفة بأكمل.
لذا، في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لك 10 طرق وتصميمات مُلهمة، للاقتداء بها والاختيار من بينها ما يناسب ذوقك وميزانيتك. شاهدهم معنا!
الإطارات الأنيقة، مع بعض الرسومات المُعبرة، وربما الرسومات التي تبرز بعض من تفضيلاتك، هي أبسط الطرق وأكثرها نعومة، لتزيين جدران منزلك، دون عناء أو تكلفة مرتفعة.
ليس بالضرورة أن تعلق شيئًا على الجدار لتزيينه، فالبعض يحب أن يحتفظ بجدرانه نظيفة بدون ثقوب، وهؤلاء يمكنهم تزيين جدرانهم ببعض الألوان، لإضفاء لمسة ديكورية مميزة، وإن كنت تفضل الجدران البسيطة، فيمكنك اختيار الرسومات الهندسية، والابتعاد عن التفاصيل الكثيرة.
الإضاءة قادرة على إضفاء لمسة جمالية على أي مساحة تُضاف إليها، خاصة إن كانت خفية غير مباشرة، كذلك الأطر تُضفي مظهرًا رائعًا على جدرانك، فما بالك بجمعهما معًا!
في هذا التصميم، زينت الجدران بذكاء، من خلال بعض الإطارات المفرغة، والإضاءات الخفية، التي اختبئت خلفها، لتمنحنا في النهاية نتيجة ساحرة وأجواء رومانسية في غرفة النوم.
الكثير من الأرفف والخزانات ذات الأبواب، يمكنها أن تمنحك جدارًا مميزًا، ومساحات هائلة للتخزين في الوقت ذاته، مع ترك المجال أمامك لعرض قطع ديكورية صغيرة، تُضفي المزيد من اللمسات الجمالية على الجدار وأجواء الغرفة.
بعض الرسومات الطفولية اللطيفة، يمكنها إضفاء روح مرحة ومُبهجة على جدران غرفة أطفالك، خاصة مع اختيار ألوان فاتحة تتناسق مع أثاث الغرفة، كالأصفر في هذا التصميم.
ماذا عن لمسة عتيقة بروح إيطالية! بعض البلاطات المنقوشة بالرسومات الملونة، يمكنها تزيين أحد جدران الغرفة، ومنحك مظهرًا مميزًا، ويتوقف اختيار الألوان على الركن الذي تنوي تزيينه، فالنغمات البنية هنا تُضفي بعض من الجدية والدفئ على ركن هادئ للدراسة.
يمكنك إبراز جانب من شخصيتك، وتزيين الجدران ببعض القطع التي تفصح عن اهتماماتك، مع إبرازها ببعض الديكورات المضيئة، والألوان الجريئة القوية، لتحصل على ديكورات جدران فريدة لا يملكها أحد سوى من يشاركونك نفس الهوايات.
إن كنت تنوي تزيين جدرانك باستخدام ورق الحائط، فلا تكتفي بمجرد ألوان ونقوش جميلة، بل اختر تصميمًا يمنحك لوحة جدارية جديرة بالثناء، لتبهر كل من يراها وتمنحك شعورًا بالتميز.
إن كنت ترغب في إضفاء لمسة أنيقة، ليست فقط تمنحك مظهرًا جذابًا ولكن أيضًا اتساعًا بصريا، فعليك باختيار المرايا، ليست فقط في شكلها التقليدي ذو الأطر المستديرة والمستطيلة، ولكن استخدمها بطول الجدار وعرضه، وربما مع بعض التقسيمات، لتحصل على المظهر الجذاب الذي تريد.
الأرفف المعلقة قطعة ديكورية عملية بدون شك، ولكنها أصبحت منتشرة، حتى مع اختلاف الأشكال التي تتخذها، ولكن الأكثر إبداعًا في الوقت الحالي هو الصناديق المفتوحة التي تزين الجدران بأشكال هندسية مختلة، واحجام متفاوتة، لتمنحك مظهر يجمع بين الأرفف المعلقة والمكتبة.
لمزيد من التصميمات المُلهمة لتزيين الجدران، يمكنك الاطلاع على المقال التالي، 10 أفكار مختلفة لتزيين جدران غرفة نومك.