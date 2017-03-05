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10 تصميمات مُلهمة لديكورات الجدران

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Secret Garden Wallpaper Collection by La Aurelia Art & Walls, La Aurelia La Aurelia جدران وأرضياتورق الحائط Multicolored
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الجدران.. ليست فقط مساحة يمكنك تطويعها للتحدث عن نفسك في منزلك، بل إنها مساحة غن لم تحسن استغلالها واختيار ديكوراتها، قد تدمر التصميم الداخلي للغرفة بأكمل.

لذا، في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لك 10 طرق وتصميمات مُلهمة، للاقتداء بها والاختيار من بينها ما يناسب ذوقك وميزانيتك. شاهدهم معنا!

1. الإطارات مع بعض الرسومات

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة White
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

الإطارات الأنيقة، مع بعض الرسومات المُعبرة، وربما الرسومات التي تبرز بعض من تفضيلاتك، هي أبسط الطرق وأكثرها نعومة، لتزيين جدران منزلك، دون عناء أو تكلفة مرتفعة.

2. بعض الألوان لجدران بسيطة

'Angles 4' Retro Wallpaper Wallsauce.com مكتب عمل أو دراسة wallpaper,wall,wall sticker
Wallsauce.com

'Angles 4' Retro Wallpaper

Wallsauce.com
Wallsauce.com
Wallsauce.com

ليس بالضرورة أن تعلق شيئًا على الجدار لتزيينه، فالبعض يحب أن يحتفظ بجدرانه نظيفة بدون ثقوب، وهؤلاء يمكنهم تزيين جدرانهم ببعض الألوان، لإضفاء لمسة ديكورية مميزة، وإن كنت تفضل الجدران البسيطة، فيمكنك اختيار الرسومات الهندسية، والابتعاد عن التفاصيل الكثيرة.

3. الإضاءات الخفية

Interior of Residence, Sree Balaji Interior Sree Balaji Interior جدران
Sree Balaji Interior

Sree Balaji Interior
Sree Balaji Interior
Sree Balaji Interior

الإضاءة قادرة على إضفاء لمسة جمالية على أي مساحة تُضاف إليها، خاصة إن كانت خفية غير مباشرة، كذلك الأطر تُضفي مظهرًا رائعًا على جدرانك، فما بالك بجمعهما معًا!

في هذا التصميم، زينت الجدران بذكاء، من خلال بعض الإطارات المفرغة، والإضاءات الخفية، التي اختبئت خلفها، لتمنحنا في النهاية نتيجة ساحرة وأجواء رومانسية  في غرفة النوم.

4. ميزة مضاعفة.. الكثير من المساحات التخزينية مع لمسة ديكورية

新竹 豐邑一第 周宅, 直譯空間設計有限公司 直譯空間設計有限公司 جدران Wood effect
直譯空間設計有限公司

直譯空間設計有限公司
直譯空間設計有限公司
直譯空間設計有限公司

الكثير من الأرفف والخزانات ذات الأبواب، يمكنها أن تمنحك جدارًا مميزًا، ومساحات هائلة للتخزين في الوقت ذاته، مع ترك المجال أمامك لعرض قطع ديكورية صغيرة، تُضفي المزيد من اللمسات الجمالية على الجدار وأجواء الغرفة.

5. الرسومات اللطيفة لجدران غرفة الأطفال

Children Wall Stickers , Unique Vinyl And Print Unique Vinyl And Print جدران
Unique Vinyl And Print

Children Wall Stickers

Unique Vinyl And Print
Unique Vinyl And Print
Unique Vinyl And Print

بعض الرسومات الطفولية اللطيفة، يمكنها إضفاء روح مرحة ومُبهجة على جدران غرفة أطفالك، خاصة مع اختيار ألوان فاتحة تتناسق مع أثاث الغرفة، كالأصفر في هذا التصميم.

6. لمسة عتيقة بروح إيطالية

Azulejos rústicos, INTERAZULEJO INTERAZULEJO جدران
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

ماذا عن لمسة عتيقة بروح إيطالية! بعض البلاطات المنقوشة بالرسومات الملونة، يمكنها تزيين أحد جدران الغرفة، ومنحك مظهرًا مميزًا، ويتوقف اختيار الألوان على الركن الذي تنوي تزيينه، فالنغمات البنية هنا تُضفي بعض من الجدية والدفئ على ركن هادئ للدراسة.

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7. ضع جزء من شخصيتك على الجدران

SALA DE JOGOS, Ivonete Teixeira Arquitetura Ivonete Teixeira Arquitetura جدران
Ivonete Teixeira Arquitetura

Ivonete Teixeira Arquitetura
Ivonete Teixeira Arquitetura
Ivonete Teixeira Arquitetura

يمكنك إبراز جانب من شخصيتك، وتزيين الجدران ببعض القطع التي تفصح عن اهتماماتك، مع إبرازها ببعض الديكورات المضيئة، والألوان الجريئة القوية، لتحصل على ديكورات جدران فريدة لا يملكها أحد سوى من يشاركونك نفس الهوايات.

8. لوحة جدارية جديرة بالثناء

True Colors -Variation Framed- Wallpaper La Aurelia جدران وأرضياتورق الحائط Multicolored wallpaper,wallcovering,wallcoverings,mural,wallart,art,design,floral,flowers,la aurelia,tulips
La Aurelia

True Colors -Variation Framed- Wallpaper

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

إن كنت تنوي تزيين جدرانك باستخدام ورق الحائط، فلا تكتفي بمجرد ألوان ونقوش جميلة، بل اختر تصميمًا يمنحك لوحة جدارية جديرة بالثناء، لتبهر كل من يراها وتمنحك شعورًا بالتميز.

9. المرايا للاتساع البصري

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

إن كنت ترغب في إضفاء لمسة أنيقة، ليست فقط تمنحك مظهرًا جذابًا ولكن أيضًا اتساعًا بصريا، فعليك باختيار المرايا، ليست فقط في شكلها التقليدي ذو الأطر المستديرة والمستطيلة، ولكن استخدمها بطول الجدار وعرضه، وربما مع بعض التقسيمات، لتحصل على المظهر الجذاب الذي تريد.

10. صناديق وليست أرفف

Die sechs neuen Trendfarben 2015, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE مكتب عمل أو دراسة Orange
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

الأرفف المعلقة قطعة ديكورية عملية بدون شك، ولكنها أصبحت منتشرة، حتى مع اختلاف الأشكال التي تتخذها، ولكن الأكثر إبداعًا في الوقت الحالي هو الصناديق المفتوحة التي تزين الجدران بأشكال هندسية مختلة، واحجام متفاوتة، لتمنحك مظهر يجمع بين الأرفف المعلقة والمكتبة.

لمزيد من التصميمات المُلهمة لتزيين الجدران، يمكنك الاطلاع على المقال التالي، 10 أفكار مختلفة لتزيين جدران غرفة نومك.

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