شقة كلاسيكية مميزة ستخطف قلبك!

من منا لا يحلم بتصميم ملائكي رائع كالذي نشاهده في الأفلام القديمة، الكلاسيكية الحالمة التى تتمتع بالرقي والفخامة والذوق الرفيع، لذا اليوم قد بحثنا عن نموذج يشبه أحلامك، ويليق باختياراتك ويلبي احتياجاتك وكل ذلك بأفكار معاصر وحديث ولكن بطابع كلاسيكي قديم، من تصميم MARINA SARKISYAN يأتي هذه الشقة الرائعة والمميزة لنقف أمام تفاصيلها منبهرين ومتاملين لتلهمنا كثيرا في تصميم منزلنا المستقبلي مع شريك حياتنا..
ماذا تود ان تخبر به ضيوفك عند زيارتهم منزلك، هو تحديدا ما يجب أن تضعه امام عينيك أثناء تصميم مدخل بيتك، وهنا المصمم اختار أن يصل رسالة سلام وهدوء وبساطة في أول نظرة داخل هذه الشقة الأنيقة..
بتصميم بسيط وتقليدي للغاية جاءت غرفة المعيشة لهذا المنزل، البطل الأوحد في هذا التصميم هذه المكتبة الأنيقة حاملة أعظم كتب وأكثرهم قيمة وتأثير، ولكن جاءت بتصميم بسيط جدا باللون الأبيض وامتدت بطلو الحائط المقابل، وعلى الجدار الأيمن اختار المصمم تلك القطعة العتيقة والتى قد تظن أنها لم يعد لها استخدام ولكن هنا تم الاستعانة بيها لتضيف لمسة فخامة مميزة، هذه القطة كانت تستخدم كدولاب فضيات للقطع الثمينة والتى تُستخدم في المناسبات والذى تطور حديثا لما يسمى ب
النيش، أما عن هذه الأريكة فجاءت تقليدية وبسيطة ولم يهتم المصمم بأمره كثيرا لانها استخدامها سيكون محكوما بالقراءة أو الاسترخاء قليلا..
وبتصميم حالم يشبه كثيرا تلك الأفلام القديمة، ويأخذ من احلامنا أجمل ما فيها جاءت غرفة النوم الرئيسية لمنزل اليوم، حيث اختار المصمم شكل مختلف للستائر يعود بنا إلى تصميمات القصور، لون كريمي امتلك كل عناصر الغرفة من حيث جدران ووستائر وقطع أثاث وأرضيات ولكن خالفه السقف جاء أبيض اللون، حرص المصمم على البساطة في اختياراته لقطع الأثاث وأن تكن ذات وظيفة حقيقية ولا تأخذ حيز دون فائدة..
غن كنت تمتلك حيز بين عمودين في منزلك أو حائطين متقابلين وبارزين عن غيرهم، فحل أن تضيف دولاب داخلي مثبت في الحائط هو عملي ومميز، ويوفر لك مساحة ويستغلها بشكل سليم، واختار الصمم الأبواب المنزلقة للدولاب للتغلب على ضيق المساحة وألا يعيق استخدام الباب الرئيسي..
من الممكن أن تترك مساحة خالية من أي إضافة في غرفتك لتشعر بالهدوء والراحة، وهذا لا ينقص شئ من قيمة التصميم أو تميزه..
تصميم عجيب وغريب سيلفت انتباهك وتود أن تمتلكه بالتأكيد، فقام المصمم بجمع فراغ المطبخ مع ركن للمعيشة ويتوسطه طاولة طعام صغيرة، تصميم عائلي رائع يتجمعوا حوله ليتناولوا وجباتهم في جو دافئ، جدار مميز بورق جدران ناعم ولون أنيق وتأثير خاص، ونجفة معاصرة تناسب التصميم ككل..
بتفاصيل كلاسيكية رقيقة اختار المصمم أن يضيف مطبخ رائع لهذا المنزل، ولكن جاء سطح العمل معاصر بلون أسود ولامع وأجهز كهربائية حديثة، اختيار البلاطات بلون الأخضر الباهت ليزين مساحة المطبخ ويجعلها مميزة ..
من الواضح اهتمام المصمم بهذا الفراغ ككل، ومن أهم هذا المظاهر هو حرصه على إضاءة التصميم بشكل طبيعي ومناسب ليُصبح مشرق وحيوي وصحي أيضا..
اختيار الستارة كان رائع ومميز، بتصميم رائع وبلون يتناغم مع ألوان الفراغ، ونقوش كطيور محلقة في سماء واسعة..
على عكس تصميم المنزل ككل حيث طغت الكلاسيكية عليه، جاء الحمام حديث ومعاصر بألوان محيادة وتفاصيل متميزة..
وحدة التخزين أسفل حوض غسيل الأيدي والدولاب الجانبي كانوا لاستغلال أمثل للمساحة والحفاظ على نظام الحمام لأطول فترة ممكنة، والجدار الزجاجي أعلى البانيو ليمنع تسرب المياه خارج هذه المساحة..
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