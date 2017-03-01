شقة كلاسيكية مميزة ستخطف قلبك!

بتصميم بسيط وتقليدي للغاية جاءت غرفة المعيشة لهذا المنزل، البطل الأوحد في هذا التصميم هذه المكتبة الأنيقة حاملة أعظم كتب وأكثرهم قيمة وتأثير، ولكن جاءت بتصميم بسيط جدا باللون الأبيض وامتدت بطلو الحائط المقابل، وعلى الجدار الأيمن اختار المصمم تلك القطعة العتيقة والتى قد تظن أنها لم يعد لها استخدام ولكن هنا تم الاستعانة بيها لتضيف لمسة فخامة مميزة، هذه القطة كانت تستخدم كدولاب فضيات للقطع الثمينة والتى تُستخدم في المناسبات والذى تطور حديثا لما يسمى ب النيش ، أما عن هذه الأريكة فجاءت تقليدية وبسيطة ولم يهتم المصمم بأمره كثيرا لانها استخدامها سيكون محكوما بالقراءة أو الاسترخاء قليلا..