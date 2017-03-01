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10 أفكار ملهمة لتجمع بين مطبخك وغرفة الطعام

آية منير آية منير
La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
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المطبخ من أهم غرف المنزل وأكثرهم استخداما، لذا يجب اختيار أثاثه بعناية شديدة وخاصة إن كان مطبخ مفتوحا أو مشترك مع غرفة الطعام في نفس الفراغ، التخطيط والتنظيم الجيد تجعلك تنجح في تقسيم الفراغ بشكل مميز ودمج الغرفتين معا بشكل ناجح، هوميفاي اليوم جمعت لك 10 أفكار ملهمة تساعدك في أن تجمع مطبخك وغرفة الطعام معا ليصبحا ركن مميز في منزلك ..

1. نصفين متساويين..

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

يمكنك أن تقسم الفراغ بالتساوي بين غرفة الطعام والمطبخ، وفصلهم ببار أنير حديث، وعلى جانبيه مقاعد بسيطة، كما تلاحظ أن تصميم طاولة الطعام جاء بألوان مخالفة عن المطبخ، ليثبت أن لا هناك ضوابط في ذلك، وأن إذا أردت تنفيذ هذه الفكرة في منزلك لن يمنعك ذلك من اختيارات متباينة ولكنها متناغمة معا ..

2. الانتقائية بين الحداثة والكلاسيكية معا..

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

هنا المصمم اختار الطراز الانتقائي بين الكلاسيكية والحداثة ولمسة صناعية واضحة، لينجح في تصميم غرفة طعام بلمسة رائعة تخالف المطبخ وغير متطابقة معه، ولكن استخدم في الفراغين الخشب كمادة أساسية والمعدن المطلي باللون الأسود..

3. مرونة وانفتاح..

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لم يفصل المصمم بين الفراغين بأي وسيلة، ولكن أيضا حرص على استخدام طاولة للطعام غير مثبتة ويمكن تغيير مكانها حسب الحاجة لكبر مساحة الفراغة، مع ألوان متناغمة مع التصميم ككل ..

4. الطراز الصناعي..

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

يتميز الطراز الصناعي باستخدام مواد تشطيبية على حالتها الطبيعية كالأخشاب والحجر والطوب، كما هو أمامنا تصميم الجدران الرئيسية للمطبخ وغرفة الطعام من الحجر على عكس الجدار المقابل لهم حيث استخدم اللون الأبيض، بالإضافة أن تباين الخامات بين المطبخ وغرفة الطعام، حيث تم استخدام أرجل من الخشب المطلي بالأسود وطاولة بسيطة ذات قاعدة بنفس اللون، واستخدام الصوف بألوان متناغمة كخامة أساسية للمقاعد، أما المطبخ فكان اللون الأبيض هو بطل المشهد ومقاعد للبار من المعدن اللامع وبتصميم حديث معاصر..

5. تواصل رائع ..

Departamento Coronado 1005, San Diego (California), Weber Arquitectos Weber Arquitectos غرفة السفرة
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

أحد أهم الأسباب التى تدفع المستخدمين لاختيار هذا الحل للجمع بين غرفة الطعام والمطبخ معا، هو تحقيق التواصل الدائم بينهم وفي حالات كثيرة يتم فصلهم عن باقي المنزل للحفاظ على باقي غرف المنزل برائحة عطرة ونظيفة لأطول فترة ممكنة..

6. تميز وأناقة..

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة السفرة حجر Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

يجمع هذا التصميم كم كبير من الأناقة والتميز وبأقل اللمسات، حيث جاء المطبخ من الخشب بالكامل وفُصل بينه وبين غرفة الطعام عن طريق بار بسيط ولكن طاولة الطعام جاءت ملاصقة له، ومحاطة بثاث مقاعد بتصميم بسيط أحدهم بنقوش مميزة، وأريكة خشبية، وتتألق هذه المرآة ذات التشكيل المختلف..

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7. تصميم متكامل..

COCINA XUNI, Eos México Eos México مطبخ
Eos México

Eos México
Eos México
Eos México

جاء هذا التصميم بتكامل وتناغم واضح، حيث اعتمد المصمم على الأبيض ودرجات الرمادي في كل العناصر، صُمم المطبخ بكامل مساحة الغرفة وترك جدار كام ليطل على الطبيعة الخلابة ومشهد خارجي جميل، ويتوسط الفراغ بار أنيق وطاولة طعام بسيطة جدا ذات تصميم معاصر، من أهم الملاحظات التى ستجذب انتباهك هو ساتخدام اللون الرمادي القاتم للسقف، على عكس ما تعودنا أن الأبيض هو الأوحد للأسقف..

8. حلين معا..

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة السفرة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

هنا ستعتقد أن المصمم اختار أن يقف ما بين الحلين، وهو جمع الغرفتين ’ المطبخ وغرفة الطعام’ معا وفي نفس الوقت فصلهم بعمود وبار أنيق مصنوع من الطوب، ولكن سيظل الطابع العام هو جمعهم معا في ركن خاص بعيددا عن باقي غرف المنزل..

9. بار أنيق أم طاولة..

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

أحيانا لضيق المساحة نلجأ لهذه الفكرة وهي تحويل بار بسيط يتوسط المطبخ إلى طاولة طعام رئيسية والاستغناء عن غرفة الطعام بأكملها..

10. تصميم بسيط..

REFUGIO DE LAS MARIPOSAS, MORO TALLER DE ARQUITECTURA MORO TALLER DE ARQUITECTURA مطبخ
MORO TALLER DE ARQUITECTURA

MORO TALLER DE ARQUITECTURA
MORO TALLER DE ARQUITECTURA
MORO TALLER DE ARQUITECTURA

هذا التصميم يشبر الكثير من منازلنا، حيث يتم استخدام طاولة الطعام وكأنها جزء من المطبخ ولا تعد فراغ منفصل وتُصنع من نفس المادة الأساسية المستخدمة في المطبخ كالخشب هنا في هذا التصميم..

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