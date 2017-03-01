10 أفكار ملهمة لتجمع بين مطبخك وغرفة الطعام

يمكنك أن تقسم الفراغ بالتساوي بين غرفة الطعام والمطبخ، وفصلهم ببار أنير حديث، وعلى جانبيه مقاعد بسيطة، كما تلاحظ أن تصميم طاولة الطعام جاء بألوان مخالفة عن المطبخ، ليثبت أن لا هناك ضوابط في ذلك، وأن إذا أردت تنفيذ هذه الفكرة في منزلك لن يمنعك ذلك من اختيارات متباينة ولكنها متناغمة معا ..