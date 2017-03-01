10 أفكار ملهمة لتجمع بين مطبخك وغرفة الطعام

المطبخ من أهم غرف المنزل وأكثرهم استخداما، لذا يجب اختيار أثاثه بعناية شديدة وخاصة إن كان مطبخ مفتوحا أو مشترك مع غرفة الطعام في نفس الفراغ، التخطيط والتنظيم الجيد تجعلك تنجح في تقسيم الفراغ بشكل مميز ودمج الغرفتين معا بشكل ناجح، هوميفاي اليوم جمعت لك 10 أفكار ملهمة تساعدك في أن تجمع مطبخك وغرفة الطعام معا ليصبحا ركن مميز في منزلك ..
يمكنك أن تقسم الفراغ بالتساوي بين غرفة الطعام والمطبخ، وفصلهم ببار أنير حديث، وعلى جانبيه مقاعد بسيطة، كما تلاحظ أن تصميم طاولة الطعام جاء بألوان مخالفة عن المطبخ، ليثبت أن لا هناك ضوابط في ذلك، وأن إذا أردت تنفيذ هذه الفكرة في منزلك لن يمنعك ذلك من اختيارات متباينة ولكنها متناغمة معا ..
هنا المصمم اختار الطراز الانتقائي بين الكلاسيكية والحداثة ولمسة صناعية واضحة، لينجح في تصميم غرفة طعام بلمسة رائعة تخالف المطبخ وغير متطابقة معه، ولكن استخدم في الفراغين الخشب كمادة أساسية والمعدن المطلي باللون الأسود..
لم يفصل المصمم بين الفراغين بأي وسيلة، ولكن أيضا حرص على استخدام طاولة للطعام غير مثبتة ويمكن تغيير مكانها حسب الحاجة لكبر مساحة الفراغة، مع ألوان متناغمة مع التصميم ككل ..
يتميز الطراز الصناعي باستخدام مواد تشطيبية على حالتها الطبيعية كالأخشاب والحجر والطوب، كما هو أمامنا تصميم الجدران الرئيسية للمطبخ وغرفة الطعام من الحجر على عكس الجدار المقابل لهم حيث استخدم اللون الأبيض، بالإضافة أن تباين الخامات بين المطبخ وغرفة الطعام، حيث تم استخدام أرجل من الخشب المطلي بالأسود وطاولة بسيطة ذات قاعدة بنفس اللون، واستخدام الصوف بألوان متناغمة كخامة أساسية للمقاعد، أما المطبخ فكان اللون الأبيض هو بطل المشهد ومقاعد للبار من المعدن اللامع وبتصميم حديث معاصر..
أحد أهم الأسباب التى تدفع المستخدمين لاختيار هذا الحل للجمع بين غرفة الطعام والمطبخ معا، هو تحقيق التواصل الدائم بينهم وفي حالات كثيرة يتم فصلهم عن باقي المنزل للحفاظ على باقي غرف المنزل برائحة عطرة ونظيفة لأطول فترة ممكنة..
يجمع هذا التصميم كم كبير من الأناقة والتميز وبأقل اللمسات، حيث جاء المطبخ من الخشب بالكامل وفُصل بينه وبين غرفة الطعام عن طريق بار بسيط ولكن طاولة الطعام جاءت ملاصقة له، ومحاطة بثاث مقاعد بتصميم بسيط أحدهم بنقوش مميزة، وأريكة خشبية، وتتألق هذه المرآة ذات التشكيل المختلف..
جاء هذا التصميم بتكامل وتناغم واضح، حيث اعتمد المصمم على الأبيض ودرجات الرمادي في كل العناصر، صُمم المطبخ بكامل مساحة الغرفة وترك جدار كام ليطل على الطبيعة الخلابة ومشهد خارجي جميل، ويتوسط الفراغ بار أنيق وطاولة طعام بسيطة جدا ذات تصميم معاصر، من أهم الملاحظات التى ستجذب انتباهك هو ساتخدام اللون الرمادي القاتم للسقف، على عكس ما تعودنا أن الأبيض هو الأوحد للأسقف..
هنا ستعتقد أن المصمم اختار أن يقف ما بين الحلين، وهو جمع الغرفتين ’ المطبخ وغرفة الطعام’ معا وفي نفس الوقت فصلهم بعمود وبار أنيق مصنوع من الطوب، ولكن سيظل الطابع العام هو جمعهم معا في ركن خاص بعيددا عن باقي غرف المنزل..
أحيانا لضيق المساحة نلجأ لهذه الفكرة وهي تحويل بار بسيط يتوسط المطبخ إلى طاولة طعام رئيسية والاستغناء عن غرفة الطعام بأكملها..
هذا التصميم يشبر الكثير من منازلنا، حيث يتم استخدام طاولة الطعام وكأنها جزء من المطبخ ولا تعد فراغ منفصل وتُصنع من نفس المادة الأساسية المستخدمة في المطبخ كالخشب هنا في هذا التصميم..
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