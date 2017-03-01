حين تفكر في تصميم جدران منزلك، في البداية يجب أن تتعرف على أنواع الخامات والتصاميم المختلفة للجداران في الديكور الداخلي، واليوم سنقدم لك مجموعة من الأفكار الأساسية لأحد أنواع الطرق المستخدمة لتصميم الجدران في الديكور الداخلي وهي الدهانات ، معا سنشاهد 7 أفكار رائعة لطلاء جدران منزلك .. ستحبهم بالتأكيد..
من المهم اختيار الدهان الملائم لجدران منزلك والتصميم الخاص به، لذا يلزم معرفة تكوين الحائط كشرط أساسي في اختيار الدهان المناسب، من أهم الخطوات أيضا تحديد وتيرة واحدة لبيت كله واختيار ألوان متجانسة ومقبولة مع توزيع كل لون وفقا لطبيعة كل فراغ ..
يمكنك تصميم الجدار بشكل مبتكر ومميز وغير تقليدي، فمن المعتاد طلاءه بالكامل بلون معين أو اختيار طريقة مختلفة للدهان، ولكن جمع الشيئين معا هو الجديد في هذا التصميم، حيث قام المصمم بتقسيم الجدار نصفين العلوي تم طلاءه بطريقة تقليدي بلون لبني هادئ، والنصف الأخر قام بطلاءه بطريقة مبتكرة على هيئة أشكال هندسية، طرق تنفذ ذلك غاية في السهولة..
إن كنت تمتلك حس فني وموهبة رائعة، فلا تتردد في إضافة لوحة فنية متكاملة على هيئة جدار كامل، واختار ما يناسب ألوان منزلك وتصميمه، فمثلا أمامنا هذا التصميم والذي قد نظن في البداية أنه ورق حائط، ولكن مع التدقيق ستكتشف أنها لوحة رائعة بيد فنان، استخدم فيها ألوان دهانات مختلفة..
من ضمن الأفكار التى قد تحبها لمنزلك، هو تصميم ركن خاص بلمسات من الماضي العتيق، فتختار له قطعة أثاث قديمة وتراثية ذات تأثير خاص، في هذه الحالة ستختار طلاء بلمسة مميزة وهو ما يسمي ب
الدهان التيشنتو ، لتشعر بملائمته للنمط المستخدم في التصميمم ككل، هذا التصميم يلناسب أصحاب الذوق الرفيع والمحبيين للكلاسيكية..
يمكنك تقسيم جدار منزلك إلى خطوط مستقية مختلفة السُمك، وطلاءها بعدة ألوان كما هو أمامنا، حيث اختار المصمم الأبيض والأسود والبيج، ويتم طلاءهم من الأفتح للأغمق وبتقنية بسيطة جدا .. تنجح في تنفيذه وكأنه ورق جدران ..
إن كنت من محبي الرخام وتأثيراته، يمكنك تنفيذه بطريقة
السبونج ، وهي طريقة سهلة للغاية ويمكنك تنفيذها بنفسك، ويتم استخدام لونين معا أحدهما فاتح والأخر غامق ودمجهم معا ليظهر التصميم في النهاية كما هو أمامنا..
وبطريقة أخرى يمكنك تصميم شكل رخامي آخر عن طريق ما يسمي ب
الدهان بالترخيم وهو من أجمل صيحات الديكور في عالم الدهانات حيث هذه المؤثرات لها ملمس مختلف و رؤية بصرية مميزة، هذا الاختيار كافي لترك لمسة من الفخامة في تصميمك…
يمكنك قراءة دليلك من هوميفاي لطلاء جدران متساوٍ ومثالي