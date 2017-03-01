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7 أفكار رائعة لطلاء جدران منزلك

آية منير آية منير
CASA X, formatoa3 Studio formatoa3 Studio جدران
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حين تفكر في تصميم جدران منزلك، في البداية يجب أن تتعرف على أنواع الخامات والتصاميم المختلفة للجداران في الديكور الداخلي، واليوم سنقدم لك مجموعة من الأفكار الأساسية لأحد أنواع الطرق المستخدمة لتصميم الجدران في الديكور الداخلي وهي الدهانات ، معا سنشاهد 7 أفكار رائعة لطلاء جدران منزلك .. ستحبهم بالتأكيد..

1. وتيرة واحدة..

Ozdoby ścienne, DrewnianaŚciana DrewnianaŚciana فن تشكيليقطع فنية آخرى
DrewnianaŚciana

DrewnianaŚciana
DrewnianaŚciana
DrewnianaŚciana

من المهم اختيار الدهان الملائم لجدران منزلك والتصميم الخاص به، لذا يلزم معرفة تكوين الحائط كشرط أساسي في اختيار الدهان المناسب، من أهم الخطوات أيضا تحديد وتيرة واحدة لبيت كله واختيار ألوان متجانسة ومقبولة مع توزيع كل لون وفقا لطبيعة  كل فراغ ..

2. تصميم مميز..

Rhombus Wall / Floor Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas جدران
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

يمكنك تصميم الجدار بشكل مبتكر ومميز وغير تقليدي، فمن المعتاد طلاءه بالكامل بلون معين أو اختيار طريقة مختلفة للدهان، ولكن جمع الشيئين معا هو الجديد في هذا التصميم، حيث قام المصمم بتقسيم الجدار نصفين العلوي تم طلاءه بطريقة تقليدي بلون لبني هادئ، والنصف الأخر قام بطلاءه بطريقة مبتكرة على هيئة أشكال هندسية، طرق تنفذ ذلك غاية في السهولة..

3. لوحة فنية..

Krsna Mehta wallcoverings, Wall Art Private Limited Wall Art Private Limited جدران ذهب/فضة Amber/Gold
Wall Art Private Limited

Wall Art Private Limited
Wall Art Private Limited
Wall Art Private Limited

إن كنت تمتلك حس فني وموهبة رائعة، فلا تتردد في إضافة لوحة فنية متكاملة على هيئة جدار كامل، واختار ما يناسب ألوان منزلك وتصميمه، فمثلا أمامنا هذا التصميم والذي قد نظن في البداية أنه ورق حائط، ولكن مع التدقيق ستكتشف أنها لوحة رائعة بيد فنان، استخدم فيها ألوان دهانات مختلفة..

4. قديم أم حديث..

CASA X, formatoa3 Studio formatoa3 Studio جدران
formatoa3 Studio

formatoa3 Studio
formatoa3 Studio
formatoa3 Studio

من ضمن الأفكار التى قد تحبها لمنزلك، هو تصميم ركن خاص بلمسات من الماضي العتيق، فتختار له قطعة أثاث قديمة وتراثية ذات تأثير خاص، في هذه الحالة ستختار طلاء بلمسة مميزة وهو ما يسمي ب الدهان التيشنتو ، لتشعر بملائمته للنمط المستخدم في التصميمم ككل، هذا التصميم يلناسب أصحاب الذوق الرفيع والمحبيين للكلاسيكية..

5. خطوط مستقيمة..

Concepto - Cortinas y Persianas, Concepto - Diseño y Decoración Concepto - Diseño y Decoración جدران
Concepto – Diseño y Decoración

Concepto - Diseño y Decoración
Concepto – Diseño y Decoración
Concepto - Diseño y Decoración

يمكنك تقسيم جدار منزلك إلى خطوط مستقية مختلفة السُمك، وطلاءها بعدة ألوان كما هو أمامنا، حيث اختار المصمم الأبيض والأسود والبيج، ويتم طلاءهم من الأفتح للأغمق وبتقنية بسيطة جدا .. تنجح في تنفيذه وكأنه ورق جدران ..

6. تأثير رخامي..

homify جدران
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبي الرخام وتأثيراته، يمكنك تنفيذه بطريقة السبونج ، وهي طريقة سهلة للغاية ويمكنك تنفيذها بنفسك، ويتم استخدام لونين معا أحدهما فاتح والأخر غامق ودمجهم معا ليظهر التصميم في النهاية كما هو أمامنا..

7. تأثير خاص..

Piedra Spaccata, Pintur Arte Pintur Arte جدران
Pintur Arte

Pintur Arte
Pintur Arte
Pintur Arte

وبطريقة أخرى يمكنك تصميم شكل رخامي آخر عن طريق ما يسمي ب  الدهان بالترخيم وهو من أجمل صيحات الديكور في عالم الدهانات حيث هذه المؤثرات لها ملمس مختلف و رؤية بصرية مميزة، هذا الاختيار كافي لترك لمسة من الفخامة في تصميمك…

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