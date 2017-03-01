7 أفكار رائعة لطلاء جدران منزلك

من ضمن الأفكار التى قد تحبها لمنزلك، هو تصميم ركن خاص بلمسات من الماضي العتيق، فتختار له قطعة أثاث قديمة وتراثية ذات تأثير خاص، في هذه الحالة ستختار طلاء بلمسة مميزة وهو ما يسمي ب الدهان التيشنتو ، لتشعر بملائمته للنمط المستخدم في التصميمم ككل، هذا التصميم يلناسب أصحاب الذوق الرفيع والمحبيين للكلاسيكية..