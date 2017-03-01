كيف تجدد باحة منزلك الخارجية بدون تكاليف كثيرة

لكل منزل مكان بالخارج في الهواء الطلق سواء كان حديقة أو شرفة و لكنه يكون في كل الحالات هو المنفذ المثالي لسكان المنزل ليخرجوا من رتابة الحياة اليومية و من الضيق للاتساع و من التكرار للتأمل و الهدوء و الاسترخاء، اليوم مع هوميفاي سوف نقدم لكم باقة مميزة لكيفية تنسيق و تطوير الباحة الخارجية في منزلك بطريقة مميزة ستجعلك تقبل عليها أكثر و تجعلها علامة مميزة في ديكور منزلك دون بذل أي مجهود أو ميزانيات ضخمة فقط عليك اقتباس الفكرة و اختيار الانسب لطبيعة منزلك و محيطه و ذوقك ..

إليكم التفاصيل ..