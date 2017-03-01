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كيف تجدد باحة منزلك الخارجية بدون تكاليف كثيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
DISEÑO Y RECUPERACIÓN DE UN JARDÍN EN MÉXICO, Arquitectos M253 Arquitectos M253 بلكونة أو شرفة
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لكل  منزل مكان بالخارج في الهواء الطلق سواء كان حديقة أو شرفة و لكنه يكون في كل الحالات هو المنفذ المثالي لسكان المنزل ليخرجوا من رتابة الحياة اليومية و من الضيق للاتساع و من التكرار للتأمل و الهدوء و الاسترخاء، اليوم مع هوميفاي سوف نقدم لكم باقة مميزة لكيفية تنسيق و تطوير الباحة الخارجية في منزلك بطريقة مميزة ستجعلك تقبل عليها أكثر و تجعلها علامة مميزة في ديكور منزلك دون بذل أي مجهود أو ميزانيات ضخمة فقط عليك اقتباس الفكرة و اختيار الانسب لطبيعة منزلك و محيطه و ذوقك ..

إليكم التفاصيل ..

1- استخدم العشب في تغطية أرضيات شرفتك الخارجية و قم بتقسيمها وفقاً لمساحتها بين العشب و الخشب و كلها مواد رخيصة التكلفة و لكنها تجعل المكان واسعاً و نظيفاً و مرتباً

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

2- عناصر أساسية : مظلة و أثاث عملي و عصري و سهل التنظيف

Villa Amanda, Acapulco, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونات وشرفاتأثاث
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

3- استخدم جداراً خشبياً لتزيين الشرفة فإنه سيعمل أن يكون دعامة لنمو النبات عليه بشكل رأسي مما يزيد من جمالها

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

4- إعادة تدوير للأخشاب لتزيين جدران الباحة الخارجية فكرة عملية و عصرية و مبتكرة أيضاً

DISEÑO Y RECUPERACIÓN DE UN JARDÍN EN MÉXICO, Arquitectos M253 Arquitectos M253 بلكونة أو شرفة
Arquitectos M253

Arquitectos M253
Arquitectos M253
Arquitectos M253

5- قم ببناء شرفة خاصة في الباحة الخارجية عن طريق بناء تعريشة من الخشب و تصميم جلسة أسفلها

Gazebo with intergrated garden store Garden Affairs Ltd حديقة خشب Wood effect gazebo,garden store,veranda,outdoor seating,shelter,woodstore,practical,store,quality,flat roof,bike store
Garden Affairs Ltd

Gazebo with intergrated garden store

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

6- لتزيين التعريشة عليك استخدام الأقمشة بشكل يشبه الستائر و كذلك طلائها سيجعلها تبدو أكثر جمالاً

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

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7- الزهور و مزيد من الزهور

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

8- قم بطلاء الاثاث الذي لديك من وقت للأخر و بالوان زاهية حتى يعطي شكل جديد للجلسة الخارجية ( أو قم بتغييره لو سمحت الميزانية )

Gruppi pranzo, La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo حدائقأثاث
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo

La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo

9- استخدام الحجر في الباحة الخارجية سوف يعطيها مظهر رائع أكثر أناقة

大阪府松原市の邸宅, 杉田造園 株式会社 杉田造園 株式会社 حديقة حجر
杉田造園 株式会社

杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社

10- تلك الفكرة مثالية للحدائق الصغيرة حيث يمكنك استخدام أخشاب معاد تدويرها لانشاء جدار خشبي يسمح بتعليق أوعية النباتات

Área Externa de Lazer, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências بلكونة أو شرفة خشب
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

11- بقليل من الوقت و الصبر يمكنك انشاء سوراً خشبياً للجلوس و لتسوير النباتات عن طريق استخدام قطع خشبية معاد تدويرها و هذا في جميع السور و جزء من الأرضية

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

12- باستخدام الاسمنت غير المكلف يمكنك انشاء حديقة صغيرة في باحتك الخارجية عن طريق استخدام نباتات محلية و تزيين الأرضية بالأسمنت بألوان مختلفة

Cataluña, Barcelona, Sant Quirze del Valles, abpaisajismo abpaisajismo بلكونة أو شرفة
abpaisajismo

abpaisajismo
abpaisajismo
abpaisajismo

13- صمم مقعداً صغيراً بنفسك في باحتك الخارجية بطريقة مختلفة و مبتكرة

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

14- لو كانت باحتك تطل على مناطق جبلية فلماذا لا تستخدم تلك الطبيعة في باحتك الخارجية عن طريق استخدام بعض الأحجار في تزيينها ، فكرة جيدة و تستحق العناء

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

15- للحدائق الصغيرة يمكنك انشاء ممر خشبي جميل و قليل التكاليف

Modern Garden with a rustic twist Yorkshire Gardens حديقة sleepers
Yorkshire Gardens

Modern Garden with a rustic twist

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

16- استخدم مصابيح بسيطة لتزيين باحتك الخارجية أو شرفتك بطريقة جميلة و مؤثرة فلا تقلل من أهمية الضوء حتى لو كان بسيطاً

Espaço Gourmet - Ville Bosquée, Michelle Machado Arquitetura Michelle Machado Arquitetura حديقة خشب نقي Beige
Michelle Machado Arquitetura

Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura

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17 – لتزيين جلستك الخارجية حاول ان تستخدم وسائد اكبر حجماً و بالوان زاهية و بطريقة مميزة و تجعلها تجذب الانظار و هي لا تحتاج لميزانية ضخمة

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda حديقة
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

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