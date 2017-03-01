6 غرف معيشة مصرية غنية بالتفاصيل

غرفة المعيشة هي أكثر الغرف التي برز مقدار الذوق و الجمال و حسن التنسيق في منزلك خصوصاً موقعها التقليدي الذي يكون بالقرب من مدخل المنزل و من الباحة الرئيسية المتواجدة فيه و على الطريقة العصرية تكون منفتحة على باقي الغرف الرئيسية كثيفة الاستخدام أيضاً مثل السفرة و المطبخ و الاستقبال،
اليوم هوميفاي سوف يقدم لكم 6 نماذج متنوعة لغرفة معيشة راقية تحتوي على أكثر من مكون و تفاصيل متنوعة تقدم لك أفكاراً رائعة حول الأشياء و التفاصيل التي يمكن أن تثري تصميم غرفة المعيشة و تجعلها دائماً متألقة ..
التفاصيل في غرفة معيشتك قد تجعلها أجمل و قد تجعلها أسوء وفقاً لمهارتك في التنسيق في الألوان و في الوظائف بين كل تلك المكونات، و تلك الغرفة تقدم لنا درساً في ذلك الأمر بشكل إيجابي، لاحظ تضافر كل شيء و كأنه في لوحة واحدة و ليس من طرازات مختلفة و ألوان غريبة، أولاً اللون تدرج بانسيابية فريدة بين درجات البني سواء في الحوائط الفاتحة أو في الفواصل و الستائر التي أتت بلون غامق أكثر ، و ثانياً استخدمت الوسائد في الأثاث لترسم مزيداً من التوازن بلون بني مماثل للفواصل و الأثاث ذاته جاء بلون الحوائط الفاتح في تنسيق رهيب .
و من جهة أخرى جاءت الإكسسوارات فاتحة اللون و الإضاءة مناسبة من حيث الشدة و التركيز على الأركان حتى لا يحدث تكدس في عيوننا من كثرة تلك التفاصيل فكان الضوء الخافت هو المناسب هنا .
في تلك الغرفة نلاحظ أن الألوان الهادئة كانت البطل الأول هنا بين الأبيض و السماوي الهادء و بعض الإكسسوارات النحاسية الجميلة على جانبي التليفزيون، و من جهة أخرى فإن استخدام الرفوف بطريقة عصرية متوازية و لكن ليست متسلسلة جعل من الحائط الخاص بالتليفزيون أكثر ثراءاً و جمالاً خصوصاً أن الغرفة كلها تتجه إليه في الجلسة .
السقف كله في تلك الغرفة مضاء بالفلورسنت المحفور في بيوت نور في فراغات السقف المضلع بالجبس الرائع، اللون الأبيض و بعض الأصفر في لمبات الاسبوت في الزوايا جعل من الغرفة لوحة جميلة خصوصاً في السقف الذي احتوى على التفاصيل مع هدوء واضح في التصميم على مستوى الجلسة و اختيار الأثاث .
الرفوف التي تشبة المكتبة تعتبر من كلاسيكيات غرف المعيشة حيث توضع بتلك الرفوف الأواني الكريستالية اللامعة و منها جاءت فكرة النيش المصرية العتيقة، و استخدام النجف بشكل كلاسيكي و كريستالي أيضاً يساعد على زيادة التألق في الغرفة بشكل عام و يعمل على توازن كل التفاصيل و يركز الانتباه للأعلى .
في بعض الأحيان قد نركز اهتمامنا في التفاصيل على مكون واحد و في تلك الصورة نرى أن الستائر قد حظت باهتمام كافي لتجذب الانتباه ، حيث التصميم الشرقي الجميل و البراقع السميكة المحددة لشكل النافذة ، و التي جاءت بنفس لون الجدران الحجرية الجميلة التي زادها جمالاً استخدام الأباليك ذات الضوء الأصفر الذي أحدث تفاعلاً رائعاً بين الستارة الحريرية و بين الحجر الخشن في الملمس و الشكل .
استخدام نبات الزينة في غرفة المعيشة يزيد من حالة الهدوء و الاسترخاء فيها و كذلك يجعل هناك كسر لأي لون سائد مثل الرمادي في هذا النموذج و يجعلك تستطيع أن تستخدم إكسسوارات متنوعة مثل التحف و الإضاءات القوية لأن اللون الاخضر من المعروف عنه أنه من الألوان التي تهديء أي مشهد حتى لو كانت مستخدمه فيه على نطاق ضيق .