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6 غرف معيشة مصرية غنية بالتفاصيل

Mohammed Awad Mohammed Awad
Modern Reception and Dining, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي أكثر الغرف التي برز مقدار الذوق و الجمال و حسن التنسيق في منزلك خصوصاً موقعها التقليدي الذي يكون بالقرب من مدخل المنزل و من الباحة الرئيسية المتواجدة فيه و على الطريقة العصرية تكون منفتحة على باقي الغرف الرئيسية كثيفة الاستخدام أيضاً مثل السفرة و المطبخ و الاستقبال، 

اليوم هوميفاي سوف يقدم لكم 6 نماذج متنوعة لغرفة معيشة راقية تحتوي على أكثر من مكون و تفاصيل متنوعة تقدم لك أفكاراً رائعة حول الأشياء و التفاصيل التي يمكن أن تثري تصميم غرفة المعيشة و تجعلها دائماً متألقة ..

1- غرفة معيشة مكدسة بالتفاصيل و لكن بتنسيق رائع

Apartment , Taghred Elmasry Taghred Elmasry غرفة المعيشة
Taghred Elmasry

Apartment

Taghred Elmasry
Taghred Elmasry
Taghred Elmasry

التفاصيل في غرفة معيشتك قد تجعلها أجمل و قد تجعلها أسوء وفقاً لمهارتك في التنسيق في الألوان و في الوظائف بين كل تلك المكونات، و تلك الغرفة تقدم لنا درساً في ذلك الأمر بشكل إيجابي، لاحظ تضافر كل شيء و كأنه في لوحة واحدة و ليس من طرازات مختلفة و ألوان غريبة، أولاً اللون تدرج بانسيابية فريدة بين درجات البني سواء في الحوائط الفاتحة أو في الفواصل و الستائر التي أتت بلون غامق أكثر ، و ثانياً استخدمت الوسائد في الأثاث لترسم مزيداً من التوازن بلون بني مماثل للفواصل و الأثاث ذاته جاء بلون الحوائط الفاتح في تنسيق رهيب .

و من جهة أخرى جاءت الإكسسوارات فاتحة اللون و الإضاءة مناسبة من حيث الشدة و التركيز على الأركان حتى لا يحدث تكدس في عيوننا من كثرة تلك التفاصيل فكان الضوء الخافت هو المناسب هنا .

2- هدوء عصري

Reception Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

في تلك الغرفة نلاحظ أن الألوان الهادئة كانت البطل الأول هنا بين الأبيض و السماوي الهادء و بعض الإكسسوارات النحاسية الجميلة على جانبي التليفزيون، و من جهة أخرى فإن استخدام الرفوف بطريقة عصرية متوازية و لكن ليست متسلسلة جعل من الحائط الخاص بالتليفزيون أكثر ثراءاً و جمالاً خصوصاً أن الغرفة كلها تتجه إليه في الجلسة .

3- تفاصيل أكثر في الضوء

Living room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

Living room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

السقف كله في تلك الغرفة مضاء بالفلورسنت المحفور في بيوت نور في فراغات السقف المضلع بالجبس الرائع، اللون الأبيض و بعض الأصفر في لمبات الاسبوت في الزوايا جعل من الغرفة لوحة جميلة خصوصاً في السقف الذي احتوى على التفاصيل مع هدوء واضح في التصميم على مستوى الجلسة و اختيار الأثاث .

4- نجف و رفوف كلاسيكية

تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب فيلا المعادي

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

الرفوف التي تشبة المكتبة تعتبر من كلاسيكيات غرف المعيشة حيث توضع بتلك الرفوف الأواني الكريستالية اللامعة و منها جاءت فكرة النيش المصرية العتيقة، و استخدام النجف بشكل كلاسيكي و كريستالي أيضاً يساعد على زيادة التألق في الغرفة بشكل عام و يعمل على توازن كل التفاصيل و يركز الانتباه للأعلى .

5- الستائر بطلة الموقف

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

في بعض الأحيان قد نركز اهتمامنا في التفاصيل على مكون واحد و في تلك الصورة نرى أن الستائر قد حظت باهتمام كافي لتجذب الانتباه ، حيث التصميم الشرقي الجميل و البراقع السميكة المحددة لشكل النافذة ، و التي جاءت بنفس لون الجدران الحجرية الجميلة التي زادها جمالاً استخدام الأباليك ذات الضوء الأصفر الذي أحدث تفاعلاً رائعاً بين الستارة الحريرية و بين الحجر الخشن في الملمس و الشكل .

6- نباتات للديكور

homify غرفة المعيشة Brown
homify

homify
homify
homify

استخدام نبات الزينة في غرفة المعيشة يزيد من حالة الهدوء و الاسترخاء فيها و كذلك يجعل هناك كسر لأي لون سائد مثل الرمادي في هذا النموذج و يجعلك تستطيع أن تستخدم إكسسوارات متنوعة مثل التحف و الإضاءات القوية لأن اللون الاخضر من المعروف عنه أنه من الألوان التي تهديء أي مشهد حتى لو كانت مستخدمه فيه على نطاق ضيق .

اقرأ : 11 فكرة تجعل غرفة المعيشة حديثة وعصرية

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