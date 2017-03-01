6 غرف معيشة مصرية غنية بالتفاصيل

غرفة المعيشة هي أكثر الغرف التي برز مقدار الذوق و الجمال و حسن التنسيق في منزلك خصوصاً موقعها التقليدي الذي يكون بالقرب من مدخل المنزل و من الباحة الرئيسية المتواجدة فيه و على الطريقة العصرية تكون منفتحة على باقي الغرف الرئيسية كثيفة الاستخدام أيضاً مثل السفرة و المطبخ و الاستقبال،

اليوم هوميفاي سوف يقدم لكم 6 نماذج متنوعة لغرفة معيشة راقية تحتوي على أكثر من مكون و تفاصيل متنوعة تقدم لك أفكاراً رائعة حول الأشياء و التفاصيل التي يمكن أن تثري تصميم غرفة المعيشة و تجعلها دائماً متألقة ..