شقة بتصميمات معاصرة للتغلب على المساحة الصغيرة

يعد تصميم الشقق الصغيرة تحدي كبير للمصممين، خاصة إن كانت الشقة لعائلة لا لفردين فقط وهو ما يعني احتياج أكبر لمساحات فراغ وفي الوقت نفسه احتياج أكبر لأثاث متنوع، في جولة اليوم سنأخذك في جولة بين تصميمات ثلاثية الأبعاد لشقة صغيرة بموسكو استعانت المصممة MARINA SARKISYAN بالألوان الترابية الهادئة والتصميمات المعاصرة مع التوزيع الجيد للإضاءة لتتغلب على المساحة الصغيرة للشقة.
صغر مساحة غرفة المعيشة حد من تنوع الأثاث فيها فاكتفت المصممة بكنبة صغيرة مع طاولة قهوة ووحدة بيضاء صغيرة، بالتة الألوان الترابية هى السائدة هنا مع بعض اللمسات اللونية الدافئة في منسوجات الوسائد، كما ساعد تعدد مصادر الإضاءة بين النجفة والأسبوتات المدفونة والأباليك في إشراق الغرفة رغم عدم وجود مصدر للضوء الطبيعي بها على الإطلاق.
صورة بزاوية أوسع لتصميم غرفة المعيشة يظهر فيها بوضوح مدخل المنزل والخزانة البيضاء ذات الأبواب الجرارة والمغطاة بالمرايا، اللافت للانتباه في تصميمات هذه الشقة هو التواجد الكثيف لصور وتماثيل لطائر البوم بمختلف أنواعه وأشكاله، تفصيله كهذه منحت المكان لمسة فريدة وعبرت عن سخصية وتفضيلات قاطني المنزل.
غرفة المعيشة في تصميم هذه الشقة لا تلعب فقط الدور الرئيسي لها كمنطقة لجلوس العائلة سويا لكنها الرابط الرئيسي لكل غرف الشقة بالكامل، فتجد في الجدار المقابل للكنبة الأبواب الموصلة لغرفة النوم الرئيسية وغرفة مراهق بالإضافة إلى الحمام والمطبخ والشرفة. التصميم الهادئ للأبواب كان اختيارا موفقا نظرا لعددها الكبير في مساحة صغيرة، لكن كان من الممكن أن يكون التصميم أكثر بساطة حتى لا يتسبب في زجام بصري بغرفة المعيشة.
في هذه المساحة الصغيرة الملحقة بغرفة المعيشة والتي لا تصلح لأن تكون غرفة نوم و طعام منفصلة تم تأثيث غرفة ملابس صغيرة بتصميم عملي يحافظ على ترتيب المكان بشكل دائم وبخامات دافئة ومريحة مثل الخشب، الاهتمام الطاغي بالإضاءة هنا غطى على ضيق المساحة بالغرفة.
تصميم مميز ومريح لغرفة النوم الرئيسية، استعانت فيه المصممة بمزيج من الألوان النابضة بالحياة مثل الأخضر الفيروزي في المفروشات والألوان الدافئة في الأرضيات والمفروشات أيضا، تصميم أثاث الغرفة أنيق للغاية وتظهر فيه ملامح التصميمات المعاصرة بقوة..فتجد الأباجورة ذات الدعامة الفضية والتي تناغمت مع المقابض من نفس اللون للوحدتين على جانبي السرير، وأخيرا وجود مصدر قوي للضوء الطبيعي زاد من إشراق الغرفة واتساعها وزيادة الشعور بالراحة فيها.
المدفأة هنا ذات تصميم مميز للغاية يذكرنا بالتصميمات القديمة للمدفأة، لكنها هنا جائت بملسات معاصرة راقية تتجلى في الإطار الفضي اللامع.
من طبيعة الألوان والأثاث المستخدم في هذه الغرفة تدرك فورا أنها مصممة كغرفة لمراهق أو شاب، ورغم المساحة الصغيرة للغرفة لكن تم توزيع الأثاث فيها بذكاء كما تم تنفيذ أثاث مخصص لها ستراه في الصورة التالية، النافذة الكبيرة كانت مصدر جيد لإضاءة وتهوية الغرفة، كما أنها أضافت الكثير من الدفء للمكان بالتعاون مع الأرضيات الخشبية.
من يتخيل أن مساحة كهذه ستتسع لسرير ووحدة أدراج وخزانة مع رفوف للتخزين، لكن التصميم المبتكر والرأسي لهذه الوحدة وفر مساحة فراغ معقولة بالغرفة تسمح بحرية الحركة فيها دون تقييد.
تصميم هادئ لقطاع المطبخ والذي شمل طاولة للطعام أيضا، حيث جمع بين الألوان الترابية وألوان الباستيل وزود بأثاث مميز للغاية، خاصة الكراسي الأنيقة من الأكليريك الشفاف والتي كانت اختيارا ذكيا ومثاليا لتلك المساحة الصغيرة حتى لا يسبب زحاما بصريا بالمكان. تعاملت المصممة مع اكسسوارات طاولة الطعام وكأنها غرفة سفرة متكاملة، فخصصت إضاءة جانبية لها بعض بعض اللوحات كجانب جمالي بالمكان.
استغلال رائع للمساحة في الحمام مع توفير مساحة تخزينية أعلى بكل ركن، فتجد مثلا أن المرآة أعلى الحوض خلفية لوحدة لتخزين صغيرة بالإضافة إلى الوحدة أسفل الحوض وأيضا الرفوف أعلى غسالة الملابس، وشماعات الفوط ذات التصميم الرأسي الأنيق والمميز. عاونت الإضاءة القوية والموزعة جيدا مع الالوان الفاتحة في خلق مظهر رحب ومتسع للحمام رغم صغر مساحته الفعلية.
قد تود الإطلاع على: 8 أفكار مختلفة لتعليق الفوط في الحمام