شقة بتصميمات معاصرة للتغلب على المساحة الصغيرة

استغلال رائع للمساحة في الحمام مع توفير مساحة تخزينية أعلى بكل ركن، فتجد مثلا أن المرآة أعلى الحوض خلفية لوحدة لتخزين صغيرة بالإضافة إلى الوحدة أسفل الحوض وأيضا الرفوف أعلى غسالة الملابس، وشماعات الفوط ذات التصميم الرأسي الأنيق والمميز. عاونت الإضاءة القوية والموزعة جيدا مع الالوان الفاتحة في خلق مظهر رحب ومتسع للحمام رغم صغر مساحته الفعلية.

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