شقة بتصميم مذهل لم ترَ مثله من قبل

الفيروزي والأصفر؟ نعم لمَ لا! لن تظن أبدًا كم من الممكن أن يكونا هذين اللونين بهذا الجمال إلا بعد رؤية هذا المنزل الرائع الذي سنأخذكم في جولة بين غرفه لتروا بأنفسكم جمال الألوان ونعرّفكم بالنمط الانتقائي الذي يجمع بين أنمطة تصميم مختلفة ما بين الكلاسيكي والريفي والحداثي (المودرن) وغيره من الأنماط لينتج لوحة فنية متكاملة وغاية في الأناقة. نترككم الآن مع الصور.