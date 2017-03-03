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شقة بتصميم مذهل لم ترَ مثله من قبل

ريم عوض ريم عوض
Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
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الفيروزي والأصفر؟ نعم لمَ لا! لن تظن أبدًا كم من الممكن أن يكونا هذين اللونين بهذا الجمال إلا بعد رؤية هذا المنزل الرائع الذي سنأخذكم في جولة بين غرفه لتروا بأنفسكم جمال الألوان ونعرّفكم بالنمط الانتقائي الذي يجمع بين أنمطة تصميم مختلفة ما بين الكلاسيكي والريفي والحداثي (المودرن) وغيره من الأنماط لينتج لوحة فنية متكاملة وغاية في الأناقة. نترككم الآن مع الصور.

مساحة مفتوحة

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

صالة هذه الشقة الرائعة عبارة عن مساحة مفتوحة بين المطبخ والسفرة وغرفة المعيشة بألوان مبهجة للغاية. في الصور القادمة نرى كل منهم عن قرب.

المطبخ

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

بالرغم من صغر مساحة المطبخ إلا أن المصمم استغلها بشكل مبدع ليحصل المنزل على مطبخ أمريكي أنيق وفريد من نوعه! المطبخ مصمم على شكل حرف L وهي الطريقة المثلى لأفضل استغلال للمساحات الصغيرة، فاختار الجزء البارز ليعمل كـ بار للمطبخ بكرسيين ليشهد بعض أفراد الأسرة عملية الطبيخ ولتواصل أفضل مع زائريك. صُمم جزء من حائط المطبخ بالطوب بدرجات البيج ليشعرك باستقلال المطبخ عن باقي الصالة ولكن بطريقة متكاملة في نفس الوقت.

السفرة

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan مطبخ
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

غرفة السفرة كلاسيكية من الخشب البني الدافئ وكراسيها مختلفة بين شكلين من اللون الفيروزي السادة والمنقوش والذي هو نفس النقش على الستائر الصفراء.

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غرفة المعيشة

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة المعيشة
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

غرفة المعيشة صغيرة جدًا ولا تحتوي على أكثر من بيانو وكنبة للجلوس والاستماع لعزفه. من المميز في هذه الشقة هو وجود موافذ كبيرة تحيط بالصالة كلها واستخدم المصمم ستائر متينة لتبدو عند انسدالها كأنها الحائط نفسه.

حمام الضيوف

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan حمام
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

حمام الضيوف بنفس اللون الفيروزي والبيج ليشعر الضيف أنه تكملة لديكور الصالة.

غرفة نوم شبابية

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة الاطفال
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

استغل المصمم مساحة غرفة النوم بشكل أعطى الفرصة لوجود دولاب أسفل السرير واستخدم درجات السلم المؤدية للسرير كخزانات. تتميز الغرفة بلون روز هادئ على الأثاث الأبيض والأرض الخشبية لتشعر كل من ينظر إليها بدفئ التصميم وجماله.

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المكتب

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة الاطفال
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

المكتب ممتد بين جانبي الحائط أمام نافذة كبيرة تساعد على التركيز وتمد الدارس بالإلهام. وضع المصمم بعض الأرفف المعلقة على يسار المكتب وفي الصورة القادمة نرى فكرة أخرى للتخزين ستعجبكم للغاية!

أرفف سُلَّمية

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة الاطفال
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

أضاف المصمم قطعة مميزة وهي الأرفف التي تبدو كسُلًّمين متلاحمين لوضع الأغراض عليها.

كنبة

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة الاطفال
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

استغل المصمم هذا الجزء من الغرفة لوضع كنبة كبيرة يمكنها أن تستخدم كسرير أيضًا ربما لاستضافة أحد الأصدقاء أو الأقارب أو لمجرد الاسترخاء بدون الحاجة للصعود إلى السرير.

الطُرقة

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

طلاء الطُرقة بلون أحمر طوبي وبلاط مزركش يضفي شعورًا ريفيًا وخاصة مع ذلك النوع من النجف.

غرفة النوم الرئيسية

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

غرفة النوم الرئيسية بدرجات البني الهادئة والتي تريح من الأعصاب. وبسبب وجود تلك المساحة الفارغة من الحائط أمام الكومود وضيقها في نقس الوقت فكان اختيار تعليق إطارات ديكورية على الحائط فكرة جيدة وكسرت من ملل الألوان الهادئة.

إطلالة رائعة

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

غرفة النوم موقعها رائع والنافذة الدائرية جعلت الغرفة تطل على منظر جميل من جميع جوانبها، يجعلك تتخيل كيف من الممكن أن تكون الإطلالة في المساء تحت النجوم!

دولاب ريفي

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

كما بيّنا في بداية المقال أن تصميم هذا المنزل انتقائي، فمقابل السرير الكلاسيكي يوجد دولاب ريفي والكومود كذلك للحصول على تصميم انتقائي جذاب.

الحمام الرئيسي

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan حمام
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

الحمام الرئيسي بنفس درحات ألوان غرفة النوم بين البني والبيج والأصفر في الخزانة أسفل الحوض.

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