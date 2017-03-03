شقة بتصميم مذهل لم ترَ مثله من قبل

الفيروزي والأصفر؟ نعم لمَ لا! لن تظن أبدًا كم من الممكن أن يكونا هذين اللونين بهذا الجمال إلا بعد رؤية هذا المنزل الرائع الذي سنأخذكم في جولة بين غرفه لتروا بأنفسكم جمال الألوان ونعرّفكم بالنمط الانتقائي الذي يجمع بين أنمطة تصميم مختلفة ما بين الكلاسيكي والريفي والحداثي (المودرن) وغيره من الأنماط لينتج لوحة فنية متكاملة وغاية في الأناقة. نترككم الآن مع الصور.
صالة هذه الشقة الرائعة عبارة عن مساحة مفتوحة بين المطبخ والسفرة وغرفة المعيشة بألوان مبهجة للغاية. في الصور القادمة نرى كل منهم عن قرب.
بالرغم من صغر مساحة المطبخ إلا أن المصمم استغلها بشكل مبدع ليحصل المنزل على مطبخ أمريكي أنيق وفريد من نوعه! المطبخ مصمم على شكل حرف L وهي الطريقة المثلى لأفضل استغلال للمساحات الصغيرة، فاختار الجزء البارز ليعمل كـ بار للمطبخ بكرسيين ليشهد بعض أفراد الأسرة عملية الطبيخ ولتواصل أفضل مع زائريك. صُمم جزء من حائط المطبخ بالطوب بدرجات البيج ليشعرك باستقلال المطبخ عن باقي الصالة ولكن بطريقة متكاملة في نفس الوقت.
غرفة السفرة كلاسيكية من الخشب البني الدافئ وكراسيها مختلفة بين شكلين من اللون الفيروزي السادة والمنقوش والذي هو نفس النقش على الستائر الصفراء.
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غرفة المعيشة صغيرة جدًا ولا تحتوي على أكثر من بيانو وكنبة للجلوس والاستماع لعزفه. من المميز في هذه الشقة هو وجود موافذ كبيرة تحيط بالصالة كلها واستخدم المصمم ستائر متينة لتبدو عند انسدالها كأنها الحائط نفسه.
حمام الضيوف بنفس اللون الفيروزي والبيج ليشعر الضيف أنه تكملة لديكور الصالة.
استغل المصمم مساحة غرفة النوم بشكل أعطى الفرصة لوجود دولاب أسفل السرير واستخدم درجات السلم المؤدية للسرير كخزانات. تتميز الغرفة بلون روز هادئ على الأثاث الأبيض والأرض الخشبية لتشعر كل من ينظر إليها بدفئ التصميم وجماله.
المكتب ممتد بين جانبي الحائط أمام نافذة كبيرة تساعد على التركيز وتمد الدارس بالإلهام. وضع المصمم بعض الأرفف المعلقة على يسار المكتب وفي الصورة القادمة نرى فكرة أخرى للتخزين ستعجبكم للغاية!
أضاف المصمم قطعة مميزة وهي الأرفف التي تبدو كسُلًّمين متلاحمين لوضع الأغراض عليها.
استغل المصمم هذا الجزء من الغرفة لوضع كنبة كبيرة يمكنها أن تستخدم كسرير أيضًا ربما لاستضافة أحد الأصدقاء أو الأقارب أو لمجرد الاسترخاء بدون الحاجة للصعود إلى السرير.
طلاء الطُرقة بلون أحمر طوبي وبلاط مزركش يضفي شعورًا ريفيًا وخاصة مع ذلك النوع من النجف.
غرفة النوم الرئيسية بدرجات البني الهادئة والتي تريح من الأعصاب. وبسبب وجود تلك المساحة الفارغة من الحائط أمام الكومود وضيقها في نقس الوقت فكان اختيار تعليق إطارات ديكورية على الحائط فكرة جيدة وكسرت من ملل الألوان الهادئة.
غرفة النوم موقعها رائع والنافذة الدائرية جعلت الغرفة تطل على منظر جميل من جميع جوانبها، يجعلك تتخيل كيف من الممكن أن تكون الإطلالة في المساء تحت النجوم!
كما بيّنا في بداية المقال أن تصميم هذا المنزل انتقائي، فمقابل السرير الكلاسيكي يوجد دولاب ريفي والكومود كذلك للحصول على تصميم انتقائي جذاب.
الحمام الرئيسي بنفس درحات ألوان غرفة النوم بين البني والبيج والأصفر في الخزانة أسفل الحوض.