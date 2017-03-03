10 طرق لتجديد حوائط منزلك بدون تكاليف

الحوائط الحجرية عادت لمشهد الديكور من جديد بعد أن كانت تستخدم في الماضي في أضيق الحدود. الآن هي جزء من حوائط الغرف العصرية والأنيقة، كل ما تحتاجه هو اختيار الأحجار التي تناسب المساحة واللون الذي يلائم الأثاث.