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10 طرق لتجديد حوائط منزلك بدون تكاليف

ريم عوض ريم عوض
Commercial, Pixers Pixers مكتب عمل أو دراسة Blue
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حوائط المنزل يمكنها أن تفسد التصميم أو تعيد إحياؤه من جديد ببعض التغييرات غير المكلفة. إذا كنت تريد تجديد سريع لحوائط منزلك وليس لديك ميزانية كافية، اقرأ هذا المقال!

1- الحائط الحجري

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة نوم
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

الحوائط الحجرية عادت لمشهد الديكور من جديد بعد أن كانت تستخدم في الماضي في أضيق الحدود. الآن هي جزء من حوائط الغرف العصرية والأنيقة، كل ما تحتاجه هو اختيار الأحجار التي تناسب المساحة واللون الذي يلائم الأثاث.

2- جدارية ملهمة

New Ceylan Wall Mural ref 4400091, Paper Moon Paper Moon جدران وأرضياتورق الحائط
Paper Moon

New Ceylan Wall Mural ref 4400091

Paper Moon
Paper Moon
Paper Moon

هل أنت من محبي الفن والتأمل؟ إذا كانت الإجابة نعم فربما الاستعانة بفنّان لتصميم جدارية كهذه سيكون اختيار ملهم لك وتفصيلة ديكور لا تُنسى!

3- ورق حائط

Villa at Appa Junction, Hyderabad., Happy Homes Designers Happy Homes Designers غرفة الملتيميديااكسسوارات إليكترونية
Happy Homes Designers

Happy Homes Designers
Happy Homes Designers
Happy Homes Designers

ورق الحائط هو تجديد غير مكلف بالمرة للحوائط مقارنة بتكاليف الطلاء! يمكنك اختيار جزء من الغرفة للصق ورق حائط فريد من نوعه كذلك الذي في الصورة حيث ورق الحائط بلون معدني جذاب! ومن مميزات ورق الحائط أنه يعطيك الفرصة للتجديد سريعًا كلما مللت من التصميم الحالي.

4- صورة فنية

obrazy na płótnie Canvas, Inoutprint Inoutprint فن تشكيليصور ولوحات
Inoutprint

Inoutprint
Inoutprint
Inoutprint

إذا كنت من محبي الفن وتحب سلسلة أفلام معينة أو مهتم بشخصية مهمة، لمَ لا تعلق صورة كبيرة له في غرفة المعيشة وستكون طريقة جيدة لبدء حوارات ثرية مع زائريك وكسر الحواجز.

5- حائط ثلاثي الأبعاد

3D Wall Panels, Twinx Interiors Twinx Interiors مساحات تجارية فنادق
Twinx Interiors

Twinx Interiors
Twinx Interiors
Twinx Interiors

هل فكرت في إضافة حائط بتصميم ثلاثي الأبعاد يضيق عمق لغرفة المعيشة؟ خاصة مع عدم وجود سجاد أو الكثير من الأثاث!

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6- الحائط الجيري

Letnie mieszkanie pod Berlinem, Loft Kolasiński Loft Kolasiński غرفة السفرة أنسجة طبيعية Green
Loft Kolasiński

Loft Kolasiński
Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

لماذا يجب عليك طلاء بعض أجزاء غرفة المعيشة عندما تستطيع أن تكتفي بالجير لتضيف لغرفة المعيشة بعض القِدَم كالأكواخ والبيوت القديمة؟

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7- خداع بصري

Wall Designs , Arihant design Arihant design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Arihant design

Arihant design
Arihant design
Arihant design

قد تظن أن هذا الحائط يحتوي على قطع خشبية ولكن هذا ليس صحيحًا! إنه ورق حائط بصورة خادعة للبصر تجعلك تظن ذلك.

8- إضاءة مركزة

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor الممر الحديث، المدخل و الدرج أبلكاش Multicolored
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

إذا كانت الغرفة داكنة كالدرجات البنية في هذه الصورة، إضافة حائط مميِّز بدرجات فاتحة وداكنة من نفس الألوان مع إضاءة مركزة عليه أو وراء إطار معلق عليه.

9- فواصل مفرغّة

GHOSE HOUSE, Gaurav Roy Choudhury Architects Gaurav Roy Choudhury Architects
Gaurav Roy Choudhury Architects

Gaurav Roy Choudhury Architects
Gaurav Roy Choudhury Architects
Gaurav Roy Choudhury Architects

لماذا تجعل الفاصل بين الغرفتين حائط عادي وسادة بينما يمكنك الحصول على فاصل مفرغ وبه زجاج يبين الضوء من ورائه كالتصميم في الصورة؟

10- لون البحر

Blue Ocean Pixers مكتب عمل أو دراسة Blue wall mural,wallpaper,wall decal
Pixers

Blue Ocean

Pixers
Pixers
Pixers

الأزرق لون مهدئ للأعصاب وفي نفس الوقت يضفي حيوية على الغرف. غيّر في ملمس الحائط عن طريق اختيار مواد مختلفة لتزيينه بالاستعانة بمتخصص.

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