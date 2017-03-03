10 طرق لتجديد حوائط منزلك بدون تكاليف

حوائط المنزل يمكنها أن تفسد التصميم أو تعيد إحياؤه من جديد ببعض التغييرات غير المكلفة. إذا كنت تريد تجديد سريع لحوائط منزلك وليس لديك ميزانية كافية، اقرأ هذا المقال!
الحوائط الحجرية عادت لمشهد الديكور من جديد بعد أن كانت تستخدم في الماضي في أضيق الحدود. الآن هي جزء من حوائط الغرف العصرية والأنيقة، كل ما تحتاجه هو اختيار الأحجار التي تناسب المساحة واللون الذي يلائم الأثاث.
هل أنت من محبي الفن والتأمل؟ إذا كانت الإجابة نعم فربما الاستعانة بفنّان لتصميم جدارية كهذه سيكون اختيار ملهم لك وتفصيلة ديكور لا تُنسى!
ورق الحائط هو تجديد غير مكلف بالمرة للحوائط مقارنة بتكاليف الطلاء! يمكنك اختيار جزء من الغرفة للصق ورق حائط فريد من نوعه كذلك الذي في الصورة حيث ورق الحائط بلون معدني جذاب! ومن مميزات ورق الحائط أنه يعطيك الفرصة للتجديد سريعًا كلما مللت من التصميم الحالي.
إذا كنت من محبي الفن وتحب سلسلة أفلام معينة أو مهتم بشخصية مهمة، لمَ لا تعلق صورة كبيرة له في غرفة المعيشة وستكون طريقة جيدة لبدء حوارات ثرية مع زائريك وكسر الحواجز.
هل فكرت في إضافة حائط بتصميم ثلاثي الأبعاد يضيق عمق لغرفة المعيشة؟ خاصة مع عدم وجود سجاد أو الكثير من الأثاث!
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لماذا يجب عليك طلاء بعض أجزاء غرفة المعيشة عندما تستطيع أن تكتفي بالجير لتضيف لغرفة المعيشة بعض القِدَم كالأكواخ والبيوت القديمة؟
قد تظن أن هذا الحائط يحتوي على قطع خشبية ولكن هذا ليس صحيحًا! إنه ورق حائط بصورة خادعة للبصر تجعلك تظن ذلك.
إذا كانت الغرفة داكنة كالدرجات البنية في هذه الصورة، إضافة حائط مميِّز بدرجات فاتحة وداكنة من نفس الألوان مع إضاءة مركزة عليه أو وراء إطار معلق عليه.
لماذا تجعل الفاصل بين الغرفتين حائط عادي وسادة بينما يمكنك الحصول على فاصل مفرغ وبه زجاج يبين الضوء من ورائه كالتصميم في الصورة؟